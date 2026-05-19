Milion kopyt, ticho a zvuk, který řeže do kostí tak hluboko, že se už nikdy úplně nezahojí
Víte, proč nejrychlejší šelma světa neumí řvát a proč její hlas v kině nikdy neuslyšíte doopravdy?
Po návštěvě vyprahlé kolébky lidstva u jezera Turkana se nyní vydáme do zelené savany. Tam, kde slovo safari ztrácí svůj komerční nádech a stává se čistým aktem bytí. Co skutečně znamená slovo safari?
Slovo safari nepatří angličtině, i když si ho angličtina přivlastnila s bezostyšností koloniální mocnosti, která si přivlastňovala všechno, co jí padlo do oka. To slovo patří svahilštině, jednomu z nejrozšířenějších jazyků africké pevniny, jazyku, který se po staletí vyvíjel na východoafrickém pobřeží jako amalgám bantuských jazyků a arabštiny, jazyku, který zní jako hudba, jako proud řeky, jako vítr v korunách stromů.
Ve svahilštině safari neznamená jízdu v luxusním terénním voze s klimatizací a chladničkou plnou minerálky, neznamená fotografování zvířat z bezpečné vzdálenosti přes okénko Land Cruiseru, neznamená organizovaný výlet s průvodcem, který mluví pěti jazyky a ví, kde přesně stojí lvi v deset hodin dopoledne.
Znamená prostě cestu. Sa-Fa-Ri. Jen cestu. Nic víc, nic méně. Pouhou cestu z jednoho místa na druhé, cestu jako akt pohybu, cestu jako existenciální zkušenost, cestu jako způsob bytí — a v tomto jednoduchém, neokázalém, pokorném slově je obsažena celá filozofie přístupu ke světu, celý způsob, jakým východoafrické kultury chápou pohyb a prostor a čas.
A v parku Masai Mara, v té obrovské, nekonečné národní rezervaci na jihozápadě Keni, která sdílí svou hranici s tanzanským Serengeti a vytváří s ním jeden nepřerušený ekosystém tak rozlehlý, že se na jeho ploše ztratí celé evropské státy, se každý rok v červenci a srpnu odehrává cesta, vedle které bledne každý lidský epos, každý hollywoodský velkofilm, každý příběh o hrdinství a odvaze a přežití, který kdy člověk napsal nebo natočil nebo vyprávěl u ohně.
Představte si to, pokud můžete, ale dopředu vás varuji, že nemůžete, protože žádná představivost, jakkoli bohatá, nedokáže pojmout realitu toho, co se tu odehrává: horizont se zachvěje. Nejdřív si myslíte, že je to fata morgána, optická iluze, žár stoupající ze savany v rozechvělých vlnách a zkreslující obrysy vzdálených kopců. Pak uslyšíte dunění, ne ušima, ale celým tělem, jako by se země pod vámi chvěla, jako by někde hluboko pod povrchem pracoval obrovský stroj, jako by samotná planeta měla srdeční arytmii.
A pak to uvidíte: horizont se pohne, celý horizont, od jednoho konce až po druhý, skoro jako by se krajina sama dala do pohybu. Miliony, doslova přes dva miliony kopyt pakoňů a zeber a gazel buší do země tak synchronně, tak rytmicky, tak neúprosně, že byste přísahali, že planeta má tep, že Země je živá bytost a vy právě nasloucháte jejímu srdci.
Velká migrace, největší přesun suchozemských savců na planetě, není podívaná v tom smyslu, jakým používáme toto slovo pro divadelní představení nebo ohňostroj nebo slavnostní průvod. Je to zjevení, je to epifanie, je to okamžik, kdy se vám před očima odehraje něco tak prastarého, tak fundamentálního, tak hluboko zakořeněného v samotné podstatě života na Zemi, že na chvíli přestanete být turistou s fotoaparátem a stanete se svědkem, svědkem něčeho posvátného, něčeho, co tu bylo miliony let před vámi a (doufejme) bude tu miliony let po vás, pokud to necháme být.
Zvířata se řítí ke kalným, hnědožlutým, burácivým vodám řeky Mara, řeky, která v období migrace nabývá téměř mytických rozměrů, řeky, která se stává hranicí mezi životem a smrtí v tom nejdoslovnějším smyslu, kde na ně čekají krokodýlí čelisti rozevřené v trpělivém očekávání, čelisti bytostí, které tu čekaly celé měsíce na právě tento okamžik, a proudy tak silné, že je nelze přeplavat, proudy, které strhávají i ty nejsilnější jedince a vláčí je pod hladinu jako hadrové panenky.
