Revoluce dlouhověkosti buší na dveře: super-senioři budou všude, kam se podíváš
Život ve své podstatě je o čase a do roku 2050 se očekává, že téměř 3,7 milionu lidí bude žít až 100 let. Osamělost. Ageismus. Fyzická omezení, kognitivní úpadek a stále více chudoba starších lidí. Nebo revoluce vše změní?
Japonka Kane Tanakaová, která zemřela v roce 2022 jako tehdy nejstarší žijící člověk na světě, vyjádřila podobné pocity během svých 119 let a 107 dní. Nejstarší člověk na světě, který kdy žil, jehož věk lze ověřit, je známá: Jeanne Calmentová z Francie – která se dožila 122 let a 164 dní – přišla o zrak a sluch, ale smysl pro humor si zachovala až do konce. Připisovala smíchu její dlouhověkost, a to musela dobře vědět.
Připravte se na revoluci – doslova! Revoluce dlouhověkosti je za dveřmi a stoleté babičky a dědečkové už nebudou žádnou raritou, ale všudypřítomnou realitou. Představte si, že půjdete po ulici a potkáte více vrásčitých tváří než v čekárně u plastického chirurga.
A nebudou to jen náhodná setkání, ale vaši sousedé, prodavači v obchodě nebo dokonce spolupracovníci. Jo, už žádné vtipy o důchodu v 65, teď to bude spíš „užij si těch 40 let v důchodu, co máš ještě před sebou!“.
Ale nebojte, není to jen o počítání vrásek a narozeninových svíček. Tihle „super-senioři“ vám ukážou, jak si život pořádně užít. Jejich tajemství? Kromě genů a štěstí hlavně pozitivní přístup, smysl pro humor a radost z maličkostí.
Takže až příště potkáte stoletého čiperu, nechte si od něj poradit, jak si správně vychutnat skleničku vína nebo se od srdce zasmát. A kdo ví, třeba se od nich naučíte i nějakou tu moudrost.
Ale připravte se i na zněny, které každá revoluce přináší. Až bude většina populace v důchodovém věku, bude potřeba znovu přehodnotit nejen sociální systém, ale i celou společnost.
Možná budou vznikat speciální městečka pro seniory nebo se z univerzit třetího věku stanou univerzity prvního věku. A až vám bude osmdesát, nebude to důvod slavit, ale spíš se ptát „a co budu dělat dalších padesát let?“.
Takže hurá do toho! Objednejte si včas místo v domově důchodců, naučte se luštit křížovky, a hlavně si užívejte každý den naplno. Protože kdo ví, třeba se i vy stanete součástí stoleté generace. A nezapomeňte, smích léčí a láska je věčná – tedy aspoň do té stovky!
Zdroj: Odkaz , Foto: Foto: Canva, ilustrační foto
Petr Janša
Jeho dílu přezdívali Café Nihilismus, obilní silo nebo dekl od kanálu
Adolf Loos: „Ornament byl kdysi spojený s krásou. Díky mé celoživotní práci je nyní spojován spíše s průměrností.“ Matka ho vydědila, když se nakazil syfilidou. V Americe si vydělával mytím nádobí, jako zedník nebo dlaždič.
Petr Janša
Synagoga v Děčíně přežila, jako jediná v regionu
Nedaleko rušných ulic, kde běžný městský život plyne ve svém nenápadném rytmu, vyrůstá pod ochranným stínem Pastýřské stěny v Děčíně–Podmoklech. Stavba, která na první pohled vyniká mezi okolními domy.
Petr Janša
Cestopis Boj o holý život, orgie i setkání se žralokem chce do světa
Jak vzniká cestopis? A jak je to s názvem knihy? Jakým slovem nahradíte „gigantické páření v entuziastickém vzrušení“ tak, abyste neurazili karetu obecnou?
Petr Janša
Morální alibi systému, který zvlášť zranitelným obětem pomoc jen předstírá
Nesloužím jako právní stafáž: Advokátka bojuje proti krácení odměn zmocněncům obětí. Ministryni spravedlnosti Evě Decroix napsala otevřený dopis.
Petr Janša
Osvětim po třiceti letech sbírání odvahy
Dá se říct, že od osmnácti jsem se chystal navštívit Auschwitz - Osvětim. Už tehdy, v mladém věku, jsem cítil, že je důležité konfrontovat se s touto nepředstavitelně temnou kapitolou lidských dějin na místě samém.
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Před činem moje duše opouštěla tělo, hájí muž vraždu otce a pětiletého syna
S překvapivou výpovědí dnes předstoupil před Krajský soud v Ústí nad Labem muž obžalovaný z loňské...
Tady se sejdou Trump s Putinem. Odlehlá základna byla klíčová ve studené válce
Páteční schůzka mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem na Aljašce se odehraje na základně...
Startuje několikadenní vlna veder, může být až 37 stupňů
Startuje několikadenní vlna veder, kdy teploty výrazně překročí tropickou třicítku. Nejteplejším...
V Rajnochovicích lehla popelem pila, ozval se i výbuch. Škoda jde do milionů
K masivnímu požáru historické pily v Rajnochovicích na Kroměřížsku vyrazili krátce po půlnoci...
- Počet článků 94
- Celková karma 15,34
- Průměrná čtenost 580x