Mrtvý pes a tančící delfíni. Mezi Keňou a Tanzanií na ostrově Wasini
Kde se u jednoho stolu potkává nesnesitelná krása s drsným připomenutím smrti. Vydejte se na cestu spolu se mnou do mořského parku Kisite, kde ananas chutná jako nikdy předtím a kde i pes v příboji patří k obrazu ráje, který si na nic nehraje.
Kapitola jednoho dne, který odmítl být obyčejný
Pátek třetího dubna. Šest hodin ráno. Diani Beach. Slunce ještě nerozbalilo svůj plný repertoár, ale už pokládá první zlaté zkušební tahy na hladinu Indického oceánu, jako malíř, který si teprve míchá barvy. Vzduch voní po soli, po frangipáni a po tom zvláštním příslibu, který má každé tropické ráno. Příslibu, že se dnes může stát cokoli.
Ostrov Wasini, foto i video v článku autor, mapa Google
Stojím před recepcí hotelu Diamonds s malým batohem přes rameno, opalovacím sprejem v kapse a tím neklidným brnění v žaludku, které zná každý, kdo se chystá strávit den na moři v zemi, kde končí silnice a začínají příběhy.
Spolucestující, které mi přidělil osud
Džíp přiráží přesně v půl osmé. Keňská přesnost, kdo by to řekl. Nastupuji a zjišťuji, že dnes nebudu cestovat sám, ale v malé skupince náhodných lidí, jak to na takových výletech bývá. A právě tihle náhodní lidé, tihle dokonalí cizinci, jsou často tím nejlepším, co vám cesta přinese.
Naproti mně sedí mladý keňský pár. On se na ni dívá způsobem, který nepotřebuje překlad do žádného jazyka. Ona, a to ještě nevíme, ale brzy se to dozví celá loď, dnes slaví narozeniny. Zatím si to nechává pro sebe jako drobné, sladké tajemství, které se teprve rozbalí.
Vedle nich matka se třemi dospívajícími dětmi. Dvě dívky a kluk v tom věku, kdy svět osciluje mezi trapností a úžasem v intervalech asi pěti minut. Ale tyhle děti, a to říkám s upřímným údivem člověka, který viděl na svých cestách ledacos, jsou tiché, pozorné a maminku poslouchají s přirozeností, která na mě působí skoro exotičtěji než cokoli, co dnes uvidíme pod vodou. A pak jsem tu já. Cestovatel bez plánu, ale s otevřenýma očima.
Padesát šest kilometrů pobřežního filmu
Vyjíždíme z Diani a silnice A14 se rozvine před námi jako filmový pás. Keňské pobřeží má svůj vlastní rytmus vyprávění a cesta do Shimoni je jeho nejlepší povídkou. Nejprve krátká zastávka v lékárně – ta prozaická pojistka proti neprozaickému dobrodružství. Pak už jen plyn a krajina. Projíždíme Ukundou, kde se křižují cesty turistů a místních, kde boda-boda motocykly manévrují mezi vozy s grácií, která by zahanbila londýnské taxikáře. Městečko voní po grilovaném kukuřičném klasu a po spěchu.
Za Ukundou se krajina mění. Magutu, Mwabungu, vesnice, které nemají důvod být v žádném průvodci, a právě proto jsou tak krásné. Červená lateritová půda, střechy z vlnitého plechu prosvítající mezi palmami, děti mávající na projíždějící auta s tou nefalšovanou radostí, která ještě nezná cynismus. Míjíme park BoraBora, za oknem jen záblesk zeleně a tabule.
Pak Gazi, rybářská vesnice, kde se mangrovové lesy dotýkají silnice a kde moře není panorama, ale běžící film. Ngahja jen proletí za oknem. Za Ramisi se silnice stáčí k jihu a krajina ztichne. Africká krajina ustupuje divočejší vegetaci, baobaby rostou jako prastaří strážci cesty a vzduch houstne vlhkostí. Blížíme se k hranici s Tanzanií, ale také k hranici mezi pevninou a tím, co leží za ní. A pak Shimoni.
