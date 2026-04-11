Vlk, který předběhl tvůrce ve frontě na lístky: Neuvěřitelný příběh Jen počkej, zajíci!
Věděli jste ale, že vlk má reálnou předlohu v drzé frontě na lístky do kina, nebo že seriál málem smetla sovětská cenzura kvůli strachu z diplomatického skandálu s Egyptem? Vydejte se se mnou do zákulisí studia Sojuzmultfilm a odhalme tajemství fenoménu, který přežil pád impéria i nástup digitální éry.
Fenomén Jen počkej, zajíci! Vše o legendárním sovětském seriálu
Existují příběhy, které přesahují hranice zemí, jazyků i politických systémů. Příběhy, které se nesmazatelně vryjí do srdcí dětí i dospělých, generaci za generací. Jedním z takových příběhů je sovětský animovaný seriál Jen počkej, zajíci! – fenomén, který se zrodil v moskevském studiu Sojuzmultfilm v roce 1969 a dobyl svět. Chuligánský vlk a mazaný zajíček se stali ikonami, jejichž popularita překonala studenou válku, rozpad Sovětského svazu i změny politického klimatu. Co ale stálo za vznikem tohoto mimořádného díla? A jak vypadala jeho trnitá cesta k divákům?
Zrození legendy: Jak to všechno začalo
Rok 1969. Svět je plný napětí, probíhá studená válka, Američané právě přistávají na Měsíci a Sovětský svaz se snaží udržet krok nejen v kosmickém závodě, ale také v oblasti kultury a umění. Právě v tomto prostředí se zrodil první díl seriálu, jehož ruský název „Ну, погоди!“ lze do češtiny přeložit jako prostičké „Jen počkej!“
Za vznikem tohoto díla stojí několik osobností. Scénáristé Felix Kamov, Arkadij Chajt a Alexandr Kurljandskij vymysleli základní koncept. Jednoduchý, ale geniální příběh věčného souboje mezi vlkem a zajícem. Režie se ujal Vjačeslav Michajlovič Kotěnočkin, rodák z Moskvy narozený 20. června 1927, který se v animovaném světě pohyboval již od 40. let. Vizuální podobu postav pak vtiskl výtvarník Svetozar Rusakov – a právě o jeho inspiraci se dodnes vypráví fascinující příběh.
Vlk z fronty na lístky do kina
Legenda praví, že Rusakov se při tvorbě postavy vlka inspiroval skutečným člověkem. Konkrétně mužem, který ho v roce 1941 předběhl ve frontě na lístky do kina. Ten hrubý, arogantní chuligán se mu zřejmě tak vryl do paměti, že z něj o téměř třicet let později vytvořil jednu z nejslavnějších animovaných postav sovětské éry. Vlk tak není jen vymyšlenou karikaturou, je odrazem skutečného lidského typu, který existoval v sovětské společnosti: drze sebevědomého výrostka, jenž si myslí, že mu vše projde.
foto: Gemini AI
Zajímavé přitom je, že původně mohli být hrdiny seriálu úplně jiní živočichové. Podle některých zdrojů se uvažovalo o myši místo zajíce. Nakonec ale zvítězil roztomilý zajíček, jehož kontrast s drsným vlkem fungoval dokonale.
Aby bylo možné plně docenit seriál Jen počkej, zajíci!, je třeba poznat jeho tvůrce. Vjačeslav Kotěnočkin byl animátor a režisér, jehož filmografie je pozoruhodně bohatá. Již v roce 1949 se podílel na krátkometrážní bajce Lev a zajíc, o rok později se na plátně objevil vlk, ovšem ještě ne ten slavný. V 60. letech animoval pohádky jako Divoké labutě podle Hanse Christiana Andersena, nebo Jelen a vlk podle básně estonského spisovatele Jakobsona.
V roce 1967, krátce před tím, než se pustil do práce na Jen počkej, zajíci!, režíroval propagandistický animovaný snímek Пророки и уроки (Proroci a ponaučení), vzniklý při příležitosti 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Pak ale přišel projekt, který navždy zastínil vše ostatní.
Kotěnočkin vytvářel seriál s takovou pečlivostí a láskou, že každý díl byl malým uměleckým dílem. Celkem vzniklo 20 dílů za jeho režie, přičemž první díl pochází z roku 1969 a odehrává se na pláži, druhý pak v lunaparku. Další díly vznikaly postupně v průběhu 70. a 80. let, dva byly natočeny v 90. letech. Kotěnočkin zemřel v roce 2000 a poslední dva díly z roku 2005 tak již točil jeho syn Alexej Vjačeslavovič Kotěnočkin.
