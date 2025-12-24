Vánoční bajka – Hvězda a Rampouch

Na zasněžené střeše staré brněnské radnice svítila Hvězda. Zlatá, třpytivá, vznosná. Celý advent zářila nad náměstím a opravdu úplně všichni na ni s úžasem hleděli.

„Jsem nejkrásnější ozdoba široko daleko,“ říkávala si ve svém lesku. „Bez mě by Vánoce vůbec nebyly Vánocemi.“

O kousek dál, zastrčený za okapem, visel malý slaměný Rampouch. Byl prostý, nevzhledný, s propadlou tváří. Nikdo si ho nevšímal.

„Dobrý večer, Hvězdo,“ pozdravil užasle jednou plachým hlasem.

„Neruš,“ odsekla. „Nemám čas na rozhovory s nějakým ošuntělým cárem slámy.“

Rampouch smutně ztichl.

Přišel Štědrý večer. Z náměstí se ozýval zpěv koled a zvonivý smích dětí. Najednou se zvedl silný severní vítr. Smetl Hvězdu ze střechy a ta švihla sebou o kamennou dlažbu. Její pozlátko se odlouplo, špice se úplně ohnula.

„Pomozte!“ volala ze tmy. „Nikdo mě nevidí!“

Foto: Petr Janša

Ale dole mezi sněhem nebyla vidět. Lidé procházeli kolem ní, aniž by ji zahlédli.

Jen Rampouch ji zaslechl. Zavrtěl se, uvolnil ze svého háčku a nechal se vánicí odnést dolů. V námraze se přikutálel k Hvězdě.

„Co tu děláš?“ zašeptala překvapeně.

„Kdybych svítil vysoko na střeše, možná by tě lidé našli podle mého stínu,“ řekl prostě Rampouch. „Ale já nesvítím. Tak jsem alespoň přišel, abys nebyla sama.“

V tu chvíli kolemjdoucí šetrný stařík uviděl slámu na sněhu. Sehnul se – a objevil Hvězdu.

„Podívejte! Spadla!“ zavolal a opatrně ji zvedl.

Hvězda zrudla studem. „Promiň mi, Rampouchu. Byla jsem pyšná a zlá.“

„To je v pořádku,“ usmál se potrhaný Rampouch. „Vánoce nejsou o tom, jak kdo vypadá. Jsou o tom, že nikdo nemá zůstat opuštěný ve tmě.“

A nezbytné ponaučení? Lesk a sláva míjejí, ale dobré srdce svítí i z temnoty. Pravá krása není v pozlátku, ale v tom, kolik tepla dokážeš druhým dát.

Autor: Petr Janša | středa 24.12.2025 12:13 | karma článku: 0 | přečteno: 30x

Další články autora

Petr Janša

Krutá jemnost vánoční sezóny

Vánoce. Když vyslovíme to jediné slovo, většina z nás ucítí směsici emocí – třpytivá světýlka, vůni perníčků, melodie koled a nádheru dárků pod stromečkem.

23.12.2025 v 10:14 | Karma: 4,66 | Přečteno: 73x | Diskuse | Společnost

Petr Janša

Bezdomovce z lidí dělá především stát, prostřednictvím své sociální politiky

V předvečer Vánoc, kdy se rodiny sjíždějí k teplým krbům a rozsvěcují světla na výstavně ozdobených stromcích, stojíme před otázkou, která v mnoha z nás vyvolává rozpaky. Je to otázka našeho svědomí - bezdomovectví.

22.12.2025 v 12:38 | Karma: 16,00 | Přečteno: 446x | Diskuse | Společnost

Petr Janša

Epidemie osamělosti - Osamělost jako politický stav - Vztahy jsou nahrazeny ideologií

Epidemie osamělosti se proplétá světem jako neviditelná síť, spletená z nesčetných jemných vláken, která vytváří podmínky pro politický stav, kde jsou vztahy nahrazeny ideologií.