Shimoni: Brána do modrého světa
Shimoni. Jméno znamená v svahilštině „místo díry“ – odkaz na otrokářské jeskyně, které tu zůstaly jako jizva v korálové skále. Ale dnes ráno Shimoni září. Přístav je plný lodí, které se kolébají na přílivu jako netrpělivá stáda, smích rybářů se mísí s křikem racků a slaný vítr mi fouká do tváře slova: Jsi tady. Teď to začíná. U pokladny Kisite Mpunguti Marine National Park & Reserve kupujeme vstupenky. Dvacet osm čtverečních kilometrů chráněného oceánu. Korálové útesy, které patří mezi nejkrásnější na africkém kontinentu. Delfíni, želvy, rejnoci, a to všechno jen hodinku lodí od pobřeží.
Nastupujeme na tradiční dhow – dřevěnou plachetnici, jejíž tvary se nezměnil za staletí, jen přibyl motor pro případ, že vítr změní směr. Posádku tvoří šest mladých Keňanů. Jsou mladí věkem, ale staří zkušeností. Ovládají loď, moře i situaci s bravurou lidí, kteří se narodili na vodě a na vodě pravděpodobně jednou i zestárnou. Odplouvám a pevnina za námi se zmenšuje.
Pod hladinou: Svět, o kterém mnozí jen sní. První zastávka jsou korálové útesy. Nasazuji masku, beru šnorchl, sklouznu z lodi do vody a – svět se přepne. Není to jako v dokumentu na National Geographic. Je to mnohem lepší. Protože dokumenty nemají tu teplou objímku Indického oceánu na kůži. Nemají ten zvuk vlastního dechu ve šnorchlu – ten úžasný, podmořský dotek, který mě oddělí od všeho nad hladinou. Nemají ten okamžik, kdy se díváte dolů a uvědomíte si, že se vznášíte nad korálovou katedrálou, kterou stavěly miliony drobných bytostí po tisíce let.
Barvy. Bože, ty barvy. Papouščí ryby v odstínech tyrkysové a smaragdové. Motýlkovci ve žluté a černé, jako by je nakreslilo dítě s neomezeným přístupem k pastelkám. Sasanky kolébající se v proudu, v nichž se schovávají klauni, a ano, myslím teď na Nema, a ne, nestydím se za to. A všude kolem ticho. To zvláštní podmořské ticho, které je vlastně jen jinou hudbou. Praskání korálů. Šum proudu. Občas vzdálené klikání, jako by někdo ťukal na skleněné dveře podmořského paláce.
Vynořuji se, sundávám masku. Slunce mě oslepí. Na lodi se usmívají keňští chlapci a ukazují směrem za mě. Otáčím se. Delfíni. Jsou tam. Ne jeden, ne dva, celá skupinka hřbetů, jak se zvedají a klesají v dokonalém oblouku, jako by někdo přehodil přes hladinu řetěz stříbrných srpů. Delfíni skákaví, možná jiní, těžko mi to rozlišit, ale srdce si na taxonomii nepotrpí.
Doprovázejí nás. Nejen nás, celou malou flotilu dhow, které vypluly ze Shimoni dnes ráno. Přeskakují z jedné lodní vlny na druhou, asi porovnávají, která posádka si zaslouží větší show. Občas vyskočí celým tělem nad hladinu a na zlomek vteřiny se zastaví ve vzduchu, a v tom zlomku vteřiny je celý smysl cestování. Celý důvod, proč člověk opouští pohodlí domova a nechá se odvézt na dřevěné lodi doprostřed Indického oceánu.
Mladý keňský pár se drží za ruce. Narozeninové slzy. Ty nejlepší. Matka vedle mě fotí, děti jsou potichu, úplně potichu, a kluk, ten puberťák, který by normálně nejspíš zíral do telefonu, stojí na přídi s otevřenou pusou. To delfíni umí, vrátí tě na chvíli do dětství.
Ostrov, který neexistuje (a přesto na něm stojím)
Loď zastavuje u jednoho z písečných ostrůvků parku Kisite. Je to … jak jen to popsat? Představte si, že někdo vzal všechny pohlednice z karibských resortů, odstranil hotely, bazény, koktejlové bary a lidi v bílých froté županech, a nechal jen to podstatné: písek, vodu a nebe. Ostrůvek je tak malý, že ho za přílivu spolkne oceán. Teď, v odlivu, existuje, zázračně, dočasně, jako sen, ze kterého se brzy probudíte. Skočím do vody.
