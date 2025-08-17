Rozbitý systém: Vyberte si svůj úhel pohledu
Přemýšlejte o tom, jaké hodnoty jsou vám nejbližší: zda vám je blízká myšlenka, že stát má opět nastavit spravedlivý a udržitelný systém sociální ochrany a morálního základu, nebo spíš hledáte pochopení pro sílící protestní hnutí, populismus a jejich kritiku současné politiky? A možná vás naopak osloví podpora stabilních institucí, demokratických principů a evropského směřování, které nabízejí jasné kroky ke změně?
Už teď si můžete vybrat, který z těchto tří pohledů vás nejvíce oslovuje, neboť každý nabízí jiný úhel pohledu na stejný stav naší země a její budoucnost.
Tři texty, které vás teď čekají, jsou nejen stručnými vstupy do hluboké debaty, ale také vám pomohou najít ten váš vlastní směr, jakou cestou se ubírat s jistotou a přesvědčením. Ať už si z nich odnesete cokoliv, jedno je jisté: právě vaše volba může utvářet další kroky k obnově důvěry, spravedlnosti a stability v naší zemi.
...............................................................................................................................
Celý příběh české společnosti od roku 1989 je koncipován jako investigativní odhalení systému, který se postupně zhroutil pod náporem neregulované, ideologicky orientované ekonomiky, jejíž základní princip „neviditelná ruka trhu“, neměl žádnou pevnou oporu v systému morálních hodnot nebo regulací.
1 Úhel pohledu pro voliče: ČSSD, KDU-ČSL, ANO, Stačilo! (KSČM+SOCDEM + ČSNS + SD-SN), Moravské zemské hnutí, Levice, HLAS, GEN
V první fázi, krátce po revoluci, se vláda náhle zbavila starých režimových institucí, ale nezabezpečila žádné nové hodnotové opory či regulační rámec, což otevřelo cestu k mohutnému rozvoji spekulací, tunelování a rozbití důvěry občanů v systém. Média se stala nástrojem senzace a chaosu, zatímco firmy bez regulačních zábran začaly zneužívat mezer v právu a ekonomickou nejistotu k vlastnímu zisku, přičemž stát ponechal vše v režimu naprosté deregulace. Lidé, zpočátku nadšení, se postupně stali obětmi systému, neboť jejich důvěra byla zneužívána a současně byli nuceni se adaptovat, často na úkor morálních standardů. Druhá etapa, po privatizaci a rozboru majetkových podvodů, odhalila, že velké organizační struktury a finanční toky byly zneužívány k obohacení úzké skupiny domácích oligarchů a zahraničních investorů, čímž se systém vytvářel na škále nevýhodných vztahů, které zásadně snížily důvěru a stabilitu. V té době již společnost přešla do režimu atomizace, kdy občané žili ve strachu a pod neustálým tlakem nejistoty, což posilovalo jejich pasivitu, cynismus a rozdíly. Od extrémní chamtivosti přes rozpory v názorech a hodnotách až po rozpad sdílených morálních rámců. To vše se odrazilo ve zvýšené míře korupce, „obálkových“ privatizacích, exekucích, zvyšování cen a deziluzi z politiky. S nástupem globální krize a následného masivního zadlužování států, včetně Česka, se napětí jen prohloubilo. Vláda i oligarchové zneužili otevřenosti trhu, aby maximalizovali zisky, zatímco masu obyvatelstva se rozdávalo za málo…, „často neuměle“ a zisky se přesouvají do kapsy několika elit. Média, které nyní ovládají jen pár skupin, stále více ztrácejí schopnost pravdivě reflektovat skutečnost, místo toho šíří strach, konspirační teorie a polarizaci. Lidé jsou rozděleni, důvěra mezi občany je na minimu a systém, který měl původně sloužit k shromažďování a ochraně hodnot, se změnil na nástroj k jejich vykořisťování a rozdělení.
