Nesmírně represivní destinace, kde jsou popravováni ohromující rychlostí i cizinci

Saúdská Arábie letos popravila 118 lidí za nenásilné drogové trestné činy. Od roku 2014 bylo popraveno téměř 600 lidí, z nichž 75 % tvořili cizinci.

Saúdská Arábie se v posledních letech stala synonymem extrémních trestů, které jsou často vykonávány bez ohledu na mezinárodní lidskoprávní normy. Země letos popravila už 118 lidí za nenásilné drogové trestné činy, což představuje děsivý obraz brutálního zacházení s pachateli drobných deliktů. Podle údajů organizace Amnesty International bylo od roku 2014 popraveno téměř 600 lidí za drogové trestné činy, přičemž šokujících 75 % z těchto obětí tvoří cizinci.

Popravy jako na běžícím pásu

Poté, co Saúdská Arábie v letech 2021–2022 uplatňovala dočasné moratorium na výkon trestu smrti za drogové trestné činy, se popravy obnovily s alarmující intenzitou. V roce 2024 bylo popraveno 122 lidí, zatímco do konce června letošního roku už počet dosáhl 118. Dana Ahmed, výzkumnice Amnesty International pro Blízký východ, uvedla: „Jsme svědky opravdu děsivého trendu, kdy jsou cizinci popravováni ohromující rychlostí za činy, za které by trest smrti neměl být nikdy udělen.“

Mezi popravenými převládají cizinci z ekonomicky znevýhodněných zemí, jako jsou Pákistán, Sýrie, Jemen, Nigérie a Egypt. Tito lidé často čelí neuvěřitelným útrapám při příchodu do bohaté ropné monarchie v naději na lepší život, jen aby skončili s trestem smrti kvůli drobnému drogovému deliktu, do kterého byli často zataženi podvodem nebo zneužitím.

Kruté procesy a týrání během zadržení

Amnesty International upozorňuje na alarmující nedostatky v saúdskoarabském soudním systému. Tvrdí, že obvinění často nemají přístup k právnímu zástupci, nedostávají adekvátní konzulární podporu a během soudních procesů čelí jazykovým bariérám. V několika případech dokumentovala Amnesty International obvinění, že zadržení byli vystaveni mučení nebo jinému špatnému zacházení, aby z nich byly vynuceny doznání.

Děsivý je také fakt, že mnoho vězňů nemá o svém případu žádné informace a nevědí, jaká je situace s jejich odvoláním. Někteří zjistili, že mají být popraveni, až od vězeňských úředníků pouhý den před vykonáním trestu.

Kristine Beckerle, zástupkyně regionálního ředitele Amnesty International pro Blízký východ a severní Afriku, označila trest smrti za „nejkrutější, nelidský a ponižující trest“ a vyzvala mezinárodní komunitu, aby svým tlakem donutila Saúdskou Arábii zastavit tuto spoušť poprav a respektovat své závazky v oblasti lidských práv.

Nelidské zneužívání zranitelných migrantů

Jedním z krutých aspektů těchto poprav je skutečnost, že mnohé z obětí byly nalákány do drogového obchodu pod příslibem mizerné odměny, která ani zdaleka neodpovídala hrozbám, jimž čelily. Jedním ukázkovým případem jsou čtyři Etiopané a jeden muž ze Somálska, kteří byli odsouzeni k smrti za pašování 153 kg konopí. Podle soudních dokumentů jim bylo slíbeno pouhých 267 dolarů na osobu.

Nízké vzdělání, chudoba a nedostatek povědomí o rizicích činí tyto lidi obzvláště zranitelnými. Mnozí z těchto jedinců nemají prostředky na to, aby si zaplatili právníka, a často nemají ani základní znalosti o svých právech.

České ticho k právním nevídaným excesům

I přesto, že Saúdská Arábie opakovaně porušuje základní lidská práva, svět na její praktiky mlčí. Bohatství z ropy a její geopolitická důležitost jí zaručují pozici, ve které si může beztrestně dovolit pokračovat v represích. Pokud tento trend bude pokračovat, bude podle Amnesty počet poprav i nadále stoupat a stovky rodin budou truchlit nad ztrátou blízkých.

Nejčastěji se popravuje stětím. Tradičně byly popravy prováděné na veřejnosti.

Mezinárodní komunita by ale neměla mlčet. Tisíce nevinných lidí stále riskují, že se stanou obětí nespravedlivého systému, který dává přednost brutalitě před spravedlností. Cizinci, kteří přicházejí s nadějí na lepší budoucnost, jsou místo toho chyceni do sítě nefér soudů a otřesných exekucí.

Saúdská Arábie musí být volána k odpovědnosti. Je na čase, aby se svět postavil se za ty, kterým jejich obyčejný lidský život berou extrémní zákony této bohaté, leč nesmírně represivní monarchie.

Zdroj: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/07/saudi-arabia-escalation-executions-foreign-nationals-drug-related-offences/ , https://www.amnesty.cz/pripad/saudska-arabie-represe-na-vzestupu , https://www.voxpot.cz/popravy-jsou-na-dennim-poradku-tresty-smrti-jsou-letos-v-saudske-arabii-rekordni/