Nejdražší obraz světa Salvator Mundi má cenu 10,18 miliardy korun
Příběh obrazu Salvator Mundi, díla geniálního renesančního umělce Leonarda da Vinciho, je opředen tajemstvím a plný nečekaných zvratů. Vše začalo kolem roku 1500, kdy da Vinciho štětec vytvořil nádhernou malbu Ježíše Krista jako spasitele světa. Kristus, oděný v renesančním šatu, pozvedá pravou ruku k požehnání, zatímco v levé třímá křišťálovou kouli symbolizující vládu nad vesmírem. Obraz vyzařoval duchovní sílu a da Vinciho mistrovství, ale osud mu nepřál.
Staletí plynula a stopa obrazu se ztrácela v propadlišti dějin. Objevil se sice v královské sbírce Karla I. Stuarta, ale po králově popravě v roce 1649 se po Salvator Mundi slehla zem. Dílo zmizelo v nenávratnu a zdálo se, že je navždy ztraceno.
Až v roce 1900 se objevil záblesk naděje. Obraz se vynořil na aukci, ale jeho pravá identita zůstala skryta pod rouškou času a přemaleb. Připisován Leonardovu následovníku Bernardinu Luinimu, změnil majitele za pouhých 45 liber a znovu se vytratil. Zdálo se, že tajemství Salvator Mundi zůstane navždy pohřbeno.
Všechny oči byly upřeny na jeden jediný obraz, mistrovské dílo renesančního génia Leonarda da Vinciho - Salvator Mundi, neboli Spasitel světa. Foto: Salvator Mundi, commons.wikimedia, volné dílo
Pak ale přišel osudový rok 2005. Na aukci v americkém New Orleans se objevil tmavý a poškozený obraz. Zrak zkušených obchodníků s uměním však pronikl pod nánosy staletí. Za pouhých deset tisíc dolarů získali dílo, v jehož jádru tušili ruku renesančního génia. A jejich tušení se brzy změnilo v jistotu.
|
150 milionů malých Mohamedů
Pod vedením restaurátorky Dianne Dwyer Modestini začalo dílo odkrývat svá tajemství. Každý tah štětce, každý detail prozrazoval mistrovsky um Leonarda da Vinciho. Svět žasl a debaty o autorství obrazu se rozhořely. Většina odborníků souhlasila, že se jedná o ztracený Leonardův originál, ale našli se i pochybovači. Záhada Salvator Mundi přitahovala pozornost jako magnet a hodnota obrazu strmě stoupala.
V listopadu 2017 přišel vrchol celého příběhu. Aukční síň Christie’s, záři reflektorů, napětí ve vzduchu. Dražitelé ze všech koutů světa čekali na svou příležitost. A pak kladívko dopadlo a ohromená síň ztichla. Salvator Mundi se stal nejdražším obrazem všech dob, prodaným za neuvěřitelných 450 milionů dolarů. Svět zadržel dech.
Kdo je oním tajemným kupcem rekordního díla? Spekulace se rojí, ale jistotu nemá nikdo. Skrývá se snad v trezoru nějakého miliardáře nebo na jachtě saúdského prince? Anebo snad čeká na své odhalení v hlubinách neznáma, aby opět jednoho dne šokovalo svět?
Osud Salvator Mundi je strhující odysea napříč staletími, lemovaná tajemstvím, znovuobjevením a honbou za poznáním. Je to příběh uměleckého génia Leonarda da Vinciho i nevyzpytatelných zvratů historie. Držíme v rukou klíč k jedné z největších záhad uměleckého světa nebo jsme jen svědky dalšího dějství nikdy nekončícího dramatu?
|
Střelila se do hlavy pistolí, kterou jí kdysi daroval samotný Hitler
Odpověď možná skrývá enigmatický Kristův pohled z Leonardova mistrovského díla. Pohled, který jako by prostupoval staletími a vedl nás stále hlouběji do tajů dávno ztracené minulosti i do nás samých…
Petr Janša
