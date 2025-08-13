Revoluce dlouhověkosti buší na dveře: super-senioři budou všude, kam se podíváš

Nejstarší člověk na světě, který kdy žil a věk šel ověřit je Jeanne Calmentová z Francie. Dožila se 122 let a 164 dní. Připravte se na revoluci – doslova! Mladé lidi jen tak ve městě či na do volené už nepotkáte.

Život ve své podstatě je o čase a do roku 2050 se očekává, že téměř 3,7 milionu lidí bude žít až 100 let. Osamělost. Ageismus. Fyzická omezení, kognitivní úpadek a stále více chudoba starších lidí. Nebo revoluce vše změní?

Japonka Kane Tanakaová, která zemřela v roce 2022 jako tehdy nejstarší žijící člověk na světě, vyjádřila podobné pocity během svých 119 let a 107 dní. Nejstarší člověk na světě, který kdy žil, jehož věk lze ověřit, je známá: Jeanne Calmentová z Francie – která se dožila 122 let a 164 dní – přišla o zrak a sluch, ale smysl pro humor si zachovala až do konce. Připisovala smíchu její dlouhověkost, a to musela dobře vědět.

Připravte se na revoluci – doslova! Revoluce dlouhověkosti je za dveřmi a stoleté babičky a dědečkové už nebudou žádnou raritou, ale všudypřítomnou realitou. Představte si, že půjdete po ulici a potkáte více vrásčitých tváří než v čekárně u plastického chirurga.

A nebudou to jen náhodná setkání, ale vaši sousedé, prodavači v obchodě nebo dokonce spolupracovníci. Jo, už žádné vtipy o důchodu v 65, teď to bude spíš „užij si těch 40 let v důchodu, co máš ještě před sebou!“.

Ale nebojte, není to jen o počítání vrásek a narozeninových svíček. Tihle „super-senioři“ vám ukážou, jak si život pořádně užít. Jejich tajemství? Kromě genů a štěstí hlavně pozitivní přístup, smysl pro humor a radost z maličkostí.

Takže až příště potkáte stoletého čiperu, nechte si od něj poradit, jak si správně vychutnat skleničku vína nebo se od srdce zasmát. A kdo ví, třeba se od nich naučíte i nějakou tu moudrost.

Ale připravte se i na zněny, které každá revoluce přináší. Až bude většina populace v důchodovém věku, bude potřeba znovu přehodnotit nejen sociální systém, ale i celou společnost.

Možná budou vznikat speciální městečka pro seniory nebo se z univerzit třetího věku stanou univerzity prvního věku. A až vám bude osmdesát, nebude to důvod slavit, ale spíš se ptát „a co budu dělat dalších padesát let?“.

Takže hurá do toho! Objednejte si včas místo v domově důchodců, naučte se luštit křížovky, a hlavně si užívejte každý den naplno. Protože kdo ví, třeba se i vy stanete součástí stoleté generace. A nezapomeňte, smích léčí a láska je věčná – tedy aspoň do té stovky!

Zdroj: Odkaz , Foto: Foto: Canva, ilustrační foto

středa 13.8.2025 9:57

