Snímek zhmotnil čas v pohybu, hvězdy na nebi se nehýbou, to my rotujeme
Jak vzniká tento hypnotický vesmírný vír, co o hvězdách prozrazují jejich pestré barvy a jak fotografové pomocí moderní techniky zhmotňují samotný čas v pohybu? Nahlédněte do zákulisí magického spojení vědy a umění.
Zadívejte se na ten snímek pozorně. Vypadá jako hypnotický pohled do nitra obřího vesmírného víru nebo snad jako záhadný otisk prstu samotného kosmu. Ve skutečnosti se díváte na jeden z nejkrásnějších fotografických triků, které nám příroda a moderní technika umožňují.
Astrofotografie hvězdných drah kolem severního nebeského pólu nad arizonskou Národní observatoří, vytvořená dlouhou expozicí. Foto: DESI Collaboration. Tyas, Wikimedia Commons, CC BY 4.0.
Tento úchvatný záběr vznikl na slavné Národní observatoři Kitt Peak v Arizoně a ukazuje nám něco, co lidské oko kvůli svému biologickému omezení nikdy nedokáže spatřit: čas v pohybu.
Všechny hvězdy na noční obloze zdánlivě obíhají kolem nebeského pólu (na této fotografii jižního pólu). Během několika hodin tento zdánlivý pohyb zanechává hvězdné stopy. Věda a umění se spojují v této krásné fotografii, pořízené v chilské poušti Atacama. Aby vytvořili toto vizuální mistrovské dílo, Adhemar namířil svůj fotoaparát na jižní pól oblohy, bod ve středu všech jasných oblouků a kruhů. Všechny hvězdy na noční obloze obíhají kolem tohoto bodu. Během několika hodin tento pohyb vytváří hvězdné stopy, přičemž každá jednotlivá hvězda vykresluje na obloze kruh. Foto: A. Duro ESO, Wikimedia Commons, CC BY 4.0.
Když se Země točí a hvězdy tančí
Když v noci vzhlédnete k obloze, hvězdy se zdají být klidné a nehybné. To je ale pouhá iluze. Naše planeta se pod nimi otáčí rychlostí, ze které by se nám v běžném životě zatočila hlava. A právě technika dlouhé expozice, nebo skládání stovek po sobě jdoucích snímků, dokáže tento neviditelný pohyb zhmotnit do podoby zářících světelných drah – takzvaných star trails.
Všechny ty tisíce stříbřitých, modravých a zlatavých linek na fotografii opisují dokonalé kružnice. Proč? Protože fotoaparát byl namířen přímo na severní nebeský pól.
Klidný střed bouře přímo v pomyslném centru celého toho rotujícího divadla leží Polárka (Severka). Protože se nachází téměř přesně nad zemskou osou, jako jediná zůstává na místě, zatímco zbytek oblohy kolem ní krouží proti směru hodinových ručiček.
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Čtyři oči pouště Atacama - oltář pro hvězdy
Vesmírný teploměr, ano vypadá to tak. Všimli jste si, že linky mají různé barvy? Nejde o chybu snímače. Barva dráhy prozrazuje skutečnou teplotu dané hvězdy. Modré dráhy patří mladým, extrémně horkým hvězdám, zatímco žluté a oranžové tóny vykreslují hvězdy chladnější, podobné našemu Slunci.
Stopy hvězd vyfotografované z Mezinárodní vesmírné stanice na nízké oběžné dráze Země pod úhlem, díky kterému jsou tyto stopy téměř svislé namísto kruhových. U moderních digitálních fotoaparátů je však 30 sekund v podstatě nejdelší možná expozice, protože šum elektronického snímače obraz prakticky zcela zasype. Foto: NASA Don Pettit, Wikomedia Commons, volné dílo.
Kitt Peak je místo, kde lidstvo naslouchá vesmíru
Spodní třetinu snímku lemuje silueta horského hřbetu Quinlan Mountains v Sonorské poušti. Právě zde, ve výšce přes dva tisíce metrů nad mořem, stojí Kitt Peak National Observatory – jedno z nejslavnějších astronomických center na světě.
Bílé kopule dalekohledů, které na fotografii tiše odpočívají pod divokým vírem hvězd, vypadají jako chrámy vědy. A v podstatě jimi jsou. Arizona byla pro stavbu observatoře vybrána záměrně: Zdejší suchý pouštní vzduch, vysoká nadmořská výška a minimální oblačnost nabízí astronomům jedny z nejčistších pohledů do hlubokého vesmíru na naší planetě.
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Teplá zlatavá záře na obzoru, která snímku dodává dramatický kontrast, je sice vizuálně krásná, ale pro astronomy představuje nepřítele. Jde o světelné znečištění ze vzdálených měst jako je Tucson. I proto se observatoře snaží prosazovat přísná pravidla pro noční svícení v širokém okolí.
Stopy hvězd nad 3,6metrovým dalekohledem ESO, na kterém je instalován přístroj HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher), přední světový lovec exoplanet. Tento snímek pochází ze skupiny Your ESO Pictures na Flickru, kam může kdokoli nahrávat fotografie související s ESO. Foto: ESO A.Santerne, Wikimedia Commons, CC BY 4.0.
Recept na zachycení věčnosti
Jak takový snímek vzniká? Rozhodně to není práce na jedno stisknutí spouště. Dnešní astrofotografové málokdy nechávají závěrku otevřenou několik hodin v kuse, protože by se snímač fotoaparátu přehřál a snímek by zničil digitální šum. Místo toho se používá technika sekvenčního snímání: Fotoaparát se upevní na extrémně stabilní stativ (jakýkoliv záchvěv větru by fotku zničil). Nastaví se intervalová spoušť, která fotí jeden 30sekundový snímek za druhým po dobu několika hodin.
Výsledné stovky fotografií se následně v počítači složí přes sebe. Program zachová pouze ta nejsvětlejší místa z každého snímku a z jednotlivých bodů se tak stanou nekonečné, plynulé světelné nitě.
Tento snímek je dokonalým spojením vědy, trpělivosti a umění. Připomíná nám, že i když se nám náš každodenní svět zdá pevný a neměnný, všichni se v každé vteřině řítíme vesmírem na palubě obřího, rotujícího vesmírného korábu jménem Země.
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