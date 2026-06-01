Ukradli mu království i duši. Osud chlapce, který musel Britům ‚darovat‘ Koh-i-Noor
Existují předměty, které jsou jen samy sebou. Kámen je kamenem, šperk šperkem. A pak existují předměty, jež se stávají relikvií. Pohlcují krev, slzy, modlitby i imperiální ambice tak dlouho, až se samy promění v dějiny zhuštěné do hmatatelné podoby. Diamant Koh-i-Noor je přesně takovou relikvií. A pokud byste se ho dnes dotkli skrz neprůstřelné sklo Toweru of London, dotkli byste se zároveň tváře jednoho desetiletého chlapce, kterému tehdejší svět ukradl dětství, království i jméno.
Jmenoval se Dalíp Singh. Jeho Výsost Mahárádža Paňdžábu, Džammú a Kašmíru. Jeho příběh je tím, co dělá z Koh-i-Nooru víc než jen kus uhlíku stlačeného přírodou v hlubinách Země. Při čtení tohoto příběhu člověk téměř slyší řinkot zbraní sikhské jízdy a cítí vůni láhaurských zahrad. Ale právě v tom kontrastu mezi neuvěřitelnou vznešeností jeho titulu a tragickou realitou jeho života leží síla celého příběhu.
Dalíp Singh Mahárádža Paňdžábu, Džammú a Kašmíru. Foto: Petr Janša pomocí Gemini AI.
V perštině znamená Kóh-e núr doslova „Hora světla“. Je to jméno troufalé, téměř rouhavé, jak může něco, co se vejde do dlaně, být horou? A přesto, kdo někdy spatřil ten kámen ve své původní, neopracované podobě, pochopil. Vážil 186 karátů. Byl velký jako slepičí vejce a podle legend tak jasný, že prý osvětloval celou místnost lépe než olejová lampa.
Indická mytologie tvrdí, že kámen je starý čtyři tisíce let. Historie je skoupější. Poprvé je doložen v roce 1655 v dolech Ándhrapradéše. Od té chvíle se však jeho cesta čte jako kronika asijských dobyvatelů. Mughalští císaři, perský Nádir Šáh, který v roce 1739 vyplenil Dillí a dal kameni jeho dnešní jméno. Afghánský Ahmad Šáh Durrání. A nakonec, v roce 1813, sikhský lev z Paňdžábu, mahárádža Randžít Singh.
Randžít Singh byl muž, kterého respektovali Britové i jeho nepřátelé. Vybudoval Sikhskou říši v drsném horském Paňdžábu a Koh-i-Noor nosíval připevněný k paži jako symbol moci. Když umíral, jeho posledním přáním bylo darovat diamant chrámu Džagannáth v Purí. Nikdo jeho přání nesplnil. Příliš velká hodnota. Příliš velká moc.
|
Milion kopyt, ticho a zvuk, který řeže do kostí tak hluboko, že se už nikdy úplně nezahojí
6. září 1838 se v Láhauru narodil Dalíp Singh, nejmladší syn Randžíta Singha a jeho ženy Džind Kaur. Když mu bylo necelých pět let, vrazi ubodali jeho nevlastního bratra mahárádžu Šéra Singha. Dvůr, lačný stability, vytáhl malého Dalípa na trůn jako loutku.
Pětiletý chlapec, jehož nohy nedosáhly na zem trůnu. Pětiletý chlapec s diamantem velkým jako slepičí vejce. A na obzoru britská Východoindická společnost, nejdravější obchodní impérium dějin, které vycítilo, že lev Randžít Singh je mrtvý a v jeho doupěti zůstaly jen koťata.
Přišly dvě války. První anglo-sikhská válka (1845–1846) skončila porážkou. Druhá pak hned 1848–1849. Dalípovi bylo deset let.
A tehdy, 29. března 1849, v paláci v Láhauru, britští úředníci přistrčili před desetiletého chlapce dokument zvaný Smlouva z Láhauru. Jeho matka Džind Kaur, jediná osoba na světě, která ho mohla chránit, byla v té chvíli vězněna. Sikhská armáda byla rozprášena. Pokladnice obsazena. Chlapec podepsal. Co jiného mohl dělat? A v tom dokumentu stál jeden zvlášť pozoruhodný odstavec: „Drahokam zvaný Koh-i-Noor… bude odevzdán mahárádžou Láhauru královně Anglie.“ Dnes britské úřady rády opakují, že diamant byl „darován, nikoli ukraden“. Je to právnicky pravda. A morálně?
