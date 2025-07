Lidské mucholapky

V pondělí a úterý ráno se 48letá Bosede Oluwaokere, obyvatelka města Ilorin v západní Nigérii, vydává do blízkosti potoka, kde se odehrává její neobvyklý pracovní rituál.

Nejlepší možností, jak odchytit černé mouchy, které způsobují říční slepotu: Pod rozložitým stromem, s částečně vyhrnutou sukní kolem stehen, čeká trpělivě celé hodiny na okamžik, kdy na ni sedne specifická moucha, kterou chytne do malé plastové trubičky.

Oluwaokere je takzvanou lidskou mucholapkou, jak to označuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Tato práce je nesmírně důležitá pro sběr much černých, drobného krev sajícího hmyzu, který je nositelem onchocerkózy, známé též jako říční slepota. Tato nemoc, kterou přenášejí mouchy tzv. muchničky žijící v blízkosti řek, postihuje miliony lidí, zejména v afrických zemích.

Onemocnění v západní Africe často vede k oslepnutí, děti slouží jako průvodci slepým dospělým. Foto: Otis Historical Archives Nat’l Museum of Health & Medicine, Wikipedie Commons, volné dílo

Infekce začíná bodnutím nakaženou mouchou, kdy parazitické larvy Onchocerca volvulus (česky vlasovec kožní) pronikají do lidského těla, kde mohou dorůst v dospělé červy. Žijí i 15 let a produkují tisíce mikroskopických larev, které se šíří organismem a pokud dorazí k očím, mohou nevratně poškodit zrak.

Tento nebezpečný úkol Oluwaokere vykonává jako dobrovolník nigerijského ministerstva zdravotnictví. „Práce mě baví,“ říká s odhodláním. „Nebojím se, protože mám ráda svou komunitu a chci ji udržet zdravou.“ Její úsilí je odměněno měsíčním stipendiem ve výši 10 000 nair (okolo 710 Kč), které jí poskytuje mezinárodní charita Sightsavers.

Bosede Oluwaokere, dobrovolnice v komunitě, která pracuje jako chytačka much, žije se třemi ze svých pěti dětí v jejich domě v Budo Iya v nigerijském Ilorinu.

V Nigérii je podle odhadů onchocerkózou, v minulosti už považovanou za eliminovanou, ohroženo až 40 milionů obyvatel. Tato nemoc způsobila slepotu u 120 000 lidí a tisíce dalších musí zápasit s jejími těžkými komplikacemi.

WHO v roce 2023 uvedla, že až 250 milionů lidí na celém světě potřebuje preventivní léčbu onchocerkózy. Drtivá většina případů je zaznamenána v Africe a Jemenu, s malou částí na hranicích mezi Brazílií a Venezuelou. Studie Global Burden of Disease z roku 2017 uvádí, že 14,6 milionu nakažených již trpí kožními problémy a 1,15 milionu ztrátou zraku.

WHO zařadila onchocerkózu mezi nemoci, které si zaslouží zvláštní pozornost v rámci plánu eliminace zanedbávaných tropických nemocí do roku 2030. Přímý lék sice neexistuje, ale organizace doporučuje masovou léčbu populací lékem Mectizan, nebo se podává Ivermektin.

Tento lék se podává jednou nebo dvakrát ročně po dobu až 15 let. Jakmile se sníží počet nakažených, klesá i riziko přenosu parazita a nemoc se daří postupně vymýtit. Oluwaokere tak svým odhodláním a trpělivostí přispívá k naději na lepší budoucnost.

Zdroj: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/onchocerciasis