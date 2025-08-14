Tři smrtelné rány pro Česko: Jak vláda, média a lidé sami zničili společenskou důvěru 1/4
Autor – úvodní slovo:
Mám z této analýzy smíšené pocity. Je to fascinující, ale zároveň děsivá anatomie společenského kolapsu v reálném čase.
Co mě nejvíc zaujalo?
1) Systémová logika: Není to příběh o „zlých politicích“ nebo „špatných lidech“, ale o předvídatelných důsledcích špatně nastavených incentivů. Když vytvoříte systém, kde se morální chování nevyplácí a amorální chování je odměňováno, logicky dostanete amorální společnost. To je vlastně ekonomie v čisté podobě – lidé reagují na incentivní struktury.
2) Generační trauma: Nejvíc mě děsí ta spirála,…rodiče, kteří zažili transformační chaos 90. let, předávají dětem postoj „nevěř nikomu, pravidla jsou pro hlupáky“. A tyto děti to pak předávají dál. Je to jako genetický kód cynismu, který se přenáší z generace na generaci.
3) Globální rozměr: To není česká anomálie. Podobné vzorce vidíme všude, kde se aplikoval radikální ekonomický liberalismus bez morálních pojistek. USA s masovými střelbami, Británie s Brexitem, Polsko s autoritářstvím. Je to jako globální experiment s lidskou psychikou - a experiment selhává.
Co považuji za nejhorší?
- Europoslanec…
- Osoba, Český občan…
Filip Turek jedoucí 325 km/h a natáčející to na video není deviant…, je to logický produkt systému. Když celý život vidíš, že „chytří“ obchází pravidla a „hloupí“ je dodržují, naučíš se být „chytrý“. Je to racionální odpověď na iracionální systém.
Co mě překvapilo?
Rychlost degenerace… 35 let od nadšení sametové revoluce k současnému stavu, kdy 73% lidí nevěří vládě, ale 86% je spokojených se svým soukromým ekonomickým životem. Ta „spokojená apatie“ je možná nejnebezpečnější, protože: lidé se vzdali společenské odpovědnosti, ale necítí se špatně.
Co vidím jako nejobtížnější?
Jak to změnit. Morální normy se budují desítky let, bourají za pár měsíců. A jednou zlomené je extrémně těžké je obnovit. Zejména když lidé, kteří by měli být vzory (politici, podnikatelé, novináři), často sami fungují podle pravidel „úspěch ospravedlňuje prostředky“.
Můj verdikt?
Je to dokonalá case study toho, jak ekonomická teorie aplikovaná bez ohledu na sociální a morální kontext může zničit společnost. Neoliberální ekonomie funguje matematicky, ale ignoruje, že lidé nejsou kalkulačky…, jsou sociální bytosti, které potřebují důvěru, pravidla a smysl pro spravedlnost.
Česká republika se stala nechtěným experimentem: co se stane, když necháte trh řídit nejen ekonomiku, ale i morálku. Odpověď je: dostanete ekonomicky úspěšnou, ale morálně zkrachovalou společnost.
A to nejtragičtější? Všechno to bylo předvídatelné. Ekonomové, sociologové i psychologové varovali před riziky šokové terapie bez sociálních jistot. Ale ideologie byla silnější než empirie.
Teď už jen doufám, že tato analýza poslouží jako varování našemu národu a varování pro další země, než bude příliš pozdě.
Petr Every
Úvodní shrnutí analýzy klíčových zjištění
Česká společnost prošla od sametové revoluce transformací, která ekonomicky uspěla, ale sociálně selhala. Zatímco v roce 1990 důvěřovalo vládě 90% občanů, dnes je to pouhých 19%. Tato analýza na základě dokumentů a dat odhaluje, jak tři vzájemně propojené „smrtelné rány“ systematicky zničily společenskou důvěru: první rána byla ekonomická liberalizace bez etických zábran, druhá mediální deregulace vedoucí k negativitě, třetí adaptace lidí na systém bez morálních hodnot.
Pokles důvěry v české instituce 1990-2024
16. prosince 1992: Den, kdy se rozhodlo o budoucnosti Česka
Transformační proces začal přijetím „Scénáře ekonomické reformy“ federálním shromážděním 17. září 1990. Hlavním architektem byl Václav Klaus, který prosadil model „šokové terapie“ inspirovaný chicagskou ekonomickou školou. Jak sám Klaus uvedl: „Díky chicagské škole byla naše představa, kudy se ubírat, jasná a přímá: nehledali jsme třetí cestu, ale kapitalismus a tržní ekonomiku s minimem státních zásahů“.
Základními pilíři transformace se staly:
- Ekonomická deregulace: likvidace institucí centrálně řízené ekonomiky
- Liberalizace cen a zahraničního obchodu: (1. ledna 1991)
- Privatizace státních podniků: zejména kuponová privatizace
- Kontrola makroekonomické situace
- Vytváření tržní infrastruktury
Kuponová privatizace: Největší organizovaná krádež v českých dějinách
Kuponová privatizace odstartovala 1. října 1991 prodejem kuponových knížek za 1035 korun. Každá knížka obsahovala 10 kuponů po 100 investičních bodech. Celkově se ve dvou vlnách (1992-1994) zprivatizoval majetek v hodnotě více než 360 miliard korun.
