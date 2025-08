Kostým narušil představu Osmany Laffita o slušnosti - vlastní nahota na obalu mu nevadí

Nerozumím celé téhle věci s PRIDE. 30 let jsme bojovali o to, abychom byli přijati, integrováni do společnosti, abychom byli bráni jako sobě rovní, a pak tu máme tuhle PRIDE, která je od integrace tak daleko, jak jen to jde. Osobně nechápu, jaký užitek máme z toho, když chodíme po ulici ve spodním prádle?Jsem pro zábavný festival, ale tohle je jako jít na nudistickou pláž. Všichni by tam měli být raději oblečení než svlečení, protože tím děsí své okolí. Ty nejlepší kousky si udrží oblečení na sobě. Co si člověk dělá v soukromí svého domova, je jeho věc, ale na veřejnosti se snažte zachovat trochu slušného chování. A pak se divíme, proč nás heterosexuálové nemají rádi. (Fotka je ilustraSni )