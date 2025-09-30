Lucie Šafránková první českou premiérkou
Představte si, že SPD zažije volební úspěch tak neočekávaný, že by i Nostradamus musel přepsat své předpovědi. Voliči po celém Česku v sobě najednou objeví lásku ke křupavým nápadům SPD a strana získá 42 % hlasů. Lidé ve volebních místnostech pláčou dojetím a vidí v SPD jedinou naději na lepší zítřky, jakými jsou například neplacení parkovného, zrušení front u pokladen a slevy na trencle s logem strany.
Foto: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna
Tomio Okamura se rozhodne, že je čas splnit svůj dlouholetý sen – stát se japonsko-českým velvyslancem. Předtím, než odletí, na tiskové konferenci ohlásí, že svým odchodem dává hnutí novou svěžest, kterou přivede právě Bc. Lucie Šafránková. Chargé d’affaires Tomio se usadí v Embassy of the Czech Republic s tím, že ve vedení SPD zanechává krásnou blondýnu, jak ji nazývají nejen média.
|
Jana Bobošíková první českou premiérkou
V post-volebním chaosu se odehrává neobyčejné vyjednávání. Tokio posílá urgentní depeši a telegram, ve kterém žádá ANO, aby se připojilo k SPD ve vládní koalici, což Andreje Babiše zaskočí natolik, že kývne.
Komunisté, narůstající STRANA nebojácných ZAHRADNÍKŮ a ještě Piráti (kteří si mezitím přestali říkat Piráti, protože jim došlo, že většina z nich nikdy ani neviděla moře) se také přidávají pod podmínkou, že bude pár slunečných odpolední v parlamentu věnováno diskusi mávání vlajkami.
Prezident České republiky, známý svou vášní pro neúmyslné provokace a ironické příspěvky na sociálních sítích, ohlásí, že hodlá respektovat tento kuriózní parlamentní slepenec. V prohlášení zveřejněném na Instagramu (kde je nyní influencerem s přezdívkou @PrezidentCool) oznamuje, že jmenuje Lucii Šafránkovou premiérkou, protože to je nová éra, a kdo jiný by nás mohl vést, když ne Lucie?
|
Zdeněk Hřib první ženou na postu předsedy vlády
Během své inaugurační řeči Lucie Šafránková slibuje, že pod jejími křídly se Česká republika stane světovou velmocí v oblasti mystických tanců a neformálních sympózií o demokracii na zahradní párty. Konečně Česko nalezlo premiérku, která je schopná vnést do vládnutí nové dimenze a ukázat celému světu, že politika je jen jiný druh divadla, který se nejlépe uvádí v sále obloženém křišťálem a humoristickým nadhledem.
Lucie sedí za premiérským stolem, na sobě má elegantní outfit a na stole kartičky o novém programu, který zdůrazňuje hodnoty krásy a stylu ve státní správě. A tak začíná nová kapitola české politiky – s Lucií Šafránkovou na kormidle, kde se kombinuje surrealismus a krása. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в Českou republiku nové éry!
Footnote: Lucko věřím, že se neurazíš. :) Petr
Petr Janša
Jana Bobošíková první českou premiérkou
V roce 2025 se politická scéna České republiky ocitla na rozcestí. Scénář jak by se Jana Bobošíková mohla stát první ženou na postu předsedy vlády České republiky.
Petr Janša
Lidožraví lvi Duch a Temnota zabíjeli a snědli desítky dělníků na železniční stavbě
Obrovské kočkovité šelmy v Africe, se obvykle vyhýbají lidské společnosti a neútočí na člověka. To je možná důvod, proč tak silně působí příběh, kdy dva lvi zabíjeli desítky dělníků na stavbách v Keni a Ugandě.
Petr Janša
Zdeněk Hřib první ženou na postu předsedy vlády
V horkém létě roku 2025 se Pirátská strana rozhoduje pro revoluční krok – transformovat se na Pirátky. V tomto odvážném počinu vidí možnost znovuzrození a přilákání mladých progresivních voličů, kteří volají po změně. Satira:
Petr Janša
Kateřina Konečná první ženou na postu předsedy vlády
V jednom malebném koutě střední Evropy, kde se řeka Vltava klikatí mezi starobylými hrady a mlhy z mysteriózního lesa Boubín obklopují zemi poetické krásy se stala neuvěřitelná událost. Scénář jak se stát první premiérkou:
Petr Janša
Eva Decroix první ženou na postu předsedy vlády
Jak úžasná to cesta pro Evu Decroix, Ph.D., MBA, MPA, která nás dovedla až k tomuto vrcholu české politické scény. Scénář, jak by se Eva Decroix mohla stát první ženou na postu předsedy vlády České republiky.
