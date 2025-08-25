Dana Emingerová mistrovským perem uchopila téma historie a proměnila je v dobrodružství
Na zámku Loučeň se už brzy rozezní literární melodie, kterou netrpělivě očekávám, nejen jako žák Dany Emingerové. Datum 9. září se blíží a s ním i jedinečná příležitost ponořit se do tajemství zámeckých komnat. Večer slibuje být nejen svátkem knihomolů, ale i jedinečným zážitkem pro každého milovníka historie a příběhů.
Když jsem poprvé slyšel o projektu Tajemství zámku Loučeň, vzbudilo to ve mně zvědavost a zároveň radost. Myslím, že vzniklo něco zcela výjimečného: Pod vedením Dany Emingerové, která svým nadšením a vášní pro literaturu dokáže inspirovat každého (jsem toho příkladem). Skupina autorů prošla fascinující cestou historií rodu Thurn-Taxisů. Cílem bylo nejen oživit důležité momenty z minulosti, ale také vnést do příběhů lidskost a humor. A povedlo se!
Večerní literární program pro veřejnost začne 9. září v 17:00
Posledních pět let se Loučeň stala zámkem spisovatelů. Během každoročních literárních dílen autoři pečlivě zkoumali historické zdroje a vytvořili sbírku historických povídek o rodu Thurn-Taxisů, které spojuje současný příběh s téměř detektivním zvratem na pozadí. Součástí akce bude křest, autogramiáda knihy, autorské čtení v zámeckých komnatách a na závěr velkolepá světelná show inspirovaná hudebními motivy Bedřicha Smetany. Na akci se mohou návštěvníci těšit na osobní setkání s většinou autorů.
Dana Emingerová „Jsem na své žáky velmi pyšná. Naše společná kniha a celý způsob jejího vzniku je unikátní a téměř bych řekla, že se může stát prototypem literární komunitní práce, bohulibé činnosti, která pomůže uchovávat jak historickou paměť, tak schopnosti lidí psát.“
Jsem hrdý, že můžu být u toho, a už teď vím, že 9. září bude večerem plným magie, historie a vzájemného sdílení příběhů. Přijďte se s námi ponořit do tajemství zámku Loučeň – těším se na vás!
Tajemství zámku Loučeň je kniha, kterou si zamilujete
Kniha Tajemství zámku Loučeň – Povídky ze života loučeňských Thurn-Taxisů od Dany Emingerové a jejích žáků je bez přehánění fascinujícím literárním počinem, který s lehkostí propojuje historická fakta s magickou atmosférou, jež obklopuje zámek Loučeň. Povídky jsou výsledkem fantazie autorů, avšak inspirovaných dobovými reáliemi a kronikami. Kolekce povídek nabízí čtenáři jedinečný pohled na život šlechtického rodu Thurn-Taxisů, překračující hranice pouhých historických dat, a zasazuje je do kontextu živoucího a dýchajícího světa.
Jedním z hlavních lákadel knihy je její schopnost přenést nás do časů minulých s neobyčejnou autenticitou. Dobové fotografie a fantastické snímky dokonale doplňují text a umožňují nám na vlastní oči zakusit atmosféru, která na zámku panovala v době jeho rozkvětu. Dana Emingerová navíc mistrně využívá recepty, které nejenže oživují starodávné kuchyňské tradice, ale také nás zvou k tomu, abychom historii doslova ochutnali. Tato jedinečná kombinace činí z knihy radost pro všechny smysly.
Příběhy se plynule prolínají mezi minulostí a přítomností, což vytváří dynamický tok vyprávění. Každá povídka je jako malý klenot, který přináší nové odhalení o životě na zámku. Vystupují zde postavy, které bývají historiky opomíjeny – komorné, podkoní, kuchařky, hajní a další obyvatelé zámku, jejichž příběhy jsou stejně zajímavé jako osudy šlechtických majitelů. Propojení s významnými historickými osobnostmi, jako je americký spisovatel Mark Twain, básník Rainer Maria Rilke či skladatel Bedřich Smetana, pak dodává povídkám punc zasazení do širšího dějinného kontextu.
