V jižním Pákistánu kmen Mohana Sindh dodnes praktikuje unikátní metodu lovu

Prastaré umění lovu ptáků v údolí Indu je fascinujícím příkladem toho, jak se dávné tradice dokáží udržet navzdory plynutí času a proměnám civilizace.

V oblasti kolem starověkého města Mohendžo-Daro v jižním Pákistánu se dodnes praktikuje unikátní metoda lovu vodního ptactva, jejíž kořeny sahají až 5000 let do minulosti, do dob rozkvětu harappské civilizace.

Nedaleko od Mohenjo-Daro (nebo Mohendžodáro). Tito mohanští rybáři a lovci používají návnady od skutečných ptáků. Buď je snědí, nebo prodají. Mohendžodáro, Pákistán. Foto: Pascal Maître, volné dílo Wikimedia Common, volné dílo

Tato prastará technika lovu je pozoruhodná svou jednoduchostí a zároveň geniální účinností. Lovci, kteří ji ovládají, se noří do mělkých vod říčních ramen a jezer až po bradu. Na hlavách mají důmyslně zhotovené klobouky, které jsou vyrobeny z peří a hlav dříve ulovených volavek. Tyto bizarní, ale účinné pokrývky hlavy slouží jako dokonalé maskování.

S takto zamaskovanými hlavami lovci trpělivě čekají, částečně ponořeni ve vodě. Pohybují se pomalu a opatrně, napodobujíce pohyby skutečných ptáků. Někteří z nich dokonce umí napodobit zvuky volavek a kachen, čímž své maskování ještě zdokonalují. Tímto způsobem vytvářejí iluzi, že jsou součástí běžného ptačího života na vodní hladině.

Nic netušící vodní ptáci, přilákáni touto důmyslnou kamufláží, se postupně přibližují k lovcům. Ti trpělivě vyčkávají na správný okamžik. Když se pták dostane dostatečně blízko, lovec bleskurychle vystřelí ruce z vody a chytí překvapenou kořist holýma rukama. Tato technika vyžaduje neobyčejnou rychlost, přesnost a znalost ptačího chování.

Tato metoda lovu není pouhou kuriozitou nebo turistickou atrakcí. Pro místní obyvatele, často žijící v chudých podmínkách, představuje důležitý způsob obživy. Lovci nepraktikují tuto techniku pro zábavu nebo z nostalgických důvodů – je to pro ně životně důležitá strategie přežití, způsob, jak zajistit potravu pro své rodiny v oblasti, kde jsou zdroje často omezené.

Součástí lovecké výbavy jsou i živé volavky, které lovci přivazují k obručím a používají jako další návnadu. Tyto dříve ulovení ptáci nyní slouží jako „spolupracovníci“, kteří jsou umístění strategicky po obvodu lovného území. Jejich přítomnost dodává celé scéně zdání bezpečí a normálnosti, což láká další ptáky do oblasti.

Celý tento propracovaný systém lovu svědčí o hluboké znalosti ekosystému a chování ptáků, kterou si místní obyvatelé předávají z generace na generaci. Je to živoucí důkaz lidské schopnosti adaptovat se na své prostředí a využívat dostupné zdroje s neobyčejnou vynalézavostí.

Je fascinující, jak se tato pradávná technika dochovala po tisíciletí až do dnešních dnů. V oblasti, kde kdysi vzkvétala vyspělá harappská civilizace s jejími plánovanými městy, pokročilými kanalizačními systémy a sofistikovanou kulturou, nadále přežívají tyto prastaré znalosti jako živoucí spojení s dávnou minulostí.

Pro návštěvníky a pozorovatele může být tato lovecká metoda úchvatnou podívanou, téměř surrealistickým obrazem. Muži částečně ponořeni ve vodě, s ptačími hlavami místo vlastních, pohybující se v pomalém, hypnotickém rytmu – to vše vytváří scénu, která se zdá být vytržená z jiné reality.

Pro fotografy a dokumentaristy, jako je Randy Olson, představuje tato scéna unikátní příležitost zachytit něco skutečně mimořádného. Jeho fotografie lovců s ptačími klobouky na hlavách se stala ikonickým obrazem, který zachycuje nejen unikátní loveckou techniku, ale i širší příběh o přežití tradičních způsobů života v rychle se měnícím světě.

