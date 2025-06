Politický polibek smrti pro Evu Decroix

V politických kuloárech hučí nervozita a vyčkává se, kdo zvedne ruku pro převzetí horkého křesla šéfa Ministerstva spravedlnosti. Po rezignaci Pavla Blažka, která je bez přehánění politickým zemětřesením.

Zatím zůstává spravedlnost v Česku bez hlavy. Ztracená v záplavě kalných bitcoinových transakcí, temné minulosti darknetových tržišť a toxických zpráv. Na této šachovnici se pohybuje poslankyně Eva Decroix. Je tento tah skutečně nepřehlédnutelným politickým „polibkem smrti“?

Ministerstvo spravedlnosti není v tuto chvíli jen resortem. Je jizvou na pověsti celé vlády. Skandál s přijetím 480 bitcoinů od odsouzeného Tomáše Jiřikovského, jenž je úzce spjat s kriminálními strukturami darknetu Nucleus Marketplace, nahlodal základy důvěry v právní stát, due diligence i etiku výkonu státní moci.

Vše podtrhuje mezinárodní přesah případu, když se k vyšetřování připojuje nejen česká policie, ale i FBI a když evropské watchdogy burcují média od Decrypt přes OCCRP až po globální agentury, málokterý politik by se do takové bouře vydal bez obav o budoucnost.

Eva Decroix, navrhovaná jako možná Blažkova nástupkyně, by do úřadu nevstupovala. Stala by se obránkyní obležené pevnosti. Prvním dnem by čelila neúprosným požadavkům na totální audit rozhodnutí předchůdců, obnovu kredibility a chirurgickou transparentnost. Protivníci mají v arzenálu třaskavou nálož: Jaké informace o původu bitcoinů byly známy? Proběhlo na úřadě skutečné prověření daru? Bylo ministerstvo využito k legalizaci finančních prostředků z trestné činnosti?

Veřejnost se vynořuje ze šoku nad faktem, jak snadno mohl stát, byť třeba nevědomky, přijmout tak obrovskou částku s pochybným původem. Sousední vlády a mezinárodní média pokládají Česku znepokojivé otázky. Po Decroix by chtěli zázraky: rychlé a přesvědčivé uzdravení pověsti justice, provětrání všech skříní s kostlivci, ale také jasný plán, jak zabránit opakování podobných kauz. K tomu přichází i tlak na digitální gramotnost státu, prevenci kyberkriminality a konečně vysvětlení, zda česká instituce selhala.

Opozice mezitím brousí nože. Opoziční hnutí ANO i další kritici v podstatě nestydatě čekají na první zaváhání jakéhokoli nového ministra – ví, že jediná chyba, nebo dokonce nedostatečně přesvědčivá komunikace, okamžitě oživí spekulace o zamlčování, bagatelizaci, či dokonce pokračující legalizaci zločinných peněz.

Nehledě na to, že koalice už nejednou ustála hlasování o nedůvěře díky partajní disciplíně, veřejnost je rozladěná a preference vlády padají. Nový ministr v této situaci nastupuje do role obětního beránka, protože převzetí resortu spravedlnosti dnes je příslib rychlého politického konce.

Politický polibek smrti není v tomto případě jen laickým zjednodušením. Je to realita výjimečného tlaku ve výjimečně toxickém klimatu.

Každý den v čele tohoto resortu znamená risk, že jakýkoliv další únik informací, nový nález či interpretace starých rozhodnutí rozpoutá další vlnu pochybností a odplaví nejen osobní reputaci, ale i zbytky veřejné důvěry v justici.

Zdroje: https://www.mitrade.com/insights/news/live-news/article-3-857692-20250601, https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/mozna-uz-mi-za-nestoji-naznacil-blazek-rezignaci-kvuli-kauze-s-bitcoiny-za_2505301537, Mitrade.com, iRozhlas.cz, Cointelegraph, OCCRP. foto Petr Janša editte AI.