Horká linka do Moskvy: Maďarský ministr měl vynášet tajemství EU
Evropou otřásá svědectví deníku Washington Post: Szijjártó měl o průběhu tajných jednání EU v reálném čase informovat Moskvu. Zatímco Polsko mluví o špionáži a „ruském trojském koni“, český ministr se svého spojence zastává a zprávu označuje za levicovou propagandu. Hazarduje Praha se svou bezpečností, nebo jde o diskreditační kampaň?
Byl to zdánlivě bezproblémový protokolární snímek z ledna letošního roku. Dva muži v oblecích, úsměvy pro fotografy, pevné podání rukou v reprezentativních prostorách pražského Černínského paláce.
Petr Macinka, nový český ministr zahraničí ze strany Motoristé sobě, a Péter Szijjártó, dlouholetý šéf maďarské diplomacie a jeden z nejbližších spolupracovníků Viktora Orbána. Macinka tehdy s evidentní spokojeností sdělil novinářům, že oba ministry pojí „velké množství shodných postojů“ – na energetiku, migraci, emisní povolenky i zahraniční politiku. Szijjártó byl přitom prvním zahraničním hostem, kterého nový český ministr vůbec přijal.
Tehdy to vypadalo jako běžná diplomatická návštěva. Dnes, po zprávě amerického deníku The Washington Post, která otřásla evropskými hlavními městy, dostává tento snímek naprosto jiný, mnohem znepokojivější rozměr.
Washington Post odpaluje diplomatickou bombu
Ve svém investigativním článku ze 21. března 2026 citoval Washington Post unijního bezpečnostního úředníka s alarmujícím tvrzením: Péter Szijjártó pravidelně o přestávkách při zasedáních členských zemí EU telefonicky informoval ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova o průběhu jednání, o projednávaných tématech a dokonce o možných řešeních a kompromisech, které se na stole právě rodily.
Důsledek tohoto jednání, pokud je pravdivé, je devastující ve své jednoduchosti: „Skrze tyto hovory měla Moskva u stolu prakticky každého zasedání EU v posledních letech,“ řekl bezpečnostní úředník deníku. Kremlu tak byly po celé roky servírovány horké informace přímo z nejtajnějších kuchyní evropské politiky – v reálném čase, dřív, než se stihly ochladit.
Szijjártó obvinění rázně odmítl jako „fake news“ a „proukrajinskou propagandu“. Maďarská vláda označila zjištění za naprosto falešná. Ministr na síti X útočil na polského premiéra Tuska a polského ministra Sikorského, kteří zprávu komentovali, a obvinil je ze snahy podpořit opoziční stranu Tisza Pétera Magyara před nadcházejícími maďarskými volbami 12. dubna.
Jenže Tuskova reakce nebyla překvapivá: „Zpráva, že Orbánovi lidé informují Moskvu o zasedáních Rady EU do nejmenších detailů, by nikoho neměla překvapit. Své podezření na to máme už dlouho. To je jeden z důvodů, proč se vyjadřuji jen tehdy, když je to nezbytně nutné, a říkám jen tolik, kolik je potřeba.“ A Sikorski přidal stručně, ale výmluvně: „To hodně vysvětluje, Petře.“
Když dva zkušení a pragmatičtí politici mluví takto otevřeně, nejde o politickou hru. Jde o varování.
Portrét muže, který jezdí do Moskvy
Aby bylo možné posoudit závažnost obvinění, je třeba zasadit Pétera Szijjártóa do správného kontextu. Jde o jednoho z nejkontroverznějších ministrů zahraničí v celé Evropské unii – a zároveň o muže s naprosto unikátním cestovním diářem.
