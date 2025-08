Génius Champollion jako kluk plynně ovládal klasickou řečtinu, latinu, perštinu a sanskrt

Jean-François Champollion zasvětil značnou část svého života rozluštění egyptských hieroglyfů, úkolu, který se mnoha jeho předchůdcům zdál nemožný.

Tento geniální francouzský lingvista a egyptolog strávil nespočet hodin pečlivým studiem starověkých textů, porovnáváním různých písemných systémů a hledáním klíče k odhalení tajemství tohoto pradávného písma.

Jeho práce byla nesmírně náročná a vyžadovala mimořádnou trpělivost a vytrvalost. Champollion musel analyzovat stovky hieroglyfických znaků, hledat v nich vzorce a souvislosti, a postupně odhalovat jejich význam. Tento proces byl často frustrující a vyčerpávající, ale Champollion se nevzdával.

Champollion zůstává ikonou vědeckého bádání a symbolem toho, čeho lze dosáhnout díky mimořádnému talentu. Foto: Commons Wikimedia (RMN-Grand Palais Musée du Louvre / Michel Urtado

Roky usilovného bádání se nakonec vyplatily. Po více než deseti letech intenzivního studia Champollion konečně dosáhl průlomu. V září 1822 se mu podařilo rozluštit systém hieroglyfického písma a přečíst jména egyptských faraonů.

Moment, kdy si Champollion uvědomil, že skutečně rozluštil hieroglyfy, byl dramatický. Podle legendy, když konečně pochopil princip hieroglyfického písma, byl tak ohromen a vyčerpán, že vběhl do pracovny svého bratra, vykřikl „Je to ono!“ a vzápětí omdlel.

Tento kolaps byl pravděpodobně způsoben kombinací extrémního fyzického a psychického vyčerpání a ohromného vzrušení z převratného objevu. Champollion prakticky žil pro svůj výzkum, často pracoval dlouho do noci a zanedbával své zdraví ve snaze rozluštit hieroglyfy.

Jeho omdlení symbolizuje nejen vrchol jeho celoživotního úsilí, ale také obrovskou úlevu a euforii z dosažení cíle, který se mnoha lidem zdál nedosažitelný. Zároveň to byl také projev extrémního vyčerpání, které si Champollion přivodil svou neúnavnou prací.

Tento moment se stal legendárním v dějinách egyptologie a ilustruje jak Champollionovu vášeň pro jeho práci, tak i fyzickou a emocionální daň, kterou si jeho úspěch vyžádal. Jeho objev otevřel dveře k pochopení starověké egyptské civilizace a navždy změnil naše chápání lidské historie.

Génius Jean-François Champollion

Byl skutečně mimořádnou osobností, jejíž génius se projevil již v raném věku a zanechal nesmazatelnou stopu v dějinách vědy. Narodil se v roce 1790 ve francouzském městečku Figeac do rodiny knihkupce. Už jako malé dítě projevoval neobyčejné nadání pro jazyky a učení, které ohromovalo jeho okolí.

V pouhých pěti letech se Champollion naučil sám číst a psát, což bylo na svou dobu velmi neobvyklé. Jeho talent se dále rozvíjel závratnou rychlostí - v devíti letech již plynně ovládal klasickou řečtinu a latinu, jazyky, které většina lidí studovala až v dospělosti. V jedenácti letech dokázal číst Bibli v původním hebrejském znění, což svědčí o jeho mimořádných schopnostech v oblasti semitských jazyků.

Champollionova genialita se však neomezovala pouze na klasické jazyky. Jako teenager se začal zabývat studiem orientálních jazyků, včetně perštiny a sanskrtu. Jeho zájem o exotické a dávné kultury se prohluboval a brzy se zaměřil na starověký Egypt, který se stal jeho celoživotní vášní.

Už v 17 letech napsal Champollion svou první odbornou práci o starověkém Egyptě, kterou přednesl před Akademií věd v Grenoblu. Tento výkon byl natolik pozoruhodný, že byl mladý génius okamžitě jmenován členem-korespondentem této prestižní instituce. To byl začátek jeho brilantní akademické kariéry, která vyvrcholila jeho největším úspěchem - rozluštěním egyptských hieroglyfů.

Champollionův průlom v roce 1822, kdy dokázal rozluštit systém egyptského hieroglyfického písma, byl výsledkem mnoha let intenzivního studia a geniální dedukce. Tento objev otevřel dveře k pochopení starověké egyptské civilizace a položil základy moderní egyptologie. Champollion dokázal to, o co se marně pokoušely generace učenců před ním, a to díky své jedinečné kombinaci jazykového nadání, historických znalostí a vytrvalosti.

Přestože Champollion zemřel předčasně ve věku pouhých 41 let, jeho odkaz žije dál. Jeho práce umožnila vědcům číst a interpretovat tisíce let staré egyptské texty, což vedlo k nebývalému rozvoji našich znalostí o této fascinující starověké civilizaci. Champollionův génius tak nejen změnil naše chápání starověkého Egypta, ale také inspiroval generace badatelů k dalšímu studiu dávných kultur a jazyků.

Champollion zůstává ikonou vědeckého bádání a symbolem toho, čeho lze dosáhnout díky kombinaci mimořádného talentu, neúnavné píle a vášně pro poznání. Jeho životní příběh je inspirací pro všechny, kdo se věnují studiu jazyků, historie a archeologie.

Zdroje: Odkaz , Egypťan Champollion, Christian Jacq 1999.