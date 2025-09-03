Barokní exces v Oválné pracovně, vulgární, nebo?
Donald Trump, známý svým zálibným pohledem na kovovější části spektra barev, dokazuje, že zlato opravdu není všechno, co se třpytí, ale všechno, co se třpytí, se naopak může proměnit ve zlato.
Když Trump pověřuje svého osobního „zlatého chlápka“ Johna Icarta, aby Bílému domu vtiskl zářivý nádech jeho floridského sídla Mar-a-Lago, nejedná se pouze o estetickou volbu. Je to prohlášení. Profesionální truhlář ze slunné Floridy si pravděpodobně říká, že je čas proměnit Washingtonský D.C. na Zlatý stát, přinejmenším co se Bílého domu týče.
Trumpův styl je údajně inspirován zrcadlovou síní ve Versailles a v minulosti se chlubil, že taneční sál jeho floridského domu byl postaven podle vzoru francouzského paláce.
Hudebník Jack White přirovnal místnost k šatně wrestlera a označil ji za „vulgární“ a „křiklavou“.
Pozlacená řezba, kterou Icart do pracovny vkládá, opouští kategorii konvenčního interiérového designu a pohybuje se směrem k tomu, co někteří mohou nazvat barokním excesem. A někdo, jako Jack White, hudebník s jemným citem pro vizuální dramatičnost, může dokonce spatřit inspiraci v interiérech wrestlingové šatny – přirovnání, které zní téměř jako hudební kritika, kdyby se místo not psala o interiérovém designu.
Odkud tato fascinace zlatem pramení? Možná je to vášeň pro nostalgii, vzpomínka na slavné dny nádhery a dekadence nebo jen obyčejná láska k třpytu a lesku.
Ať už je příčina jakákoliv, jedno je jisté – Trumpova verze „zlatého věku“ není subtilní. Se zdánlivě nevyčerpatelnými zásobami zlata a vizí, která by mohla rozjasnit i nejtemnější film noir*, se Trump stává architektem své vlastní zlaté utopie.
Zatímco kritikové možná vrtí hlavou nad tímto lesklým nevkusem, Trump podává výzdobou Bílého domu poselství, které říká: „Když životu něco chybí, přidejte trochu zlata.“ A přestože to můžou někteří považovat za vulgární nebo křiklavé, jiní to mohou vidět jako odvážnou a oslnivou oslavu éry, která svítí zlatem. A kdo jsme my, abychom soudili?
„Některé zlaté dekorace v Oválné pracovně vypadají… velmi podobně jako předměty, které jsme našli na prodej na čínském tržišti.“ Jon Keegan
Koneckonců, to, co září, může být alespoň trochu zábleskem něčeho mimořádného ve světě, který jinak tíhne k šedi.
Foto: Bílý dům, Wikimedia Commons. Bílý dům v roce 2022.
*Film noir je americký filmový žánr a styl, který se rozvinul ve 40. letech 20. století, ale jeho kořeny sahají hlouběji do 20. let. Zahrnuje specifický vizuální styl s low-key osvětlením a silnými kontrasty, pocházející z německého expresionismu, a odráží pesimistickou atmosféru a cynické postavy.
Petr Janša
