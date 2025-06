Eva Decroix jako Viktor Čistič na Ministerstvu spravedlnosti

Když se v české politice odehraje aféra, která připomíná scénář akčního thrilleru, bylo by skoro hříchem reagovat jinak než stylem, který si žádá - dávku černého humoru a lehké ironie - aneb analýza rychlého jmenování.

Bitcoinová kauza? Pokus o praní špinavých peněz? Opoziční volání po demisi celé vlády a strach z politického převratu? Dějové kotrmelce, které by záviděla i slavná Brutální Nikita. A k tomu všemu přichází vláda s geniálním tahem v podobě bleskového jmenování, nikoliv tajného agenta, ale Evy Decroix.

Ostrá jako nůž

Jmenování Decroix na post ministryně spravedlnosti tak nápadně připomíná chvíli, kdy Luc Besson ve svém legendárním filmu posílá na scénu Viktora Čističe. Chladného profesionála, který přijde, uklidí a po něm nezůstanou stopy ani mrtvoly (tedy doufejme). Potíž je, že v našem ministerském blockbustru je více pozorovatelů než statistů a protivníků, zejména z řad opozice.

Ti na Viktorův styl nespoléhají. Helena Válková se bojí, že místo bryskního vyčištění přijde nenápadné zametání pod koberec. SPD dokonce tipuje, že Čistič alias Decroix má za úkol uklidit tak dokonale, že už se nikdy nikdo ničeho nedopátrá. Ostatně, když máte v životopisu tučné podtržení ODS hned dvakrát, jako místopředsedkyně i šéfka klubové šatny, není divu, že opozice drží zuby nehty teorii o stranické loajalitě zarputilejší než bondovská agentura MI6.

Překoná decimetr špíny?

Je samozřejmě otázka, kolik politického prachu předchozí bitcoinová zápletka do spravedlnosti přinesla. Když i sám ctihodný premiér Fiala přiznává, že jde o vyslání jednotky rychlého nasazení na místo činu, je jasné, že stopy ještě ani nezaschly. Zato na východě republiky už „pátrá“ NCOZ a Vrchní státní zastupitelství. Scéna je naplněna zvuky sirén, bzučením bezpečnostních rad a tučnými odstavci v novém trestním zákoníku na téma praní špíny.

Co na to Profesor Nutella? Jen stroze a s ledovým klidem odmítá všechny spekulace médií a opozice. Žádné zametání, jen „nejlepší možná volba pro objasnění bitcoinové aféry“. Inu, jako by z kapsy vytáhl profesionální hadr a s decentně zamračeným výrazem prohlásil: „Tady bude čistěji než v galerii moderního umění.“

A tak Eva Decroix stojí před velkou výzvou: má vyčistit reputaci hlavního stanu justice, což bude vzhledem k úrovni špíny výkon hodný oscarového výkonu Jeana Rena.

foto: Jindřich Nosek, Wikimedia Commons, volné dílo