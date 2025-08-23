Smrt studentky pod ferratou v Ternbergu v Horním Rakousku
Slunce zapadá nad rakouskými Alpami a vrhá dlouhé stíny na útes, kde mladá dívka přišla o život. Pravda zatím zůstává pohřbena v hlubinách hor. Přestože úřady případ považují za uzavřený, přetrvávající touha po spravedlnosti udržuje plamínek naděje naživu.
V šepotu větru, který se prohání údolími, se ozývá tento smutný příběh a připomíná nám, že některá tajemství nemusí být nikdy zcela rozluštěna. A když přemýšlíme o podivných okolnostech její smrti, zůstáváme v údivu – strašidelná připomínka křehkosti života a tajemství, která skrývá.
Hluboko v srdci Klatovska se odehrává záhadný případ, který si žádá odpovědi. Rodiče pětadvacetileté Lucie odmítají přijmout závěr místní policie, která případ rychle uzavřela a smrt jejich dcery považuje za tragickou nehodu. Je v tomto příběhu víc, než se na první pohled zdá?
Vše začalo osudného dne, kdy se Lucie vydala na dobrodružnou cestu, kterou si domluvila prostřednictvím lezeckého fóra. Měla v plánu zdolat rakouské hory, překonat zrádnou ferratu a vrátit se domů k milujícím rodičům. Netušila, že tato cesta se stane její poslední.
Když Lucie čekala v Linci na vlak, očekávání, které jí kolovalo v žilách, přerušil telefonát. Odpověděla, prohodila krátká slova a ujistila rodiče, že je na cestě do Čech a brzy se jim ozve. Ale hovor, který měl být pouhou aktualizací, se proměnil ve strašidelnou ozvěnu jejich posledního spojení.
Rodiče Lucie žádají znovuotevření případu její smrti. Rakouská policie uzavřela případ s tím, že šlo o nehodu. Dívka měla v Rakousku při letním sestupu z ferraty, spadnout do hluboké rokle. Podle rodiny je řada okolností tragédie podezřelá.
„Ahoj, žiju, jen řeším jeden problém za druhým.“
Lucie v Linci čekala na vlak do Českých Budějovic, když jí zazvonil telefon. Rodiče jen odbyla, že je na cestě do Čech a že se ozve. Domů už nikdy nedorazila. Dny se změnily v neúprosnou šmouhu, jak v Luciiných rodičích rostla úzkost. Kde je jejich dcera? Panika pohlcovala každou jejich myšlenku, jak čas ubíhal, a každý další okamžik je dusil obavami.
A pak se stalo něco nemyslitelného. Dva dny po jejím zmizení byl učiněn zdrcující objev. Luciino mrtvé tělo bylo nalezeno v nelítostné náruči hor, neuvěřitelných šedesát kilometrů od místa, kde ji viděli naposledy.
Podrobnosti kolem její smrti zůstávají nejasné a její rodiče se nemohou zbavit pocitu, že něco není v pořádku. Tělo dívky našli policisté o dva dny později v horách 60 kilometrů daleko. V okolí místa, kde pár dnů předtím s dalšími dvěma horolezci slézala ferraty.
„Byla roztěkaná, říkala mi, že je na nádraží v Linci… říkala, že se ozve později.“
Otázky vířily hlavou jako bouře. Jak se Lucie ocitla znovu v horách? A proč bylo její tělo nalezeno tak daleko od místa, kam měla namířeno? Okolnosti jsou příliš podezřelé na to, aby je bylo možné odmítnout jako pouhou náhodu. Začalo neúnavné pátrání po pravdě. S odhodláním bojují Luciini rodiče proti zavřeným dveřím úřadů a dožadují se znovuotevření případu. Odmítají se smířit s tím, že šlo o nešťastnou náhodu, protože věří, že v okolnostech je něco víc. Jejich kdysi klidný a pokojný život se změnil v neúnavné hledání spravedlnosti.
Ani jednoho z mužů předtím neznala – vše naplánovali prostřednictvím internetového fóra. Do Rakouska vyrazili všichni tři obytným vozem. Po několika dnech se muži vydali domů a Lucii vysadili na nádraží v Linci. Ta zamířila na prodloužený víkend do kempu v Salcburku na tamní solné jeskyně. Měla se učit na středeční zkoušku na univerzitě v Českých Budějovicích a domů měla jet v úterý.
„Jak jsem ji znal, nikdy by bez správného vybavení nelezla. Byla to velice zkušená lezkyně,“ tvrdí horský průvodce Miloslav Oktábec
Jak se vyšetřování prohlubovalo, začala na povrch vyplouvat temná tajemství. Stopy, které byly přehlíženy nebo ignorovány, náhle získaly nový význam. Čím víc se toho odhalovalo, tím víc byli Luciini rodiče přesvědčeni, že smrt jejich dcery nebyla vůbec náhodná.
Ale když už si mysleli, že jsou na pokraji odhalení pravdy, začaly se dílky skládačky přeskupovat. Každé odhalení je přiblížilo pravdě, ale zároveň je vzdálilo od uzavření, které zoufale hledají. Lucie se v den odjezdu před třetí hodinou odpoledne ozvala svému příteli se slovy, že nastoupila do špatného vlaku.
O chvíli později zavolala do Českých Budějovic na kolej. Potvrdila, že dorazí a přespí na pokoji. Poté si koupila jízdenku ze Salcburku do Lince. Vlak odjížděl v 16:12 hodin z nádraží v Salcburku. Přestoupit měla v Linci. Tam přijel vlak minutu před půl šestou a druhý spoj odsud odjížděl v 17:35 hodin. Právě ve chvíli, kdy přestupovala, volali rodiče a dceru slyšeli naposledy.