Jeden z členů posádky sestupuje do vody po pás a nese nad hlavou tác s čerstvě nakrájeným ovocem. Meloun. Ananas. Kousky manga. Stojíte po prsa v teplém Indickém oceánu, koušete do ledově chladivého melounu, šťáva vám stéká po bradě a mísí se se slanou vodou, a díváte se na horizont, kde se modrá oceánu nerozlučitelně líbá s modrou nebe. A v tu chvíli – přesně v tu chvíli – pochopíte, proč lidé na Wasini říkají, že čas tu tepe jiným rytmem. Ananas chutná jako ananas nikdy předtím. Možná je to sůl na rtech. Možná okamžik. Možná je to prostě tím, že stojíte na písečném ostrově uprostřed moře v Africe a jíte ovoce z tácu, který vám přinesl usmívající se člověk brodící se vlnami. Malý ráj na zemi? Ne. Velký. Obrovský ráj. Jen na malém ostrově.
Wasini: Ostrov bez aut, bez spěchu, bez přetvářky
Připlouváme k ostrovu Wasini a je to jako přistát v jiném století. Sedm kilometrů dlouhý, tři kilometry široký výčnělek fosilizovaných korálů v Indickém oceánu. Žádná auta. Žádné silnice. Žádná elektřina z hlavní sítě. Tři tisíce obyvatel, Svahilové z kmene Vumba a Shirazi z Mkwiro, žijí tu životem, který se řídí přílivem a odlivem (oceánu i turistů).
Procházím vesnicí po pěšinkách z ostrého starého korálu. Děti se na nás dívají s tou směsí zvědavosti a lhostejnosti, kterou mají děti na ostrovech po celém světě. Viděly už dost turistů, aby nebyly překvapené, ale ne tolik, aby přestaly být zvědavé. Kozy se loudají se stínem. Kočky spí na zdech. Vzduch voní po koření, po sušených rybách.
Mangrovové lesy na severu ostrova vytvářejí labyrint kořenů nad vodou. Groteskní, krásný, důležitý ekosystém, který drží ostrov pohromadě jako kostra drží tělo. Procházím po dřevěné promenádě Wasini Women’s Boardwalk mezi zkamenělými korálovými zahradami. Dvě a půl hektaru šedobílých útvarů, které byly kdysi pod vlnami a dnes stojí na suchu jako podmořské město duchů. Je tu ticho. Ale ne prázdné ticho, plné ticho. Ticho, ve kterém slyšíte vlny, vítr v palmách, vzdálený smích a vlastní myšlenky, které konečně dostaly prostor.
Oběd na útesu (a pes, který kazil romantiku)
Restaurace stojí přímo na útesu ostrova Wasini. Sedíte nad mořem. Doslova. Pod vámi se vlny tříští o korálovou skálu a nad vámi se klene makuti střecha z palmových listů. Na stole se objevují mísy, svahilské jídlo v celé své velkoleposti: grilovaná ryba v kokosové omáčce, krabí kleštičky, rýže pilau vonící kardamomem a hřebíčkem, chapati chleby měkké jako polštáře, čerstvý salát. Pro ty, kdo moře na talíři nechtějí, kuřecí varianta a vegetariánská alternativa. Jím a dívám se na oceán a je mi dobře tím druhem dobra, které nepotřebuje wi-fi, instagram ani potvrzení od kohokoli.
Ale pak se podívám se dolů, ke schodům vedoucím z mola do restaurace. A tam, v příboji, se bezvládně pohupuje středně velký černý pes. Mrtvý. Trochu nafouknutý mořskou vodou. Kolébá se ve vlnách s tou obscénní lehkostí, kterou mají věci, které už nepotřebují bojovat s gravitací. Otáčím se na jednoho z keňských průvodců. „Co se stalo?“ Podívá se dolů. Pokrčí rameny. Stroze, bez emocí, jak se oznamuje počasí: „Utopil se dnes ráno.“
A to je vše. Žádné vysvětlení. Žádná akce. Pes se dál kolébá ve vlnách a lidé kolem jedí a smějí se a slaví narozeniny, a nikdo ho nevytáhne, a mě napadá, že tohle je Afrika, ne ta z turistických letáků, ne ta z charitativních reklam, ale ta skutečná, ve které smrt a život sdílejí tentýž stůl, tentýž útes, tentýž výhled na oceán, a nikdo se nad tím nepozastavuje, protože se nad tím nedá pozastavovat, ne tady, kde je život příliš těžký na to, aby se zastavoval kvůli jednomu mrtvému psu.
