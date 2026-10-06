IRONMAN Cervia IT
Nicméně cesta za závodem nebyla snadná. Teď nemám na mysli přesun k moři, ale celou tu více než osmiměsíční přípravu, která začala na podzim loňského roku.
Tři disciplíny a tři různé cíle. Velká výzva bylo plavání. Přebudovat plavecký styl tak, abych byl schopen plavat kraulem celých 1,9 kilometru v tempu a neumřít u toho. Každotýdenní tréninky na techniku a k tomu objemy přinesly své ovoce. Už se ve vodě cítím lépe a jistěji. Kolo jsem vždy miloval a návrat do sedla byla radost. No, trochu kecám. Jezdit v zimě na trenažéru není zrovna výhra. Naštěstí to peklo vystřídala jarní Mallorka. Dřina v kopcích se vyplatila a další stovky kilometrů byly na pohodu. A běhání? Pinkačka. Tam jsem doma. Jen ty atletické tréninky na oválu pro mě byly novinkou, ale překvapivě zábavné.
Prvním sezónním vrcholem byl květnový Pražský maraton. Ten jsem si odběhl v osobním rekordu 3:13 hod, byť s urputnou bolestí kyčle a stehna. Po závodě měla přijít na řadu rekonvalescence a hojení bolístek. Jenže člověk míní, život mění. Fizio, masáže, rázová vlna, odpočinek. Nic nepomáhá. Noha byla stále bolestivá. Až návštěva u ortopeda přinesla rozuzlení. Rentgen odhaluje artrózu 2.–3. stupně.
„Tak, Petře, teď opatrně a pomalu do kopců. Nejlépe s hůlkami. No a doufej, že tě mine výměna.“ No, to si dělá prdel? V mysli jsem se snažil věc zlehčovat, ale fakta jsou fakta. Přeci to takhle neskončí? Letělo mi hlavou. Nic, skočím za neurologem. Třeba je ten kloub v pohodě a mám jen skřípnuté nervy. Ne, nemám! Výsledek byl jednoznačný. Ležel jsem v posteli a myslel jen na tu blbou nohu. To musí mít přeci řešení. V tom jsem si vzpomněl na jednoho mého zákazníka. Doktora, specialistu na kyčle. Ten to vyřeší, chlácholil jsem sám sebe. Nevyřešil. Nabídl jen výživovou injekci do kloubního pouzdra a v budoucnu „parádní železo do těla“. Splín, deprese a bezmoc. O sportu jsem ani neuvažoval. Jen plavání a strečink. Počkej, vždyť ty máš rentgen kyčle z před šesti lety. Tak ho najdi a porovnej. Tak tahle myšlenka otočila kormidlem k lepším dnům. Po dvou měsících trápení. Oba snímky nejdřív mířily do AI. Co ty na to? „Umělointeligenční doktor“ mi říká, že to tak zlé není. A co ten vystudovaný? MUDr. Barna mě sice artrózy nezbavil, ale odhalil pravou příčinu bolestí. Natržený stehenní sval a s tím spojené další bolavé svalové řetězení. Je vyřešeno. Mířím ke dnům bez bolestí, smutku, a hlavně k plnému tréninku. Do závodu zbývá měsíc. To musím dát!