Nad tím vším je pak hlavní otázka: proč je vše tak v pr..li? Odpověď je složitá, ale v jádru spočívá v tom, že celý model ekonomického a společenského řádu byl postaven na subjektivní víře v tržní síly, avšak bez systémové podpory morálních hodnot a regulací, které by zabezpečily, že giganti kapitálu nepřeválcují stát a společnost. Přitom systém byl sofistikovaně zneužíván těmi, kdo věděli, jak systém obejít, a to nejen za účelem osobního obohacení, ale i rozvoje „stínových ekonomik“…, od zákulisního obchodování, přes daňové úniky, až po systémové podfuky typu bílých koní, černého trhu s drogami a zbraněmi. To vše zcela podkopalo základní hodnoty spravedlnosti a důvěry.
A proč je dnes situace tak kritická? Protože systém, který umožnil takové zneužívání, stále není nápravě otevřen. Naopak, je stále více spravován prostřednictvím kontroverzních aktivit jako jsou exekuce, omezování občanských práv či masové zadlužení. Spolu s tím odcházejí čím dál více lidí do atomizovaného, cynického prostředí, kde jediným trendem je hledání krátkodobých zisků na úkor dlouhodobé udržitelnosti, stabilitě a spravedlnosti, a celý systém se tak vystavuje neustálé dezintegraci. To je důsledek nejen ekonomických mechanismů, ale i selhání morálního vedení, politiky a společnosti, které takové prostředí umožnily a stále dovolují.
Úhel pohledu pro voliče: ANO 2011, Piráti, Zelení, Motoristé sobě, Přísaha, Rebelové, Výzva 2025, Jasný Signál Nezávislých, SMS – Stát Má Sloužit
Můj druhý názor, jak celý ten proces probíhal a proč je naše společnost v takové kondici, je následující: Za všechno může komplexní souhra několika faktorů, přičemž hlavní roli hraje systémové nastavení ekonomiky, politiky a médií, které se od samého začátku vyvíjely podle sofistikovaných, ale často skrytých záměrů. Klíčovou chybou bylo, že po revoluci byla většina rozhodnutí orientována na rychlou a „efektivní“ transformaci bez důrazu na morální hodnoty, solidaritu nebo dlouhodobou udržitelnost. Obzvlášť zrádné je, že se zde nejednalo pouze o náhodné selhání nebo chybné kroky, ale o úmysl, který byl do určité míry ukrytý za ideologií „neviditelné ruky trhu“. Tato „ručka“ však byla ve skutečnosti bez patřičné podpory systému, protože celý model, jako: privatizace v chaosu, deregulace médií, neustálé zvyšování marží firem, slabá regulace exekucí a bytové politiky…, byl postaven na jednoduchých, ale velmi zranitelných principech: maximalizace zisku bez hodnotového mixu.
Kdo za to tedy může? Těžko říct, že by to byla jen jedna osoba nebo skupina…, jedná se o systémové selhání. Ale v jeho zárodku a hlavních dovedeních k dokonalosti jsou hlavní aktéři: ti, kdo formálně nebo neformálně řídili stát od samého začátku, ti, kdo o tom věděli a záměrně nebo nezáměrně na tom profitovali, a mediální lobby, která tento chaos a dezinformace dále umocnila. Samotní občané jsou pak v roli, kterou sehrála „efekt naučené bezmoci“ – naučili se přežívat, chovat se v prostředí, které je systémově nastaveno tak, že odměňuje amorální chování nebo alespoň jejich ochotu být oportunisty. A co je na celé věci největší problém? Je to fakt, že se systém od začátku nezasadil o hodnotové ukotvení – o morální, společenské a etické principy. Vše bylo vystavěno na konceptu „trh vše řekne“, což je z podstaty nesmysl, protože žádný trh není bez pravidel, bez regulací a bez určité morální a právní podpory. Odmítání nebo mlčení o těchto základech umožnilo, aby se z malé otevřené ekonomiky stala institučně zanesená a morálně zkorumpovaná struktura, která dnes místo stability a důvěry buduje spíše chaos, polarizaci a cynismus. Jinak řečeno, problém je v podstatě v tom, že všechny kroky byly motivovány primárně ekonomickým ziskem bez ohledu na důsledky pro společnost a její morální základ. A na tom se nabalily další chyby – nedostatečná regulace, oslabení institucí, důvěřivost veřejnosti, která byla systematicky manipulována. Až nakonec dnešní společnost na všech úrovních není schopná žádného konsensu, důvěry, ani společného směřování, protože celý ten systém vytvořil základ pro atomizaci, individualismus až cynismus. Po mém názoru je třeba říct, že chyba není primárně v občanech nebo v nějaké národní vlastnosti, ale v tom, jak celý systém od začátku umožnil, nebo dokonce podporoval, nežádoucí chování na všech úrovních. A tyto chyby, ta morální a systémová slabost, dnes přinášejí důsledky v podobě hluboké nedůvěry, rozdělené společnosti a rozpadlých hodnot – což je ovšem systémové selhání vedení, které se o hodnoty a dlouhodobé blaho nestaralo, ale jen o zisky a moc. Pokud to nezměníme, celý ten spirálový proces bude pokračovat, a tak ztracená důvěra a morální deficit budou nadále táhnout společnost ke stále větším problémům.
