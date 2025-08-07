Osvětim po třiceti letech sbírání odvahy
Ale síla emocí mě neustále odrazovala. Sbírání odvahy k návštěvě tohoto místa trvalo neuvěřitelné tři dekády. Vzpomínám si, jak jsem před lety navštívil koncentrační tábor Dachau. Byla to zkušenost, která mě hluboce zasáhla a naplnila hrůzou. Myslel jsem si, že už to bylo na mou povahu příliš, že poznání a uvědomění si této doby temné historie je dostatečné.
A teď, po tolika letech, jsem byl rozhodnutý udělat další krok. Čeká návštěva Osvětimi s přespáním a více než čtyřhodinová prohlídka s průvodcem. Představa, že bude trvat celých 260 minut, mně plní směsí úzkosti i očekávání. Četl jsem tolik knih, viděl jsem mnoho dokumentárních filmů a zhlédl stovky svědectví o ohavnostech, které se v tom táboře odehrávaly. Osvětim je neopomenutelným symbolem holokaustu a genocidy, reprezentací brutality a lidské krutosti, jež zasáhla miliony lidí.
Uvažuju, jestli mě tato návštěva otřese tak, jako zkušenosti z Dachau, nebo jestli bude mít návštěva spíše charakter emocionálního prožitku vyvolaného spojením všech informací, které jsem o Osvětimi nashromáždil. Mám otázky, jestli po všech těch dokumentech a knihách bude návštěva představovat něco rozdílného a jestli se má vnímavost k těmto hrůzám projeví na úplně jiné úrovni.
Nikdy nemívám očekávání. Osvětim není jen místo, je to památník lidského utrpení a krutosti, ale také silného připomenutí, jak důležité je pamatovat a nezapomínat. Neustále přemítám nad tím, zda budu někdy schopen porozumět hlouběji tragédii, kterou Osvětim představuje, nebo zda už jsem natolik emotivně připravený, že mě už nic víc nepřekvapí.
Vstup do Památníku Auschwitz-Birkenau je zdarma. Vstupní kartu si musíte rezervovat na visit.auschwitz.org . Abyste lépe porozuměli historii Osvětimi, doporučuje se návštěva s průvodcem-pedagogem.
Pokud někdo z vás, kdo tyto řádky čte, a toto místo holokaustu navštívil, zajímalo by mě, jak zapůsobilo na vás? Je to jiné, než jak si to člověk představuje na základě čtení a sledování všeho možného, nebo je to vskutku ta syrová realita, která dokáže připomenout veškerou brutalitu minulosti tváří v tvář nekonečnému tichu těch milionů ztracených duší?
Podělte se prosím o své zážitky a myšlenky. Co vám pomohlo pochopit hlubší smysl a co zanechalo největší stopu? Jaké jsou vaše doporučení a varování pro někoho, kdo se na tuto náročnou a zásadní zkušenost teprve chystá?
Foto: autor
Petr Janša