Romantiku to sice momentálně kazí, ale zároveň, zvláštním, nečekaným způsobem, to celý den kotví v realitě. Připomíná mi, že nejsem v tematickém parku. Že tohle místo existuje bez vás a bude existovat bez vás. Že krása Wasini není vyrobená pro vaše potěšení – je prostě přirozená, se vším, co to obnáší. Dojídám rybu. Je výborná. Pes se dál kolébá. Svět je komplikovaný a krásný a krutý a laskavý, a někdy to všechno najednou.
Happy Birthday na dhow na zpáteční cestě k molu se náš mladý keňský průvodce najednou postaví na příď lodi, zvedne ruce a začne zpívat. „Happy birthday to you…“ A celá loď se přidá. Dívka, ta z toho krásného keňského páru, ta s narozeninovými slzami od delfínů se červená a směje se a zakrývá si tvář dlaněmi, a její přítel ji objímá, a matka se třemi dětmi tleská, a děti tleskají, a já tleskám, a šest členů posádky zpívá tak hlasitě, že to musí být slyšet až na Wasini, až v Shimoni, možná až v Mombase. Taky se snažím zpívat.
Je to ten nejjednodušší rituál na světě. Písnička, kterou zná každý. A přesto, na dřevěné lodi uprostřed Indického oceánu, se slaným větrem a delfíny kdesi za zády zní jinak. Zní pravdivě. Jako by ta slova konečně dávala smysl: přejeme ti všechno nejlepší. Přejeme ti. Upřímně. Tady a teď. Na moři u Afriky. Všechno nejlepší. Dívka fouká na imaginární svíčky a oceán jí posílá silnou vlnu na pravobok jako dárek.
Návrat: Shimoni, silnice, ticho
Vylodění v Shimoni. Nohy na pevné zemi, a ten zvláštní pocit, jako byste se vrátili z jiné planety, i když jste byli pryč jen pár hodin. Nastupujeme do džípu. Silnice A14 se odvíjí pozpátku – Ramisi, Ngahja, Gazi, Mwabungu, Magutu, Ukunda. Tatáž krajina, ale jiná. Protože vy i já jste už jiní. Máte na kůži sůl a sluneční spáleninu a v hlavě zásobárnu obrazů, které jen tak nevyblednou.
V autě je ticho. Ne nepříjemné, spokojené. Ticho lidí, kteří viděli něco krásného, a ještě to zpracovávají. Kluk v pubertě usnul s hlavou na rameni své sestry. Matka se usmívá do okna. Keňský pár si šeptá. Přijíždíme do Diamonds Leisure Beach za soumraku. Slunce padá do oceánu přesně tak, jak má, pomalu, teatrálně, v barvách, které by žádný malíř neměl odvahu použít, protože by mu řekli, že přehání.
Co si odvážímz ostrova Wasini?
Neodvážím si suvenýr. Neodvážím si magnetku na lednici ani dřevořezbu ani náramek z korálků. Odvážím si chuť ananasu ve slané vodě. Odvážím si oblouk delfíního hřbetu proti rannímu slunci. Odvážím si ticho podmořského světa a smích keňské posádky a Happy Birthday na dhow a ano, odvážíte si i toho mrtvého psa – protože i on patří k příběhu, i on je součástí dne, a pravdivé příběhy nemají jen krásné pasáže.
Odvážím si vědomí, že existuje ostrov bez aut a bez silnic, kde lidé mluví svahilským dialektem kivumba a kde čas tepe rytmem přílivu a odlivu, a kde se dá sedět na útesu nad mořem a jíst rybu v kokosové omáčce a být, byť jen na pár hodin součástí něčeho staršího a většího, než jste vy sami. Wasini a Lamin malá sestra. Ráj na zemi, ale ten skutečný, s mrtvým psem a živými delfíny a narozeninovými přáníčky na lodi. Nezapomenutelný den. A to není klišé. To je prostě (má) pravda. :)
Pátek 3. dubna 2026. Indický oceán. Keňské pobřeží. Ostrov, který za přílivu částečně mizí a já člověk, který tady částečně zůstává.
Petr Janša
