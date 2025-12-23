Krutá jemnost vánoční sezóny
V hlavách se nám rozbalí barevně zabalená krabice vzpomínek, plná obrazů jednotných, a přesto jaksi osobitých tradic. Jsou Vánoce skutečně pokaždé stejné? A co když naopak není každý Štědrý večer tolik kouzelný, kolik jeho obal slibuje?
Ve svém důvěrně známém rituálu jsou Vánoce obdivuhodně neměnné. Rodiny si ozdobí stromek, vytáhnou rozkošně pokřivené ozdoby, které pamatují několik desetiletí, připraví sváteční tabuli a sborově ukládají štítky na dárky pod jedle – „od Ježíška“. Rodinné komedie i reklamy vytvářejí iluzi, že když plníme tyto tradiční role, zajišťujeme si nějaký univerzální nárok na štěstí – až magický návod na ideální Vánoce.
Foto: licence Canva
Papírové korunky z praskajících vánočních crackerů. Misky s mandarinkami na stole. Smích, zvuk tragačů závodících pod stromečkem a nekonečně přehrávaná „All I Want for Christmas Is You“. Tyto známé fragmenty jsou stavebními kameny svým způsobem opakovatelného svátečního obrazu, na který se většina roku těšíme. Naplňují naši představu, že ať už obklopeni jakkoli různorodými okolnostmi, Vánoce mají být ztělesněním harmonického štěstí v útulném domově.
Jenže co když v tomto dokonalém obraze něco chybí? Co když pod leskem světýlek zůstávají napětí, která nevyhasnou ani pod těžkým stínem vánoční smrčiny? Prázdná židle u stolu nám připomíná ztraceného blízkého. Zvláštní ticho v místnosti odráží slova, která nikdy nebyla vyslovena. Nebo ten pocit, že kouzlo, které jsme milovali jako děti, se někde ztratilo pod záplavou starostí a povinností.
Právě v tom je možná ta krutá jemnost vánoční sezóny. Šťastné Vánoce bývají ohromující ve svém opakování – jako prudké světlo reflektoru, který nám vrhá obraz „dokonalých“ svátků. Když nám však tento obraz něco naruší, nešťastné Vánoce nejsou jen neúspěchem dokonalé šablony. Stávají se zrcadlem toho, co nám chybí, co bolí a co jsme možná během roku ignorovali.
Smutek o Vánocích je zvláštní v tom, že ho prožíváme pod vrstvou dekorací, které k nám velmi naléhavě šeptají: „Mělo by to být jinak. “A přesto – i v těch nejtěžších Vánocích je naděje. Možná nejsou výjimečné svou dokonalostí nebo štěstím, ale tím, že dávají prostor citu. Pochopení toho, že se smutkem není třeba bojovat, ale spíš ho jemně přikrýt dekou a posadit ke svátečnímu stolu.
Vánoce, i když nešťastné, mají schopnost nás spojit s ostatními a připomínat, že bytí společně a sdílené zážitky jsou tím, co jim dává pravý význam.
Možná tedy nakonec zůstává pravda někde uprostřed. Vánoce mají neuvěřitelnou schopnost být stejné – v rytmu tradic, barvách i chutích. Ale jejich pravý význam – ať už se projeví ve štěstí nebo v bolesti – vždy zůstává svým vlastním, unikátním příběhem. A možná právě v tom je krása každých Vánoc – veselé nebo smutné, nám všem dávají prostor být lidskými.
Petr Janša
Bezdomovce z lidí dělá především stát, prostřednictvím své sociální politiky
V předvečer Vánoc, kdy se rodiny sjíždějí k teplým krbům a rozsvěcují světla na výstavně ozdobených stromcích, stojíme před otázkou, která v mnoha z nás vyvolává rozpaky. Je to otázka našeho svědomí - bezdomovectví.
Petr Janša
Epidemie osamělosti - Osamělost jako politický stav - Vztahy jsou nahrazeny ideologií
Epidemie osamělosti se proplétá světem jako neviditelná síť, spletená z nesčetných jemných vláken, která vytváří podmínky pro politický stav, kde jsou vztahy nahrazeny ideologií.
Petr Janša
První letec oceněný za statečnost Pour le Mérite – Modrý Max inspirován Immelmannem
Nejlepším přítelem byl jeho německý mastif Tyras, který s ním spal v posteli a kterého si vzal s sebou do války jako válečného psa. Byl vychován matkou jako vegetarián, nekuřák a abstinent. Měl sestru Frida a bratra Franze.
Petr Janša
Management by měl abnormální fluktuaci vnímat jako urgentní poplašný signál
Abnormálně vysoká fluktuace zaměstnanců vypovídá o řadě problémů ve firmě a v managementu společnosti. Poukazuje na nezdravé pracovní prostředí a podmínky, které zjevně vedou k nespokojenosti a demotivaci zaměstnanců.
Petr Janša
Žralok jí ukousl nohu. „Prosím, nenech mě zemřít," prosila a dnes se už zase potápí
Heidi Ernstová, 74letá potápěčka z Iowy, je ztělesněním nezdolného lidského ducha a odhodlání. Její příběh je pozoruhodnou ukázkou toho, jak lze překonat i ty nejtěžší životní překážky s neutuchající vášní pro to, co milujeme.
O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...