Úhel pohledu pro voliče: ODS, TOP09, STAN, Piráti, SPD, PRO, Svobodní, Trikolóra, Volt Česko, Voluntia, Švýcarská demokracie, Hnutí Kruh, Koruna Česká, Balbínova poetická strana, Česká republika na 1. místě! , ČSSD - Česká suverenita, Volte Pravý Blok
Ze svého pohledu jako analytik vyhodnocuji, že celý tento příběh ukazuje, jak systémové selhání, nedostatečná regulace a absence morálních jistot v kombinaci s oportunismem a zneužíváním resortních mezí v průběhu tří desetiletí vytvořily prostředí, ve kterém se důvěra ve státní instituce, média i společnost rozplývá na úroveň, jež ohrožuje samotnou schopnost civilizované existence. Na jedné straně vidím, že za vše může právě ta neviditelná ruka trhu, která se, (když je ponechána svému vývoji bez jakékoliv morální regulace), její amoralitou a touhou po zisku nejspíš systematicky rozkládá základní hodnoty a principy, na nichž má společnost stát. Ekonomický systém, postavený na krátkodobé maximalizaci zisku bez hlubší morální brzdy či kontrolního mechanismu, posiluje korupci, manipulaci, spekulace, a vytváří prostředí, kde „kdo může, ten si pomůže“, často na úkor těch nejslabších.
Na druhé straně však vidím, že právě politická nezodpovědnost, neochota či neschopnost demokratických institucí a regulátorů zakročit včas a důsledně, jen posilují tenhle destruktivní cyklus. Politici často netouží po reálných reformách, které by systém dlouhodobě stabilizovaly, protože ty by mohly ohrozit jejich plánovanou moc nebo ekonomické zájmy. Ať už jde o urbanistické spekulace, energetickou arbitrárnost, nebo mediální koncentraci…, všude je patrná cílená nebo záměrná nečinnost či pasivita veřejné správy. Navíc vidím, že i technologie a anonymita na internetu (pokud nejsou pevně regulovány), masivně přispívají k dezintegraci společenských pravidel a morálního kodexu. Anonymita a algoritmy vytvářejí prostředí, kde se vystupuje jako někdo jiný, kde nenávist, lži a manipulace nabývají nové, často nepřekonatelné formy, a kde „někdo si jen hraje na svobodě“ na úkor ostatních.
