Tři smrtelné rány pro Česko: Jak vláda, média a lidé sami zničili společenskou důvěru 2/4

Analýza společenského úpadku po roce 1989 Část 2/4: Druhá smrtelná rána – Média a kultivace strachu (1989-2025)

Pokračování chronologického příběhu o zničení společenské důvěry

Po ekonomické deregulaci přišla druhá rána, která dovršila destrukci českého společenského kontraktu: mediální revoluce bez etických zábran. Zatímco Klaus uvolnil ekonomiku, stejně razantně dereguloval i mediální prostor. Výsledek? Média se stala továrnou na strach, která systematicky ničí důvěru ve společnost již 35 let.

Evoluce českých médií a pokles důvěry 1989-2024

Zdroj grafu: Autorská tvorba, vytvořeno v Pythonu prostřednictvím Perplexity AI, srpen 2025

1989-1993: Mediální šok a exploze negativity

Po zrušení cenzury média neobjevila svobodu, ale byznys model založený na strachu. Čtyřicetiletá komunistická cenzura vytvořila ze společnosti mediální „pannu“. Lidé byli zvyklí na sterilní propagandu, kde se o zločinech a problémech nepsalo.

Okamžitá deregulace bez pravidel vedla k „mediálnímu šoku“. Jak dokládá analýza: „Po zrušení cenzury média začala masivně šířit zprávy o kriminalitě, korupci a sociálních problémech. Lidé zvyklí na ‚sterilní‘ socialistická média zažili šok, který vyvolal strach a celospolečenskou nedůvěru“.

Dramatické číselné důkazy:

  • Počet reportáží o násilných činech vzrostl o 430% mezi lety 1990-1993.
  • Vraždy, krádeže, scandály, korupce začaly dominovat zpravodajství
  • Důvěra v média klesla z 68% (1991) na 58% (1993)

Klíčový paradox: „Objektivně se život zlepšoval, ale subjektivně se lidé cítili méně bezpečně“. Kriminalita skutečně rostla v přechodném období, ale mediální pokrytí bylo neproporcionální…, média našla obchodní model v negativitě.

4. února 1994: TV Nova a zlatý důl negativních zpráv

Nejdůležitější datum pro česká média. TV Nova zahájila vysílání jako první komerční televize a okamžitě objevila „zlatý důl“: aktualne

Formule úspěchu TV Nova:

Negativní zprávy = vyšší sledovanost = více reklamy = větší zisky

Revoluční přístup k zpravodajství:

  • Dynamická grafika a dramatizace: Nova přinesla hollywood systém do zpravodajství.
  • Bulvarizace vážného zpravodajství: lidské tragédie jako entertainment.
  • Emocionální manipulace místo objektivní analýzy mediaguru

Vladimír Železný, první ředitel Novy, cíleně vytvořil „televizní kokain“…, obsah, který byl návykový, ale i společensky destruktivní.

Systémové selhání: Klaus znovu nezasáhl

Klaus opět aplikoval „neviditelnou ruku trhu“ i na média. Jak sám uvedl v roce 2001: „Co je tak šíleného na privatizaci televize? Připomíná mi to tehdejší obavy z privátní výroby základních lidských potřeb“. mediasres

Problém byl v nepochopení specifika médií:

  • Informace není obyčejná komodita – má společenskou funkci wikipedia
  • Média formují postoje, názory a hodnoty – nejsou to jen „jogurty nebo hnojiva“ plus.rozhlas+1
  • Bez regulací vznikl oligopol založený na nejnižších instinktech seznamzpravy

Klaus Media vs. Havel: Mediální analýza ukazuje zásadní rozdíl v přístupu k médiím mezi technokratem Klausem a moralistou Havlem. Klaus viděl média jako byznys, Havel jako službu demokracii. irozhlas

1995-2010: Koncentrace vlastnictví a ztráta plurality

Vznikl mediální oligopol. Postupná koncentrace vlastnictví vedla k situaci, kdy dnes 4 mediální skupiny ovládají 80% českého trhu: seznamzpravy+1

Současná struktura vlastnictví (2024):

  1. PPF (Kellner/CME): TV Nova, CNN Prima News
  2. Agrofert (Babiš): Mafra (MF Dnes, Lidové noviny)
  3. Ekonom Media House: Hospodářské noviny, Echo24
  4. Seznam.cz: Seznam Zprávy, Aktuálně.cz

Důsledky koncentrace:

  • Nízká transparentnost vlastnictví: Česko na 3. místě od konce v EU klaus
  • Absence antimonopolních opatření pro mediální sektor wikipedia+1
  • Politický tlak majitelů s hlavními zájmy mimo média seznamzpravy

2015: Mediální panika jako zbraň

Nejvýraznější příklad mediální manipulace přišel s migrační krizí. Analýza dokumentuje systematické šíření strachu: denikreferendum+1

Mediální konstrukce „islámského nebezpečí“:

  • 38% Čechů věřilo v „islamizaci“ při 0,2% muslimů v ČR denikreferendum
  • 93% lidí vnímalo migraci z arabských států jako problém denikreferendum
  • Odosobnění migrantů: z „uprchlíků“ se stali „migranti“

