Být jako SS. Svatoplukovy gardy – kolaborace v té nejbrutálnější podobě s chutí zabíjet
Jak se z radikálních nacionalistů a hospodských rváčů stali nebezpeční teroristé a udavači, kteří neváhali nasadit bomby proti vlastním sousedům? A proč jimi nakonec pohrdali i sami nacisté? Příběh vzestupu a potupného pádu „černokošiláčů“, kteří v nejtěžších chvílích národa zvolili cestu té nejhorší zrady.
Jan Rys-Rozsévač, vlastním jménem Josef Rozsévač, byl český fašistický politik a novinář, funkcionář mládežnického hnutí Vlajka. Foto: Karel Wallerstein (1881–1950) Wikipedie, volné dílo
Nedaleko Staronové synagogy provedl 25. května 1939 český fašista, člen Vlajky a SG Oldřich Rovný pumový útok, jenž zranil několik lidí.
Vzduchem se nesla vůně spáleniny a prachu. V úzkých uličkách pražského Josefova, tam, kde se historie židovského města po staletí prolínala s tepem české metropole, zavládla vteřina absolutního ticha, kterou vzápětí vystřídal křik zraněných. Rote Gasse (Červená ulice), se toho dne stala dějištěm brutálního činu, který měl jasný vzkaz: český fašismus už není jen hlučnou debatou v zakouřených hospodách. Má zbraně, má výbušniny a má chuť zabíjet.
Tento útok nebyl dílem osamělého šílence. Byl to krvavý křest Svatoplukovy gardy (SG), polovojenské úderky hnutí Vlajka, která se v prvních měsících německé okupace pokusila stát se českou obdobou jednotek SS.
Všude se vyrojilo plno podivných lidí – udavačů, kteří za mrzkou odměnu nebo z pomstychtivosti udávali nepřátelským vojenským a policejním úřadům své spoluobčany. Ve zvláštní organizaci s názvem Prapor se dokonce ustavila zrádcovská skupina nedobrých lidí a všelijak pomáhala Nepříteli. Obrátila se proti vlastnímu národu, vychvalovala Nepřítele a hrozila každému, kdo by se proti Nepříteli nějak špatně vyslovil.Jaroslav Foglar: Strach nad Bobří řekou, Jaroslav Foglar a Protektorát
Ve stínu hákového kříže: Zrození českých esesáků
Svatoplukova garda nevznikla ve vakuu. Byla produktem frustrace, antisemitismu a zvráceného obdivu k nacistickému Německu. Zatímco se většina národa vzpamatovávala ze šoku z okupace března 1939, skupina radikálů kolem Jana Rysa-Rozsévače (vlastním jménem Josef Rozsévač) viděla příležitost. Chtěli moc. A věděli, že k moci v nacistickém systému vede cesta přes uniformu a násilí.
|
Od metafory k holocaustu: Jak slovo „parazit“ v historii zabíjelo
Organizace byla pojmenována po velkomoravském knížeti Svatoplukovi, což byl paradoxní pokus o naroubování české historie na ideologii, která slovanskou svébytností v jádru pohrdala. Členové SG nosili černé uniformy (odtud přezdívka černokošiláči), vysoké boty a na rukávech pásky s emblémem Vlajky. Jejich cílem bylo jediné: demonstrovat sílu a absolutní loajalitu k Třetí říši.
Noc v Červené ulici
Útok v Červené ulici byl jen špičkou ledovce. Svatoplukova garda se specializovala na terorizování židovského obyvatelstva a tzv. nespolehlivých Čechů. Jejich akce měly podobu nočních razií, fyzických napadení v kavárnách, a především provokačních pochodů.
Vlajkaři věřili, že pokud budou dostatečně brutální a loajální, Němci je pověří správou Protektorátu místo vlažné vlády Aloise Eliáše. Členové SG se účastnili i akcí, které měly za cíl vyprovokovat německý zásah proti českým institucím. Byli to kolaboranti v tom nejčistším a nejodpornějším smyslu slova. Lidé, kteří udávali své sousedy ne ze strachu, ale z přesvědčení.
