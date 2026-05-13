Strategie okřiknout moderátora: Kdy se televizní debata stala oslavou vulgarity?
Sedíte večer u televize, v ruce šálek čaje nebo skleničku vína, zapnete si Českou televizi v naději, že se dozvíte něco smysluplného o tom, co se děje v naší zemi. Jak bude stát řešit chronický deficit veřejných financí, co přinese další vlna důchodové reformy, jak se Česká republika postaví k migrační politice Evropské unie nebo jakým směrem se bude ubírat naše podpora Ukrajině.
A místo toho se během pár minut ocitáte v pozici nedobrovolného diváka něčeho, co se spíše, než politické debatě podobá souboji v ringu. Hlasy se zvyšují, do sebe skáčou argumenty i urážky, politik obviňuje moderátora z podjatosti, moderátor se snaží udržet strukturu rozhovoru a vy si kladete jednu jedinou otázku: „Kdy se to vlastně stalo? Kdy se z věcné diskuse stala tahle oslava vulgarity?“
Matěj Gregor . Foto: Pepino99, Wikipedie, volné dílo
Tento scénář se bohužel neodehrává výjimečně, ale stává se z něj nová norma. Místo věcné diskuse o tématech, která reálně ovlivňují každodenní životy občanů, tedy o důchodech, daních, bydlení, školství, zdravotnictví či zahraniční politice, se obrazovky stále častěji mění v dějiště osobních střetů, kde prim nehraje kvalita argumentu, logická koherence výpovědi nebo schopnost nabídnout vlastní vizi řešení, ale především snaha ‚zadupat‘ moderátora do země, zdiskreditovat ho před diváky a odvést pozornost od tématu, ke kterému daný politik nemá co říct, nebo k němu říct nic nechce.
Incidenty, které nelze přehlížet
Poslední incidenty, včetně nedávné mediálně propírané ostré výměny mezi poslancem Matějem Gregorem a moderátorkou České televize, ukazují na znepokojivý trend, který se prohlubuje nejen u nás, ale i v dalších demokratických zemích. Politici stále častěji, a dá se říci, že stále systematičtěji, volí strategii osobního útoku na člověka, který jim pokládá nepříjemné, ale naprosto legitimní otázky. Není to náhoda, není to projev momentální únavy nebo rozčilení, je to vědomá komunikační taktika, kterou dnes vyučují političtí poradci a mediální trenéři po celém světě.
A tak se musíme ptát: Proč se to děje? Co to vypovídá o stavu naší politické kultury? A co s tím můžeme, jako diváci, voliči a občané, vůbec dělat?
V politickém marketingu se této technice říká odborně ‚přenesení ohniska‘ nebo také ‚deflection‘. Princip je poměrně jednoduchý a bohužel i účinný. Pokud politik nemá v daném tématu co nabídnout, pokud byl přistižen při nepravdě nebo pokud se mu prostě nelíbí směr, kterým se rozhovor začíná ubírat, nejjednodušší a nejrychlejší obranou je protiútok. A to nejlépe vedený proti osobě, která se ho odvážila vyvést z komfortní zóny, tedy proti moderátorovi.
Zpochybnění neutrality je první a nejčastější zbraní v tomto arzenálu. Moderátor, který si dovolí upozornit na faktickou nepřesnost, konfrontovat politika s jeho minulými výroky, zeptat se na nesplněné sliby nebo prostě jen trvat na tom, aby byla odpověď alespoň rámcově relevantní k položené otázce, je okamžitě nálepkován jako ‚zaujatý, neobjektivní, aktivistický‘, případně rovnou jako „slouha opozice“ či „prodloužená ruka vlády“ – podle toho, z které strany politického spektra útok přichází. Jde o rétorický trik starý jako demokracie sama, ale v době sociálních sítí získal zcela nové obrátky.
Dominuje forma, ne obsah, a to je druhá klíčová složka této strategie. Cílem takového výpadu totiž vůbec není přesvědčit racionálního diváka o správnosti politického programu, detailech reformy nebo o kvalitě navrhovaného zákona. Cílem je emocionální efekt, show, moment, který se dobře stříhá do krátkého videa na TikTok nebo X.
|
Od metafory k holocaustu: Jak slovo „parazit“ v historii zabíjelo
Pro fanouškovskou základnu daného politika je okamžik, kdy svého protivníka v moderátorském křesle ‚vypne‘, přeruší ho, překřičí nebo zesměšní, často vnímán jako obrovské vítězství, jako důkaz síly a odvahy. A právě o to jde, ne o debatu, ale o budování osobního ‚brandu‘ bojovníka proti establishmentu, proti ‚mainstreamovým médiím‘, proti komukoli, koho lze v daný moment vykreslit jako nepřítele.
