Requiem za neznámé

Requiem za ty, jejichž jména čas smazal, a jejichž oběť zaplatila definitivním konec nacistické tyranie:

Není to jen další volný pátek, i když se to tak občas může zdát.

Dneska se prostě jenom nesluší, na ty kluky ležící v poli zapomínat.

Nebyli to žádní mramoroví chlapi, byli to kluci, co chtěli prostě jen žít.

V zákopech, v krvi, tváří v tvář jisté smrti, protože věděli, že musíme mít klid.

Dneska je ticho. Žádný sirény, žádný strach z toho, co přinese noc.

Jen díky nim nejsou tyhle stěny rozstřílený na prach a na bezmoc.

Dali nám šanci žít, jak chceme, chodit si světem a nebát se stínů.

I když už jejich jména neznáme, chápeme tu válečnou dřinu.

Tak díky za to, že se ráno budíme, do země, kde se nemusíme bát postavit.

Tuhle svobodu si snad už udržíme – stála víc, než si umíme představit!

Foto: Gisela Fotografie, Pixabay

Autor: Petr Janša | sobota 9.5.2026 6:55 | karma článku: 0 | přečteno: 22x

Petr Janša

  • Počet článků 151
  • Celková karma 15,56
  • Průměrná čtenost 610x
Bez ohledu na všechny své profese vždycky vášnivě rád brázdím svět a pilně si zapisuji zážitky a postřehy. Zatím jen sdílím na svém blogu. Cestopis Boj o holý život, orgie i setkání se žralokem vyjde 13. 11. 2025.

