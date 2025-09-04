Vesnická usedlost z dob třicetileté války: Selské muzeum Michalův statek
Procházím kolem starobylé dřevěné ohrady, kde šustí spadané listí pod mými kroky. Vzduch je prosycený vůní dřeva a vlhké země, typickou pro podzimní dny. Malebná architektura statku z období baroka působí jako kulisa z historického filmu – každý detail, každá došková střecha, každý trám si zaslouží můj dlouhý pohled.
V černé kuchyni, srdci celého stavení, se naskýtá pohled na autentické vybavení z dob našich předků. Očazené trámy stropu svědčí o stoletích vaření na otevřeném ohništi. Představuji si hospodyni, jak zde za časného rána rozdělává oheň a připravuje snídani pro celou rodinu i čeládku.
Jediné selské muzeum v českých zemích sídlí v Národní kulturní památce Michalův statek v malé vsi Pohleď u Světlé nad Sázavou.
Ve světnici panuje atmosféra dávných časů – masivní dřevěný stůl v rohu, lavice podél stěn, malovaná truhla na výbavu. Skrz malá okénka pronikají paprsky podzimního slunce a vytváří obrazce na dřevěné podlaze. Představuji si zimní večery, kdy se zde celá rodina scházela při práci a vyprávění.
Venkovní hospodářské budovy – stodola, špejchar, chlévy – tvoří harmonický celek s obytnou částí. Každá stavba má své opodstatnění, své místo v každodenním životě hospodářství. V chlévech dosud cítím stopy přítomnosti dobytka, který zde býval ustájen.
Statek je orientovanou stavbou směrem do návsi, dvůr statku je uzavřen ze všech stran stavbami, obytnými i hospodářskými. Vstup zabezpečuje dřevěná brána s vraty. V roce 2014 se unikátní statek stal národní kulturní památkou.
Výměnek, postavený v roce 1924, připomíná sociální aspekt života na statku – úctu ke stáří a péči o předky. Je to mladší součást areálu, ale přesto dokonale zapadá do celkového obrazu tradičního selského hospodářství.
Ocelové město Třinec
Když se prohlídka chýlí ke konci a podzimní slunce barví oblohu do oranžova, opouštím statek s hlavou plnou dojmů a představ o životě našich předků. Michalův statek není jen muzeem – je to unikátní památník selské kultury, která formovala naši zemi po staletí.
Historie Michalova statku - Národní kulturní památka
První písemné zmínky o této významné usedlosti se objevují v Trčkovského urbáři z roku 1591. Tento dokument zaznamenává, že mezi jedenácti místními hospodáři byl i Michal, který vlastnil jeden lán (přibližně 18,6 hektarů) a měl stanovené robotní, peněžní a naturální povinnosti vůči vrchnosti.
Další historické záznamy o statku pocházejí z:
- roku 1651 (soupis obyvatel podle vyznání)
- roku 1654 (Berní rula)
- církevních matrik z té doby
Statek byl postaven nejpozději kolem roku 1591, kdy je již rod Michalů zmiňován v registrech panství.
Významným milníkem byl rok 1788, kdy Václav Michal odkoupil usedlost od vrchnosti za 195 zlatých a 54 krejcarů. K statku v té době náleželo:
- 45 korců, 2 věrtele a 1 míra orné půdy
- 3 korce a 1 věrtel leželo ladem (3,6 korce = 1 hektar)
- louky poskytující 5¾ vozu dvouspřežního sena
V roce 1798 došlo k rozdělení hospodářství na dvě poloviny. Z významnějších majitelů stojí za zmínku Matěj Michal, který zastával v letech 1902-1926 funkci starosty obce.
Jeho dílu přezdívali Café Nihilismus, obilní silo nebo dekl od kanálu
V 50. a 60. letech 20. století začal statek chátrat, když jeho hospodářské budovy využívalo místní JZD. Posledním majitelem z rodu Michalů byl Karel Michal, který vlastnil usedlost až do své smrti v roce 1997. Od roku 1990 však již objekt nebyl obýván. V roce 2000 odkoupila statek od Michalovy dcery obec Pohleď. Až budete obcí projíždět, určitě se na statku stavte. Stojí to za to.
Foto: autor
Petr Janša
