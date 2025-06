Pavel Blažek – získal cenu svatého Yva za zvláštní přínos české justici v roce 2025

Ještě nedávno se opíraly všechny reflektory jen o něj. Pavel Blažek, ministr spravedlnosti mladé polistopadové generace, si v květnu 2025 převzal zvláštní cenu za přínos české justici na galavečeru Právník roku.

Cena za zvláštní přínos české justici se nazývá Cena sv. Yva. V roce 2025 ji v rámci soutěže Právník roku obdržel Pavel Blažek za naslouchání všem stavům v justici a posun legislativy.

Podle porotců, mezi kterými sám Blažek zasedá, přispěl „zásadním způsobem“ k otevření debaty o způsobu financování bezplatné právní pomoci a k zajištění práva na právní pomoc.

Porotci mu vzdali hold za systematičtější dialog mezi ministerstvem a právními profesemi, pochválili ho za otevřenou debatu o financování bezplatné právní pomoci i za zásluhy na novelizaci advokátního tarifu. Zdálo se, že i v politice, která v posledních letech víří spíš toxickou mlhu než jasné myšlenky, je na chvíli co oslavovat. Kdo ví, jak by se na něj dnes díval svatý Yvo ochránce advokátů a spravedlnosti?

Jenže hned poté, co mu v rukou zůstala skleněná plastika sv. Yva, se roztočil kolotoč událostí, který navždy změní Blažkův politický osud a možná i samotnou podobu české justice.

Dar, který smrdí. Na přelomu května a června oznámilo ministerstvo spravedlnosti, že přijalo kryptoměny v hodnotě blízké jedné miliardě korun. Nešlo o běžné konfiskáty z policejních zásahů, ale dar – od člověka, který byl odsouzen jako drogový boss. V chaotické směsi tiskových zpráv, tweetů a politických prohlášení najednou chyběla klíčová odpověď: proč by někdo s minulostí v kriminálním podsvětí předával státu tak masivní sumu a jaký byl motiv tohoto kroku?

Otázky rychle začaly přibývat. Do hry vstoupila policie a státní zástupci — a s nimi podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby i legalizace výnosů z trestné činnosti. Blažek trval na tom, že si není vědom žádného pochybení. Podle něj stát díky netradičnímu daru získal prostředky na užitečné účely a vše proběhlo podle zákonných norem. Jenže v zemi, kde paměť na korupční kauzy a zákulisní obchody nikdy nevymizela, byla nedůvěra veřejnosti i opozice rychlá, ostrá a mediálně smrtící.

Blažek padá, reforma zůstává

30. května 2025 — ve stejný den, kdy dolní komora schválila zásadní novelu trestního práva, na níž měl Blažek klíčový podíl — oznámil ministr po dohodě s premiérem Fialou svoji rezignaci. „Nechci poškozovat vládu ani důvěru v českou justici,“ uvedl v prohlášení. Politické spektrum reagovalo podle očekávání: pro opozici bylo jeho odstoupení logickým vyústěním skandálu, někteří vládní partneři mluvili o důkazu systémové zodpovědnosti a profesní cti.

Zůstává paradox: právník, který ještě před pár dny stál na výsluní profese, za kterou bojoval, se rázem mění v ústřední postavu jedné z největších politicko-trestních afér posledních let. Zároveň je však potřeba férově dodat: práce na novelách a klíčových reformách, jež pod jeho vedením došly před Sněmovnu či už byly schváleny, jeho pádem ohroženy nejsou. Česká justice se bude muset brzy rozhodnout, jak nastaví systémové páky proti podobným kauzám v budoucnu.

Oceněný i podezřelý

Pavel Blažek nezapadne do dějin jen jako laureát prestižního ocenění, ale i jako ministr, jehož kariéru přerušil explozivní vstup kryptoměn do státní kasy. Je to příběh, který do české politiky i justice zapisuje novou kapitolu.

Kontroverzní volba

Podle Petra Leyera, právníka protikorupční organizace Transparency International, je ale volba ocenění Pavla Blažka více než kontroverzní.