Od února 2022, tedy od zahájení ruské rozsáhlé invaze na Ukrajinu, Szijjártó navštívil Moskvu podle veřejně dostupných informací nejméně šestnáctkrát. Pro srovnání: Ukrajinu navštívil jediný jedinkrát, a to jen do pohraničního Užhorodu. Do Kyjeva nevkročil nikdy. Bělorusko navštívil pětkrát. Za tyto cesty pravidelně sklízel ostrou kritiku unijních partnerů, přičemž je obhajoval odkazem na energetické zájmy a nutnost „dialogu pro mír“.
V prosinci 2021 obdržel od Lavrova Řád přátelství – nejvyšší ruské státní vyznamenání udělované cizím státním příslušníkům. Při čekání na Putina v Kremlu byl zachycen, jak s Lavrovem žertuje a přátelsky se baví.
Naposledy byl v Moskvě 4. března 2026, kde se sešel přímo s Vladimirem Putinem, pouhé tři týdny před tím, než Washington Post zveřejnil svou zprávu. Tato chronologie není náhodná.
Szijjártó je také mužem, který minulý týden pohrozil unijním velvyslancům sídlícím v Budapešti, že pokud budou komentovat průběh maďarských parlamentních voleb nebo kritizovat Fideszovu kampaň, „bude to pro ně velmi, velmi těžké“ a nebudou se „dostávat výš než na úroveň zástupce vedoucího odboru“. Velvyslancům suverénních demokratických států pohrozil diplomatickým zmrazením – a učinil tak coby ministr země, která je sama členem EU. To není diplomatický styl. To je styl, který jsme zvyklí slýchat z Moskvy.
Hyenismus s fasádou vlastenectví? Vetchý, Řehka a podezření z podvodu ve sbírce na drony
A nyní se vraťme k pražskému Černínskému paláci a k Petru Macinkovi
Když se český ministr zahraničí vyjádřil ke zprávě Washington Post, jeho slova byla zarážející svou lehkostí: „Články a spekulace WP nepřeceňuji. Nikdy nepatřil k nejdůvěryhodnějším zdrojům informací, často musel stahovat své články nebo je ex post opravovat. Vzhledem k silně levicovému zaměření redakce považuji tento text spíše za pokus poškodit jednu stranu v Maďarsku těsně před volbami.“
To je mimořádně problematická odpověď. Nikoli proto, že by obhajoval Szijjártóa, každý má právo být skeptický vůči jednotlivým mediálním zdrojům. Ale proto, že ministr zahraničí suverénního státu, který je členem NATO a EU, se zachoval jako mediální kritik a politický komentátor maďarské předvolební kampaně, místo aby jako první věc vyjádřil znepokojení nad tím, zda mohl být prozrazen obsah jednání, jichž se Česká republika aktivně účastnila.
Přitom je důležité připomenout: není to jen Washington Post, kdo vznáší podezření. Je to Donald Tusk, premiér nejlidnatější středoevropské země a zkušený evropský politik. Je to Radosław Sikorski, jeden z nejzkušenějších diplomatů kontinentu. Je to maďarský opoziční lídr Magyar. Jsou to unijní diplomaté v Budapešti, které Szijjártó minulý týden otevřeně zastrašoval.
Macinka se místo toho rozhodl stát po boku muže, který byl jeho prvním hostem. Muže, s nímž si notoval na shodných postojích. Muže ze stejné evropské frakce Patrioti pro Evropu.
Ideologie jako pojivo, Moskva jako třetí strana?
Vztah Macinka-Szijjártó není nahodilý. Vyrůstá z konkrétního politického projektu. Oba ministři jsou součástí frakce Patrioti pro Evropu, evropského uskupení, v němž sedí vedle sebe Fidesz, Motoristé sobě a další strany sdílející odpor k migraci, klimatické politice, emisním povolenkám a v různé intenzitě – ke společnému evropskému postupu vůči Rusku.
Macinka sám po lednovém setkání hovořil o „ideologické blízkosti“: sdílených postojích na emisní systém ETS2, na migraci, na potřebu „zfunkčnění“ Visegrádské skupiny. Szijjártó zase zdůraznil, že vítězství českých Patriotů umožnilo oživení spolupráce, protože „je to v zájmu střední Evropy“.