ČT jako boxovací pytel: terč ze zákona
Česká televize je v tomto ohledu mimořádně vděčným a bohužel i bezbranným terčem. Jako veřejnoprávní instituce má ze zákona povinnost být vyvážená, objektivní a poskytovat prostor všem relevantním politickým názorům, což z ní paradoxně dělá snadný cíl pro kritiku ze všech stran politického spektra současně. Pravicoví politici ji obviňují z levicové předpojatosti, levicoví z pravicové, populisté ji označují za elitářskou, tradiční strany zase za příliš vstřícnou k populismu. Zkrátka každý, kdo v dané chvíli potřebuje obětního beránka, si ho v České televizi může snadno najít.
Politici přitom neútočí pouze přímo ve studiu, kde probíhá živé vysílání. Útok pokračuje i po skončení relace, na sociálních sítích, v následných rozhovorech pro spřátelená média, v parlamentních projevech, v tiskových zprávách vlastních stran. Tyto souboje se dál přiživují, zveličují, vytrhávají z kontextu a sestříhávají do krátkých, emocionálně nabitých klipů, které obíhají internet a vytvářejí dojem, že celá debata byla ve skutečnosti jeden dlouhý moderátorův útok proti nebohému politikovi, zatímco realita bývala přesně opačná.
Pro moderátory a moderátorky je to nesmírně nevděčná, ba přímo schizofrenní pozice. Musejí neustále balancovat na ostří nože. Na jedné straně být dostatečně průbojní, aby nenechali politika mluvit do prázdna, šířit populistické teze bez opory ve faktech nebo ignorovat položenou otázku a mluvit o něčem úplně jiném. Na druhé straně si musejí udržet profesionální tón a nadhled, aby nedali sebemenší záminku k obvinění z podjatosti, aby nepůsobili agresivně nebo zaujatě.
Jak ukázala například zkušenost moderátorky v konfrontaci s panem Gregorem, jakmile moderátor nedovolí, aby se ve studiu beztrestně šířily neověřené, manipulativní nebo dokonce urážlivé teze, politik to téměř automaticky obrací proti němu, a to nejen v daný moment, ale i v následujících dnech a týdnech, kdy z incidentu těží politický kapitál.
Proč by nás to mělo pálit? Není to jen televizní show
Možná si teď říkáte něco ve smyslu: „No dobře, ale je to prostě jen televize, jen show, když se mi to nelíbí, tak to prostě vypnu a půjdu si číst knížku.“ Jenže tady jde o mnohem víc než jen o to, jak trávíme hodinu svého večera. Jde o samotné základy fungování demokratické společnosti.
Degradace veřejné debaty je první a možná nejzávažnější důsledek. Pokud politici přestanou vnímat média jako legitimního partnera při hledání pravdy, při vysvětlování složitých témat a při zprostředkování informací občanům, pokud je začnou systematicky vnímat a prezentovat jako nepřátele, kteří jim chtějí uškodit, trpí tím především kvalita informací, které se dostávají k voličům. A informovaný volič je základní předpoklad funkční demokracie, bez něj se z voleb stává loterie nebo soutěž krásy.
Normalizace agresivity představuje druhý, možná méně viditelný, ale o to zákeřnější problém. Když pravidelně sledujeme, jak poslanec nebo ministr zvýšeným hlasem, s nevybíravými slovy a často i s urážkami napadá novináře v přímém přenosu, dává to společnosti neformální, ale velmi silný signál, „takhle se to dělá, takhle se komunikuje, takhle se řeší neshody“. Dává to zelenou podobnému chování i v běžném životě, v zaměstnání, ve škole, v rodinných sporech. A postupně se tak rozpadá to, co bychom mohli nazvat základní kultivovaností veřejného i soukromého projevu.
|
Fenomén Turek: Když se politika změní v digitální folklor
Ztráta důvěry je třetím a dlouhodobě nejnebezpečnějším efektem. Neustálé zpochybňování novinářů, opakované nálepkování médií jako „lhostejných“, „zkorumpovaných“ nebo „manipulativních“ vede k postupné, ale nezastavitelné erozi důvěry v média jako celek. A společnost, která nevěří žádnému zdroji informací, která má dojem, že „všichni lžou“, je extrémně náchylná k dezinformacím, konspiračním teoriím a manipulaci ze strany zahraničních i domácích aktérů, kteří mají zájem na destabilizaci demokratického systému. Je to ideální živná půda pro všechny, kdo chtějí demokracii podkopat.
