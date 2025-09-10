„Špinavé protislovenské prostitutky“ pozoruhodná volba slov v dlouhé kariéře Roberta Fica
Jako zakladatel a předseda strany SMER – sociálna demokracia se výrazně vryl do slovenské politické scény. Byl premiérem Slovenské republiky ve třech obdobích, což je samo o sobě znakem jeho silného politického vlivu a také důkazem toho, že byl schopný mobilizovat masy a získávat si silnou podporu, ačkoliv jeho vlády byly plné složitých krizí.
Politická kariéra a názory
Robert Fico se narodil do obyčejné dělnické rodiny, což možná formovalo jeho pohled na svět a přístup k politice. Vystudoval právo na Univerzitě Komenského v Bratislavě a svou politickou kariéru odstartoval vstupem do komunistické strany v roce 1986. Pak do strany demokratické levice (SDĽ). Vzdělání v oblasti práva mu poskytlo solidní základ pro orientaci v politickém spektru a pro formulování právních a politických strategií.
V roce 1999 založil stranu SMER-SD, která mu umožnila razit cestu ideologiím sociální demokracie přizpůsobeným slovenským poměrům. Jeho politická orientace se zaměřuje na sociální péči a hospodářský růst, což dokazuje zavedení několika opatření, která měla zmírnit negativní dopady globální finanční krize na konci první dekády 21. století.
Ve své zahraniční politice se Robert Fico projevuje jako tvrdý vyjednavač. Jeho vláda podala žalobu k Soudnímu dvoru EU proti migračním kvótám, čímž se výrazně postavila proti tehdejší politice Evropské unie. Tímto krokem ukázal, že je ochoten postavit zájmy Slovenska nad unijní strategii, i kdyby to znamenalo narušení unijní solidarity. Na druhou stranu se v roce 2016 prezentoval jako příznivec tvrdého jádra EU, což ilustruje jeho pragmatický přístup ke kooperaci s evropskými mocnostmi jako je Německo a Francie.
V domácí politice se Robert Fico profiluje jako levicově orientovaný politik s hlubokým zakořeněním v tradičních hodnotách, což se projevuje jeho postojem vůči například legalizaci stejnopohlavního manželství a adopcím dětí homosexuálními páry. Tento konzervativně laděný pohled mu vynesl podporu od části konzervativních voličů, kteří se obávali příliš rychlých společenských změn v duchu západoevropských trendů.
Mediální bitvy
Ve své politické kariéře se Fico nezřídka ocital v centru mediálních kontroverzí. Jeho vztah s médii lze přirovnat k bouřlivým vratkým mostům, neboť novináře často označuje za špinavé protislovenské prostitutky, čímž zásadně přispívá k polarizaci veřejné diskuse. Toto označení, jakkoliv silné, v sobě nese zrcadlení jeho konfliktu s novináři, kteří zpochybňují etiku jeho politických kroků a spojení s podnikatelskými kruhy.
Ficovo jméno je často spojováno s několika korupčními skandály. Nejznámější z nich je kauza Bašternák, kdy Fico bydlel v bytě postaveném podnikatelem Bašternákem za problematických daňových okolností. Ačkoliv Fico nebyl nikdy obžalován, jeho spojení s touto kauzou vykreslilo obraz politika, který může mít neobvyklé a neprůhledné finanční vazby. Další velkou kontroverzí bylo obvinění ze zapojení do tzv. zločinecké skupiny, kdy byl Fico nařčen z využívání daňových údajů k diskreditaci svých politických protivníků. Tyto skandály, ač bez přímého odsouzení, přispěly k devalvaci veřejné důvěry v jeho vedení.
Dalším výrazným bodem Ficovy kariéry je jeho postoj vůči Evropské unii. Ačkoliv se vyjadřuje pro zapojení Slovenska do jádra evropské integrace, často se ocitá v opozici vůči unijní politice, zejména pokud jde o migraci a sankce namířené proti Rusku. Robert Fico vyjadřuje jistou skepsi vůči NATO a USA, což je patrně motivováno jeho názory na ruskou politiku a závislost Slovenska na ruských energetických zdrojích. Tato pozice ho však v rámci Evropské unie řadí mezi ty členy, kteří dávají přednost národnímu zájmu před unijními rozhodnutími, což vyvolává napětí mezi Slovenskem a dalšími členy EU.