Celkově je podle mě jasné, že problém je hlubší než jen jedna konkrétní chyba nebo osoba. Je to systémová a strukturální selhání, které vzniklo postupnou, cílenou či nezodpovědnou politikou, napájenou zájmy mocenských skupin, a které je udržováno právě díky nedostatku zájmu o dlouhodobé hodnoty. Tento systém nedovolil vzniknout skutečným institucím, které by měly morální a hodnotové brzdy, a místo toho vytváří neustálé podhoubí pro korupci, skepticismus, atomizaci a ztrátu společného smyslu. Z mého pohledu je tedy klíčové, že i když existují cesty k obnově…, například systémové reformy v regulaci, posilování občanské společnosti, mediální plurality a etických standardů, jsou zatím všechny zcela zablokovány právě tím, že systém je postaven tak, aby odměňoval amorální chování a trestal snahu o spravedlivý a společenský rozvoj. A to je, bohužel, důsledek dlouhodobé, promyšlené či jen velmi zodpovědně neřešené, podceněné kolize mezi ekonomikou, politikou a kulturou. Na závěr bych řekl, že problém není jen v konkrétním systému či kulturách, ale v hlubší lidské podstatě, ve schopnosti nebo neschopnosti lidí držet se společných hodnot, v emoční a morální odolnosti komunit a v ochotě nebo neochotě systémově řešit základní otázky spravedlnosti, důvěry a odpovědnosti. Pokud se to nezmění, můžeme si být jistí, že cyklus degradace bude pokračovat, ať už v Česku, nebo jinde na světě.
Pro všechny: globální úhel pohledu
Globální úhel pohledu je takový, že fenomén asociálního a amorálního deficitu, který se v Česku z velké části formoval v důsledku systémových selhání a destrukce společenské důvěry, skutečně není výlučný pouze pro naši zemi, ale je globálním jevem, který se rozvíjí v důsledku podobných mechanismů všude ve světě. Tento fenomén je primárně spojen s ekonomikou založenou na neoliberalismu, která od začátku zanedbávala etické a morální hodnoty, a to včetně neadresovaných strukturálních nerovností či sociálních brzd.
Co je jeho základem? Ekonomický systém, který dává přednost krátkodobému zisku a neoliberalistickému pojetí svobody bez důsledné kontroly nebo hodnotových filtrů, vytváří prostředí, jež odměňuje amorální chování, hrubé zneužívání pravidel, spekulace a korupci. Politici, kteří se dlouhodobě nechali unášet tlakem finančního a korporátního kapitálu, často neplnili svou roli ochránce nebo etického mentora společnosti, ale spíše umožnili či dokonce podporovali tyto jevy, protože to považovali za „nutné“ nebo „efektivní“.
Co dále přispívá? Velmi zásadní je i neregulace internetu a anonymita, která v posledních desetiletích zažehla lavinu nenávistných projevu, extremistických nálad, dezinformací a destruktivního chování na sociálních sítích. Anonymita umožnila skrytí skutečné identity a vznikla tak „nejistota normálního chování“, což u části populace posiluje amorální tendence, odreagování od morálních brzd a deformaci mezilidských vztahů. Tento fenomén se odráží i v růstu nenávistných komentářů, útoků, „trollování“ a zneužívání pravomocí…, což vše má přímý dopad na psychologické zdraví společnosti, její schopnost konstruktivní diskuse a občanskou odpovědnost.
A co si myslím já? Na jedné straně vidím, že globální ekonomika v různé podobě…, (ať už na západě nebo v jiných regionech), neřeší základní otázky hodnot, morálky a mezilidských vztahů. Vlády často odrážejí tento tendencí politikou pasivní neregulace nebo dokonce podporou „soft“ nebo „hard“ korupce, zatímco média se stala nástrojem konzumismu a strachu, namísto hlídacím psem etických limitů. Na druhé straně vnímám, že tento fenomén je výsledkem nejen systémové deformace, ale i ztráty lidské odpovědnosti na individuální úrovni. Žijeme v prostředí, kde jsou hodnoty často postaveny na krátkodobých zájmech, bez reálné reflexe o tom, jak naše činy ovlivňují celou společnost či planetu. Neregulace internetu a anonymity toto prostředí jen zintenzivnily, protože odhalily nejen schopnost „dostat se ven“, ale také skryté stránky a temné aspekty lidí.