Hledá se respekt, nabízí se odměna
Politika by měla být střetem vizí, programů a argumentů, nikoli střetem egoismů, urážek a mediálních taktik. Moderátor sedící v televizním studiu není soupeřem politika, není jeho osobním nepřítelem, není aktivistou s vlastní agendou. Je, nebo by alespoň měl být, zástupcem veřejnosti, prostředníkem mezi občany a jejich volenými zástupci, člověkem, který má za úkol ptát se na to, co lidi skutečně pálí, a nepustit politika, dokud na otázku alespoň přibližně neodpoví.
Dokud budou politici vnímat otázky na tělo jako osobní urážku, dokud budou považovat moderátory za překážky na cestě ke svému zviditelnění, dokud budou z každé konfrontace dělat mučednické vystoupení pro sociální sítě, bude politická kultura v České republice spíše připomínat zápasnický ring, nebo v horším případě obyčejnou hospodskou rvačku než seriózní demokratickou debatu.
|
Anatomie precedentu - soud v EU akceptoval právo šaría
Je proto nejvyšší čas, abychom jako diváci, voliči, čtenáři a občané začali od svých volených reprezentantů vyžadovat trochu více profesionality, trochu více pokory, trochu více respektu, a možná i trochu té staromódní slušnosti, která se z našich obrazovek vytrácí rychleji než předvolební sliby ráno po sečtení hlasů.
Protože pokud si to nezačneme vyžadovat my, nikdo to za nás neudělá. A kvalita politické debaty nakonec vždycky odpovídá tomu, co je společnost ochotná tolerovat.
Petr Janša
Místo, kde se člověk vrací domů, aniž tam kdy předtím byl
Existují země, které navštívíte jako zdvořilí hosté, a pak ty, které vás přepadnou a už nikdy nepustí. Keňa nečeká na vaši návštěvu, ona si vás najde. Svlékne vás ze všech jistot, dostane se vám pod nehty a nakonec i do krve.
Petr Janša
Requiem za neznámé
Requiem za ty, jejichž jména čas smazal, a jejichž oběť zaplatila definitivním konec nacistické tyranie:
Petr Janša
Praha má jediný kubistický most na světě, přesto ho nechala sejít věkem
Vypadá jako unavený veterán, který prohrává boj s časem. Přesto je Libeňský most světovým unikátem, jaký jinde na planetě nenajdete. Je to betonová báseň vtisknutá do kubistických krystalů, technický rekordman a svědek doby.
Petr Janša
Voda zrudla krví a vědci zatajili dech. Jedenáct velryb přepsalo dějiny. Nejsme sami
V hlubinách Karibiku se odehrál výjev, který věda dosud znala jen u lidí a šimpanzů. Když se devatenáctiletá samice vorvaně Rounder začala připravovat na porod, její rodina neodešla lovit.
Petr Janša
Ukunda: Turisté ji obvykle jen projedou. Místo, kde se červená hlína potkává s pískem
Většina turistů ji spatří jen na pár minut. Proletí kolem v džípu, zatímco jejich oči už vyhlížejí palmy Diani Beach. Ale pro ty, kteří se odváží vystoupit a nechají se pohltit hlukem tuk-tuků odhalí Ukunda svou pravou tvář.
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče
Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí
Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...
Tragédie v Survivoru. Soutěžící po střetu s lodí přišel o část nohy, televize zastavila vysílání
Řeckou verzi reality show Survivor zasáhla tragická nehoda. Soutěžící Stavros Floros utrpěl během...
Chodím s Haberou, věřila žena. Dva roky ji balamutil podvodník, sliboval i teslu
Podvodníci, kteří se na internetu pod nejrůznějšími záminkami snaží obrat důvěřivce o jejich...
Zlínský kraj a resort zahraničí budou spolupracovat v ekonomické diplomacii
Zlínský kraj a ministerstvo zahraničních věcí (MZV) navázaly spolupráci v ekonomické diplomacii....
Hradec Králové omezí pití pití alkoholu na veřejnosti o část Svobodných Dvorů
Stotisícový Hradec Králové rozšíří zákaz pití alkoholu na veřejných místech o část čtvrti Svobodné...
Pronájem obchodního prostoru v centru Pelhřimova
Palackého, Pelhřimov
10 000 Kč/měsíc
- Počet článků 153
- Celková karma 14,04
- Průměrná čtenost 604x