A je to tady. Závodní víkend je za dveřmi. Balíme, odjíždíme do Prahy, abychom brzo v pátek ráno vzlétli z Ruzyně a za hodinku sedli na boloňskou runway. Do Cervie je to jen hodinka, takže vůni moře a sílu slunka můžeme nasávat už brzy dopoledne. Jenda vybral strategické ubytování, hned vedle tratě a na dohled startu i cíle. Zatímco my si jdeme prohlédnout obě místa, synek vyjíždí na kole na prohlídku San Marina. Spolu s oběma holkami šmejdíme po okolí a snažíme se zorientovat, kde co je, kam běžet, kde je depo, prostě tak, abych byl na nedělní závod v obraze. Je přesně poledne, čas oběda. Pro Lenku i Barču freestyle, pro mě jasný směr – carb loading. Těstoviny, rýže a všeho fakt kopec. Potřebuji do sebe dostat co největší díl sacharidů. Zvýšit zásoby glykogenu ve svalech nad běžnou úroveň. To by mi mělo pomoci oddálit únavu při výkonu. Ale ty špagety to za mě stejně neodběhnou… Po lehkém odpočinku frčíme k moři. Chci si vyzkoušet kousek plaveckého úseku a osahat plavání v moři. Bude to pro mě nové prostředí a uvidím, co udělá kombinace neoprenu a slané vody. A druhý důvod je zafixovat si techniku, na které jsem poslední týden pracoval. Šup a už jsem v Jadranu. Pár temp mě uklidňuje. Cítím se ve vodě dobře, to je fajn. Jediné, co mě vyvádí z klidu, jsou medúzy. Těch sviní je tu mrak a pletou se mi do cesty jedna za druhou. A to bych nebyl já, abych si nevybral trochu smůly a jednu z nich „nepohladil“. Au! To slušně pálí. Jedna ta bílá potvora mě žahla. Nic, z čeho bych se zhroutil, ale vylekalo mě to, to je pravda. Snad nebudu mít žádnou alergickou reakci.
Mezitím, co my testujeme moře, Jenda schytává po cestě slušnou nálož deště a těch 100 kiláků mu moc nechutná. V podvečer se jdu zaregistrovat. Po cestě pro číslo mě do nosu praští stánek a v něm nádherný dres. Tak ten musím mít. Ono vypadat dobře je víc než samotný výsledek závodu. Vtip. Fasuji čísla na dres, kolo i přilbu a pózuji pro fotku před bannerem závodu.
Jen v civilu, žádné triko s emblémem závodu. Jsem pověrčivý. Až si ho střihnu, teprve pak mám právo si ho obléct. V noci přichází na řadu moje neoblíbená disciplína: grilované kuře. Ne, není to jídlo. Tak jsem si pojmenoval svoji nemožnost usnout. Ležím na břiše, otáčím se na bok. Ne a ne zabrat. Zkouším záda a zase druhý bok. Znovu břicho… a tak stále dokola. Až do třetí ranní. Pak konečně padám do limbu.
Sobotní ráno mělo být poklidné, ale plán se hroutí hned okolo sedmé hodiny. V čase, kdy startuje „plnotučný“ Ironman. Borci se vydávají na start a atmosféra doslova tepe okolím tratí. Ty jsou shodné s těmi našimi, jen dvakrát tak dlouhé. Kluci a holky mají můj velký respekt. Tohle dát je asi nejvíc, co si hobby nebo profi sportovec může přát. Den vyplňuji odpočinkem, povaluju se na posteli, lehce protahuji tělo a snažím se nemyslet na zítřejší den. Ale moc to nejde. Balkón máme přímo nad běžeckou tratí, takže závodníky vidím doslova pod sebou. Stmívá se a na běžeckém úseku se objevují srdcaři. Závodníci, jejichž jedinou ambicí je závod dokončit. Ještě okolo půlnoci krouží pod okny. To je fakt přehlídka nezměrné vůle. Jestli jsem si odpoledne připustil jen malou myšlenku na dlouhého Ironmana, tak teď mi z hlavy mizí rychlostí Formule 1. Usínám se sluchátky v uších a myšlenkami na neděli. Budu spokojený se všemi časy, začínajícími pětkou. Klidně 5.59 hod. Stále to bude minutové zlepšení oproti loňským šesti hodinám.
