Kateřina Konečná první ženou na postu předsedy vlády

V jednom malebném koutě střední Evropy, kde se řeka Vltava klikatí mezi starobylými hrady a mlhy z mysteriózního lesa Boubín obklopují zemi poetické krásy se stala neuvěřitelná událost. Scénář jak se stát první premiérkou:

Ing. Kateřina Konečná, politička známá především svým angažmá v Evropském parlamentu, byla zvolena první předsedkyní vlády České republiky. Ano, to je ten politický zázrak, který nikdo nepředvídal, a to ani ti nejchytřejší analytici s přísnými brýlemi na nose.

Ještě před začátkem volební kampaně by každý rozumný člověk s jistotou tvrdil, že Konečná nemá šanci. Proč? Protože vést stranu označovanou jako „komunistická“ v zemi, kde slovo „komunismus“ vyvolává emoce na škále od podráždění po zuřivost, to chce buď odvahu, nebo dokonalou dávku bláznovství. Ale Konečná, inspirovaná svou odvěkou láskou ke kontradikcím a umění nemožného, spustila kampaň, kterou by snad i samotný Karel Gott v sedmdesátých letech záviděl.

Foto: European Union, Wikimedia Commons, volné dílo

Konečná věděla, že nestačí jen omílat staré komunistické doktríny. Nasadila nový kabát – politický subjekt Stačilo! Na příslibu změny a návratu k hodnotám, které nikdy nefungovaly, ale zněly dobře, dokázala sjednotit jak nostalgické voliče, tak frustrované občany toužící po změně. A když už nikdo nedoufal, že by mohla překonat pět procent, Konečná zaskočila všechny.

Díky brilantnímu alchymistickému spojení levicového populismu a nevyřčené sympatie k českému podnikatelskému sektoru prorazila.

Jak se jí podařilo vyhrát volby? Inu, zázrak tak absurdní, že by mu i Kafka tleskal. Koalice Stačilo! získala nejen překvapivý počet hlasů, ale i klíčové spojence v podobě rozdrobených středopravicových stran, které se unavily nekonečným bojem proti větrným mlýnům korupce a nekompetence. A tak, trošku jako Alenka v říši divů, stanula Konečná na piedestalu politického dění. Nakonec se k ní připojili i ti, kteří kdysi přísahali, že jméno KSČ(M) nikdy ani nevysloví.

Alena Schillerová první ženou na postu předsedy vlády

A jak vypadá vláda pod vedením Kateřiny Konečné? No, představte si to jako reality show, točenou někdy v roce 1953. K moci přišli politici všech barev duhy, aspoň té politické. Levice, pravice, co na tom záleží? Vždyť jsme nakonec všichni v jedné zemi. Vláda složená z bývalých disidentů, ekonomických reformátorů a nostalgických komunistů, přičemž každý z nich dostal svou chvilku slávy – někteří na ministerstvech, jiní při krájení koláče na charitativních akcích.

Pod Konečnou vláda zavedla revoluční opatření – slevy na vodku, pivo s dotacemi a národní svátek s pracovním názvem „Den smíření politiků s realitou“. Byrokracie se zefektivnila tím, že byla rozdělena mezi několik komických dvojic – jedno ministerstvo pro normalizaci. Alespoň se zástupci lidu začali pravidelně setkávat na půdě parlamentu, aniž by bylo zřejmé, kdo je opozicí a kdo koalicí.

„Špinavé protislovenské prostitutky“ pozoruhodná volba slov v dlouhé kariéře Roberta Fica

Celý tento scénář vyvolal úsměv či zděšení. A tak se stalo něco, co nikdo nečekal – Kateřina Konečná, dříve považovaná za outsiderku politického cirkusu, psala novou kapitolu českých dějin, kterou si každý bude rád číst, i když s pobaveným úsměvem a povzdechem nad podivuhodnostmi našeho světa.

Autor: Petr Janša | středa 24.9.2025 5:00 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

Petr Janša

Eva Decroix první ženou na postu předsedy vlády

Jak úžasná to cesta pro Evu Decroix, Ph.D., MBA, MPA, která nás dovedla až k tomuto vrcholu české politické scény. Scénář, jak by se Eva Decroix mohla stát první ženou na postu předsedy vlády České republiky.

23.9.2025 v 5:00 | Karma: 19,13 | Přečteno: 647x | Diskuse | Společnost

Petr Janša

Alena Schillerová první ženou na postu předsedy vlády

Scénář jak by se JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. mohla stát první ženou na postu předsedy vlády České republiky.

22.9.2025 v 8:51 | Karma: 21,83 | Přečteno: 2159x | Diskuse | Společnost

Petr Janša

Ostrov otroků, místo v senegalském Dakaru, odkud nebylo návratu

Uličky jsou přenádherné, přesto je ve vzduchu cítit zlověstné lidské utrpení a nezměrná nelidskost – tíha lidského rodu – proklínané otroctví.

17.9.2025 v 8:35 | Karma: 11,18 | Přečteno: 278x | Diskuse | Cestování

Petr Janša

Alexej Stachanov: zemřel v osamění v psychiatrické léčebně

V opilosti se dopouštěl výtržností a dělal ostudu. V proslulém moskevském hotelu Metropol, který sloužil jako výkladní skříň sovětského režimu pro západní novináře, rozbil zrcadla a chytal ryby z ozdobné fontány.

15.9.2025 v 8:08 | Karma: 20,41 | Přečteno: 575x | Diskuse | Společnost

Petr Janša

Poslanec Benda sedí ve sněmovně už od revoluce. V práci se snaží cosi „pokusit napravit“

Ctihodný pan poslanec Marek Benda, politická super-stálice české politické scény, se může pyšnit jedním z nejdelších poslaneckých působení od dob sametové revoluce.

12.9.2025 v 7:09 | Karma: 40,66 | Přečteno: 4880x | Diskuse | Společnost
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

19. září 2025,  aktualizováno  11:03

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

18. září 2025  12:31

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

17. září 2025  13:24,  aktualizováno  18:10

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

18. září 2025  10:21

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

19. září 2025  17:06

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V...

Starobní i další důchody vzrostou od ledna v průměru o téměř sedm stovek

24. září 2025  5:24

Zvýšení starobních, invalidních a pozůstalostních penzí od ledna příštího roku projedná vláda....

Na Západ nepatříme. Ale ani na Východ, říká krajský lídr a místopředseda SPD Fiala

24. září 2025  4:53

Ve Sněmovně zasedá už 19 let a patří tak k nejdéle sloužícím poslancům z Olomouckého kraje. Krajský...

Na ruskou agresi není odpovědí appeasement, ale silná reakce, řekl Pavel

24. září 2025

Na agresivní chování Ruska není odpovědí appeasement, ale je třeba mu čelit silou a rozhodnou...

V lesích natočili obřího prsatého lidoopa. Záhadný film dráždí Ameriku dodnes

24. září 2025

Seriál V Himálaji mají yettiho, za Atlantikem pobíhá Bigfoot. Je to pouhá legenda, nebo se v lesích na...

Petr Janša

  • Počet článků 118
  • Celková karma 13,86
  • Průměrná čtenost 661x
Bez ohledu na všechny své profese vždycky vášnivě rád brázdím svět a pilně si zapisuji zážitky a postřehy. Zatím jen sdílím na svém blogu.

