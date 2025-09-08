Perla moří - první výletní loď na světě. Výjimečné příběhy končí tragicky

Perla moří a pionýrka výletních plaveb – je zázrakem své doby. Její linie jsou elegantní, bílý trup se zářivě třpytí proti slunci, zatímco dva štíhlé komíny vypouštějí obláčky kouře, které se pomalu rozplývají na obzoru.

Prinzessin Victoria Luise. Na palubě vládne luxus a pohodlí, jaké si tehdejší svět nedovedl představit. Loď připomíná spíše královskou jachtu než obyčejný dopravní prostředek – její interiéry zdobí lesklé mahagonové dřevo, honosné koberce a luxusní vybavení. Přesně tato loď má změnit pravidla mořeplavby a vytvořit novou éru dobrodružství a pohodlí na mořích.

Foto: Scientific American, volné dílo, Commons Wikimedia

Příběh začíná v roce 1900, kdy Albert Ballin, vizionář a ředitel společnosti Hamburg-Amerikanische-Packetfahrt-Actien-Gesellschaft (HAPAG), přichází s průkopnickým nápadem. Jako odpověď na klesající poptávku po transatlantických plavbách během zimních měsíců předkládá myšlenku postavit speciální loď, která nebude jen prostředkem k přepravě osob, ale něčím mnohem víc – plovoucím palácem, který nabídne bohatým cestovatelům unikátní dobrodružství a odpočinek. A tak vzniká myšlenka na první výletní loď na světě – Prinzessin Victoria Luise.

Dana Emingerová mistrovským perem uchopila téma historie a proměnila je v dobrodružství

Loděnice Blohm & Voss v Hamburku se ujímá tohoto ambiciózního projektu. Loď je spuštěna na vodu 29. června 1900 a hrdě pojmenována po dceři císaře Viléma II., princezně Viktorii Luise Pruské. Každý detail je promyšlený a přizpůsoben komfortu svých cestujících. Loď je vybavena prostornými kajutami – všech 120 kajut patří do první třídy. Je zde knihovna, tělocvična, promenádní paluba i temná komora pro fotografy. Loď má rychlost 15 uzlů díky parnímu stroji a klouže hladinou s elegancí, která fascinuje všechny, kdo ji spatří.

5. ledna 1901 vyplouvá Prinzessin Victoria Luise na svou první plavbu z Hamburku

Trasa vede přes Boulogne, Plymouth až do New Yorku, kde svou přítomností budí ohromení. Na každé plavbě se cestující, převážně bohatí Evropané a Američané, ponoří do světa nevídaného luxusu. Loď se postupně stává symbolem nové epochy námořní dopravy.

Obálka Scientific American zobrazující fotografie německé výletní lodi Prinzessin Victoria Luise , první svého druhu. Foto: Scientific American, volné dílo, Commons Wikimedia

Přesto, jako všechny výjimečné příběhy, i tento končí tragickým vyvrcholením. 16. prosince 1906, po několikaleté úspěšné kariéře, kdy Prinzessin Victoria Luise vystřídá výletní trasy po Středomoří, Karibiku a Černém moři, dochází k nehodě. Na noční plavbě z Kingstonu na Jamajce kapitán Brunswig mylně zamění světla majáků a loď, plnou rychlostí, narazí na útesy. Přes veškeré snahy není možné vyprostit ji z útesů, vlny ji dále poškozují a dva dny po nehodě je loď označena za ztracenou.

Kapitán, zničený pocitem odpovědnosti, ukončí svůj život ve své kajutě. Trosečníci, naštěstí, unikají bez zranění, což je malá útěcha uprostřed této velké tragédie. Epilogem příběhu Prinzessin Victoria Luise se stává její osud jako první oběti aspirací na luxusní a pohodlnou mořeplavbu. Přesto, navzdory své krátké kariéře, se stává předchůdkyní všech moderních výletních lodí a symbolem epochy, kdy komfort a dobrodružství začaly psát novou kapitolu námořní historie.

V jižním Pákistánu kmen Mohana Sindh dodnes praktikuje unikátní metodu lovu

Dnes vzpomínáme-li na Prinzessin Victoria Luise, není to jen kvůli její tragédii. Připomínáme si ji jako vizionářskou loď, která znamenala počátek cestování s duší. Plavby, kde cesta je stejně nezapomenutelná jako cíl.

Zdroje: https://www.cruiselinehistory.com/the-prinzessin-victoria-luise-worlds-first-cruise-ship/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Prinzessin_Victoria_Luise

Autor: Petr Janša | pondělí 8.9.2025 10:35 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

