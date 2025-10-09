Carnuntum: Římské lázně, kde se minulost nejen připomíná, ale skutečně žije
Na starobylém území mezi dvěma významnými evropskými metropolemi - rakouskou Vídní a slovenskou Bratislavou - se rozprostírá fascinující archeologický park, jehož historie sahá až do dob antického Říma. Toto místo, kde před téměř dvěma tisíciletími pevně dopadaly sandály římských legionářů na prašné cesty, dnes představuje jeden z nejvýznamnějších archeologických komplexů ve střední Evropě.
Basilika Thermarum představovala velkolepý centrální prostor římských lázní, který sloužil jako hlavní společenské a kulturní centrum celého komplexu.
Cesta římskými lázněmi
Srdcem celého komplexu je důmyslný systém podlahového vytápění – hypocaustum. Procházím po vyvýšené podlaze, pod níž se nachází síť dutých prostor. „Představte si to jako obrovský radiátor pod vašima nohama,“ vysvětluje průvodce. „Horký vzduch z pece cirkuluje pod podlahou a zároveň stoupá dutinami ve zdech, čímž vytápí celou budovu.“
|
Carnuntum: Sledujte římské legionáře, jak se potýkali s divokými vodami Dunaje
Fascinuje mě, jak důmyslně Římané vyřešili problém rovnoměrného vytápění. V kotelně (praefurnium) vidím repliku původních pecí, kde otroci nepřetržitě přikládali dřevo. Teplo se odtud šířilo pomocí terakotových trubek a dutin pod podlahou, která spočívá na malých cihlových sloupcích.
Impozantní stavba s vysokými klenutými stropy a řadami mohutných sloupů byla místem, kde se setkávali občané všech společenských vrstev, aby diskutovali o politice, filozofii nebo umění. Prostorná hala byla osvětlena velkými okny a zdobena nádhernými mozaikami a sochami.
„Všimněte si těch různých výšek sloupků,“ ukazuje naučenými pohyby průvodce. „Čím blíže k peci, tím vyšší sloupy, aby horký vzduch mohl přirozeně proudit dál od zdroje tepla.“
Procházka lázněmi sleduje tradiční římský postup koupele. Začínáme v šatně (apodyterium), kde si návštěvníci odkládali oděv. „Římané se nemyli doma,“ vysvětluje. „Lázně byly centrem všeho společenského života.“
|
Carnuntum: Římská ubytovna, štěnice, blechy, hazardní hry a prostituce
Následuje frigidarium s bazénem studené vody. Mramor na stěnách se leskne ve světle procházejícím střešními okny. Pokračujeme do vlažného tepidaria. „Tady se tělo připravovalo na horkou lázeň,“ říká průvodce. „Všimněte si mozaiky na podlaze – zobrazuje bohy moří.“
Za velkolepou vstupní halou se rozkládal propracovaný systém samotných lázeňských prostor, kde každá místnost měla svou specifickou funkci a teplotu. Tento důmyslný komplex byl navržen tak, aby návštěvník postupně procházel jednotlivými teplotními zónami v logickém pořadí.
Vrcholem je caldarium s horkou lázní. Vzduch zde má přes 40 °C. „V původních lázních byla voda ohřívána kotli umístěnými přímo nad pecemi,“ vysvětluje. „Dnes používáme moderní ohřev, ale princip zůstává stejný.“
Živá historie
Co činí lázně Carnuntum unikátními, je jejich plná funkčnost. „Nejde jen o muzejní exponát,“ zdůrazňuje. „Lázně jsou v provozu celý rok, vytápěné přesně tak, jak to dělali Římané před 2000 lety.“
Dovídám se, že během speciálních akcí si návštěvníci mohou vyzkoušet autentickou římskou lázeňskou proceduru. „Lidé jsou překvapeni, jak příjemný je přechod z horké do studené lázně,“ usmívá se průvodce. „A když jim vysvětlíme, že stejný zážitek měl i císař Marcus Aurelius, který zde pobýval, jsou nadšeni.“
Vrcholem lázeňského rituálu bylo caldarium - horká místnost s parními lázněmi a bazénem s horkou vodou. Tato část byla nejvíce vytápěna a disponovala nejsložitějším systémem ohřevu. Stěny caldaria byly duté a horký vzduch jimi proudil vzhůru, čímž se vytvářelo rovnoměrné teplo v celém prostoru. Místnost byla vybavena několika bazény s různě teplou vodou a odpočinkovými lehátky.
