„Mami, já jsem to pokazil.“ Věta, která by v dubnu neměla znít v žádné české kuchyni
Je úterý večer. Na stole vychladlá večeře. V pokoji patnáctiletý kluk, který před třemi hodinami vyšel z budovy školy se zarudlýma očima a od té doby nepromluvil. A když konečně promluví, řekne jen pět slov, která vám rozervou srdce: „Mami, já jsem to pokazil.“ Vítejte v Česku, v dubnu 2026. Měsíci, kdy kvetou třešně a hroutí se patnáctiletí.
Národní sport jménem zlomit mé dítě za 60 minut
Přiznejme si to na rovinu: státní přijímačky už dávno netestují, jestli vaše dítě umí vyjmenovat rod podstatných jmen nebo spočítat obsah lichoběžníku. Testují něco úplně jiného. Testují, jestli se v 15 letech nesesype pod tlakem, který by položil dospělého manažera.
Testují, jestli umí za 60 minut vypnout emoce, potlačit paniku, ignorovat bušení srdce a proměnit se ve stroj na křížkování. Testují odolnost, ne inteligenci. Testují trénink, ne talent. Testují, kolik jste za poslední rok utratili za doučování – protože ano, přesně tak to v Česku roku 2026 funguje. A my to všichni víme. Jenom o tom neradi mluvíme nahlas.
Anatomie precedentu - soud v EU akceptoval právo šaría
Průmysl, který žije ze slz deváťáků
Kolem Cermatu vyrostla mašinérie, která by uživila menší stát. Přípravné kurzy za 15 tisíc. Víkendové soustředění za 8 tisíc. Online platformy s „tajnými triky“. Soukromí lektoři za 800 korun na hodinu. Knížky, testy, aplikace, bootcampy. Kdo má peníze, ten má šanci. Kdo nemá, má smůlu. A pak se tváříme, že je to „rovný přístup ke vzdělání“. Že je to „objektivní měřítko“. Že je to spravedlivé. Není! Je to loterie, kde si bohatší rodiče koupí víc losů.
A děti z Ostravy, ze severních Čech, z malých vesnic, kde není na dosah žádný kurz? Ty mají smůlu. Ty si musí vystačit s učitelkou, která má ve třídě 28 dětí a tři měsíce na přípravu na test, který vznikl v hlavě někoho, kdo hodně, ale hodně dávno stál v deváté třídě.
Okamžik, kdy se zlomí dětství
Mluvil jsem za posledních pár let s desítkami rodičů. A vždycky slyším tu samou větu: „Od ledna ji nepoznávám. Přestala se smát. Přestala jíst. V noci pláče. Ráno má kruhy pod očima jako dospělá žena po rozvodu.“
Patnáct let. Patnáct. V tomhle věku by se měli zamilovávat, hádat s rodiči kvůli blbostem, objevovat hudbu, která změní jejich život, zkoušet první pivo s kamarády u ohně. Měli by dělat chyby, ty krásné, formující, lidské chyby.
Místo toho sedí od ledna do dubna nad tabulkami shody přísudku s podmětem a kvadratickými rovnicemi. Místo sportu řeší testy nanečisto. Místo prvních lásek řeší, jestli se dostanou alespoň na druhou volbu. A my dospělí tomu říkáme „příprava na život“. Ne. Tohle není příprava na život. Tohle je předčasné ukončení přípravy.
Co vlastně chceme? Zeptejme se konečně nahlas: Co od toho systému vlastně čekáme? Chceme zjistit, kdo z dětí je nadaný? Nezjistíme to za 60 minut. Chceme zjistit, kdo je pracovitý? Nezjistíme to z testu. Chceme zjistit, kdo má potenciál? Test s výběrem A/B/C/D to neprokáže.
foto: Gemini Ai
Víte, co ten test skutečně měří? Měří, kdo má doma stabilní rodinu, klidné zázemí, peníze na přípravku a štěstí, že se to ráno dobře vyspal. Nic víc!
A na základě tohohle rozhodujeme, kdo bude příštích 30 let lékařem a kdo pokladní třeba v Lidlu. Nepřijde vám to trochu… barbarské? Finsko se směje. Nizozemsko taky. V zemích, které se v mezinárodních žebříčcích vzdělávání pravidelně umísťují před námi, by tenhle systém byl nepředstavitelný. Přijímací testy v 15 letech? Stres, který vede k antidepresivům u dětí? Průmysl přípravných kurzů? Oni se tomu smějí. A my jim závidíme jejich výsledky. Možná – jen možná – spolu tyhle dvě věci souvisí.