Některá zvířata to zvládnou, prorazí přes řeku, vyšplhají se na protější břeh s kopyty klouzajícími v bahně, s očima vyděšenýma ale živýma, a pokračují dál, na novou pastvinu, k novému životu.
|
Místo, kde se člověk vrací domů, aniž tam kdy předtím byl
Některá ne, a jejich těla zůstanou v řece jako daň zaplacená přírodě za právo existovat, jako oběť přinesená na oltář koloběhu, který nezná milost ani sentimentalitu. A vy stojíte a díváte se, a v tom okamžiku, v té chvíli absolutní pravdy, najednou chápete něco, co jste možná celý život tušili, ale nikdy si to nedokázali přiznat: že krása a krutost nikdy nebyly protiklady, nikdy nestály na opačných stranách spektra. Jsou to sestry, dvojčata, neoddělitelné a věčné, sestry, které se drží za ruce a kráčejí světem společně, a jedna bez druhé by neměla smysl, protože krása bez krutosti je jen cukrová vata a krutost bez krásy je jen nihilismus, ale dohromady, ruku v ruce, tvoří něco, čemu říkáme příroda, čemu říkáme život, čemu říkáme pravda.
Ale Keňa umí i jemnost, která vás zaskočí, jemnost tak nečekanou, a tak něžnou, že vás zasáhne silněji než jakýkoliv dramatický výjev
V nairobském Giraffe Centre, vzdělávacím a záchranném středisku, které se nachází v předměstské čtvrti Langata, obklopené starými stromy a zvuky velkoměsta, které sem doléhají jen jako vzdálený šum, se k vám nakloní žirafa Rothschildova, druh tak vzácný, tak ohrožený, tak blízký vyhynutí, že ho na celém širém světě zůstalo jen několik set jedinců, a každý z nich je pokladem, za který by se vyplatilo postavit trezor velikosti katedrály.
Tato nádherná bytost, vysoká přes pět metrů, s krkem dlouhým jako vaše tělo, s nohama jako sloupy antického chrámu, s kožichem pokrytým tmavohnědými skvrnami na krémovém pozadí, které vypadají jako ostrovy na staré námořní mapě, se k vám nakloní s grácií, s elegancí, s noblesou, která by zahanbila každou královnu monarchie, a odebere vám z dlaně malou hrstku krmiva, granulí vyrobených speciálně pro ni, s takovou jemností, s takovou delikátností, jako by věděla, že vaše ruka je křehká a že by vás mohla zranit, kdyby nebyla opatrná.
Její jazyk, ten slavný žirafí jazyk, je dvacet centimetrů dlouhý, tmavomodrý až fialový (barva, která ho chrání před spálením sluncem, protože žirafa tráví většinu dne s jazykem vyplazeným, jak olamuje listy z korun akácií), překvapivě drsný na dotek, ale zároveň hebký a teplý, jako nejjemnější smirkový papír, který vám někdo položil na dlaň.
A její oči? Jsou velké, tmavé, lemované neuvěřitelně dlouhými řasami. Její oči jsou nejtemnější a nejhlubší jezera, do kterých jste se kdy podívali, jezera, ve kterých se odráží moudrost tisíců generací, tiché porozumění bytosti, která se dívá na svět z výšky, ze které je všechno trochu menší, trochu jednodušší, trochu snesitelnější.
A pak přijde noc. A noc v keňské savaně není jako noc, kterou znáte z domova, není jako tma za oknem vašeho bytu ve městě, kde pouliční lampy a výlohy a světla aut proměňují noc v pouhý šedivý stín dne. Keňská noc je absolutní, totální, pohlcující. Tma tak hustá, tak černá, tak neproniknutelná, že máte pocit, jako by vám někdo přehodil přes hlavu sametový plášť.
|
Smaragdová past, kde číhá 14 tisíc krokodýlů. Místo, kde se zrodilo lidstvo
A v té tmě se nad vámi rozsvítí obloha takovým způsobem, že vám slzy vhrknou do očí, protože jste nikdy v životě neviděli tolik hvězd, nikdy jste netušili, že jich tolik existuje, nikdy jste si neuvědomili, že ta mléčná záře táhnoucí se přes celou oblohu, Mléčná dráha, je skutečná, že není jen fotografie v učebnici astronomie, ale reálná, hmatatelná, téměř dosažitelná věc, která visí nad vaší hlavou a staví most do jiného světa.
A s nocí přijde lví řev. Zvuk, který nedokáže reprodukovat žádný reproduktor, žádné kino s prostorovým zvukem, žádná nahrávka na YouTube, protože to není zvuk, který slyšíte. Je to zvuk, který cítíte. Věřte mi. Hrudním košem, břichem, kostmi, celým svým tělem. Lví řev je slyšet na vzdálenost osmi kilometrů a vibruje na frekvenci tak nízké, že ji lidské ucho zachytí jen částečně, ale lidské tělo ji zachytí celou.
