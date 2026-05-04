Ukunda: Turisté ji obvykle jen projedou. Místo, kde se červená hlína potkává s pískem
Je to město, které nespí, místo, kde se tradice národa Digo mísí s modernitou a kde se historie píše do korálového podloží. Město Ukunda v Keňi je fascinující vstupní branou k jedné z nejkrásnějších pláží Afriky – Diani Beach. Zatímco turisté míří za luxusem k oceánu, samotná Ukunda nabízí autentický vhled do života na keňském pobřeží.
fotoreportáž z Keni, město Ukunda, Keňa, foto autor, mapa Gemini AI
Brána do ráje, která má vlastní duši
Ukunda leží v okresu Kwale, zhruba 30 kilometrů jižně od Mombasy. Její strategická poloha z ní udělala logistické centrum celého regionu. Má své vlastní letiště, které vypadá spíše jako scéna z dobrodružného filmu. Přistávací dráha vysekaná uprostřed zeleně, kde letadla dosedají jen pár stovek metrů od domovů místních obyvatel.
Ukunda: Tam, kde začíná to pravé dobrodružství. Žádné filtry, jen čistá Afrika. Je to místo, kde se čas neměří na minuty, ale na setkání. Vzduch je hustý vůní pečených kukuřic, horkého asfaltu a čerstvého ovoce, které v ranním slunci září na dřevěných pultech. Kouzlo starého baobabu, který uprostřed moderního shonu klidně hlídá křižovatku, až po smích dětí běžících podél silnice v uniformě do školy.
Zatímco sousední Diani Beach je nablýskanou výlohou s pětihvězdičkovými resorty, Ukunda je motorem, který to vše pohání. Tady se nakupuje čerstvé ovoce, tady se opravují motorky a tady se odehrává ten skutečný, nefiltrovaný život.
Život mezi matatu a baobaby
Hlavní tepna města je neustálým proudem pohybu. Pestrobarevné dodávky matatu s hlasitou hudbou soupeří o prostor s tříkolovými tuk-tuky. Pokud chcete zažít Ukundu všemi smysly, musíte navštívit místní trhy. Ach ty vůně. Čerstvě pražená káva, kardamom a hromady manga a ananasu, které chutnají tak sladce, že zapomenete na všechno ovoce z evropských supermarketů. A ty řemesla, kdy přímo u cesty uvidíte tesaře tesat nábytek z masivního dřeva nebo ševce, jak z vyřazených pneumatik vyrábějí legendární sandály tzv. tireshoes, které přežijí i pochod savanou.
Mezi dvěma světy. Od prašných cest Ukundy k nekonečnému azuru Diani Beach. Tenhle barevný přechod se vám vryje do paměti hlouběji než jakýkoliv suvenýr. Stačí pár kroků a svět se změní k nepoznání. Tam, kde končí sytě červená hlína africké země, začíná oslepující bělost písku Indického oceánu. Kontrast, který vám připomene, že jste v Keni.
Nesmrtelné boty
Slavné tireshoes se vyrábějí přímo na ulici ze starých pneumatik. Nejčastěji z nákladních aut nebo motocyklů. Jsou prakticky nezničitelné a pneumatika je navržena tak, aby vydržela tisíce kilometrů na asfaltu a kamení, takže jako podrážka pro člověka vydrží klidně deset let i při každodenním nošení v náročném terénu.
V Ukundě vidím u silnice sedět muže s ostrým nožem, který z kusu starého Michelinu vykouzlí během chvilky botu pro válečníka
I když se v Ukundě prodávají všem, nejvíce je proslavili Masajové. Ti v nich překonávají obrovské vzdálenosti v buši, kde by běžné tenisky roztrhala první trnitá akácie.
Říká se jim také tisícimílové boty. Pro turistu zvyklého na odpružené Nike airmaxy jsou zpočátku tvrdé a těžké. Ale místní na ně nedají dopustit. Guma se časem vytvaruje podle chodidla a díky dezénu z pneumatiky mají tyhle boty nejlepší „grip“ (přilnavost) na blátě i na kluzkých korálech u pobřeží.
Stíny historie a posvátné háje
Název Ukunda pochází z jazyka místního kmene Digo a odkazuje na rákosí, které kdysi pokrývalo zdejší mokřady. Ale historie sahá hlouběji. Celá oblast je protkána jeskyněmi v korálových útesech. Tyto jeskyně nebyly jen úkryty, ale pro kmen Digo jsou to Kaya – posvátná místa, kde se komunikuje s předky. Psal jsem o nichv minulém článku.
I dnes, uprostřed moderní zástavby, narazíte na prastaré baobaby. Jsou to tiší svědci staletí, pamatující arabské obchodníky s kořením i koloniální éru. Místní věří, že v těchto stromech sídlí duchové, a proto je nikdo nepokácí, i kdyby stály uprostřed plánované silnice.
Příroda, která se nevzdává
Jedním z nejúžasnějších úkazů v Ukundě a jejím okolí je soužití s divočinou. Nad rušnými silnicemi uvidíte podivné provazové mosty. Jsou to Colobridges. Slouží ohroženým guerézám angolským (černobílé opice s dlouhou srstí), aby mohly bezpečně přecházet mezi korunami stromů a neskončily pod koly aut. Je to unikátní příklad toho, jak se moderní město snaží chránit své původní obyvatele.