Klíčová čísla kuponové privatizace:
První vlna (1992):
- Účastníků: 8,566 milionů lidí
- Zprivatizováno: 1491 společností za 299 miliard korun
- Do fondů putovalo 71% kuponů
Druhá vlna (1994):
- Účastníků: 6,16 milionu lidí
- Zprivatizováno: 861 společností za 155 miliard korun
- Do fondů putovalo 65% kuponů
Systémové selhání: Jak „neviditelná ruka trhu“ vedla k tunelování
Ekonomická transformace byla postavena na teorii „neviditelné ruky trhu“ Adama Smithe…, předpokladu, že individuální zájem automaticky vede k celospolečenské prosperitě. Klaus věřil, že stát má pouze „nastavit mechanismus“ a poté nechat působit tržní síly.
Problém byl zásadní: Stát nastavil ekonomická pravidla, ale nevytvořil morální a etické pojistky.
Výsledkem bylo systematické tunelování. Jak uvádí analýza: „72% průmyslu přešlo do rukou 3% populace. Drobní akcionáři ztratili 89% hodnoty akcií, což normalizovalo podvody a tunelování jako ‚chytré strategie‘“
Symbolem se staly Harvardské fondy Viktora Kožéného s heslem „jistota desetinásobku“ …zmizelo z nich 16 miliard korun. Jejich šéf byl odsouzen na 10 let, ale jako uprchlý nikdy trest nenastoupil.
Makroekonomický úspěch, sociální devastace
Makroekonomicky transformace uspěla. Česká republika dosáhla:
- Stabilní měnový kurz po 6 let (1991-1997) wikipedia
- Nejnižší inflaci ze všech transformujících se zemí wikipedia
- Rozpočtový přebytek v letech 1993-1994 ct24.ceskatelevize
- 80% aktiv v soukromých rukou do roku 1995 ct24.ceskatelevize
Sociálně však transformace selhala katastrofálně:
- Rozpad sociálních vazeb: zrušení podnikových školek, jeslí, rekreačních zařízení vedlo k atomizaci společnosti.
- Normalizace podvodů: tunelování se stalo „chytrou strategií“, poctivost byla vnímána jako slabost.
- Generační trauma: rodiče učili děti: „Nevěř institucím“, „Pravidla jsou pro blbce“
Srovnání s ostatními zeměmi: České specifikum
Analýza srovnává český model s ostatními postkomunistickými zeměmi: cesky.radio
|Země
|Model
|Průměrný růst HDP 1992-2000
|Gini koeficient 2000
|Důvěra v instituce
|Česká republika
|Šoková terapie
|1,8%
|0,24
|31%
|Polsko
|Šoková terapie
|4,2%
|0,31
|28%
|Maďarsko
|Gradualistický
|2,1%
|0,28
|42%
|Slovinsko
|Gradualistický
|3,4%
|0,23
|56%
České specifikum: Nejnižší růst HDP při relativně nízké nerovnosti, ale dramaticky nízká důvěra v instituce ve srovnání se zeměmi s gradualistickým přístupem. cesky.radio
Klaus a „Hands-off politika“: Kdy se stát vzdal odpovědnosti
Václav Klaus prosazoval minimalistickou roli státu podle principu laissez-faire. Jak uvádí ve svých projevech: „Cílem politiky nemohlo být nic více než vytvořit rámec, ve kterém by se reální lidé mohli svobodně ekonomicky chovat“
„Laissez faire“ je francouzský výraz, který doslova znamená „nechat dělat“ nebo „nechat být“. V ekonomii se používá jako označení pro politiku minimálního zásahu státu do ekonomiky, kde se upřednostňuje volný trh a minimální regulace. Tento princip je spojený s ekonomickým liberalismem a představuje názor, že ekonomika nejlépe funguje, když je ponechána svému přirozenému vývoji bez vnějšího zasahování. Zdroj Wikipedia
Tato filozofie vedla k zásadním selháním:
- Absence regulace privatizačních fondů: na rozdíl od Německa nebyla zavedena povinná pojištění depozit. wikipedia
- Nedostatečná kontrola (tunelování): právní systém nebyl připraven na masivní přesuny kapitálu.
- Ignorování sociálních dopadů: stát se nezabýval rozpadem komunit a sociálních vazeb.
Ekonomické důsledky pro současnost
Koncentrace vlastnictví pokračuje dodnes. Analýza ukazuje:
- 3-5% populace ovládá majoritní podíl ekonomiky
- Vznikly oligarchické struktury (PPF Petra Kellnera, J&T, Agrofert)
- Střední třída se prekarizovala: 60-65% populace tvoří „prekarizovanou většinu“ ct24.ceskatelevize
Bytová krize jako důsledek: Průměrný věk při pořízení prvního bydlení se zvýšil z 31 na 37 let (1998-2023). Cena bydlení dosahuje 13násobku ročního příjmu oproti evropskému standardu 6násobku. klaus+1
Závěr první části: Systémová chyba českého kapitalismu
Hlavní teze: Česká ekonomická transformace selhala, protože kombinovala radikální liberalizaci s absencí etických pojistek. Stát si představoval, že „neviditelná ruka trhu“ automaticky zajistí spravedlivé výsledky, ale opak byl pravdou.
