Ani Babiš ani Fiala: Obdivujeme a uctíváme politiky víc než ty, kteří si to zaslouží
Existuje několik hlubokých důvodů tohoto jevu. Které to jsou? No, pojďme se na to spolu podívat.
Psychologické faktory: Síla negativity
Lidská mysl přirozeně inklinuje k negativním a ohrožujícím informacím. Tento fenomén, známý jako efekt negativity, je evolučním pozůstatkem našich předků, kteří museli neustále rozpoznávat a reagovat na hrozící nebezpečí, aby přežili. Negativní zprávy – o válkách, genocidách či diktaturách – proto považujeme za naléhavější a důležitější pro naše bezpečí než zprávy o vědeckém pokroku nebo snížení dětské úmrtnosti. Emoce, které tyto události vyvolávají, jako strach, hněv a hrůza, zanechávají hluboký otisk v naší paměti.
Historie a vyprávění: Drama a konflikt
Historie, ať už jako akademická disciplína nebo populární vyprávění, tíhne k dramatu a konfliktům. Tyranie a války nabízejí ucelené příběhy plné hrdinů a padouchů, okamžitých krizí a dramatických zvratů. Dobrý příběh potřebuje konflikt, přičemž osudy tisíců vědců a inženýrů, kteří pracují na pokroku lidstva, zůstávají často anonymní. Zatímco konkrétní diktátor si snadno připisuje odpovědnost za utrpení, pokrok je výsledkem kolektivního úsilí mnoha neviditelných rukou.
Politická moc a publicita
Diktátoři a tyrani využívají propagandy, pomníků a kultu osobnosti, aby se zapsali do dějin jako Velcí vůdci, a to často za cenu krve. Politická moc jim umožňuje ovládat miliony lidí, řídit ekonomiky a ovládat armády. Jejich rozhodnutí mají okamžitý a globální dopad. Naproti tomu vědci a humanitáři mění svět nenápadněji a postupně, jejich vliv je často patrný až po letech.
Nejedná se o zlý zájem o tyrany, ale o psychologické mechanismy, které kladou důraz na dramatické, emocionálně nabité příběhy. Tyrani vytvářejí okamžité krize a dramatické události, zatímco pokrok se odehrává pomalu a nenápadně. Je proto víc než důležité studovat historii – nejen její katastrofy, ale i pozitivní změny – abychom vědomě bojovali proti sklonu zaměřovat se na negativa a nezapomínali na skutečné hrdiny pokroku.
Zásluhy o blaho a rozkvět lidstva leží na bedrech nesčetného množství lidí z různých oborů a epoch. Jsou to ti, kteří posunuli naše vědění, zlepšili naše životy, nebo nás inspirovali k lepšímu:
- Albert Einstein (Teorie relativity, revoluce ve fyzice).
- Marie Curie-Skłodowska (Výzkum radioaktivity, průkopnice v léčbě rakoviny).
- Isaac Newton (Základy klasické mechaniky a optiky, gravitační zákon).
- Louis Pasteur (Očkování, pasterizace, mikrobiologie – obrovský dopad na veřejné zdraví).
- Nikola Tesla / Thomas Edison (Elektrifikace a přenos energie, které změnily každodenní život).
- Alexander Fleming (Objev penicilinu, prvního antibiotika).
- Edward Jenner (Průkopník očkování proti neštovicím, čímž položil základy imunologie).
- Mnoho výzkumníků a lékařů, kteří vyvinuli moderní vakcíny a chirurgické postupy.
- Sókratés, Platón a Aristotelés (Základy západní filosofie a vědeckého myšlení).
- Immanuel Kant (Etika a moderní filosofie).
- Mnoho náboženských a duchovních vůdců, jako např. Buddha nebo Ježíš, kteří ovlivnili morální a kulturní rámec miliard.
- Mahátma Gándhí (Nenásilný odpor, inspirace pro hnutí za občanská práva).
- Martin Luther King Jr. (Boj za občanská práva a rasovou rovnost v USA).
- Nelson Mandela (Boj proti apartheidu a symbol usmíření).
