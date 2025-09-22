Alena Schillerová první ženou na postu předsedy vlády
Scénář začíná jejími začátky v politice a rychlým vzestupem uvnitř struktury hnutí ANO. Alena Schillerová, původem právnička s hloubkovými zkušenostmi ve finanční správě, se ve veřejné sféře poprvé výrazněji zapsala jako ministryně financí.
Právě zde prokázala svou schopnost nejen efektivně řídit státní finance, ale také krizově zvládat náročné situace, jako byla pandemie covidu-19. V období, které bylo poznamenáno značnými rostoucími rozpočtovými schodky, Schillerová demonstrovala své schopnosti ve vedení a krizové komunikaci, což jí přineslo respekt a důvěru nejen uvnitř hnutí ANO, ale i mezi některými občany.
Foto: David Sedlecký, Wikimedia Commons, volné dílo
Po několika úspěšných letech na této pozici se hnutí ANO rozhodlo postavit na její rostoucí popularitu a renomé zkušené manažerky. Nominace Aleny Schillerové jako kandidátky na premiérku se zpočátku setkala s obdivem i opozicí, přesto však jasně podtrhla důvěru, kterou v ní vedení hnutí vložilo.
Ve volebním procesu se hnutí ANO těšilo výrazné podpoře, a to především díky Schillerové schopnosti oslovit veřejnost skrze sociální média, kde se jí podařilo vybudovat osobní a přímý komunikační kanál s voliči. Tato přítomnost na mediálních platformách jí pomohla získat věrné následovníky, kteří oceňovali její styl i schopnost čelit náročným otázkám.
Po volebním úspěchu začala vyjednávání o sestavení vládní koalice, která se neobešla bez komplikací, avšak výsledkem bylo získání potřebné podpory pro její jmenování premiérkou. V tuto chvíli se Alena Schillerová dostala do historické pozice jako vůbec první žena na čele české vlády. Tento krok byl často zmiňován jako symbolický průlom, který přidával na významu její kampaně i jejího potenciálu utvářet novou éru ve vedení státu.
Ve své funkci by Alena Schillerová pravděpodobně pokračovala ve svém důrazu na manažerský přístup k řízení státu. Jednou z jejích priorit by bylo stabilizovat veřejné finance a současně podpořit ekonomický růst prostřednictvím strategických investic a podpory podnikatelského prostředí. Jedním z jejích cílů by bylo dokázat, že dokáže držet své sliby a zároveň efektivně plnit programové body hnutí ANO, čímž by chtěla dosáhnout rovnováhy mezi ekonomickou prosperitou a sociální stabilitou.
V oblasti sociální politiky by pravděpodobně pokračovala v prosazování důležitých sociálních programů, se zvláštním důrazem na podporu penzistů. Tento přístup by jí mohl zajistit přízeň voličů, kteří preferují sociálně orientovaná řešení a oceňují sociální aspekt politiky. Schillerová by tedy mohla být vnímána jako pragmatička, která se snaží nalézt vyváženost mezi fiskální odpovědností a reálnými potřebami populace.
Schillerové komunikační styl, známý svou ostrostí a přímým přístupem, by zůstal jedním z aspektů jejího premiérského působení. Na jedné straně by tento styl mohl polarizovat veřejnost, když by příznivci oceňovali její rozhodnost a schopnost pevně stát za politickými zájmy hnutí ANO, zatímco její kritici by mohli dávat najevo nespokojenost s jejími metodami a otevřenou vazbou na Andreje Babiše.
Kromě toho by její minulost, spojená s obdobím vysokých rozpočtových schodků, mohla být zdrojem kritiky ze strany opozice i části veřejnosti, která by v ní viděla pokračovatelku politiky, která se jim nezdála ideální. Navzdory tomu by Alena Schillerová jako první žena na premiérském postu mohla fungovat jako inspirace pro další generace žen, motivující je k tomu, aby se ucházely o vedoucí pozice a snažily se prolomit přetrvávající genderové bariéry.
Alena Schillerová by zůstala polarizující, ale bezesporu významnou osobností české politické scény díky kombinaci své ženské perspektivy, manažerského přístupu a nepochybného vlivu hnutí ANO, které navzdory všem kritikám zůstává silnou politickou silou v zemi. Tímto způsobem by její scénář jako premiérky nejenže přepisoval historii, ale rovněž redefinoval, jak vypadá vedení země v 21. století v České republice.
Petr Janša
