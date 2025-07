Dahab: Osudová přitažlivost Modré díry, která nikdy neodpouští

Dahab na jihovýchodním pobřeží Sinajského poloostrova v Egyptě je na seznamu přání mnoha potápěčů. Čím smrtelnější je pověst Modré díry, tím větší je touha po chlubit se.

Dahab, malé přímořské městečko na jihovýchodním Sinaji, je jako magnet pro potápěče z celého světa. Jeho kouzlo spočívá nejen v průzračně čistých vodách Rudého moře, ale hlavně v neslavně proslulé Modré díře – místě, které je symbolem jak neuvěřitelné krásy, tak nemilosrdné smrti.

Z dálky působí Modrá díra nevinně. Široký korálový útes, jehož klidné obrysy jsou náhle přerušeny tmavočerným kruhem. Propadem hlubokým přes 100 metrů. Ale místní potápěči vědí své. „Je to krásné a zrádné místo,“ říká Ahmed, místní potápěč s třicetiletou praxí. „Jakmile vstoupíte do těchto vod, musíte respektovat jejich pravidla. A pokud ne, Modrá díra si vás vezme.“

Její přitažlivost je však nepopiratelná. Cesta k ní je dobrodružstvím sama o sobě. Taxikáři vás vezou přes písek a kamení až k samému skalnímu výběžku, odkud se Modrá díra odhaluje ve své děsivé kráse. Když vystoupáte na tento vyvýšený bod, pohled na nepravidelný kruh temné vody uprostřed zářícího korálu je jedinečný. Je to, jako by se nebe otevřelo do nějakého tajemného podvodního světa.

Smrtící reputace Modré díry však není pouhou legendou. Pamětní desky na kamenech, nesoucí jména potápěčů z různých koutů světa, svědčí o tom, že mnozí sem přišli hledat dobrodružství a už se nevrátili. Podle místních odhadů zde zemře průměrně jeden potápěč měsíčně. Jeden z pěti tisíc ponorů tu končí tragédií. Toto číslo je ve srovnání s celosvětovým průměrem děsivě vysoké. Přesto Modrá díra dál přitahuje, a to nejen zkušené technické potápěče, ale i naprosté nováčky, kteří často podceňují její sílu.

„Jednou jsem našel mladou dívku,“ říká Ahmed, jehož tvář potemní pokaždé, když vzpomíná na své méně šťastné klienty. „Byla v pouhých pěti metrech, zamotaná u útesu. Nikdy na ten pohled nezapomenu – její dlouhé černé vlasy vlály ve vodě jako proudy hedvábí.“

Největším lákadlem Modré díry je však Oblouk. Podmořský tunel spojující její hlubiny s otevřeným mořem. Nachází se v hloubce 52 metrů a jeho průplav přes 30metrovou vzdálenost je snem mnoha potápěčů. „Oblouk vypadá jako brána do ráje,“ popisuje Ahmed. „Je to ta nejčistší modř, jakou si dokážete představit. Ale vstoupit do něj znamená nevratné rozhodnutí.“ Mnozí, kdo se o Oblouk pokusili, neodhadli své limity. Někteří podlehli dusíkové narkóze, jiní přecenili své síly nebo podcenili nároky na svou kondici a vybavení.

A právě zde přichází do hry ono podivné kouzlo smrti, které Modrá díra tak neodolatelně vyzařuje. Pro zkušené potápěče je dobytí jejích hlubin výzvou, která přináší slávu. „Je to o chlubení se,“ přiznává Ahmed. „Kdokoliv se dostane dolů a přežije, má co vyprávět. Adrenalin, smrt v zádech, tohle je to, co lidi, bohužel láká.“

Ne každý však do tohoto podvodního světa vstupuje se zkušenostmi. Příběh ruského potápěče Jurije Lipského je odstrašujícím příkladem. Dvaadvacetiletý muž, který se chtěl v roce 2000 potopit až na dno Modré díry, neuspěl. „Setkal jsem se s ním dvě hodiny před jeho smrtí,“ říká tiše. „Řekl mi, že je rekreační instruktor, ale chtěl dno Modré díry natočit. Varoval jsem ho, aby to nedělal, ale neposlechl.“

Lipskij zahynul v hloubce přes 90 metrů, jeho poslední minuty zachycené na kameře* jsou dnes smutným mementem nezodpovědnosti

A přesto, i přes všechny tragédie, Modrá díra nadále fascinuje. Její tichý, temný svět je domovem nejen smrtících hlubin, ale i neobyčejné krásy. Korálové stěny jsou pokryty převisy jako z gotické katedrály, zatímco hejna skleněných ryb vytvářejí přízračné obrazy, které si potápěči nosí v mysli navždy.

Potápění v Modré díře je zážitkem, který neslibuje pouze krásu, ale také risk. Je to místo, kde se hranice mezi životem a smrtí stírá, kde se hon za dobrodružstvím často mísí s touhou pochlubit se. Dahab a jeho Modrá díra jsou tak něčím víc než jen potápěčskou destinací. Dodnes jsou zkouškou odvahy, pokory a úcty k moři, které nikdy neodpouští.