27.10.2025 v 5:00 | Karma: 4,51 | Přečteno: 94x | Diskuse | Společnost

Petr Janša

První letec oceněný za statečnost Pour le Mérite – Modrý Max inspirován Immelmannem

Nejlepším přítelem byl jeho německý mastif Tyras, který s ním spal v posteli a kterého si vzal s sebou do války jako válečného psa. Byl vychován matkou jako vegetarián, nekuřák a abstinent. Měl sestru Frida a bratra Franze.

25.10.2025 v 7:00 | Karma: 8,97 | Přečteno: 126x | Diskuse | Společnost

Petr Janša

Management by měl abnormální fluktuaci vnímat jako urgentní poplašný signál

Abnormálně vysoká fluktuace zaměstnanců vypovídá o řadě problémů ve firmě a v managementu společnosti. Poukazuje na nezdravé pracovní prostředí a podmínky, které zjevně vedou k nespokojenosti a demotivaci zaměstnanců.

24.10.2025 v 5:00 | Karma: 5,73 | Přečteno: 256x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)
19. prosince 2025  9:22

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro...

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka
16. prosince 2025  19:10

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly...

Arktický vzduch se žene do Česka, výraznější sníh ale na Vánoce nečekejme

Zatímco horské oblasti hlásí slunečné počasí, Prahu přikryla hustá inverzní...
17. prosince 2025  11:22

Do Vánoc si na výraznější sněhovou nadílku v Česku pravděpodobně počkáme marně. Podle meteorologů z...

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky
22. prosince 2025  7:34

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční...

Emily in Paris randila s hvězdou Stranger Things. Italské dobrodružství začíná dnes

Co myslíte, měla by se Emily in Paris přejmenovat na Emily in Italy?
18. prosince 2025  11:12

Herečka Lily Collins, kterou diváci po celém světě znají jako Emily ze seriálu Emily in Paris,...

Děti z dětských domovů zažívají na Opavsku svátky plné zážitků

ilustrační snímek
24. prosince 2025  14:59,  aktualizováno  14:59

Tři desítky dětí z několika dětských domovů z Moravskoslezského a Olomouckého kraje tráví v...

Tradiční akce U Ježíška v Plzni láká stovky lidí na koledy a betlémské světlo.

TradiÄŤnĂ­ akce U JeĹľĂ­Ĺˇka v Plzni lĂˇkĂˇ stovky lidĂ­ na koledy a betlĂ©mskĂ© svÄ›tlo.
24. prosince 2025  14:23,  aktualizováno  14:23

Stovky lidí zamířily dnes do plzeňského barokního kostelíka U Ježíška u řeky Radbuzy poblíž...

Vánoční program v Bastionu I josefovské pevnosti přilákal stovky lidí

VĂˇnoÄŤnĂ­ program v Bastionu I josefovskĂ© pevnosti pĹ™ilĂˇkal stovky lidĂ­
24. prosince 2025  13:05,  aktualizováno  13:05

Dnešní vánoční program v Bastionu I barokního pevnostního města Josefov v Jaroměři na Náchodsku...

Vizovický zámek nabízí výstavu betlémů i o Vánocích na zámku v 30. letech

ilustrační snímek
24. prosince 2025  12:43,  aktualizováno  12:43

V kapli vizovického zámku je dnes k vidění výstava betlémů. Dominantní je vyřezávaný betlém...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Petr Janša

  • Počet článků 136
  • Celková karma 8,83
  • Průměrná čtenost 630x
Bez ohledu na všechny své profese vždycky vášnivě rád brázdím svět a pilně si zapisuji zážitky a postřehy. Zatím jen sdílím na svém blogu. Cestopis Boj o holý život, orgie i setkání se žralokem vyjde 13. 11. 2025.

Seznam rubrik

Oblíbené blogy

Oblíbené knihy

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.