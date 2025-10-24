Proč jsme vulgární na sociálních sítích...
Proč jsou lidé na sociálních sítích často sprostí, a přitom jsou ve skutečném životě slušní a spořádaní? Tato otázka není jen o charakteru jednotlivců, ale odráží hlubší systémové problémy v naší společnosti a v jejím způsobu komunikace.
Začneme u toho, jaký vztah měli lidé k moci a jak komunikace mezi mocnými a obyčejnými lidmi v minulosti probíhala. První prezident Československa Tomáš Garrigue Masaryk si každý týden sedal v Lánech s lidmi ze všech vrstev. Nemusel to být formální úřad ani kancelář, ale osobní setkání, kde každý mohl přímo říct, co mu vadí, nebo co by je chtěl změnit. Takový osobní přístup vytvářel pocit, že hlas jednotlivce má význam a že může ovlivnit dění.
Za komunismu, třebaže byl režim diktátorský a lidé se báli, měla komunita paradoxně přístup ke svým představitelům. Znali jména místních funkcionářů, věděli, kde je najít, a mohli k nim přistoupit. I když to bylo spojeno s určitou mírou strachu a donucení, pořád existovala možnost osobního dialogu.
Po revoluci v roce 1989 ovšem přišla změna..., svobodná země přinesla svobodu projevu, podnikání a studia, ale zároveň i nedostupnost těch, kdo skutečně rozhodují. Politici, bankéři, vedoucí firem a institucionální představitelé se ukryli za byrokratické vrstvy a nedostupné sekretariáty, komunikační kanály zpřístupněné jen formálně a vzdáleně. Hledat přímý kontakt s nimi se stalo téměř nemožným.
Zároveň byl nastolen liberální ekonomický model, který umožnil obchází pravidla – ti, kdo ovládali systém za komunistů, jeho principy dobře znali a v nové době s nimi mohli fungovat mnohem efektivněji, což vedlo k rozsáhlým privatizacím a ztrátám důvěry mezi obyčejnými lidmi. Kupónová privatizace sice nabízela šanci stát se spoluvlastníkem, ale většina kupónů byla zmanipulována, a mnoho lidí tak přišlo o téměř veškerý nainvestovaný majetek.
V praxi tak dnes, když člověk přijde s vlastní aktivitou třeba do banky, najde strohý systém, kde bankéř nemá pravomoc rozhodnout o vstřícném přístupu k nestandardnímu projektu. Vše se zamítá podle předepsaných pravidel, kde není prostor pro individuální řešení. Politici jsou dostupní jen pro média, ale ne pro běžné občany, jimž zůstávají kontaktovat jen jejich sekretariáty, které neodpovídají.
Medializace a později internetové algoritmy pak poskytly prostor pro anonymitu a radikalizaci. Negativita, vulgarita a konflikty přitahují pozornost více než rozumná diskuse, protože algoritmy upřednostňují „engagement“. Tak vzniká prostředí, kde lidé své frustrace ventilují vulgárními slovy, protože jiný hlas slyšen není.
Příkladem frustrace a zároveň bezmoci je hnutí Milion chvilek, které na Václavském náměstí svolalo stovky tisíc lidí prosících o dialog a změnu, avšak jejich hlas zůstal bez odezvy na nejvyšších místech moci.
Výsledkem je generační přenos nedůvěry: rodiče, kteří zažili chaos a zklamání devadesátých let, vychovávají děti v přesvědčení, že systém je proti nim a že se musí spoléhat jen na sebe. To vede k růstu cynismu, apatie, a paradoxně i vulgárnosti, protože ta je dnes jedinou cestou, jak být „slyšen“.
Historie nám zároveň ukazuje, že když se přeruší komunikační vazby mezi mocí a obyčejnými lidmi, společnost rychle ztrácí morální základy a rozpadá se. Pokud nechceme pokračovat tímto směrem, je nezbytné vrátit osobní odpovědnost a komunikaci – jako to dělával Masaryk – tváří v tvář, nikoliv skrze anonymní kanály.
Změna musí přijít zhora, ale i s dola, od nás všech, kteří chceme svobodně a důvěryhodně komunikovat a kteří nechceme, aby za nás někdo rozhodoval, ale chceme být účastníky rozhodování.
Bez této obnovy dialogu bude vulgarita na sítích dál stoupat, protože jedinou měnou nadějného hlasu zůstane křik. Ne proto, že by lidé chtěli být sprostí, ale proto, že jiný prostor, jak být slyšen, neexistuje.
Petr Every
Petr Every: Pozitivní analýza české společnosti? NE!
Napsal jsem mnoho analýz, ale tato je unikátní. Pominu-li délku, která spíše odradí od čtení, tak bonusem je samotné odhalení systémového pozadí, které si nejsme schopni běžně uvědomit a které nám pomůže pochopit proč je jak je...
Petr Every
Analýza vývoje politických stran v ČR od roku 1989 do roku 2025
Analýza morálních hodnot a politických preferencí pro → Analýzu volebního chování v ČR a jeho morálních kořenů pro → Analýzu vývoje politických stran v ČR od roku 1989 do roku 2025
Petr Every
Neviditelná ruka trhu v České republice...
...Komplexní analýza selhání liberální transformace (1989-2025). Každý by měl vidět do pozadí „neviditelné ruky trhu, která byla základem pro formování našeho státu...
Petr Every
Časová chudoba rodičů a generační přenos morálního deficitu
Časová chudoba rodičů a generační přenos morálního deficitu: Komplexní analýza systémového selhání české společnosti (1989-2025) 1 a 2 část
Petr Every
Příběh české společnosti
Příběh české společnosti je rozdělen na 3 části a celkové čtení zabere cca 15-20 minut. Myslím, že se jedná o velmi zdařilý článek, který u každého čtenáře zanechá výraznou stopu. Jedná se o neformální pojetí reality a faktů...
|Další články autora
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...
Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.
Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...
Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu
Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...
Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf
Seriál Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné...
OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví
Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice...
Kolumbijec v Londýně rozčtvrtil dva muže, ve vězení má strávit skoro půl století
Britský soud uložil doživotní vězení s minimální délkou 42 let Kolumbijci, který loni v Londýně...
Motoristé chtějí Turka „dohrát do konce“. Rýsuje se řešení, jak situaci odblokovat
Premium Ani dva týdny od vypuknutí kauzy s údajnými rasistickými příspěvky poslance a čestného prezidenta...
U Venezuely přituhuje. USA potopily další pašeráky a vyslaly největší letadlovou loď
Americká armáda podnikla letecký útok na další loď v Karibiku, šest lidí na palubě zemřelo, uvedl v...
Fiala podpořil údery v hloubi Ruska, Zelenskyj žádá o tlak na stínovou flotilu
Český premiér Petr Fiala po pátečním jednání takzvané koalice ochotných podpořil ukrajinské...
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...
- Počet článků 27
- Celková karma 7,75
- Průměrná čtenost 181x
We are a Family "Every"
... Welcome