Ale o jaký zájem střední Evropy jde, když jeden z klíčových partnerů tohoto projektu podle závažných obvinění pravidelně vyprávěl Kremlu, co se chystá na unijních jednáních? Jakou cenu mají sdílené postoje na energetiku, pokud energetická závislost Maďarska na Rusku de facto funguje jako mocenský nástroj Moskvy vůči celé EU?
A co je nejdůležitější: mohl Macinka, jako člen téže politické rodiny a jako nový host Szijjártóa v Praze, poskytnout Kremlu prostřednictvím svého hosta – třeba nevědomě – jakékoli citlivé informace? Na tuto otázku by měla česká vláda odpovědět jasně a transparentně.
Visegrád: Skupina bez důvěry. Celá kauza vrhá temný stín i na budoucnost Visegrádské skupiny, o jejímž „zfunkčnění“ Macinka se Szijjártóem v lednu hovořili. Tato myšlenka je politicky pochopitelná – V4 má potenciál být silným hlasem střední Evropy v EU. Jenže jak by taková skupina mohla fungovat, pokud jeden z jejích členů systematicky vynáší její interní diskuse Moskvě?
Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel to vyjádřil stručně a přesně: „Visegrádská skupina je pro mě politicky mrtvá. Nejde sedět na dvou židlích. Kdo pomáhá Kremlu, vědomě nebo z hlouposti, stojí prostě proti Evropě, a tím pádem i proti zájmům naší země.“ Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek dodal, že Maďarsko pod vedením Orbána dlouhodobě funguje jako „ruský trojský kůň v Evropě a pátá kolona Moskvy“.
Co by měla udělat česká vláda
Případ Szijjártó není jen maďarský problém. Je to evropský problém s přímými důsledky pro českou zahraniční politiku a bezpečnost. Pokud jsou obvinění pravdivá, pak Česká republika po léta seděla u unijních stolů s vědomím – nebo bez vědomí –, že obsah jednání putuje do Moskvy přes telefon jednoho ze „spřátelených“ ministrů. Co by tedy měla česká vláda udělat?
Za prvé, ministr Macinka by měl přestat hrát roli mediálního arbitra a zahájit skutečné diplomatické šetření. Otázka zní, zda české bezpečnostní a zpravodajské složky disponují informacemi, které by mohly obvinění potvrdit nebo vyvrátit, a zda je sdílely s relevantními unijními partnery.
Za druhé, vláda by měla jasně deklarovat, kde stojí. Nestačí říci, že Washington Post je „levicový“. Je třeba říci: pokud se obvinění potvrdí, je to pro nás nepřijatelné a přehodnotíme charakter naší spolupráce s Maďarskem.
Za třetí, Česká republika by měla přestat považovat členství ve stejné evropské frakci za základ strategické důvěry. Sdílená ideologie není totéž, co sdílené národní zájmy a rozhodně není totéž co loajalita k EU a NATO.
Vrátíme se zpět k tomu lednovému dni. Dva muži, pevné podání rukou, pražský Černínský palác.
Macinka říkal, že pojí oba ministry „ideologie“. Szijjártó říkal, že česká a maďarská vláda mají „co do sebe investovat“. Nyní víme – nebo vážně podezříváme –, že za srdečným stiskem ruky a sdílenými postoji na emisní povolenky se může skrývat politická orientace, která sahá daleko za hranice EU a míří přímo do Moskvy.
Bylo by nespravedlivé tvrdit, že Macinka věděl. Ale bylo by nebezpečné tvrdit, že na tom nezáleží.
Péter Szijjártó byl prvním zahraničním hostem nového českého ministra. Otázka dnes zní: byl to dobrý výběr? A co vůbec Macinka Szijjártóvi řekl? Na tuto otázku by česká veřejnost zasloužila odpověď. Jasnou a úplnou.
Petr Janša