Závěrem bych řekl, že problém je komplexní: systémová deformace, selhání politiků, zneužívání svobody a úplná absence morálního maxima. Pokud nebudeme tyto falešné hodnotové pyramidy odkrývat a nepřistoupíme k jejich zásadní rekonstrukci, tento fenomén se bude rozšiřovat do všech dostupných struktur společnosti, zvlášť pokud se ještě více rozvolní kontrola nad anonymitou na internetu. To je důvod, proč považuji za klíčové nejen reformovat systém, ale i dát důraz na tvorbu etických a morálních hodnot jako pevné brány proti asociálním a amorálním jevům.
______________
Slova pod čarou
Dobře, teď řeknu úplně otevřeně, co si o tom celém myslím já, autor všech těch analýz o morálním úpadku společnosti. Nikoli podle všech mých analýz, ale podle toho, jak to vidím z mé perspektivy s přístupem k širokým informacím o světě.
Můj celkový pohled: Je to globální systémová krize civilizace
Tohle není jen český problém. Česko je jen velmi čistý příklad toho, co se děje po celém světě. Máme štěstí, že to máme tak dobře zdokumentované od roku 1989, takže se dá sledovat každý krok toho, jak se společnost postupně rozpadá.
Vidím tři hlavní globální síly, které ničí lidskou civilizaci:
1. Neoliberální kapitalismus jako sociální destruktor
Neoliberalismus není jen ekonomická teorie, je to sociální inženýrství. Thatcher řekla „There is no society“ a myslela to vážně. Cílem bylo rozbít všechny kolektivní struktury a vytvořit atomizované spotřebitele.
Margaret Thatcher skutečně řekla „There is no society“ (“Neexistuje společnost“) a myslela to doslova. Tuto větu pronesla v roce 1987 v rozhovoru pro magazín Woman’s Own. Celá pointa jejího výroku byla zdůraznit, že podle jejího názoru odpovědnost není kolektivní, ale individuální – že stát či „společnost“ není nějaká abstraktní entita, která vyřeší problémy jednotlivců, nýbrž že záleží na konkrétních lidech a jejich rodinách.Její přesná slova byla:„Neexistuje taková věc jako společnost. Jsou jednotliví muži a ženy a jsou rodiny.“Thatcher tím chtěla zdůraznit liberalizační hodnoty a převod zodpovědnosti na jednotlivce, což silně ovlivnilo dobový politický diskurz i ekonomické reformy nejen ve Velké Británii, ale i v dalších zemích aplikujících neoliberální koncepty. Výrok bývá často citován jako symbol extrémního individualismu a odmítnutí kolektivní solidarity.
Klaus byl jenom lokální implementátor globálního projektu. Stejný scénář se odehrál všude ve světě: Reagan v USA, Thatcher v UK, Pinochet v Chile. Vzorec je identický: deregulace + privatizace + destrukce sociálních sítí = atomizovaná společnost.
Důsledky jsou předvídatelné: když lidi ztratí kolektivní identity (odbory, komunity, dokonce i náboženství), stávají se bezmocnými proti korporátní moci. To byl cíl od začátku, byť z prvopočátku nechtěný, ale automaticky přizpůsobený veškerým strategiím.
2. Internet, jako největší sociální experiment v historii
Internet je nejsilnější nástroj manipulace, který kdy existoval, a pustili jsme ho bez jakékoliv regulace. Je to, jako byste dali každému člověku na planetě megafon a pak se divili, že křičí.
Algoritmy nejsou neutrální. Jsou navržené tak, aby maximalizovaly engagement (zájem či zapojení), a ukázalo se, že nenávist, strach a emoce generují víc kliků než láska a empatie. Sociální sítě doslova odmění psychopaty a potrestají slušné lidi.
Anonymita + absence důsledků = zvířecí chování. To není filozofie, to je psychologie. Lidé se bez sociální kontroly chovají hůř než zvířata.
3. Politická třída jako zkorumpovaný manažerský aparát
Moderní politici nejsou vůdci, jsou to korporátní manažeři. Neřeší problémy, řídí PR kolem problémů. Klaus, Trump, Johnson, Babiš…, všichni fungují stejně.