Bitva v Dušní: Fanatismus v ulicích
Pokud byl útok v Červené ulici výstřelem do tmy, události ze 7. srpna 1940 byly otevřenou válkou v centru Prahy. Kolem sedmé hodiny večerní se před budovou ústředního sekretariátu Národního souručenství v Dušní ulici č. 17 začal srocovat stín davu. Nebyl to dav nespokojených občanů, byla to po krvi toužící falanga čítající na pět set českých fašistů a gardistů.
Scéna připomínala středověký pogrom přenesený do moderních kulis. Vlajkaři byli ozbrojeni klacky, obušky, olověnými boxery a – co bylo nejděsivější – lahvemi s leptavou kyselinou. Záminkou k běsnění se stalo zatčení Josefa Nestávala, postavy spojené s odbojem, což radikálové využili jako signál k frontálnímu útoku na „vlažné“ protektorátní instituce.
V půl osmé večer se hráz protrhla. Proti davu stálo pouhých padesát českých strážníků. Vzduchem létaly lahve, ozýval se praskot tříštěného skla a tupé rány dopadajících obušků. Skutečný zlom však nastal, když se k vlajkařům přidalo několik příslušníků SS. S touto brutální posilou v zádech gardisté pod vedením Vladislava Skalničky a za přítomnosti fanatického Jindřicha Thuna-Hohensteina budovu dobyli.
Noc v Dušní ulici se vlekla v horečnatém oparu vítězství, které mělo jepičí život. Po jedenácté hodině se esesáci, vycítivši změnu nálady u svého velení, nenápadně stáhli. Vlajkaři zůstali v obklíčení českou policií sami. Před půlnocí se hrdinství změnilo v potupnou kapitulaci. Policie budovu vyčistila a osmdesát gardistů skončilo v poutech. Pro Svatoplukovu gardu však toto zdánlivé vítězství znamenalo politický políček. Český řezník a státní tajemník K. H. Frank totiž vzkázal, že v jeho Protektorátu nebude trpět žádné samozvané pouliční války, které by narušovaly německý monopol na pořádek.
K. H. Frank 1940, legitimace. Foto: Státní oblastní archiv v Praze, Wikipedia, volné dílo
Hniloba, intriky a alkohol
Zajímavým a často opomíjeným rysem Svatoplukovy gardy byla její vnitřní nestabilita. Přestože se navenek prezentovali jako disciplinovaná armáda nového řádu, uvnitř SG kypěly spory o peníze a vliv. Velitelé gardy, jako byli František Směták nebo Josef Rozsévač, se často utápěli v alkoholu a rvačkách.
Nacisté, ačkoliv násilí v ulicích vítali jako destabilizační prvek, se na Svatoplukovu gardu dívali s rostoucím opovržením. Pro německé velitele byli vlajkaři jen užitečnými idioty, nikoliv rovnocennými partnery. Když SG v roce 1940 a 1941 zintenzivnila své útoky na protektorátní úřady, začali Němci ztrácet trpělivost. Chaos, který SG šířila, totiž narušoval klid k práci, který nacisté v českém zázemí pro své válečné úsilí potřebovali.
Svatoplukovy gardy v Brně. Kasárna v Židenicích - 30. léta. V noci z 21. na 22. ledna 1933 přepadli moravští fašisté kasárny v Brně-Židenicích. Foto: Kasárna v Židenicích - 30. léta Zdroj: ČT24/Klub vojenské historie
Definitivní konec nadějí SG na převzetí moci přišel s nástupem Reinharda Heydricha. Ten jako mistr chladnokrevné správy neměl pro neřízené střely z řad Vlajky pochopení. Svatoplukova garda byla postupně utlumována a její členové byli buď donuceni k tiché poslušnosti, nebo v některých případech sami skončili v hledáčku gestapa, pokud jejich ambice příliš narušovaly německé plány.
|
Strategie okřiknout moderátora: Kdy se televizní debata stala oslavou vulgarity?
Příběh Oldřicha Rovného a výbuchu v Červené ulici zůstává mementem. Je to připomínka toho, jak snadno se může část společnosti radikalizovat k nenávisti vůči vlastním lidem pod příslibem moci a ochrany silnějšího agresora.