„Cooo? Ti nevolali policajti? No to znamená, že jsme mimo podezření. Bohužel už mám při outdooru se zmizelejma osobama a smrťákama zkušenosti.“
Od úterního večera byl telefon Lucie nedostupný. Domů se nevrátila, na kolej ani na zkoušku nepřišla. Rodiče oznamují policii, že dceru pohřešují a ve čtvrtek se pak dozvěděli, že je Lucie po smrti. Její tělo našli rakouští policisté pod ferratou v Ternbergu, šedesát kilometrů od nádraží v Linci. Odkud se rodičům ozvala naposledy. Tedy víc než hodinu cesty autem. Právě tam, kde lezla už předtím se dvěma zmíněnými muži z lezeckého fóra.
„Chceme jen vědět, co se skutečně stalo.“
Policie případ označila jako nehodu. Podle Rakouské policie dívka spadla ze srázu a zemřela. Její dva batohy našli policisté pohozené uprostřed parkoviště nedaleko restaurace. Její telefon ležel několik metrů od těla, ve skrýši ve skále. Rodiče nevěří, že šlo o náhodu. Otec kontaktoval ony dva muže, kteří v Rakousku s Lucií byli. Oba svorně tvrdili, že ji od pátku, kdy se s ní rozloučili na nádraží v Linci, neviděli. Jeden druhému měl napsat textovou zprávu: „Bohužel už mám při outdooru se zmizelejma osobama a smrťákama zkušenosti.“
„Česká policie se tímto případem ale zabývat nebude.“
Rakouská policie požádala českou policii o spolupráci. Ta se tímto případem ale zabývat nebude. Případ je plně v kompetenci rakouské policie. „Informaci o tomto případu nemáme a ani do toho nemůžeme zasahovat,“ prohlásil mluvčí české policie kapitán David Schön pro internetový server. A tak zůstává případ smrti Lucie zahalen tajemstvím. Cesta za spravedlností pokračuje a její rodiče neúnavně usilují o objasnění pravdy. Co se Lucii onoho osudného dne skutečně stalo? Odpověď zůstává nezodpovězena a nechává nás všechny přemýšlet o křehkosti života.
Rakouská policie ani jednoho z Čechů nevyslechla. Deník MF DNES píše, že před více než dvaceti lety v jihoamerickém Ekvádoru zmizela při sestupu ze sopky kamarádka jednoho z obou těchto Čechů. Tělo tehdy osmadvacetileté dívky se nikdy nenašlo. Deník ještě píše, že při jiné výpravě, na níž také byl, před několika lety zemřel horolezec při pádu.
Petr Janša
Volně pasoucí se nezdvořáci a dvounohá fauna v MHD - safari pro otrlé cestující
Naše MHD Safari není pro slabé povahy. Zapomeňte na africké savany a amazonský prales, dnes se ponoříme do městské džungle, kde se potkávají různorodé druhy v jejich přirozeném prostředí – veřejné dopravě.
Petr Janša
Trestní promlčení neznamená odpuštění: role lékařů při provádění protiprávních sterilizací
Morální odpovědnost lékařů nepodléhá promlčení a měla by být připomínána nejen jako varování před opakováním, ale také jako potvrzení základních hodnot, na kterých je postavena moderní medicína - na respektu k lidským právům.
Petr Janša
Vraťte nám Malou Velkou Británii, první oběť novodobé inkvizice
Dovolte mi podělit se o své postřehy ohledně znepokojivého fenoménu, který se v poslední době rozmohl v naší společnosti. Mám tím na mysli nechvalně proslulý „zákaz humoru“, jenž se plíživě vkrádá do všech sfér našeho života.
Petr Janša
Revoluce dlouhověkosti buší na dveře: super-senioři budou všude, kam se podíváš
Nejstarší člověk na světě, který kdy žil a věk šel ověřit je Jeanne Calmentová z Francie. Dožila se 122 let a 164 dní. Připravte se na revoluci – doslova! Mladé lidi jen tak ve městě či na do volené už nepotkáte.
Petr Janša
Jeho dílu přezdívali Café Nihilismus, obilní silo nebo dekl od kanálu
Adolf Loos: „Ornament byl kdysi spojený s krásou. Díky mé celoživotní práci je nyní spojován spíše s průměrností.“ Matka ho vydědila, když se nakazil syfilidou. V Americe si vydělával mytím nádobí, jako zedník nebo dlaždič.
|Další články autora
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Chudých Čechů ubylo, ač stále čítají milion. Potíže mají rodiny, bohatnou důchodci
Premium Domácností v chudobě v Česku obecně ubývá, ale více se mezi nimi rozevírají nůžky. Kdo se...
Mosty připravené ke zničení, stromové překážky. Pobaltí staví obrannou linii
Premium Litva v obavě z možné ruské invaze připravuje ambiciózní obrannou linii o třech úrovních. Plánuje,...
Konfliktní debata nemá smysl. Rakušan se sejde s Fialou, Hřib se může přidat
Schůzka, na které chtěl předseda STAN Vít Rakušan spolu s lídrem koalice Spolu (ODS, TOP 09 a...
Trump váhá: sankce, nebo nicnedělání. Jsi světlem na konci tunelu, konejší ho Putin
Americký prezident Donald Trump v pátek prohlásil, že do dvou týdnů by mělo být jasné, zda došlo k...
Prodej bytu 2+kk, 69 m2, Chrustenice
Chrustenice, okres Beroun
4 990 000 Kč
- Počet článků 98
- Celková karma 15,88
- Průměrná čtenost 618x