První letec oceněný za statečnost Pour le Mérite – Modrý Max inspirován Immelmannem

Nad bojištěm u Loosu se rozehrává dramatická scéna. Max Immelmann, přezdívaný Orel z Lille, sedí v kokpitu svého Fokkeru Eindecker, jeho oči ostře sledují horizont. Je červen 1916 a celá obloha je jen jeho. Právě zahájil útok na britské letadlo a pilota smrtelně zranil. Jeho sedmnácté vítězství se blíží k zemi, ale nikdo netuší, že i pro Maxe je tento let poslední.
Sloužil a často hlídkoval se svou jednotkou nad městem Lille a jeho okolím v severní Francii, kde dosáhl mnoha ze svých 17 vzdušných vítězství
Max Immelmann se narodil 21. září 1890 v Drážďanech, jako syn zámožného průmyslníka. Od dětství fascinován technikou, vstupuje v roce 1905 do armády jako kadet Eisenbahnregimentu v Berlíně. Brzy však nachází své opravdové povolání ve vzduchu. Studuje mechaniku na drážďanské technice a v roce 1914 je povolán do aktivní služby u Luftstreitkräfte.
Foto: Sonnenwind, Wikimedia Commons, volné dílo
Když vypukne první světová válka, slouží na francouzské frontě, kde se rychle stává mistrem vzdušných soubojů. Jeho legendární taktika, která využívá útoku proti slunci, z něj činí neviditelnou hrozbu. Jeho jméno je synonymem pro Immelmannův překrut, akrobatický manévr, který dodnes nese jeho stopy.
Byl prvním letcem, který obdržel nejvyšší pruské vyznamenání za statečnost Pour le Mérite. Známé jako Modrý Max – Blue Max, což je přezdívka inspirovaná právě Immelmannem
Rok 1915 je pro něj vrcholem kariéry. Od boku Oswalda Boelckeho odráží spojenecké nálety a přispívá k německé vzdušné nadvládě, známé jako Fokkerův bič. V lednu 1916 je vyznamenán nejvyšším pruským vyznamenáním za statečnost, Pour le Mérite, a stává se prvním letcem, který jej obdržel.
Foto: MADe, Wikimedia Commons, volné dílo. Pour le mérite.
S Oswaldem Boelckem, dalším leteckým esem byli zpočátku přátelé, později se stali soupeři
Bohužel, 18. června 1916, jeho hvězda padá. Během souboje s britským letounem jeho Fokker selhává a Max se stává obětí vlastní techniky. Německé síly ztrácejí jednoho z největších hrdinů a pilot ve věku 25 let zakončuje svůj životní příběh, ale jeho odkaz nadále žije.
Ač jeho život končí, Max Immelmann zůstává legendou. Jeho duch stále povzbuzuje nové generace letců, připomínán nejen v učebnicích historie, ale i v digitálním světě. Když hráči ovládají letadlovou loď v počítačové hře World of Warships, nesoucí jeho jméno, reflektuje to jeho trvalý vliv na letectví a vojenskou taktiku. Max Immelmann, Orel z Lille, navždy zůstává symbolem odvahy a inovace ve válce i míru.
Petr Janša
Slunce se pomalu noří do azurových vod Korintského zálivu, když náš malý člun přistává u pobřeží. Vzduch je prosycen vůní moře a písku. Jsem zde, abych se vydal po stopách legendárního města Heliké.