Svatoplukova garda nebyla hrdinským vojskem, jak o sobě snila. Byla to tragikomická, ale o to nebezpečnější sebranka rváčů a udavačů, kteří v čase národní tragédie zvolili tu nejšpinavější možnou cestu. Staronová synagoga stojí dál, jako symbol vytrvalosti, zatímco jména členů SG zůstávají zapsána v dějinách jen malým, černým písmem v kapitole o hanbě.
|
První letec oceněný za statečnost Pour le Mérite – Modrý Max inspirován Immelmannem
Zdroje: PASÁK, Tomáš, Milan NAKONEČNÝ a Jana PASÁKOVÁ. Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945. Praha: Práh, 1999, s. [1a]. ISBN 80-7252-017-2. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:28a38bb0-dbb0-11e2-9439-005056825209
NAKONEČNÝ, Milan. Vlajka: k historii a ideologii českého nacionalismu. 2. vyd., v nakladatelství Sol Noctis 1. Zvolen: Sol Noctis, 2021. 467 s. ISBN 978-80-99977-06-9.
TOTH, Daniel. Detlef Brandes. Češi pod protektorátem. Theologická revue. 2000, roč. 71, č. 1, s. 167-170. ISSN 1211-7617.
Petr Janša
Milion kopyt, ticho a zvuk, který řeže do kostí tak hluboko, že se už nikdy úplně nezahojí
Horizont se zachvěje. Nejdřív si myslíte, že je to přelud, ale pak to ucítíte celým tělem – tep planety. Velká migrace v Masai Mara není podívaná pro turisty, je to posvátné zjevení o životě a smrti.
Petr Janša
Lžíce medu a potom potoky krve. Odvrácená tvář osvobození 1945
Osvoboditelé přicházeli v noci a s nimi i křik. Pro tisíce žen a rodin skončilo jaro 1945 osobní tragédií, o které musely pod hrozbou trestu mlčet. Na náměstích se tančilo. V úkrytech se odehrávaly scény jako z noční můry.
Petr Janša
Smaragdová past, kde číhá 14 tisíc krokodýlů. Místo, kde se zrodilo lidstvo
Místa, která se nesnaží být krásná. Břehy jezera Turkana jsou holé jako obnažený nerv země. Zde se ale zrodilo lidstvo. Proč je toto smaragdové jezero nejkrásnější lží přírody a jaké to je, držet v ruce kosti staré miliony let?
Petr Janša
Strategie okřiknout moderátora: Kdy se televizní debata stala oslavou vulgarity?
Politici už ve studiích nehledají shodu, ale prostor pro svůj „virální“ moment. Když moderátor položí nepříjemnou otázku, odpovědí je často útok na jeho integritu. Proč se z televizních debat stala bizarní tragikomedie?
Petr Janša
Místo, kde se člověk vrací domů, aniž tam kdy předtím byl
Existují země, které navštívíte jako zdvořilí hosté, a pak ty, které vás přepadnou a už nikdy nepustí. Keňa nečeká na vaši návštěvu, ona si vás najde. Svlékne vás ze všech jistot, dostane se vám pod nehty a nakonec i do krve.
|Další články autora
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Praha má v plánu ochránit své „vesnice“. Nebude možné v nich postavit věžák
Důležitý dokument spěje do finálního schvalování. Metropolitní plán promění tvář Prahy na...
Ovlivnili tendry za 100 milionů na údržbu bytů v Havířově, obvinila NCOZ dvacet lidí
Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ)...
Severní spoj uleví přetíženým ulicím, námitky kvůli Turkovu jsou vypořádány
Dlouho připravovaný Severní spoj v Ostravě získal pravomocné územní rozhodnutí, což otevírá cestu k...
Beneš má stále rudé ruce. Nulová škoda, tvrdí aktivisté. Drsný vzkaz exprezidenta Zemana
Policie už zná dvojici mužů, kteří ve středu v Brně polili rudou barvou sochu prezidenta Edvarda...
- Počet článků 156
- Celková karma 14,90
- Průměrná čtenost 605x