Hlasy, které si zapamatoval celý svět
Animovaný seriál by nikdy nedosáhl takové popularity bez nezapomenutelných hlasových výkonů. Zajíce namluvila Klára Rumjanovová a příběh, jak se k roli dostala, je sám o sobě hodný animovaného zpracování. Po prodělání zánětu plic se její přirozeně hluboký alt proměnil v sopránový hlásek – a právě ten se ukázal jako naprosto ideální pro roztomilého zajíčka.
Vlkovi propůjčil svůj nezaměnitelný hlas Anatolij Papanov, herec, jehož kariéra sahala až do roku 1937, kdy debutoval ve filmu Lenin v říjnu. Jeho hrubý, temperamentní hlas dokonale pasoval k neurvalému vlkovi. Zajímavostí je, že původně tvůrci uvažovali o tom, že by vlka namluvil slavný písničkář a básník Vladimír Vysockij, který se ostatně podílel na hudební složce seriálu. Jenže sovětské úřady byly proti, a tak se role ujal Papanov, čímž, jak se ukázalo, vznikla nepřekonatelná kombinace. Oba původní herci již nežijí. O to cennější jsou archivní záznamy, které dokumentují jejich práci při dabingu a které se čas od času objevují na sociálních sítích a vyvolávají silné emoce u všech fanoušků seriálu.
Boj se sovětskou cenzurou
Cesta seriálu k divákům nebyla vždy přímočará. Sovětská cenzura měla k Jen počkej, zajíci! své výhrady, a to hned několikrát. Zvláštní obavy vzbudil 12. díl, odehrávající se v muzeu. Vlk v něm skončí zamotaný v koberci na místě mumie faraóna Ramesse, a cenzorům se zdálo, že by tato scéna mohla vyvolat protest egyptské vlády. Nakonec byl díl přece jen odvysílán, ale tato epizoda dobře ilustruje atmosféru doby, v níž seriál vznikal.
Problémy měl seriál i s dalšími prvky. Vlk byl původně vykreslen jako nekompromisní kuřák, cigareta patřila k jeho ikonickému vzhledu stejně jako džínová bunda nebo různé kostýmy. Jenže s příchodem novějších dílů a zostřením protikuřáckých zákonů o tuto charakteristickou rekvizitu přišel. V reprízách v domovském Rusku tak vlk již svou cigaretu nezapálí.
Nedílnou součástí úspěchu seriálu je jeho hudba. Skladatelem byl Tamás Deák, maďarský hudební skladatel, jehož energické a chytlavé melodie se dokonale pojily s vizuálním humorem a akčními scénami. Hudba v Jen počkej, zajíci! nebyla pouhým doprovodem, byla aktivní součástí vyprávění, která znásobovala komický efekt honičky a zároveň dodávala seriálu nezaměnitelnou atmosféru. Na hudbě k seriálu se podílel také zmíněný Vladimír Vysockij, jehož přínos do zvukového světa seriálu zůstává součástí jeho kulturní identity.
Světový úspěch: Vlk a zajíc dobývají planetu
Seriál se nestal populárním pouze v Sovětském svazu. Jeho export do zahraničí byl fenomenální – Jen počkej, zajíci! byl úspěšný ve více než sto zemích. V socialistickém Československu byl naprosto kultovní, generace dětí vyrůstaly s vlkem a zajícem jako s nejlepšími přáteli.
Popularita seriálu dalece přesahovala televizní obrazovky. V roce 1988 vydala sovětská pošta poštovní známku v hodnotě pěti kopějek s obrázkem vlka a zajíce. Vlk se dokonce objevil v reklamě na amatérské kamery již v roce 1976. Seriál pronikl do každodenní kultury způsobem, který se podařil jen skutečně výjimečným dílům.
Nezanedbatelnou roli sehrál seriál také v oblasti komerčních produktů a her. V Sovětském svazu byl vydán elektronický kapesní přístroj, jakási raná digitální hra, v níž vlk chytal do košíku vajíčka padající z kurníku. Tato hra se stala jedním z nejoblíbenějších hraček sovětské éry a mnozí pamětníci ji mají dodnes uloženou v paměti jako jeden z nejsilnějších dětských zážitků.