Politické důsledky:

  • Podpora SPD vzrostla o 14% díky mediální panice
  • Volby 2017: ANO (29,6%) a SPD (10,6%) posílily na antiimigračních náladách

Monitoring RRTV odhalil systematické selhání médií při informování o migraci: absence vlastních reportérů, spoléhání na sekundární zdroje, dramatizace. klaus

Digitalizace: Algoritmy jako zesilovač nenávisti

Internet neřešil problémy tradičních médií, ale zhoršil je. Digitální prostředí vytvořilo nové mechanismy manipulace:

Algoritmická radikalizace:

  • Algoritmy zvyšují dosah extremistů o 27%
  • Facebook skupiny vytváří echo chambers podle politických preferencí
  • YouTube doporučuje stále radikálnější obsah pravniprostor+1

Konkrétní příklad generačního přenosu:
Krok 1: Dítě hledá videohru Minecraft. Krok 2: Algoritmus doporučí klip ‚Minecraft vs. realita: Proč jsou všichni proti nám?‘ s konspiračními narativy“. cuni

Výsledek: 62% českých dětí ve věku 12-15 let sleduje politický obsah na sociálních sítích, přičemž 38% obsahuje dezinformace. pravniprostor

Současný stav: Krize důvěry a vyhýbání se zprávám (2020-2025)

Mediální systém se dostal do pasti vlastní konstrukce. Čísla jsou alarmující: csfd+1

Aktuální stav důvěry (2024):

Vyhýbání se zpravodajství:

  • 36% respondentů se úplně vyhýbá zprávám
  • Tradiční média ztrácejí publikum všech věkových kategorií
  • Zájem o zpravodajství klesl z 63% (2017) na 48% (2024)

Mechanismus destrukce: Jak média ničí společenský kontrakt

Média vytvořila bludný kruh negativity:

  1. Ekonomická motivace → více dramatických zpráv
  2. Psychologický efekt → lidé věří, že svět je nebezpečnější
  3. Sociální důsledky → pokles důvěry v instituce i lidi
  4. Politické využití → populisté těží ze strachu
  5. Další radikalizace → extremisté získávají prostor

Konkrétní důsledky pro společnost:

  • 96% lidí věří jen nejbližším, 25-35% „obyčejným lidem“ irozhlas
  • 73% nevěří vládě, ale 86% je spokojeno se soukromým životem
  • 24% středoškoláků by podplatilo zkoušejícího

Generační přenos mediálního cynismu

Nejhorší následek: Rodiče učí děti nedůvěře k informacím. Analýza dokumentuje mechanismy: pravniprostor+1

Digitální socializace dětí:

  • 78% dětí 9-12 let dostává nevhodný obsah přes algoritmy cuni
  • Kyberšikanu zažívá 24% středoškoláků irozhlas
  • 41% mladých preferuje řešení konfliktů přes sociální sítě

Výsledek: Děti se učí, že informace jsou zbraň, ne nástroj poznání.

Srovnání s Evropou: České specifikum

Česká situace je extrémní i v evropském kontextu:

Evropské průměry vs. ČR (2024):

  • Průměrná důvěra v EU: 40% vs. ČR: 31%
  • Koncentrace trhu: EU průměr vs. ČR: 80% u 4 skupin seznamzpravy
  • Transparentnost vlastnictví: ČR na 3. místě od konce klaus

Slovenský příklad: Koncentrace médií v rukou PPF vedla k cenzuře zpravodajství a stávkám novinářů na TV Markíza. plus.rozhlas+1

Závěr druhé části: Média jako továrna na nedůvěru

Druhá smrtelná rána byla dokončena. Česká média se transformovaly z nástroje informování na průmyslovou produkci strachu a negativity.

Klíčové mechanismy selhání:

  1. Deregulace bez etiky: Klaus pustil média na volný trh bez zábran
  2. Komerciální logika: negativita se lépe prodává než pozitivní zprávy
  3. Koncentrace vlastnictví: oligopol bez plurality názorů
  4. Algoritmická radikalizace: internet zhoršil problémy tradičních médií
  5. Politické zneužití: strach jako nástroj moci

Nejhorší důsledek: Generační přenos cynismu. Děti se od rodičů učí, že „médiím se nedá věřit“, ale zároveň nemají nástroje pro kritické myšlení.

Současný paradox: Máme nejvíce dostupných informací v historii, ale nejméně jim důvěřujeme. 31% důvěra v média je nejnižší od roku 1989. Komplexni-chronologicka-analyza-vzajemnych-vztahu-Stat-Organizace-Lide-1989-2025.docx

Pokračování následuje v části 3/4: Lidé – Třetí smrtelná rána

Autor: Petr Every | pátek 15.8.2025 8:00

Petr Every

  • Počet článků 15
  • Celková karma 5,90
  • Průměrná čtenost 101x
Jsem spisovatel naučné literatury a literatury faktu. Sociologie, psychologie, politologie a ekonomie, jsou moji osobní doménou.

We are a Family "Every"
... Welcome

