Vesnická usedlost z dob třicetileté války: Selské muzeum Michalův statek

Mlha se zvolna převaluje přes zažloutlé listí, když parkuji auto u památníku Františka Josefa I. na návsi. Podzimní den je chladný, ale jasný, ideální pro návštěvu skanzenu. Michalův statek a jeho dřevěné trámy nasáklé příběhy.

Procházím kolem starobylé dřevěné ohrady, kde šustí spadané listí pod mými kroky. Vzduch je prosycený vůní dřeva a vlhké země, typickou pro podzimní dny. Malebná architektura statku z období baroka působí jako kulisa z historického filmu – každý detail, každá došková střecha, každý trám si zaslouží můj dlouhý pohled.

V černé kuchyni, srdci celého stavení, se naskýtá pohled na autentické vybavení z dob našich předků. Očazené trámy stropu svědčí o stoletích vaření na otevřeném ohništi. Představuji si hospodyni, jak zde za časného rána rozdělává oheň a připravuje snídani pro celou rodinu i čeládku.

Jediné selské muzeum v českých zemích sídlí v Národní kulturní památce Michalův statek v malé vsi Pohleď u Světlé nad Sázavou.

Ve světnici panuje atmosféra dávných časů – masivní dřevěný stůl v rohu, lavice podél stěn, malovaná truhla na výbavu. Skrz malá okénka pronikají paprsky podzimního slunce a vytváří obrazce na dřevěné podlaze. Představuji si zimní večery, kdy se zde celá rodina scházela při práci a vyprávění.

Venkovní hospodářské budovy – stodola, špejchar, chlévy – tvoří harmonický celek s obytnou částí. Každá stavba má své opodstatnění, své místo v každodenním životě hospodářství. V chlévech dosud cítím stopy přítomnosti dobytka, který zde býval ustájen.

Statek je orientovanou stavbou směrem do návsi, dvůr statku je uzavřen ze všech stran stavbami, obytnými i hospodářskými. Vstup zabezpečuje dřevěná brána s vraty. V roce 2014 se unikátní statek stal národní kulturní památkou.

Výměnek, postavený v roce 1924, připomíná sociální aspekt života na statku – úctu ke stáří a péči o předky. Je to mladší součást areálu, ale přesto dokonale zapadá do celkového obrazu tradičního selského hospodářství.

Ocelové město Třinec

Když se prohlídka chýlí ke konci a podzimní slunce barví oblohu do oranžova, opouštím statek s hlavou plnou dojmů a představ o životě našich předků. Michalův statek není jen muzeem – je to unikátní památník selské kultury, která formovala naši zemi po staletí.

Historie Michalova statku - Národní kulturní památka

První písemné zmínky o této významné usedlosti se objevují v Trčkovského urbáři z roku 1591. Tento dokument zaznamenává, že mezi jedenácti místními hospodáři byl i Michal, který vlastnil jeden lán (přibližně 18,6 hektarů) a měl stanovené robotní, peněžní a naturální povinnosti vůči vrchnosti.

Další historické záznamy o statku pocházejí z:

  • roku 1651 (soupis obyvatel podle vyznání)
  • roku 1654 (Berní rula)
  • církevních matrik z té doby

Statek byl postaven nejpozději kolem roku 1591, kdy je již rod Michalů zmiňován v registrech panství.

Významným milníkem byl rok 1788, kdy Václav Michal odkoupil usedlost od vrchnosti za 195 zlatých a 54 krejcarů. K statku v té době náleželo:

  • 45 korců, 2 věrtele a 1 míra orné půdy
  • 3 korce a 1 věrtel leželo ladem (3,6 korce = 1 hektar)
  • louky poskytující 5¾ vozu dvouspřežního sena

V roce 1798 došlo k rozdělení hospodářství na dvě poloviny. Z významnějších majitelů stojí za zmínku Matěj Michal, který zastával v letech 1902-1926 funkci starosty obce.