Letiště Ukunda (kód IATA: UKA), známé také jako Diani Airport, je malé letiště obsluhující oblíbenou pláž Diani a okolí v Keni. Nabízí denní spojení do Nairobi, Mombasy a Masai Mara, přičemž plánuje vylepšení pro větší letadla a mezinárodní lety do Tanzanie. Foto: Toppazz CC BY 3.0 Wikipedia, volné dílo.
Proč Ukundu navštívit?
Ukunda vám nabídne něco, co v resortu nenajdete: autenticitu. Určitě zkuste pilau (kořeněná rýže) nebo mandazi (africké koblihy) v malém místním bistru. Keňané z pobřeží jsou známí svou pohostinností a filozofií „Pole Pole“ (v klidu, pomalu). Rozhovor s místním prodejcem vám dá o Keni víc než jakákoliv příručka. Ale pozor, někdy můžou být až moc dotěrní. Ten moment, kdy opustíte hliněné cesty Ukundy a během pěti minut stojíte na oslnivě bílém písku Diani, je nezapomenutelný.
Ukunda není jen tranzitní bod. Je to místo, kde Afrika dýchá zhluboka, kde se prach mísí se solí z oceánu a kde každý den začíná s úsměvem a zvoláním Jambo! Jambo! Pokud ji při své příští cestě do Keni jen projedete, přijdete o polovinu příběhu.
Večeře pod hvězdami. Tato restaurace v korálové jeskyni staré 180 000 let je místem, kde se zastavuje čas a jedinou střechou nad hlavou vám je africké nebe. Restaurace Ali Barbour’s Cave využívá přirozeného jeskynního systému v korálovém podloží. Díky otevřenému stropu dochází k přirozené cirkulaci vzduchu a hosté mohou během večeře pozorovat hvězdy přímo ze svých míst.
Co je dobré o Ukundě vědět:
Letiště Ukunda, přesněji Diani Beach Airport: Je naprosto zásadní, pokud chcete navštívit národní parky Amboseli nebo Masai Mara. Přírodní unikát v podobě tzv. colobridges, visuté žebříky nad silnicemi, které umožňují vzácným guerézám angolským bezpečně přecházet mezi stromy nad rušnou dopravou. A hlavně geologie, protože město stojí na zkamenělých korálových útesech, což vytvořilo síť jeskyní, které dnes slouží jako svatyně nebo stylové restaurace např. slavná Ali Barbour’s Cave Restaurant.
Petr Janša
Keňský ráj skrývá tajemství. Kousek od luxusních pláží narazíte na svět, kde žijí duchové
Pod nablýskaným povrchem luxusních keňských resortů a azurovou hladinou Indického oceánu se skrývá příběh psaný krví, hrdostí a neprostupným stínem pralesa. Vydejte se po stopách národa Mijikenda – společenství devíti kmenů.
Petr Janša
Od metafory k holocaustu: Jak slovo „parazit“ v historii zabíjelo
Existuje jedna nepříjemná, znepokojivá a v jistém smyslu nepohodlná pravda, kterou nás historie učí znovu a znovu, generaci za generací, a my ji přesto stále s pozoruhodnou tvrdohlavostí zapomínáme, ignorujeme i odmítáme přiznat.
Petr Janša
„Mami, já jsem to pokazil.“ Věta, která by v dubnu neměla znít v žádné české kuchyni
Mami, já jsem to pokazil. Pět slov, která teď drásají srdce rodičů. Duben se stal měsícem, kdy místo třešní kvetou jen deprese a kruhy pod očima patnáctiletých dětí. Osud během brutálního stresu, který by položil i top manažera.
Petr Janša
Měli splachovací toalety, když my vylévali nočníky z oken. Svahilská architektura v Keni
V našich představách je Afrika často spojována se savanou a divokou zvěří, ale málokdy s architekturou. Když jsem se však v labyrintu úzkých uliček Lamu dotkl chladných korálových zdí, pochopil jsem, jak hluboce jsme se mýlil.
Petr Janša
Mrtvý pes a tančící delfíni. Mezi Keňou a Tanzanií na ostrově Wasini
Vzduch voní po frangipáni, soli a zvláštním příslibu. Na keňském pobřeží, tam, kde končí silnice leží ostrov Wasini. Místo, kde čas tepe v rytmu přílivu, kde delfíni skáčou pro radost oslavenců. Fotoreportáž z Keni.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...
Letečtí záchranáři hasičů z Brna mají za sebou perné dny, zasahovali i u Morávky
Letečtí záchranáři brněnských hasičů mají za sebou perné dny, zasahovali například u rozsáhlého...
Institut pro spolupráci a rozvoj Jih-Jih při Pekingské univerzitě slaví 10 let přeshraničního vzdělávání
Nealko koktejly jsou jasný trend. Světový šampionát v míchání ovládl Čech
Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink se o víkendu konalo v...
Harry Potter míří do Prahy, fanoušci vstoupí do Bradavic už v srpnu. Známe podrobnosti
Do Prahy míří svět, kde si můžete sáhnout na kouzla, která dosud existovala jen ve filmech nebo...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 148
- Celková karma 15,74
- Průměrná čtenost 611x