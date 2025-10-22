Proměna úspěšné spisovatelky J. K. Rowlingové na trans-exkluzivní radikální feministku
Její výroky o genderové identitě a biologickém pohlaví vyvolávají silné emoce a ostré diskuse nejen mezi fanoušky, ale i v širší společnosti.
Rowlingová je známá svými názory, které, jak tvrdí její kritici, zpochybňují legitimitu transgender identity tím, že kladou důraz na neměnnost biologického pohlaví. Tím, jak její slova rezonují napříč médii, mnozí je vnímají jako popření existence trans lidí a jejich práva na uznání jejich genderové identity. Pro kritiky se stává symbolem takzvaného TERF feminismu (trans-exkluzivní radikální feministky), který odmítá zařazení trans žen mezi ženy.
Foto: Daniel Ogren - Flickr, Wikimedia Commons, volné dílo
Rok 2020 je pro Rowlingovou zlomový. Zveřejňuje esej, kde vysvětluje své postoje k transgender tématům, přičemž zdůrazňuje své obavy o ochranu práv a bezpečnosti biologických žen. Tvrdí, že rozšíření práv transgender osob v některých oblastech může mít negativní dopad na práva biologických žen. Tento názor, ať už je míněn jakkoli, vyvolává široké odsouzení a mnozí ho považují za projev transfobie.
Poté, co veřejně podpoří britskou výzkumnici Mayu Forstaterovou, která tvrdí, že biologické pohlaví je neměnné, stává se jejím hlasem ještě výraznějším zastáncem gender-kritického feminismu. Tato podpora vede k přímým konfliktům nejen s fanouškovskou základnou, ale i s herci série Harryho Pottera, jako jsou Daniel Radcliffe, Emma Watsonová a Rupert Grint, kteří se vymezují proti jejím postojům a vyjadřují solidaritu s transgender komunitou.
Na sociálních sítích Rowlingová bez zaváhání prohlašuje, že nemá v úmyslu změnit své postoje ani smazat své předchozí příspěvky, které označují transgender ženy jako muže. Tato tvrzení nejen že rozdmýchávají plameny již tak vyhrocených diskusí, ale také vedou ke zvýšené polarizaci mezi jejími příznivci a odpůrci.
Navzdory kritice zůstává Rowlingová pevná ve svých názorech a nadále finančně podporuje organizace, které sdílejí její směrování k biologickému determinismu. Například její finanční dar ve výši 70 000 liber organizaci For Women Scotland přispívá k významnému rozhodnutí britského Nejvyššího soudu, který v roce 2025 rozhodne ve prospěch definování ženy na základě biologického pohlaví při narození.
Jakkoli se může zdát, že její názory jsou pro mnoho odpůrců neakceptovatelné, Rowlingová nachází také své zastánce. Mezi nimi je například herec Ralph Fiennes, který otevřeně odsuzuje urážky směřované k autorce jako „nechutné“ a „otřesné“. Dalším takovým hlasem je herečka Helena Bonham Carterová, která tvrdí, že Rowlingová reaguje na základě své osobní zkušenosti se zneužíváním.
V literárním světě a mezi fanoušky Harryho Pottera vznikají otázky, zda je možné oddělit dílo od autora. Zatímco její knihy samy o sobě nesou prvky přijetí jinakosti a boje za práva minorit, její veřejné postoje mnohé fanoušky rozladí. Diskuse o bojkotu díla a o tom, zda Rowlingovou podporovat i nadále, se stává horkým tématem.
Pod povrchem veškeré této diskuse však leží hlubší otázka: Jak budeme jako společnost reagovat na různorodost a jak budeme chránit práva a respekt k těm, jejichž identita se neslučuje s tradičním pojetím pohlaví? Kauza J. K. Rowlingové je víc než jen o jedné osobě, je to reflexe o tom, jaký význam mají slova a jak můžou formovat i polarizovat svět kolem nás.
Daniel Radcliffe: Silná podpora trans komunitě
Daniel Radcliffe, který ztvárnil hlavní postavu Harryho Pottera, se rychle postavil proti prohlášením autorky. Své stanovisko vyjádřil prostřednictvím organizace The Trevor Project, jež se zaměřuje na prevenci sebevražd mezi LGBTQ+ mládeží. Radcliffe důrazně prohlásil, že „transgender ženy jsou ženy“ a zdůraznil potřebu respektovat jejich identitu. Vyjádřil také lítost nad bolestí, kterou komentáře Rowlingové způsobily trans a queer fanouškům.
Emma Watsonová: Hlas pro práva transgender osob
Emma Watsonová, známá jako představitelka Hermiony Grangerové, také zveřejnila své stanovisko k situaci. Na svém Twitteru napsala: „Trans lidé jsou tím, za koho se vydávají, a zaslouží si žít své životy, aniž by byli neustále zpochybňováni.“ Watsonová je dlouholetou aktivistkou v oblasti ženských a lidských práv a její podpora pro trans komunitu je v souladu s jejími veřejnými postoji. Rozpor mezi ní a Rowlingovou se prohloubil po kritickém vyjádření autorky k Watsonové.
Rupert Grint: Empatie a respekt
Rupert Grint, představitel Rona Weasleyho, se rovněž vyjádřil na podporu trans komunity. Ve svém prohlášení uvedl, že „stojí za trans komunitou“ a zopakoval, že „trans ženy jsou ženy, trans muži jsou muži.“ Podobně jako jeho kolegové z filmu vidí situaci jasně a zastává názor, že lidé by neměli být nuceni „vybírat strany“.
Postoje hlavních herců z Harryho Pottera odrážejí hluboký hodnotový rozpor s názory Rowlingové na transgenderovou problematiku. Navzdory původnímu spojení se světově úspěšnou sérií knih, která přinesla pozitivní poselství o přijetí a odvaze, způsobily její výroky hluboký rozkol v řadách fanouškovské komunity.
Ačkoliv je těžké předvídat, jaký dopad budou mít tyto kontroverze z dlouhodobého hlediska na vnímání Harryho Pottera, je zřejmé, že otázky o autorství a oddělování autora od jeho díla jsou stále aktuálnější.
Petr Janša
Nejdražší obraz světa Salvator Mundi má cenu 10,18 miliardy korun
Atmosféra v sále byla elektrizující, napětí by se dalo krájet. Sběratelé, obchodníci s uměním i zástupci nejvěhlasnějších muzeí z celého světa se sjeli, aby se stali svědky tohoto historického okamžiku.
Ztracené město Heliké
Slunce se pomalu noří do azurových vod Korintského zálivu, když náš malý člun přistává u pobřeží. Vzduch je prosycen vůní moře a písku. Jsem zde, abych se vydal po stopách legendárního města Heliké.
Vznik turistických ghett v celé Evropě
Krátkodobé ubytování pronajímané přes platformy jako Airbnb a Booking je v současné době jedním z nejdiskutovanějších fenoménů v oblasti realit v evropských městech.
Carnuntum: Římské lázně, kde se minulost nejen připomíná, ale skutečně žije
Stojím před replikou budovy římských lázní v Carnuntu a nemohu se ubránit úžasu. „Tohle není pouhá rekonstrukce,“ říká průvodce. „Jsou to plně funkční římské lázně, jediné svého druhu na světě.“
Ani Babiš ani Fiala: Obdivujeme a uctíváme politiky víc než ty, kteří si to zaslouží
Emoce, jako strach, hněv a hrůza jsou důležitější pro naše bezpečí. Pozornost lidstva se často obrací k těm, kteří způsobili utrpení, a přehlíží ty, kteří přinášejí blaho.