Cesta do říše mlhy
Když diamant v roce 1850 dorazil do Londýna pod přísnou vojenskou ochranou, britská veřejnost zírala. A pak, byla zklamaná. Indické broušení bylo jiné než evropské. Kámen neměl onen ledový oheň, jaký Evropané očekávali. Princ Albert, manžel královny Viktorie, se proto rozhodl pro krok, který byl ve své symbolice téměř děsivý. Nechal Koh-i-Noor přebrousit.
V roce 1852 přivezli z Amsterodamu nejlepšího brusiče té doby. Pracoval 38 dní. Z původních 186 karátů zbylo 105,6. Britové přišli o 42 procent hmotnosti a získali kámen, který už nebyl indický. Stal se evropským. Chladnějším. Geometričtějším. Přesně takovým, jakým chtěli, aby byl. Tak jako se snažili udělat s celou Indií. A přesně takovým, jakým chtěli, aby byl i sám Dalíp Singh.
Černý princ z Pertshiru
Tato přezdívka, kterou dostal v Británii, je dokonalou ukázkou dobového paternalismu. Pro britskou smetánku byl exotickou ozdobou večírků, ‚milým mahárádžou‘, který výborně střílí bažanty. Ale pod tím vším byl Dalíp Singh mužem, který věděl, že jeho skutečné místo je tisíce kilometrů daleko, na trůnu v Láhauru, který mu patřil právem, nikoli jen titulem.
Britové sebrali chlapci království a Korunu s diamantem. Pak se rozhodli, že mu seberou i duši. Dalíp Singh byl odtržen od matky a předán do péče skotského lékaře Johna Logina. V Indii byl držen ve Fatéhgarhu, kde nesměl mluvit s žádnými indickými návštěvníky. V roce 1853, ve čtrnácti letech, konvertoval ke křesťanství, samozřejmě ‚dobrovolně‘. V roce 1854 ho převezli do Anglie.
|
Lžíce medu a potom potoky krve. Odvrácená tvář osvobození 1945
Královna Viktorie si toho exotického, krásného, smutného mladíka zamilovala. Nazývala ho „mým drahým Maharádžou“. Pózoval Franzi Xaveru Winterhalterovi. Tančil na plesech. Lovil bažanty na svém panství v Elvedenu, které si koupil v roce 1863 a kde nechal opravit anglikánský kostel. Říkali mu Černý princ z Pertshiru.
A zde se v té pohádce začíná objevovat trhlina, kterou nemůže zacelit ani královská přízeň. Jednoho dne, již jako mladý muž, byl Dalíp Singh přiveden ke královně Viktorii. Někdo, snad zlomyslně, snad bezmyšlenkovitě, mu na dlaň položil Koh-i-Noor. Svědci popisují, že se chlapec, který kámen kdysi ‚daroval‘, na něj díval dlouhé minuty. Beze slova. Pak ho podal královně se slovy, jež zněla jako úklona, ale byla to dýka:
„Pro mě je největší potěšení, Vaše Veličenstvo, mít tu možnost vlastníma rukama předat svému panovníkovi diamant Koh-i-Noor.“
Dalíp Singh prožil v Anglii desítky let v luxusu, který se postupně měnil ve zlatou klec. Oženil se s Bambou Müllerovou, dcerou Němce a Etiopanky, měl s ní šest dětí. Po její smrti se oženil podruhé.
Fotografie šestnáctiletého Dalípa Singha z 28. srpna 1854 od Ernsta Beckera z Osborne House. Foto: Dr Ernst Becker, Wikipedie, volné dílo.
Ale něco v něm stále hořelo. V roce 1861 se mu podařilo přivézt do Anglie matku Džind Kaur, tu samou matku, kterou mu kdysi sebrali. Slepá, zestárlá žena mu vyprávěla o Paňdžábu, o sikhismu, o tom, kým doopravdy je. Vyprávěla mu o diamantu. Něco se v něm zlomilo. V roce 1886 Dalíp Singh formálně opustil křesťanství a vrátil se k víře svých předků. Pokusil se vrátit do Indie. Britové ho zadrželi v Adenu a poslali zpátky.
V Pařížském hotelu neumíral jen zlomený muž, ale Jeho Výsost Mahárádža Paňdžábu, kterému z celého impéria zbyl jen drahý oblek a vzpomínka na diamant, který kdysi nosil na paži …
Nikdy už zpátky nedoplul. 22. října 1893 zemřel v Paříži v hotelovém pokoji, sám, ve věku pouhých 55 let, finančně na dně, politicky vyhořelý. Přál si pohřeb v Paňdžábu. Britové to nedovolili, báli se symbolu. Pohřbili ho v Elvedenu při křesťanském obřadu, který už dávno odmítl. Diamant Koh-i-Noor v té době zářil v koruně britské královny.