Celý tento systém místností byl propojen chodbami a menšími prostory, kde se nacházely šatny, masážní místnosti a prostory pro relaxaci. Vytápění bylo zajištěno komplexním systémem pecí a teplovzdušných kanálů, který vyžadoval neustálou obsluhu a značné množství paliva. Římští architekti tak vytvořili nesmírně pokročilý systém, který sloužil nejen k hygienickým účelům, ale především jako centrum společenského života.
|
Fotografie, která změnila svět, stála fotografa Kevina Cartera život
Než odcházím, všímám si skupiny studentů architektury, kteří nadšeně studují technické detaily vytápěcího systému. „To je přesně smysl této rekonstrukce,“ a uzavírá prohlídku. „Ukázat, že římské technologie nejsou jen historickou kuriozitou, ale inspirací i pro současnost.“
V Carnuntu se minulost nejen připomíná, ale skutečně žije. Římské lázně jsou toho nejlepším důkazem.
Petr Janša
Ani Babiš ani Fiala: Obdivujeme a uctíváme politiky víc než ty, kteří si to zaslouží
Emoce, jako strach, hněv a hrůza jsou důležitější pro naše bezpečí. Pozornost lidstva se často obrací k těm, kteří způsobili utrpení, a přehlíží ty, kteří přinášejí blaho.
Petr Janša
Volební degustace ve vojenském stylu, začíná veltlínským zeleným
Naše malá parta cestovatelů, se kterou jsem už měl tu čest putovat po exotických krajích Senegalu, se tentokrát rozhodla strávit volební víkend v poněkud klidnější, ale neméně fascinující destinaci.
Petr Janša
Lucie Šafránková první českou premiérkou
Českem projde politická vlna tak mocná, že by se i slavná tsunami ve Fukushimě cítila jako letní vánek. Na scénu přichází krásná Lucie Šafránková, která z osmičky úplně normálních poslanců míří přímo do křesla předsedy vlády.
Petr Janša
Jana Bobošíková první českou premiérkou
V roce 2025 se politická scéna České republiky ocitla na rozcestí. Scénář jak by se Jana Bobošíková mohla stát první ženou na postu předsedy vlády České republiky.
Petr Janša
Lidožraví lvi Duch a Temnota zabíjeli a snědli desítky dělníků na železniční stavbě
Obrovské kočkovité šelmy v Africe, se obvykle vyhýbají lidské společnosti a neútočí na člověka. To je možná důvod, proč tak silně působí příběh, kdy dva lvi zabíjeli desítky dělníků na stavbách v Keni a Ugandě.
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...
Ministr vnitra Rakušan promluví o nezávislosti policie a trestního řízení
Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan se vyjádří k nezávislosti práce policie a trestního...
Babiš přijel za Pavlem. Jedná s ním o vládě ANO s SPD a Motoristy sobě
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Pražský hrad, kde jedná s prezidentem Petrem Pavlem....
Požár zničil střechu bývalého hotelu Atrium ve Varnsdorfu, škoda je pět milionů
Zásah osmi hasičských jednotek si v noci na čtvrtek vyžádal požár střechy bývalého hotelu Atrium ve...
Zlodějku vyčenichal pes. Pod hromadou kradeného oblečení předstírala spánek
„Přijeďte rychle, možná, že je ještě ve sklepě.“ Tak nějak nejspíš zněl telefonát na tísňovou linku...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 125
- Celková karma 13,69
- Průměrná čtenost 661x