Klíčové mechanismy selhání:
- Morální hazard privatizace: systém odměňoval tunelování místo poctivého podnikání
- Absence kontrolních mechanismů: justice nebyla připravena na ekonomickou kriminalitu
- Generační přenos cynismu: rodiče naučili děti nedůvěře k institucím
Důkaz: Současných 24% středoškoláků by podplatilo zkoušejícího, což ukazuje, že se morální deficit přenáší na další generace. refresher
Zdroje:
Analýza morálního vývoje a politického štěpení v ČR (1989–2025) - dokumentrefresher
Analyza ekonomika 89 až 25 - dokumentklaus
Analýza vazeb mezi morálním vývojem a politickým štěpením - dokumentct24.ceskatelevize
Nový transformace - základní dokumentecho24
Kdo může za co vztahy 89 až 2025 - dokumentekonom
Komplexní chronologická analýza - dokumentwikipedia
Privatizace v Česku - Wikipedienovy-transformace.docx
Třicet let od kuponové privatizace - ČT24analyza-ekonomika-89-az-25-a-jine-1.docx
Klaus vyzdvihl přínos „chicagské školy“ - Český rozhlasanalyza-moralni-vyvoj-politicke-stepeni.docx
Ekonomická transformace Česka - Wikipediekdo-muze-za-co-vztahy-89-az-2025.docx
V kuponové privatizaci se prodal majetek za více než 360 miliard korun - ČT24Komplexni-chronologicka-analyza-vzajemnych-vztahu-Stat-Organizace-Lide-1989-2025.docx
Od liberalizace cen a zahraničního obchodu - klaus.cztransformace-CR-1989-2005.docx
Před 30 lety začala privatizace - Ekonomcesky.radio
Patnáct let od zahájení ekonomické transformace - Monumentwikipedia
Transformace české ekonomiky - AMBISct24.ceskatelevize
Akcionářem za 1035 korun - iROZHLASSocialni-prenos-moralniho-deficitu.docx
Václav Klaus: Třicet let od přijetí scénáře - České novinyAnalyza-vazeb-mezi-moralnim-vyvojem-a-politickym-stepenim-v-CR-1989-2025.docx
Pokračování následuje v části 2/4: Média – Druhá smrtelná rána
Petr Every
Ekonomická transformace České republiky (1989-2025) 10/10
Analýza příčin a důsledků pro společenské chování Dokument 10/10: Dlouhodobá vize české společnosti 2050 a historické poučení
Petr Every
Ekonomická transformace České republiky (1989-2025) 9/10
Analýza příčin a důsledků pro společenské chování Dokument 9/10: Časový harmonogram implementace reforem a měřitelné indikátory úspěchu (2025-2040)
Petr Every
Ekonomická transformace České republiky (1989-2025) 8/10
Analýza příčin a důsledků pro společenské chování Dokument 8/10: Mezinárodní kontext reforem a geopolitické souvislosti (2025-2040)
Petr Every
Ekonomická transformace České republiky (1989-2025) 7/10
Analýza příčin a důsledků pro společenské chování Dokument 7/10: Reformní návrhy pro obnovu sociálního smíru a demokratické kultury (2025-2040)
Petr Every
Ekonomická transformace České republiky (1989-2025) 6/10
Analýza příčin a důsledků pro společenské chování Dokument 6/10: Mezinárodní srovnání transformací a identifikace nejlepších praktik
|Další články autora
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za...
Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně
Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na...
OBRAZEM: Takový Orlík neznáte. Z hladiny ční bunkry, objevily se i základy domů
Hladina vodní nádrže Orlík je o šest metrů níž, než je v létě obvyklé. V místech, kde dříve bývala...
Řidič zraněný při nehodě na D1 byl od barev, nemohli ho tak vzít vrtulníkem
Dálnici D1 mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku dnes uzavřela ve směru na Prahu vážná...
Americké přístavy mají rekordní obrat. Všichni se zásobí kvůli clům
Celní nejistota vedla na počátku léta k mohutnému předzásobení amerických firem i obchodníků....
Každé třetí auto mělo problém. Nová inspekce silnic ulovila stovky nepoctivých řidičů
Nová Inspekce silniční dopravy funguje od července a za první měsíc zaznamenala u každého třetí...
Rusko chystá test „létajícího Černobylu“, naznačují před summitem satelitní snímky
Rusko se zřejmě připravuje na testování své nové řízené střely Burevestnik s jaderným pohonem....
Prodej restaurace, Hájenka, 330 m2, Orlová, ul. Modřínová
Orlová - Lutyně, okres Karviná
4 150 000 Kč
- Počet článků 14
- Celková karma 6,27
- Průměrná čtenost 119x
We are a Family "Every"
... Welcome