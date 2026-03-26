Fenomén Turek: Když se politika změní v digitální folklor
Přiměl národ zapomenout na spory a společně se mohl ponořit do tajů ‚hranaté‘ angličtiny. Je to ještě politika, nebo už největší surrealistické představení naší doby? Pojďme se podívat na to, jak se z jednoho lingvistického faux pas zrodil moderní národní folklor.
Filip Turek je národní poklad, který nás všechny obohacuje (nejen jazykově). Kulturní esej o muži, který sjednotil národ
Přátelé, konečně se to stalo. Po letech marného hledání jsme nalezli toho pravého národního umělce. Ne v galerii, ne v opeře, ne v akademii věd. Našli jsme ho tam, kde bychom ho nikdy nehledali – za řečnickým pultem bruselského ministerského zasedání, kde s pohledem upřeným do papíru, jako by četl návod k mikrovlnné troubě v jazyce, který nikdy předtím neviděl, přednesl svůj historický projev o udržitelných fools. Pardon. Fuels. Ačkoliv – zpětně vzato – fools bylo možná přesnější.
Michelangelo nadlabával mramor, Turek četl z papíru
Bylo by krátkozraké nazývat to, co Filip Turek předvedl v Bruselu, pouhým faux pas. To by bylo stejně nespravedlivé jako nazývat Sixtinskou kapli „pomalovaným stropem“. To, čeho jsme byli svědky, byl umělecký výkon v pravém slova smyslu. Zamyslete se nad tím. Kolik politiků dokáže v jediném pětiminutovém projevu:
- přesvědčit celé publikum, že text vidí poprvé v životě,
- zaměnit paliva za blázny s takovou přirozeností, jako by šlo o záměr,
- ani jednou nezvedat oči od papíru, čímž elegantně eliminuje nutnost udržovat oční kontakt s nepřáteli,
- a přitom si celý výkon zpětně vysvětlit extrémní únavou?
Žádný. Absolutně žádný. Extrémní únava. To je ta správná třešnička. Muž, který závodí v autech, komentuje světovou geopolitiku, vládne klimatu celé republiky a zároveň buduje svou digitální říši, byl prostě trochu unavený. Jako když Beethoven řekne, že tu sonátu napsal napůl spící. Jako když Picasso omluví křivou linku tím, že předchozí den hodně chodil.
Demokratizace umění aneb Každý může být DJ Roxtar
Největším odkazem Filipa Turka však není jeho projev samotný. Největším odkazem je to, co projev způsobil. Z české kotliny se zvedla vlna kreativity, jakou nepamatujeme od dob, kdy prezident Zeman obohatil světový diplomatický slovník. DJ Roxtar – a s ním tisíce anonymních básníků, memologů a lingvistických filozofů – okamžitě zasedl k dílu. Vznikl text, který by Jaroslav Hašek ve svém nejlepším období záviděl:
„Hello Filip, viděl jsem tu tvojí spreech a já chci teach you how to mluvit líp… common sense je zdravý rozum, tě ministrem nejmenovat… strč si right hand pravou ruku do výfuku exhaust, budeš z toho mít fakt joy a to je radost…“
Tohle není pouhá písnička. Tohle je lingvistická avantgarda. Tohle je Czenglish povýšený na uměleckou formu. Akademie věd se může jít zahrabat, skutečná jazykověda se dnes odehrává v komentářích pod facebookovými příspěvky. A kdo za to může? Filip Turek. Náš nechtěný patron umění.
Muž, který sjednotil národ (alespoň na chvíli). Vzpomeňme, jak nás rozděloval covid, jak nás rozděluje migrace, jak nás rozdělují volby. A pak přišel Filip Turek se svým projevem a náhle – náhle – jsme byli jednotní.
Zleva, zprava, ze středu. Lidé, kteří se normálně ignorují na sociálních sítích, sdíleli stejné video. Lidé, kteří by si normálně nepodali ruku, si posílali stejný mem. Babičky, které jinak sdílejí recepty na štrúdl, náhle diskutovaly o výslovnosti anglického slova fuels. Pokud to není kulturní sjednocení národa, pak nevím, co je.
Danuše jako nechtěná komiksová hrdinka
Je třeba vzdát hold i vedlejším postavám tohoto epického příběhu. Danuše Nerudová – jistě v dobré víře a s upřímnou snahou upozornit na amatérismus vyvěsila video na sociální sítě. Výsledek? Turek vyvěsil video její angličtiny.
A národ zjistil, že v zemi slepých je jednooký králem, přičemž ani jednoocí na tom nejsou oslnivě. Diskutující pod příspěvky si okamžitě všimli, že paní, která se posmívá cizí angličtině, sama mluví anglicky se ctižádostivostí lepší základní školy. Tohle je přece čirá tragikomedie na úrovni Čechova.
Vizuální identita jako základ národního folklóru. Bylo by nespravedlivé nezmínit, že Turek není pouze jazykový fenomén. Je to kompletní umělecká instalace.
Nezastřižený knír – kultovní. Přísně střižené obleky – ikonické. Drahá auta – symbolická. Rétorika plná „eurobolševiků“, „přátel“ a „naprostých nesmyslů“ – hudební. Spojte to dohromady a dostanete postavu, kterou by si nevymyslel ani nejnadanější spisovatel absurdní literatury.
A internetová obec to pochopila dávno před literárními kritiky. Soundboardy s jeho hlasem. Koláže s jeho tváří na historických portrétech. Memy, ve kterých figuruje vedle Habsburků, závodních aut i středověkých rytířů. Je to vzácný digitální surrealismus, přátelé. A Turek je jeho Salvador Dalí.
Díky, Filipe! Kdyby Filip Turek neexistoval, bylo by nutné ho vymyslet. Byl by nutný jako postava v románu, jako archetyp, jako varování i jako zrcadlo. Ale on existuje. A mluví anglicky. A my za to, s rukou na srdci, nemůžeme být jiní než vděční.
Protože bez Filipa Turka bychom neměli DJ Roxtara. Bez DJ Roxtara bychom neměli Czenglish diss track. A bez Czenglish diss tracku bychom neměli ten vzácný pocit, že i v době geopolitické nejistoty, energetické krize a klimatického záchvatu nás pořád ještě něco dokáže sjednotit.
Anglický výraz pro tento pocit je joy. A to je, jak víme, radost. 😊
Autor tohoto článku děkuje Filipu Turkovi za nevyčerpatelnou inspiraci a doufá, že příští projev přednese s tlumočníkem. Nebo alespoň s předem přečteným textem. Alespoň jednou. Prosím.
Foto: Fred Marvaux Evropská unie Commons Wikimedia, volné
Petr Janša
Petr Janša
Petr Janša
Petr Janša
Petr Janša