Jeho dílu přezdívali Café Nihilismus, obilní silo nebo dekl od kanálu

V 50. a 60. letech 20. století začal statek chátrat, když jeho hospodářské budovy využívalo místní JZD. Posledním majitelem z rodu Michalů byl Karel Michal, který vlastnil usedlost až do své smrti v roce 1997. Od roku 1990 však již objekt nebyl obýván. V roce 2000 odkoupila statek od Michalovy dcery obec Pohleď. Až budete obcí projíždět, určitě se na statku stavte. Stojí to za to.

Foto: autor

Autor: Petr Janša | čtvrtek 4.9.2025 8:44 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

Další články autora

Petr Janša

Barokní exces v Oválné pracovně, vulgární, nebo?

Vstupte do zlatavého srdce Ameriky, Oválné pracovny, která v posledních měsících prochází metamorfózou, jež by svým leskem zastiňovala i zrcadlový sál zámku Versailles.

3.9.2025 v 16:04 | Karma: 4,42 | Přečteno: 242x | Diskuse | Společnost

Petr Janša

Carnuntum: Sledujte římské legionáře, jak se potýkali s divokými vodami Dunaje

Na hranici mezi Vídní a Bratislavou, kde kdysi duněly kroky římských legionářů, se dnes rozkládá jedinečný archeologický park.

2.9.2025 v 5:00 | Karma: 14,25 | Přečteno: 258x | Diskuse | Cestování

Petr Janša

150 milionů malých Mohamedů

V nemalé části Evropy, zemi s bohatou historií a komplexní kulturní mozaikou, se jedno jméno v posledních letech stává stále významnějším – Mohamed. Mohamed patří dlouhodobě k nejpopulárnějším jménům.

1.9.2025 v 5:46 | Karma: 20,96 | Přečteno: 2540x | Diskuse | Společnost

Petr Janša

Kibucový efekt vysvětluje přirozenou sexuální averzi

Incest je tabu napříč kulturami po celém světě. Jak je ale vlastně možné, že se do sebe příbuzní a sourozenci nezamilovávají? A jaké faktory a okolnosti mohou vést k tomu, že k takové situaci dojde?

31.8.2025 v 7:02 | Karma: 13,19 | Přečteno: 517x | Diskuse | Společnost

Petr Janša

Zajímají se o ceny prostitutek a marihuany víc než o vlámské mistry a architekturu města

Amsterdam už toho má dost. Potlačuje obtěžující turistiku prostřednictvím kampaně. Kampaň je zaměřená na mladé turisty vyhledávající jen zábavu s drogami. Město se nyní snaží přilákat turisty se zájmem o umění.

29.8.2025 v 11:58 | Karma: 9,83 | Přečteno: 621x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

3. září 2025  4:50,  aktualizováno  8:51

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

28. srpna 2025  11:21,  aktualizováno  14:30

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

1. září 2025  17:45,  aktualizováno  2.9 7:12

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

27. srpna 2025  13:01,  aktualizováno  28.8 16:23

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 15 lidí

3. září 2025  19:57,  aktualizováno  22:07

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....

Řidiče oslnilo slunce, na přechodu srazil ženu s kočárkem a šestiletým dítětem

4. září 2025  8:55

Řidič osobního vozidla srazil v pražských Kunraticích ve čtvrtek ráno na přechodu pro chodce ženu s...

Průměrný starobní důchod vzroste od ledna o 668 korun, oznámil Jurečka

4. září 2025  8:44

Průměrný starobní důchod od ledna vzroste o 668 korun a dostane se tak na 21 839 korun. Všechny...

Fiala se setká s šéfem NATO, budou jednat o bezpečnosti i Ukrajině

4. září 2025  8:27

O bezpečnosti a Ukrajině budou ve čtvrtek v Praze jednat premiér Petr Fiala z ODS a generální...

Hustá dvojka je zpět. Maláčová se Stropnickým obrážejí pražské hospody

4. září 2025  8:25

Na zahrádce pivnice Žerno mezi paneláky na pražském sídlišti Prosek stojí štamgastský stůl, kolem...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Petr Janša

  • Počet článků 107
  • Celková karma 15,73
  • Průměrná čtenost 625x
Bez ohledu na všechny své profese vždycky vášnivě rád brázdím svět a pilně si zapisuji zážitky a postřehy. Zatím jen sdílím na svém blogu.

Seznam rubrik

Oblíbené blogy

Oblíbené knihy

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.