Osobní charakteristika a vliv na slovenskou politiku
Jeho osobnost je vnímána jako chladnokrevná a pracovitá. Robert Fico vyniká svou schopností strategického myšlení a cílevědomostí, což se odráželo již v jeho studijních letech. Přestože je známý svou pracovitou povahou, panicky se vyhýbá poodhalení svého soukromí a rodinného života, což přidává na jeho tajemnosti a vnímání coby politika, který si silně stráží hranici mezi veřejnou funkcí a osobním životem.
Z hlediska politické strategie se Robert Fico zaměřuje na podporu voličů se silným národním cítěním a konzervativními postoji. Tato pragmatická orientace mu umožňuje přinášet do politických diskurzů témata, která oslovují širokou škálu voličů, od městských liberálů po venkovské konzervativce.
Robert Fico je bezesporu osobností rozdělující polis. Osobní charisma a schopnost ovlivňovat veřejné mínění z něj činí nepřehlédnutelného politického hráče Slovenska. Přesto jeho vláda a politické kroky zůstávají terčem kritiky, zejména ze strany obhájců právního státu, mediální svobody a otevřené společnosti.
Skutečnou Ficoovou politickou výzvou však zůstává, zda dokáže transformovat svou vizi sociální demokracie do formy, která obstojí před přísným zrakem moderního demokratického světa, a zda jeho vláda zanechá trvalé a pozitivní dědictví pro budoucí generace Slováků.
Kontroverze a spory
- Vztah s médii: Fico dlouhodobě kritizuje média, obviňuje je z lhaní a překrucování faktů a považuje je za opoziční sílu.
- Korupční kauzy: Část veřejnosti ho spojuje s řadou korupčních kauz, ačkoli se na počátku své kariéry profiloval jako bojovník proti korupci.
- Vládní krize 2018: Po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky došlo ke konfliktu s prezidentem Andrejem Kiskou, který vyzval k obměně vlády. Fico obvinil Kisku z destabilizace země a nakonec podal demisi.
- Vztahy s politiky: V roce 2020 se od jeho strany oddělila frakce pod vedením Petera Pellegriniho, který založil stranu HLAS-SD. Ostře se vyjadřoval i ke slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové, kterou označil za americkou agentku.
- Atentát: V květnu 2024 na něj byl spáchán atentát. Útočník, 71letý Juraj Cintula, jako motiv uvedl nesouhlas s politikou vlády.
Mluvím-li o největších korupčních kauzách spojených s Robertem Ficem, je důležité poznamenat, že on sám nebyl v těchto případech odsouzen. Často se ale objevuje ve spojení s osobami a událostmi, které tvoří širší síť korupce. Nejvýraznější a nejdiskutovanější kauzy, které se pojí s jeho jménem, jsou:
Kauza Bašternák
- O co šlo: Tato kauza se týká kontroverzního podnikatele Ladislava Bašternáka, který byl odsouzen za daňové podvody. Bašternák si měl neoprávněně nárokovat nadměrný odpočet DPH ve výši téměř 2 milionů eur.
- Proč je s tím Fico spojován: Fico si od Bašternáka dlouhodobě pronajímal luxusní byt v komplexu Bonaparte v Bratislavě. Výše nájemného byla podezřele nízká, což opozice a média označovala za skrytý úplatek. Kauza vyvolala masivní protesty po celém Slovensku a stala se symbolem propojení byznysu a politiky. Ačkoli Fico v kauze nebyl stíhán, veřejnost to vnímala jako symbol korupce a jeho neochoty řešit problémy ve svém okolí.
Kauza Očistec a obvinění ze zločinecké skupiny
- O co šlo: Tato kauza, známá jako „kauza Očistec“, je výsledkem rozsáhlého vyšetřování, které začalo po vraždě novináře Jána Kuciaka v roce 2018. Vyšetřování odhalilo síť bývalých policejních a státních úředníků, kteří měli zneužívat své postavení pro politické a finanční zájmy.
- Proč je s tím Fico spojován: V dubnu 2022 byl Robert Fico spolu s bývalým ministrem vnitra Robertem Kaliňákem a dalšími obviněn ze založení a zosnování zločinecké skupiny. Měli údajně zneužívat tajné informace, včetně daňových údajů, k diskreditaci svých politických oponentů, jako byl tehdejší prezident Andrej Kiska. Fico obvinění odmítl jako „politickou mstu“. Přestože generální prokurátor později tato obvinění zrušil, případ poukázal na hluboké a systémové problémy v oblasti justice a bezpečnosti během jeho vlád.