Seriál v digitální éře: Počítačové hry
Popularita Jen počkej, zajíci! nezůstala omezena na analogový svět. S nástupem osobních počítačů se seriál dočkal své digitální reinkarnace v podobě řady počítačových her pro Microsoft Windows. Celkem vyšlo pět her.
Pro česky mluvící fanoušky byly zvláště cenné třetí a čtvrtý díl, které vyšly s českým dabingem pod názvy Jen počkej 3 – Píseň pro zajíce a Jen počkej, zajíci! Díl 4. Hra na honěnou. Seriál tak byl přítomen v životech dětí nejen na televizních obrazovkách, ale také u počítačů.
Po smrti Vjačeslava Kotěnočkina v roce 2000 převzal pomyslnou štafetu jeho syn Alexej Kotěnočkin, sám animátor a režisér. Pod jeho vedením vznikly poslední díly seriálu a byl to právě Alexej, kdo se postaral o to, aby vlk a zajíc zůstali aktuální i pro nové generace.
Alexej Kotěnočkin se seriálu věnuje s úctou k odkazu svého otce, zároveň ale hledá cesty, jak jej přiblížit současným divákům. Uvažuje se například o formátu 3D pro případná nová pokračování. Při svých veřejných vystoupeních, jako například na Zlín Film Festu, přitom potvrzuje, že ho otázky na Jen počkej, zajíci! provázejí celý život: „Viděl jsem to tisíckrát,“ říká s úsměvem.
Proč je Jen počkej, zajíci! nadčasové?
Co dělá seriál tak nadčasovým? Proč děti, které ho sledovaly v 70. letech, ho pouštějí svým vlastním dětem a vnukům? Odpověď je překvapivě jednoduchá. Příběh je universální. Slabší přechytračí silnějšího, chytrý přemůže hrubou sílu. Zajíc nikdy aktivně vlkovi neubližuje, pouze se brání a svou přirozenou mazaností a šarmem vždy vyvázne. Vlk naproti tomu není vyloženým záporákem, je spíš smolařem, jehož vlastní ego a neobratnost ho znovu a znovu dostávají do trapných situací. Divák mu paradoxně fandí, i když mu přeje neúspěch.
Humor je vizuální a nepotřebuje překlad. Honička, pád, záměna kostýmů, to jsou věci, které pobavit pětiletého stejně jako padesátiletého, ať pochází odkudkoliv. Seriál mluví jazykem, který překračuje kulturní bariéry. Nostalgie hraje svou roli. Pro generace, které vyrůstaly se seriálem, představuje Jen počkej, zajíci! silný emocionální bod. Je to kousek dětství, který si člověk nese celý život.
Seriál bývá pravidelně srovnáván s americkým Tomem a Jerrym, a to ze zřejmých důvodů. Oba sledují základní schéma predátor versus kořist, oba jsou primárně němé komedie postavené na fyzickém humoru, oba dobyli světové publikum.
Rozdíl je však v charakteru postav a jejich vzájemném vztahu. Zatímco Tom a Jerry jsou soupeři na (přibližně) stejné úrovni, kteří si vzájemně způsobují krutosti, vlk a zajíc z Jen počkej, zajíci! jsou kontrastnější. Zajíc je gentlemansky laskavý, vlk je sice drsný, ale v podstatě neškodný. Jak tehdy psaly Lidovky.cz ve svém článku Sovětský vlk v. americký kojot, za každou z těchto animovaných dvojic stojí jiná kulturní tradice a jiný pohled na svět.
Legenda, která nepomíjí
Seriál Jen počkej, zajíci! byl vysílán od 14. června 1969 až do 23. prosince 2017, tedy téměř půl století. Za tu dobu prošel proměnami, které provázejí každé velké kulturní dílo: zrodil se v jedné politické epoše, přežil ji a přizpůsobil se zcela novému světu.
Vlk a zajíc jsou dnes stejně živí jako v roce 1969. Jejich příběh, jednoduchý, vtipný, plný energie a vitality, pokračuje v digitálních hrách, v reprízách na televizních obrazovkách, v srdcích pamětníků i v očích dětí, které ho vidí poprvé. A pokaždé, když vlk zavrčí své ikonické „Jen počkej, zajíci!“, víme, že se nic nezměnilo. Zajíc opět vyskočí, vlk opět upadne a my se opět zasmějeme. Některé věci prostě fungují navždy.
Petr Janša
Pronájem bytu 2+KK náměstí Osvoboditelů - Opava
náměstí Osvoboditelů, Opava - Město
13 000 Kč/měsíc