Velkou zásluhu na vznik tohoto literárního skvostu má tým, který se na jeho přípravě podílel. Osvícená zámecká paní Kateřina Šrámková, historik Jiří Senohrábek, spisovatel Ondřej Neff a režisér Milan Šteindler v roli kmotra knihy. Všichni přispěli svými znalostmi, nadáním a láskou k historii a literatuře.
Tajemství zámku Loučeň není „jen“ knihou, je to cesta časem, která s úctou a hravostí přibližuje život na zámku. Dana Emingerová a její žáci s mistrovským perem uchopili téma, které se mohlo stát suchopárným výkladem dějin, a proměnili je ve vzrušující vyprávění. Tato kniha je mimořádnou četbou pro všechny milovníky historie, literatury a tajemství ukrytých za zdmi starobylých sídel.
Gratuluji autorům
Petr Janša
Foto: Petr Jan Juračka
Petr Janša
Smrt studentky pod ferratou v Ternbergu v Horním Rakousku
Záhada zůstává dodnes nevyřešena a její blízcí se trápí nezodpovězenými otázkami. Byl pád skutečně nešťastnou náhodou, nebo byla ve hře zlověstnější síla? A co skutečně znamenal záhadný vzkaz mezi oběma muži?
Petr Janša
Volně pasoucí se nezdvořáci a dvounohá fauna v MHD - safari pro otrlé cestující
Naše MHD Safari není pro slabé povahy. Zapomeňte na africké savany a amazonský prales, dnes se ponoříme do městské džungle, kde se potkávají různorodé druhy v jejich přirozeném prostředí – veřejné dopravě.
Petr Janša
Trestní promlčení neznamená odpuštění: role lékařů při provádění protiprávních sterilizací
Morální odpovědnost lékařů nepodléhá promlčení a měla by být připomínána nejen jako varování před opakováním, ale také jako potvrzení základních hodnot, na kterých je postavena moderní medicína - na respektu k lidským právům.
Petr Janša
Vraťte nám Malou Velkou Británii, první oběť novodobé inkvizice
Dovolte mi podělit se o své postřehy ohledně znepokojivého fenoménu, který se v poslední době rozmohl v naší společnosti. Mám tím na mysli nechvalně proslulý „zákaz humoru“, jenž se plíživě vkrádá do všech sfér našeho života.
Petr Janša
Revoluce dlouhověkosti buší na dveře: super-senioři budou všude, kam se podíváš
Nejstarší člověk na světě, který kdy žil a věk šel ověřit je Jeanne Calmentová z Francie. Dožila se 122 let a 164 dní. Připravte se na revoluci – doslova! Mladé lidi jen tak ve městě či na do volené už nepotkáte.
|Další články autora
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto
V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou....
OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech
Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky...
Chytrá krabička vytěží fotovoltaiku na maximum. Ušetří tisíce, chrání před výpadky
Premium Řada nových zákazníků si při instalaci domácí fotovoltaiky pořizuje rovnou i tzv. chytré řízení....
Bitcoinová aféra: Den po dni, kdo s kým domluvil obchod se zločincem
Premium iDNES.cz zrekonstruoval den po dni průběh kauzy daru bitcoinů od odsouzeného Tomáše Jiřikovského....
Giganti se požírají navzájem. Nežádoucí trend může poškodit Silicon Valley
Firmy v americkém Silicon Valley čím dál více bojují o odborníky specializované na vývoj umělé...
Zpříjemněte si konec léta s iDNES Premium a HBO Max jen za 149 Kč
Prázdniny brzy skončí, ale zábava nemusí. Na září přichází speciální sleva: iDNES Premium a HBO Max...
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...
- Počet článků 99
- Celková karma 16,03
- Průměrná čtenost 616x