Vánoční bajka – Hvězda a Rampouch
„Jsem nejkrásnější ozdoba široko daleko,“ říkávala si ve svém lesku. „Bez mě by Vánoce vůbec nebyly Vánocemi.“
O kousek dál, zastrčený za okapem, visel malý slaměný Rampouch. Byl prostý, nevzhledný, s propadlou tváří. Nikdo si ho nevšímal.
„Dobrý večer, Hvězdo,“ pozdravil užasle jednou plachým hlasem.
„Neruš,“ odsekla. „Nemám čas na rozhovory s nějakým ošuntělým cárem slámy.“
Rampouch smutně ztichl.
Přišel Štědrý večer. Z náměstí se ozýval zpěv koled a zvonivý smích dětí. Najednou se zvedl silný severní vítr. Smetl Hvězdu ze střechy a ta švihla sebou o kamennou dlažbu. Její pozlátko se odlouplo, špice se úplně ohnula.
„Pomozte!“ volala ze tmy. „Nikdo mě nevidí!“
Foto: Petr Janša
Ale dole mezi sněhem nebyla vidět. Lidé procházeli kolem ní, aniž by ji zahlédli.
Jen Rampouch ji zaslechl. Zavrtěl se, uvolnil ze svého háčku a nechal se vánicí odnést dolů. V námraze se přikutálel k Hvězdě.
„Co tu děláš?“ zašeptala překvapeně.
„Kdybych svítil vysoko na střeše, možná by tě lidé našli podle mého stínu,“ řekl prostě Rampouch. „Ale já nesvítím. Tak jsem alespoň přišel, abys nebyla sama.“
V tu chvíli kolemjdoucí šetrný stařík uviděl slámu na sněhu. Sehnul se – a objevil Hvězdu.
„Podívejte! Spadla!“ zavolal a opatrně ji zvedl.
Hvězda zrudla studem. „Promiň mi, Rampouchu. Byla jsem pyšná a zlá.“
„To je v pořádku,“ usmál se potrhaný Rampouch. „Vánoce nejsou o tom, jak kdo vypadá. Jsou o tom, že nikdo nemá zůstat opuštěný ve tmě.“
A nezbytné ponaučení? Lesk a sláva míjejí, ale dobré srdce svítí i z temnoty. Pravá krása není v pozlátku, ale v tom, kolik tepla dokážeš druhým dát.
Petr Janša
Krutá jemnost vánoční sezóny
Vánoce. Když vyslovíme to jediné slovo, většina z nás ucítí směsici emocí – třpytivá světýlka, vůni perníčků, melodie koled a nádheru dárků pod stromečkem.
Petr Janša
Bezdomovce z lidí dělá především stát, prostřednictvím své sociální politiky
V předvečer Vánoc, kdy se rodiny sjíždějí k teplým krbům a rozsvěcují světla na výstavně ozdobených stromcích, stojíme před otázkou, která v mnoha z nás vyvolává rozpaky. Je to otázka našeho svědomí - bezdomovectví.
Petr Janša
Epidemie osamělosti - Osamělost jako politický stav - Vztahy jsou nahrazeny ideologií
Epidemie osamělosti se proplétá světem jako neviditelná síť, spletená z nesčetných jemných vláken, která vytváří podmínky pro politický stav, kde jsou vztahy nahrazeny ideologií.
Petr Janša
První letec oceněný za statečnost Pour le Mérite – Modrý Max inspirován Immelmannem
Nejlepším přítelem byl jeho německý mastif Tyras, který s ním spal v posteli a kterého si vzal s sebou do války jako válečného psa. Byl vychován matkou jako vegetarián, nekuřák a abstinent. Měl sestru Frida a bratra Franze.
Petr Janša
Management by měl abnormální fluktuaci vnímat jako urgentní poplašný signál
Abnormálně vysoká fluktuace zaměstnanců vypovídá o řadě problémů ve firmě a v managementu společnosti. Poukazuje na nezdravé pracovní prostředí a podmínky, které zjevně vedou k nespokojenosti a demotivaci zaměstnanců.