Je tu den D. Ještě před snídaní mířím do depa pověsit tašky a kolo na svoje místo podle startovního čísla 2007. Oba fleky si vizuálně spojuji s okolím, abych se po výlezu z vody a dojezdu kola dobře orientoval. Nechceš bloudit po depu jak slepej v lese. Měl bych snídat sacharidy, vlákninu a další blbosti. Jenže starý strom nepřesadíš. Sním, na co má tělo chuť, jen tu vypečenou slaninu vynechávám. Nespěchám, dávám si na čas, protože start je, pro mě dost neobvykle, až v 11:10 hod.
Nervozita prostupuje tělem a hlava chytá závodní mód. To je dobrý signál. Jdeme na to! Na pláži, před startovními koridory, mi Jenda, který mě bude koučovat při závodě, udílí poslední rady. „Stoupni si do rychlejší plavecké lajny a vyvez se za těmi plavci před tebou.“ Dobře. „A zrychli ty depa, tam je fakt rezerva. Kolo vyseď a běh napálíš.“ Kývu hlavou, ale myšlenky mi už letí směrem k vodě. Obětí, popřání hodně zdaru a odcházím do koridoru. S postupujícím časem se místo okolo mě zahušťuje. Tučňáků se zelenou čepicí jsou tu stovky a všichni netrpělivě poskakují, protahují se a čekají, až přijde jejich chvíle. Atmosféra je skvělá.
Startovním polem duní obvyklá roztleskávačka a všichni se dostáváme do varu. A to doslova. Je 27 °C, slunce praží a naše neopreny přitahují sluneční paprsky jak bonbón vosu. Po těle mi tečou potoky potu a pod čepicí mám rybník. Konečně startovní výstřel. Elita se vrhá do vody a my? Pečeme se na slunci ještě dalších 40 minut. Naštěstí stojím u bariéry, takže tu a tam schytám spršku vody, kterou na nás pořadatelé vylévají z petek. Konečně se blížím ke startovní bráně. Bum. Naše pětka může do vody. Vrhám se do moře a soustředím se na první tempa. Hned po třetím zanoření cítím vodu v brýlích. Do prdele! Otáčím se na znak, znovu utahuji brýle a doufám, že je trablům konec. K první bójce je to masakr. Několikrát schytávám pohlavek i kopanec a stejnou měrou rozdávám i já rány. Další stovky metrů už jsou v klidu. Plavci se rozprostřeli po koridoru a každý si jede svou lajnu. Podle Jendovy rady hledám někoho, na koho bych se přisál, ale jen to udělám, už mi jeho nohy lížou hlavu. To plavu tak rychle? Letí mi hlavou a pomalu si zvykám, že trať absolvuji sám. Víc, než tempo si hlídám techniku. Hlavně levou ruku, na kterou mě při posledním tréninku upozorňoval trenér: „Říkej si – levá lepší, levá lepší…“
Otáčím se okolo poslední bójky a mířím ke břehu. Cítím se dobře, přesto lehce polevuji v úsilí, abych z vody nevylézal mrtvý. Letmý pohled na hodinky mi nabízí skvělý čas. Jsem o 10 minut rychlejší než vloni. Běžím po pláži a očima hledám někoho z týmu. Nejsou tu. Asi čekají u depa. To je zatraceně daleko. Musím přeběhnout celou pláž, potom po silnici až k pytlům. To tu přestávku o moc nezkrátím.