Co dnes večer řekněte svému dítěti? Nevím, jestli napsal ten test dobře. Nevím, jestli se dostane, kam chtěl. Nevím, co bude zítra. Ale vím jednu věc, která je důležitější než všechny body z Cermatu dohromady: Vaše dítě není číslo. Není procento. Není pořadí v tabulce.
Je to člověk, který za chvíli bude dospělý a bude si pamatovat, jak jste se k němu zachovali v jeden z nejtěžších dnů jeho dosavadního života. Bude si pamatovat, jestli jste na něj křičeli za ztracené body, nebo jestli jste ho objali. Takže dnes večer, až budete sedět u stolu s tou vychladlou večeří, zkuste říct jedinou větu: „Mám tě rád(a) úplně stejně. A budu mít, ať ten papír přijde s jakýmkoliv číslem.“
Protože jednoho dne, za deset, dvacet let, si nikdo nebude pamatovat, kolik bodů měl z přijímaček. Ale každý si bude pamatovat, jak se v tu chvíli cítil doma.
A my ostatní? My ostatní bychom měli začít křičet. V novinách, na sociálních sítích, u voleb, na rodičovských schůzkách. Protože dokud budeme mlčet, dokud budeme tenhle systém považovat za „prostě tak to je“, nic se nezmění.
Naše děti si zaslouží vzdělávání, které je nebude lámat. Zaslouží si šanci ukázat, co v nich je, ne za 60 minut, ale za měsíce a roky. Zaslouží si systém, který věří, že každé dítě má potenciál, ne systém, který už v 15 letech rozdělí populaci na vítěze a poražené. Protože žádné dítě by nemělo v dubnu říct mámě „já jsem to pokazil“. Nikdy. Nic nepokazilo. Pokazili jsme to my dospělí. A je nejvyšší čas to začít napravovat.
Petr Janša
Měli splachovací toalety, když my vylévali nočníky z oken. Svahilská architektura v Keni
V našich představách je Afrika často spojována se savanou a divokou zvěří, ale málokdy s architekturou. Když jsem se však v labyrintu úzkých uliček Lamu dotkl chladných korálových zdí, pochopil jsem, jak hluboce jsme se mýlil.
Petr Janša
Mrtvý pes a tančící delfíni. Mezi Keňou a Tanzanií na ostrově Wasini
Vzduch voní po frangipáni, soli a zvláštním příslibu. Na keňském pobřeží, tam, kde končí silnice leží ostrov Wasini. Místo, kde čas tepe v rytmu přílivu, kde delfíni skáčou pro radost oslavenců. Fotoreportáž z Keni.
Petr Janša
Vlk, který předběhl tvůrce ve frontě na lístky: Neuvěřitelný příběh Jen počkej, zajíci!
„Jen počkej, zajíci!“ Tahle věta se stala synonymem pro dětství milionů z nás. Zatímco americký Tom a Jerry sázeli na drsnou grotesku, sovětský vlk s cigaretou v koutku a elegantní zajíc přinesli humor, který nepotřeboval překlad.
Petr Janša
Horká linka do Moskvy: Maďarský ministr měl vynášet tajemství EU
Co na to český šéf diplomacie? Když český ministr zahraničí Petr Macinka v lednu vítal svého maďarského kolegu Pétera Szijjártóa, co to znamenalo, když mluvil o „shodných postojích“.
Petr Janša
Fenomén Turek: Když se politika změní v digitální folklor
Zapomeňte na buditele, skutečné sjednocení Česka nepřišlo skrze politický program, ale skrze bruselský projev o ‚bláznech‘, kteří měli být původně palivem. Turek se stal nechtěným patronem digitální avantgardy a dokázal nemožné.
Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře
Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště
V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...
Unikátní výstava Picasso LIFE je nově prodloužena do konce roku 2026
StropOFFka: Dětský den, kde je v pořádku být svůj
Jihočeské divadlo ve světové premiéře uvede operu Svatý Václav
Jihočeské divadlo uvede 29. dubna ve světové premiéře operu Svatý Václav jako koncertní inscenaci....
Je nejvyšší čas zrevidovat českou i evropskou strategii zavádění ETCS
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