Vibruje vám v žebrech jako varhanní píšťala, jako basová struna kontrabasu, jako zemětřesení lokalizované přesně do středu vaší hrudi, a v tom okamžiku, v té tmě, pod těmi hvězdami, s tou vibrací v kostech, pochopíte na viscerální, předracionální úrovni, proč naši předkové věřili v bohy. Protože když slyšíte tento zvuk, víte, že existuje něco mocnějšího než vy, něco staršího než vy, něco, co si na vás může počkat.
A tady vám řeknu něco, malý přírodopisný fakt, detail zdánlivě bezvýznamný, který ale změní váš pohled na vztah mezi rychlostí, silou a křehkostí navždy, nadobro, nenávratně. Gepard, nejrychlejší suchozemský tvor na planetě Zemi, bytost aerodynamicky dokonalá, stvořená pro rychlost jako závodní auto, schopná zrychlit z nuly na sto třicet kilometrů za hodinu za pouhé tři sekundy, což je akcelerace, která se vyrovná supersportovním automobilům za miliony korun, tento ultimátní predátor, tento vrcholný výtvor evoluce, neumí řvát. Vůbec. Ani trochu. Nemá k tomu anatomické vybavení, nemá tu speciální kost v hrdle, kterou mají lvi a tygři a leopardi a která jim umožňuje vydávat ten hluboký, zemí otřásající zvuk.
Místo toho gepard přede. Jako kočka. Jako vaše domácí kočka, která se vám uvelebí na klíně, když se díváte na televizi, a předením vám vibruje na stehnech. Největší sprinter savany, stroj na zabíjení vyladěný miliony let evoluce k absolutní rychlostní dokonalosti, vydává zvuk, kterým vás doma uspává váš domácí mazlíček.
A gepard umí i štěkat, pípat a cvrlikat. To jsou zvuky, které byste čekali od ptáka nebo od mláděte, ne od šelmy, která dokáže srazit kořist jedinou tlapou v plné rychlosti. Keňa je plná takových zázraků přírody, které jsou pravdivější než cokoliv, co vás kdy naučili ve škole, překvapení, která vám připomínají, že příroda nemá žádnou povinnost dávat smysl, že svět není povinen odpovídat vašim očekáváním, a že právě v tom je jeho krása, právě v tom je jeho génius, právě v tom je to dar.
Článek má pokračování. Keňa ale nejsou jen zvířata. Je to hlavně 42 různých způsobů, jak být člověkem. V příštím díle se podíváme do očí masajským válečníkům a navštívíme ostrov, kde se čas zastavil před stovkami let.
Foto, video: autor
Petr Janša
Lžíce medu a potom potoky krve. Odvrácená tvář osvobození 1945
Osvoboditelé přicházeli v noci a s nimi i křik. Pro tisíce žen a rodin skončilo jaro 1945 osobní tragédií, o které musely pod hrozbou trestu mlčet. Na náměstích se tančilo. V úkrytech se odehrávaly scény jako z noční můry.
Petr Janša
Smaragdová past, kde číhá 14 tisíc krokodýlů. Místo, kde se zrodilo lidstvo
Místa, která se nesnaží být krásná. Břehy jezera Turkana jsou holé jako obnažený nerv země. Zde se ale zrodilo lidstvo. Proč je toto smaragdové jezero nejkrásnější lží přírody a jaké to je, držet v ruce kosti staré miliony let?
Petr Janša
Strategie okřiknout moderátora: Kdy se televizní debata stala oslavou vulgarity?
Politici už ve studiích nehledají shodu, ale prostor pro svůj „virální“ moment. Když moderátor položí nepříjemnou otázku, odpovědí je často útok na jeho integritu. Proč se z televizních debat stala bizarní tragikomedie?
Petr Janša
Místo, kde se člověk vrací domů, aniž tam kdy předtím byl
Existují země, které navštívíte jako zdvořilí hosté, a pak ty, které vás přepadnou a už nikdy nepustí. Keňa nečeká na vaši návštěvu, ona si vás najde. Svlékne vás ze všech jistot, dostane se vám pod nehty a nakonec i do krve.
Petr Janša
Requiem za neznámé
Requiem za ty, jejichž jména čas smazal, a jejichž oběť zaplatila definitivním konec nacistické tyranie:
|Další články autora
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Exteriéry natáčí filmaři v Parku Na Pláni vůbec poprvé, ale není divu, když jde v něm všechno co...
Při jízdě tramvají č. 20 ze Smíchova přes Dvorecký most na druhý břeh Vltavy je možno po obou...
Nová tělocvična i oprava ordinace. Na projekty obcí kraj rozdělí 300 milionů
Nová tělocvična, parkoviště pro autobusy nebo ordinace praktického lékaře. Tady všude obce uspěly a...
V nemocnicích zatím Adéla prožila polovinu života. Kterou vzácnou nemocí od narození trpí?
Každý z nás chce být jedinečný. Když vám ale život ztrpčuje vzácná nemoc, kterou má na světě jen...
- Počet článků 156
- Celková karma 14,65
- Průměrná čtenost 599x