„Pojď Píťo, pojď. Jedeš super! Rychlý depo. Pojď!“ Lenka mě tlačí i očima. Snažím se, co můžu, a už vybíhám pro kolo. A kde je Jenda s Barčou? Po závodě se dozvídám, že byli na kávě. Prý nepočítali s mým tak výrazným zlepšením času…
Po krátkém kličkování městem se trasa narovnává a já zaléhám na řídítka. V kole mám hendikep a to hned dvojí. Prvním je typ kola-většina závodníků má časovkářskou kozu, já jedu na klasické silničce, což soupeřům přidává třeba i 10% výkonu. A druhým je moje cyklistická kondice. No, s obojím teď už nic neudělám. Hlavu upínám na polovinu tratě, kde je asi tří kilometrové a dost drsné stoupání k otočce. Očima visím na tachometru a udržuji plánovaných 30 km/hod. Sakra, to se mi jede nějak snadno, letí mi hlavou. Nohy mi jdou jak nikdy. Ještě chvíli se držím taktiky, než si řeknu-hop, nebo trop. Zkusím to, zariskuji a uvidíme. Letím, jako šíp. Je to pro mě povzbuzení. Pod kopcem se vracím k Jendově taktice: Kopec vyjeď na rezervu, ať se neutavíš. OK, jedu na tepy. Posledních 500 metrů je to fakt stojka, kterou někteří závodníci jdou po svých. Otočka. Kopec dolů a po stejné trati, jen v opačném směru se vracím zpět do Cervia. Míjím 60 kilometr a zatím dobrý. Tempo si hlídám a tu a tam se schovám do pytle za soupeře, abych se trochu srovnal. Už jen 10 kilometrů. Rychlost 31,6 km/hod držím až do poslední chvíle. Před depem trochu svěsím, abych nevytuhnul. Slézám z kola a běžím depem ke stojanu a pak hned z pytlům. V těch tretrách to fakt nejde…Už zdaleka slyším povzbuzování. Srdce jede na plný koule. Já je miluju. Díky! Rykot překřikuje Jenda: Tati, máš to rozjetý na 5:30 hod. Cože? Kopanec, jako blázen. To musím zkusit. Už teď jedu nad předpoklad a mám před sebou běhání. Mojí nejsilnější disciplínu. Ale hned vzápětí slyším: Musíš jít na tempo 4:58! Moje emoce vybuchly a já se začal nahlas smát. Ty jsi blázen! Vybíhám.
Čekají mě tři okruhy po sedmi kilometrech. Ty první tři jsem tvrdej jak týdenní chleba, ale pálím pod vlivem motivačního koučinku. Pochopitelně moc rychle a tělo to poznalo. Dostávám do sebe gel, rovnám tělo, tempo a hlavu. Teď dáš první kolo, osaháš si trať. Po tom druhým už tě čeká jen posledních 7 km. Snažím se obelstít hlavu, aby mě pustila dál. Blížím se k otočce a už z dálky vidím vytáhlou postavu s blond vlasy. Jenda. „Tati, máš to super rozběhlý. Jen to nepřepal. Jez. Hlavně jez a dej si kolu, ať máš cukry.“ Po dvou stovkách metrů si mě „přebírají“ holky. Křičí, cinkají zvonky! Otočka a jedu druhou rundu. Cítím, že jsem se srovnal. Držím se v tempu a vizuálně mi pomáhá, že předbíhám jednoho borce za druhým. Očima přitahuji místo, kde mě čeká Jenda. Už! Běží vedle mě a udílí poslední rady: „Máš poslední kolo. Napal to. Nekoukej na hodinky a jdi! Zkus to! A běž až do konce, jde o sekundy.“ Do toho vzápětí Lenka s Barčou. Jsem vybuzenej, namotivovanej a dojatej. Posledních sedm kiláků do toho dám všechno. Říkám sám sobě: „To je jak kolečko podél Lužnice, co běháš doma.“ Občerstvovačky míjím, už nejím, nepiju, sázím na jedinou kartu. Na 18. km už narážím na strop. Teď se ukáže morál. Nesmím podlehnout pokušení zvolnit. Vyháním myšlenky z hlavy, jen střídám levou a pravou nohu. Znovu a znovu. Letím. Poslední dva kiláky fakt letím.
Před očima tma a někde kousek přede mnou cíl. Prolétám cílovou bránou s rukama nahoře a hned mířím ke svým. „Tak co?“ Vlastně ani nevím, v jakém čase jsem to dal. „Máš to! 5:30:26 hod. a jsi 11. v kategorii.“ Oči mám zalité slzami. Jsem dojatý a vděčný. Tohle byl můj životní závod se vším všudy!
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