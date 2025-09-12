Poslanec Benda sedí ve sněmovně už od revoluce. V práci se snaží cosi „pokusit napravit“
Dlouhá léta v parlamentu, ale zároveň i pestrá a kontroverzní historie jeho akademické dráhy vzbuzují otázky týkající se jeho kvalifikace a odbornosti. Jaký tedy je Benda ve světle své diplomové práce, která se stala terčem kritiky a posměchu?
Český politik, syn disidenta a politika Václava Bendy a matematičky Kamily Bendové. Je nejdéle sloužícím českým poslancem, zároveň je dlouhodobě označován za jednoho z nejvlivnějších členů Poslanecké sněmovny. Foto: Wikimedia Commons, volné dílo
Mgr. Benda se narodil 10. listopadu 1968 v Praze a jeho cesta k politice byla téměř předurčena. Odborné vzdělání začal na pražské střední průmyslové strojní škole, poté okusil studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, které však nedokončil.
Při studiu jej podle vlastního vyjádření handicapovala malá znalost cizích jazyků.
Jeho zájem o politiku byl nakonec natolik silný, že odložil i studia filosofie. Když to nešlo jako student, zasedl v parlamentu a ukázalo se, že mu to v lavicích Sněmovny svědčí snad víc než v jakýchkoli školních. V roce 2006 si však Benda usmyslel, že získá právnické vzdělání na Západočeské univerzitě v Plzni. Výsledek? Pětileté magisterské studium, zakončené proslulou diplomovou prací na téma restitučních procesů v 90. letech.
Tato práce však vzbuzuje dojmy spíše jako seminární úkol prváků na zemědělské škole někde v Jablunkově než jako seriózní akademické dílo. Kromě nevyhovující délky textu kvůli velkému řádkování byla zpochybňována i její kvalita. Samotné čtení je více než tristní, posuďte sami:
To bych se v této práci chtěl pokusit napravit. Chtěl bych ukázat průběh schvalování a prosazení restituční legislativy a překážky… Marek Benda, Plzeň, březen 2008
Jak Marek Benda sám říká, při pozitivním hodnocení komise si omylu ani nebyl vědom. Po následném rozruchu se rozhodl práci dobrovolně zveřejnit na webu. Benda oficiálně nepřišel o titul JUDr., protože na promoci jednoduše nepřišel a diplom si nevyzvedl.
JUDr. či Mgr. Marek Benda. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra občanského práva Diplomová práce Restituční proces v 90-tých letech Zpracoval: Marek Benda, konzultant diplomové práce: JUDr. Milan Kindl CSc. Praha 2008.
Univerzita pak chytře rozhodla, že mu ho raději ani nevydá. Sám Marek Benda se svými tituly moc neohání (není divu). A možná je to dobře, neboť jeho kariéra poslance z povolání hovoří sama za sebe. Jako předseda Ústavně-právního výboru prokázal oddanost, a přestože jeho akademické úspěchy ani jen neslibují hvězdné výsledky, jeho přínos v politice se nepopírá. Což se musí nechat, jsou tací, kteří o něm mluví jako o nejvlivnějším poslanci všech dob.
Na Fakultě práv také složil rigorózní zkoušku a získal titul doktora práv (JUDr.), diplom si nikdy nepřevzal a titul neužívá.
Výsledkem je tak fascinující fenomén – politik, jenž se během tří desetiletí usadil tak pevně v lavicích parlamentu, že se zdá, že se z nich nikdy ani nehne. Bendova diplomová práce zanechala pachuť nejen na Západočeské univerzitě, ale její jsoucí existence dokazuje, že i politická kariéra se dá zvládnout i bez oslnivého akademického zázemí. A dá li Bůh (zde spíš volič), tak snad až do penze.
Zdroj: MALINDA, Jan. Marek Benda: Politický dinosaurus, který se hodí. Praha, Odkaz
Petr Janša
Petr Janša
Petr Janša
Petr Janša
Petr Janša
