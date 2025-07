Kraťasy, tílka a žabky NE - kimona a pyžama ANO. Prosím, račte dál La Scala

Pokud tápete, jaký oděv do nejslavnější opery zvolit, mám pro vás skvělou zprávu: kimona a pyžama prý projdou! Ano, čtete správně.

Milán, město módy, kultury a, jak se nyní zdá, poněkud přísných dress codu. Slavné divadlo La Scala, perla italské operní scény, se rozhodlo učinit rázné kroky proti letním módním výstřelkům a zakázalo svým návštěvníkům vstup v kraťasech, tílkách a žabkách.

Podle vedení divadla je nový dress code odpovědí na stížnosti návštěvníků, kteří se necítili komfortně vedle jiných diváků oblečených, cituji, „spíš na pláž než na Carmen“. Zvlášť flip-flopy, ty nešťastné sandály s nepříjemnou ozvěnou, prý byly pro některé návštěvníky hororem rovným Wagnerovým dramatům. A tak přišly na scénu nová pravidla slušnosti.

Na lístcích, webových stránkách, a dokonce i u vchodu stojí jasné varování: „Zvolte oděv, který odpovídá důstojnosti divadla.“ Jinými slovy, divadlo ve vás nechce vidět párek nohou v kraťasech a zpocený obličej v potítku. Pokud přijdete nevhodně oblečeni, nejenže vás nevpustí, ale ani neuvidíte jediný cent za lístek nazpět.

A teď k těm absurdním výjimkám. Italský deník Corriere della Sera odhalil, že zatímco flip-flopy neprojdou, tradiční japonské oblečení jako kimona či tradiční sandály jsou akceptovány. Takže pokud máte v šatníku náhodou kimono a rádi zpíváte árie ve svých nejmilejších hedvábných pantoflích, jste na správné adrese. Je třeba dodat, že pyžamo s polštářem pod paží (pro případné operní dřímání) nikde výslovně zakázáno není – jde jen o otázku odvahy.

Vedení divadla trvá na tom, že nechce nikoho přímo poučovat, jak se oblékat. „Je nesprávné lidem říkat, co mají nosit, ale oblečeni být musí,“ vysvětlil mluvčí divadla. Že by se tu někdo pokoušel vyloučit naturisty?

Ale dress code není to jediné, co divadlo momentálně řeší. Diváci už nemohou přinášet svá občerstvení, fotit ani filmovat během představení. Nadto je zakázáno pokládat mobily na balustrády balkonových lóží – prý poté, co jeden z přístrojů odtančil dolů na hlavu nic netušícího diváka.

Tak co, chystáte se letos na La Scalu v lehoučkých kraťasech a plážových sandálech? Možná byste se měli dobře rozmyslet. Nebo, pokud chcete místo garderoby trochu kreativity, vytáhněte kimono po babičce. I Madame Butterfly by byla hrdá! A hlavně, nezapomeňte své mobilní telefony pevně držet v rukou, doslova dechberoucí árie si na nahrávku stejně nezachytíte, ale možná tím zachráníte něčí hlavu.