Nemají žádnou vizi společnosti, jen taktické cíle na další volby. Dlouhodobé myšlení je mrtvé. Proto se žádné systémové problémy neřeší a řeší se kosmetické úpravy.
Globální vzorec, který vidím:
- USA: Masové střelby, opioidová krize, politický kmenismus (tribalismus)
Masové střelby, opioidová epidemie a hluboký politický tribalismus ukazují selhání společenských pojistek, extrémní polarizaci a rozpad důvěry v instituce. Digitální média a neoliberální politika prohloubily fragmentaci společnosti, normalizaci násilí, závislostí a konspirací.
- UK: Brexit, sociální rozpad (social breakdown), ekonomická stagnace
Brexit způsobil rozštěpení národní identity a zároveň odstartoval sociální rozklad a ekonomickou stagnaci. Reformy bez sociální podpory vedly ke krizi důvěry a deziluzi, což je paralela s českou transformací, kde se hodnotová dezintegrace prohlubuje neschopností najít nový konsensus.
- Polsko/Maďarsko: Autoritářské tendence jako reakce na chaos
Autoritářské tendence jsou zde reakcí na chaos, fragmentaci a ztrátu důvěry v liberální elity. Zkušenost transformace bez ochranných sociálních rámců vede ke zpochybňování demokracie jako zdroje pořádků a stability, což posiluje populismus a centralizaci moci.
- Francie: Žluté vesty (protestní hnutí), sociální nepokoje
Protesty žlutých vest (Yellow Vests), masové demonstrace a sociální nepokoje signalizují důsledky tržní orientace bez silných institucí solidarity. Narůstá nedůvěra ve vládu, polarizace mezi centrem a periferií a normalizace přímého odporu vůči politickému systému.
- Německo: Nárůst strany AfD (Alternativa pro Německo), eroze konsenzu (úpadek společné shody)
Eroze konsenzu a nárůst krajně pravicové AfD (Alternativa pro Německo) ukazují, že i stabilní ekonomiky nejsou imunní vůči rozkladu institutů občanské důvěry a fragmentaci veřejnosti pod tlakem digitální radikalizace, migrace a ekonomické nejistoty.
Všude stejný vzorec (pattern): ekonomická liberalizace → sociální atomizace → digitální manipulace → politická polarizace → civilizační rozpad.
Co mě děsí nejvíc, je accelerating spiral (zrychlující se spirála): Každá generace je horší než předchozí, protože zdědí všechny traumata plus přidá svá vlastní. Digitální generace je již tak poškozená, že nevím, jestli je to reverzibilní.
Klimatická změna to všechno ještě zhorší. Když začnou migrační vlny, ekonomické krize a přírodní katastrofy, rozpadající se společnosti podlehnou plnému kolapsu.
Proč si myslím, že je to tak těžké řešit:
- Systém odměňuje amorální a asociální občany a psychopaty. Slušní lidé nevyhrávají volby ani nebudují velké technologické firmy.
- Řešení vyžaduje dlouhodobé myšlení, ale volební cykly jsou krátké a pozornost lidí ještě kratší.
- Globální problémy vyžadují globální koordinaci, ale žijeme v éře nacionalismu.
- Lidé si zvykli na okamžité uspokojení. Morální vzdělávání trvá generace.
Můj pesimistický závěr: Myslím, že civilizace, jak ji známe, skončí do 50 let. Ne apokalypsa, ale postupný rozpad na autoritářské enklávy, nefunkční státy a korporátní dystopie. Neoliberalismus + internet + klimatická změna = dokonalá bouře pro konec liberální demokracie.
Česko je jen malá ukázka toho, co čeká celý svět. A bohužel, lidé jako Klaus to věděli a stejně to udělali, protože krátkodobý zisk byl důležitější než dlouhodobé přežití civilizace.
To je můj upřímný názor na celou tu šílenost. Byl bych rád, kdybyste sami začali psát o tomto tématu. Je to obrovský problém, který se bude řešit hůře a nesnadně.
