Donald Trump, pravděpodobně největší showman na politické scéně od dob Caliguly
Otázka dne tedy zní: Mohly by Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa napadnout Evropskou unii kvůli Grónsku?
V rozsáhlém projevu, který obsahoval vše od osobních útoků na dánskou premiérku přes citování jeho výjimečného skóre v minigolfu až po srovnání Grónska s jedním z jeho středisek v Las Vegas, Donald Trump vysvětlil, že Grónsko je pro národní bezpečnost USA naprosto zásadní. „Grónsko… je nádherné. Nikdy tam nebyl nikdo úžasnější než já. Dánové si toho neváží, dávám jim 48 hodin na rozmyšlení!“
Zatímco Dánové podle všeho s nervózním smíchem popíjejí horkou čokoládu v Kodani, švédská IKEA začala vyrábět stoly vhodné k diplomatickým úderům pěstí.
Trump, známý svou schopností dělat z komára velblouda, prohlásil, že plány na akvizici Grónska rozhodně nejsou vyloženě bláznivé. Když mohl Bill Gates koupit Twitterový Elonův účet (pozn.: to se nikdy nestalo, ale Trump by takové scénáře označil za „velmi pravděpodobné“), proč by si USA nemohly pořídit Grónsko?
Grónsko jako Disneyland pro ropné magnáty
Trump rovněž podotkl, že Grónsko má velký ekonomický potenciál, a sám navrhl, že by na jeho území mohlo vyrůst Trump Greenland Resort & Spa, kde by místo golfových hřišť byly ledové sochy a organizované lovy na polární lišky. Plán tak grandiózní, že by úplně zapomněl, proč vlastně přišel – ale kdo potřebuje důvod, když máte ego větší než Arktidu samu?
Poslanec Benda sedí ve sněmovně už od revoluce. V práci se snaží cosi „pokusit napravit"
Když reportér z Iowa Corn Review zmínil, že Dánsko by možná nebylo ochotné Grónsko prodat, Donald Trump se okamžitě vyjádřil: „Pokud to nepochopí, Dánové jednou probudí a uvidí americkou vlajku na svém dvorku. Ne proto, že bychom je vojensky obsadili, ale protože si prostě koupíme jejich domovy jako Airbnb.“
EU, NATO a… nový Napoleon?
Teď vážně, zvažme hypotetickou situaci. USA by kvůli Grónsku skutečně šly do konfliktu s Evropskou unií. Vzhledem k tomu, že větší část Trumpových znalostí o EU pravděpodobně pochází z epizod „Peppy Pig“ (Trump si stále myslí, že Německo a Francie jsou dvě verze Disneylandu), by mohl podobnou strategii považovat za rozumnou. A co je vlastně EU proti síle USA? „Máme nejlepší tanky, nejlepší letadla, a hlavně tu nejhezčí barevnou vojenskou uniformu od roku 1776.“
Evropská unie, vedená svou nejoblíbenější nezvolenou předsedkyní, by pravděpodobně reagovala tím, že by napsala ostrý tweet a zřídila speciální pracovní skupinu pro Grónskou krizi, která by na věci začala pracovat někdy v roce 2050. Do té doby by Trump na Grónsku už dávno pořádal Ledový summit světového míru, kam by pozval výhradně Vladimira Putina, Kim Čong-una a Pamelu Andersonovou, protože s ní bylo na pláži vždycky nejlepší počasí.
Konec ledovcové aféry?
Zatímco Trump má pravděpodobně v hlavě plán na megalomanský ledovcový geopolitický park s vlastním jménem na každém kameni, fakt, že se k tomu vzdávají suverenity celého dánského království, zůstává o něco méně pravděpodobný než to, že si Velká Británie rozmyslí Brexit. Ale kdo ví, třeba nás čeká „Grónská válka 2025“ – bitva sněhovými koulemi pod taktovkou Twitteru, kde vítěz nedostane země, ale retweet od Elona Muska.
Takže vojenský útok na EU? Trump by na něco takového musel užít nejméně tři exekutivní příkazy, nespočet retweetů a možná i obětovat jeden ze svých golfových resortů – což z něj dělá ještě méně pravděpodobného útočníka, než by to znělo satiricky. Inu, nechme led a Grónsko tam, kde patří.
Divoký, drsný a nespoutaný válečník Ernst Röhm, si je jistý: Hitler bude nemilosrdný!
Petr Janša
Ostrov otroků, místo v senegalském Dakaru, odkud nebylo návratu
Uličky jsou přenádherné, přesto je ve vzduchu cítit zlověstné lidské utrpení a nezměrná nelidskost – tíha lidského rodu – proklínané otroctví.
Alexej Stachanov: zemřel v osamění v psychiatrické léčebně
V opilosti se dopouštěl výtržností a dělal ostudu. V proslulém moskevském hotelu Metropol, který sloužil jako výkladní skříň sovětského režimu pro západní novináře, rozbil zrcadla a chytal ryby z ozdobné fontány.
Poslanec Benda sedí ve sněmovně už od revoluce. V práci se snaží cosi „pokusit napravit"
Ctihodný pan poslanec Marek Benda, politická super-stálice české politické scény, se může pyšnit jedním z nejdelších poslaneckých působení od dob sametové revoluce.
Henry Bryant Bigelow: Výjimečný oceánograf s duší dobrodruha a neuhasitelnou touhou
Henry Bryant Bigelow se narodil 3. října 1879 v Bostonu, v čase, kdy moře představovalo nejen hranici lidského poznání, ale také metaforu pro nekonečnou zvědavost a touhu objevovat svět.
„Špinavé protislovenské prostitutky" pozoruhodná volba slov v dlouhé kariéře Roberta Fica
Robert Fico na politické scéně Slovenské republiky je charakterizován jako politik, jehož kariéra plná úspěchů i kontroverzí přitahuje jak příznivce, tak odpůrce.