Kámen, který nikdo nechce zvednout
A teď, v roce 2026, sledujeme něco, co by Dalíp Singh nikdy nepředpokládal: Koh-i-Noor se stal pro Brity sám o sobě diplomatickou zátěží. Při korunovaci krále Karla III. v roce 2023 odmítla královna Camilla použít korunu s Koh-i-Noorem. Loni, při ikonické návštěvě New Yorku, se sotva zvolený starosta Zohran Mamdani nechal slyšet, že kdyby s králem mluvil v soukromí, „doporučil bych mu vrátit diamant Koh-i-Noor“. Buckingham Palace se odmítl vyjádřit.
|
Plakaly štěstím, skončily v pekle. Sudetské ženy milovaly Hitlera víc než kdokoli jiný?
Indie žádá. Pákistán žádá. Afghánistán žádá. Dokonce i Írán by mohl. David Cameron* to v roce 2010 řekl možná nejupřímněji ze všech britských politiků: „Pokud řeknete ano jednomu, najednou zjistíte, že Britské muzeum bude prázdné.“ Je to věta, ve které je obsaženo celé britské impérium.
Dalíp Singh leží pohřbený v anglickém venkovském kostele. Jeho děti zemřely bezdětné, linie posledního mahárádži Sikhské říše vyhasla v exilu, tiše, jako dohořívající knot. Jeho diamant? Ten, kterého se kdysi jako dítě dotkl naposledy, září v koruně, kterou se nikdo neodvažuje nasadit. Možná je v tom poetická spravedlnost, kterou by ocenil i sám Randžít Singh:
Hora světla už nikomu nesvítí. Leží za neprůstřelným sklem, příliš drahá na to, aby se nosila, příliš zatížená historií na to, aby se jí někdo zbavil, příliš krásná na to, aby byla zapomenuta …
A pokud někdy přiložíte ucho ke sklu vitríny v Toweru, snad uslyšíte ten tichý zvuk, který v sobě kámen nese ze všech těch staletí: Pláč desetiletého chlapce, který v roce 1849 podepsal smlouvu, jejíž cenu pochopil teprve, když bylo příliš pozdě. Hora světla: Svítí oslnivě – a vrhá obrovský stín.
Petr Janša
Čtyři oči pouště Atacama - oltář pro hvězdy
Existují místa na této planetě, kde se zdá, že se nebe sklání blíž k zemi. Místa tak tichá, tak vyprahlá, a tak ohromující, že tam i vědec, který strávil život počítáním fotonů, zatají dech.
Petr Janša
Plakaly štěstím, skončily v pekle. Sudetské ženy milovaly Hitlera víc než kdokoli jiný?
Prožívaly nejintenzivnější emoci svého života. Klečely, plakaly štěstím a křižovaly se před portrétem muže, který jim slíbil chléb a ztracenou hrdost. Sudetské ženy propadly Adolfu Hitlerovi s bezmeznou, až náboženskou vírou.
Petr Janša
42 národů v jednom srdci, mnoho způsobů, jak být člověkem
Redukovat Keňu jen na safari, je jako redukovat Itálii na pizzu. Každý výskok Masaje je modlitbou a každý krok běžce v Rift Valley je důkazem lidské nezlomnosti. Na závěr naší cesty po Keni navštívíme magický ostrov Lamu.
Petr Janša
Být jako SS. Svatoplukovy gardy – kolaborace v té nejbrutálnější podobě s chutí zabíjet
Krvavý křest v uličkách pražského Josefova, sny o moci v černých uniformách a fanatická loajalita k Třetí říši. Svatoplukova garda se v počátcích okupace pokusila stát se českou obdobou elitních jednotek SS.
Petr Janša
Milion kopyt, ticho a zvuk, který řeže do kostí tak hluboko, že se už nikdy úplně nezahojí
Horizont se zachvěje. Nejdřív si myslíte, že je to přelud, ale pak to ucítíte celým tělem – tep planety. Velká migrace v Masai Mara není podívaná pro turisty, je to posvátné zjevení o životě a smrti.
|Další články autora
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem
Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace...
Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují
Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...
Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?
„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...
Opoziční hnutí STAN kritizuje prodej pozemků pod sportovní halou ve Zlíně
Zlínský magistrát uzavřel investorskou soutěž na výstavbu osmi domů pod sportovní halou a chystá...
Krakovská pobočka otevírá dveře na polský trh
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA -HOLEŠOVICE
LEGENDY 2026
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 161
- Celková karma 15,46
- Průměrná čtenost 605x