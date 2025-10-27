Mezi Habsburky a demokracií: Analýza morálního úpadku českého národa 3/3
Část 3/3: Cyklus a bez východiska – Od Habsburků k dnešku a otázka budoucnosti
Vzorec evropského morálního kolapsu
Aby se porozumělo současnosti, je nutné pochopit vzorec, který se opakuje: každá společnost, která ztratí vnější disciplínu bez vnitřní morálky, přechází přes chaos do autoritarismu. Tri-smrtelne-rany-pro-Cesko.pdf 1 2 3
- Rakousko-Uhersko mělo vnější disciplínu bez svobody…, lidé byly morální, protože nesměli a ani nemohli být jiní.
- První republika měla svobodu bez disciplíny…, lidé dostali volbu a mnozí si vybrali parazitismus, protože nechtěli být neustále chudí a hlavně parazitismus se stal běžnou normou celé společnosti, bez zákonného postihu.
- Komunismus měl disciplínu a (alespoň formálně) cíl…, společné dobro…, ale bez svobody.
- Demokracie po 1989 přinesla svobodu a..., nikoli disciplínu, ale Svobodný trh, který se stal novou ideologií a doktrínou celé společnosti. Pribeh-ceske-spolecnosti.pdf 1 2 3
Otázka tedy zní: Může existovat společnost, která má svobodu, disciplínu a morálku zároveň?
Historie odpovídá pesimisticky: Zatím se to nepovedlo...
Rakousko-Uhersko (1867–1918): Stabilita skrz disciplínu
Habsburská monarchie poskytla české společnosti vnější rámec morálky. Lidé nebyli sami o sobě dobrý…, byli dobří proto, že je kontrolní mechanismy přinutily být dobří. Farář dohlížel na manželství, úředník na daně, sousedi na chování.
Tato disciplína měla svou negativní daň: přetvářku, nerovnost, absenci svobody osobního života. Zároveň měla i vlastní kladné hodnoty: sociální soudržnost, nízkou kriminalitu, jasné normy. 1 2 3 4
Rakousko-Uherský systém jako celek byl zrcadlem hierarchie: v horní části společnosti „šlechta, vysoké duchovenstvo, vrcholní úředníci“ panovala norma honoru a ctnosti. V dolní části „služebnictvo, dělníci, chudina“ byla to norma poslušnosti a smíření se s údělem. Ale všichni žili ve stejném právním systému, všichni sloužili stejnému státu, všichni věřili stejnému Bohu. 1 2 3
To, co dnes nazýváme „Rakousko-Uherskou patinou“…, romantizovaná představa belle époque (“krásná doba“)…, byla ve skutečnosti ideologickým svazkem všech sociálních vrstev do jednotného celoživotního příběhu. Rolník věděl, že jeho vnuk bude také rolník, ale že ho stát a církev budou chránit. Úředník věděl, že jeho syn se stane středním úředníkem. Všichni znali svoji roli a všichni ji přijímali…, nebo si to alespoň museli myslet. 1 2 3
První Československá republika (1918–1945): Volba bez řádu
Když se monarchie zhroutila, střetla se česká společnost s těmi nejzákladnějšími otázkami: Co znamená být občanem? Co je to demokracie? Jak se chovat, když není nikoho, kdo by tě přinutil být dobrý? 1 2 3 4
Odpověď byla zmatená. Část společnosti…, především střední vrstva, která měla vzdělání a jistotu…, si vezla habsburskou morálku do nové republiky. Rašín a jeho generace věřili, že svoboda a odpovědnost se sjednocují v občanství, které si svobodu osvojí vzhledem k zákonům a jednotě.1 2 3 4
Ale ta druhá strana mince…, ambiciózní jedinci bez vzdělání, oportunisté a bezohlední jedinci…, pochopili svobodu jinak. Demokracie pro ně nebyla vyjádřením občanské zodpovědnosti. Byla to příležitost. Mezigenerační přenos hodnot se zlomil: děti, které viděly, jak se „dělají věci“ mimo právo, si myslely, že právě toto je běžná norma. A ono tomu tak bylo i s podorou faktu, že samo právo nebylo dokonalé a neobsahovalo detailní výklady. 1 2 3
Právě zde, v tomto období se zrodila novodobá česká korupce: první republika ji nemohla zastavit, protože demokracie bez institučních kontrol a bez hlubokého vědomí občanské povinnosti je jen forma bez obsahu. 1 2
Druhá světová válka tuto rozpadlou republiku ještě více zničila. Ale předtím se ve společnosti nakupila neudržitelná napětí: ekonomická nerovnost mezi Prahou a venkovem, morální rozpor mezi těmi, kdo věřili v demokracii, a těmi, kdo věřili v sílu a majetek, politické radikalizace od fašismu a komunismu. Tedy přesně za 20 let 4 měsíce a 15 dní se morální stav v první republice natolik zhoršil, že i kdyby nedošlo ke druhé světové válce, došlo by přinejmenším k občanské válce nebo by se komunisté dostali k moci podtstně dříve. 1 2 3
Když je řeč o Komunistické straně, tak která to byla?
Československá sociálně demokratická strana (ČSSD): byla největší levicovou stranou s mírnějším reformním zaměřením, pracovala uvnitř demokratického systému, nikoli revolučně. V roce 1921 došlo k odštěpení radikálnějšího křídla, které založilo KSČ. Měla revoluční program, podporovala sovětský model komunismu, byla otevřeně proti první republice a kapitalistickému systému, a byla většinou vnímána jako opoziční síla, někdy i nelegální nebo potlačovaná.
Po druhé světové válce získala v Československu politickou moc Komunistická strana Československa (KSČ), která vznikla v roce 1921 jako odštěpená radikální větev od Československé sociálně demokratické strany (ČSSD). wikipedia 2
Klíčové body:
- KSČ byla původně radikálním levicovým křídlem sociálních demokratů, které se v roce 1921 oddělilo a přijalo sovětskou komunistickou ideologii. wikipedia
- Po druhé světové válce, díky odsunu německého obyvatelstva, poválečné rekonstrukci a obecnému zklamání z předválečných systémů, KSČ rychle získala masovou podporu. wikipedia
- V únoru 1948 provedla Vítězný únor, což byl převrat, kterým se definitivně ujala moci v rámci jedné strany a postupně eliminovala všechny ostatní politické subjekty. wikipedia
Takže k moci se dostala právě ta odštěpená komunistická strana (KSČ), nikoli původní sociálně demokratická ČSSD. wikipedia 2
Druhá světová válka a kolaborace: Katarze přes trauma
Druhá světová válka se stala břemenem všech evropských národů, ale pro Československo měla zvláštní roli. Okupace nacistky Německem (1939–1945) a následná sovětská osvobození vytvořily legitimitu pro komunistický převrat. 1 2
Lidé, kteří přežili nacistickou okupaci, měli jednoduchý vzorec a názorový rámec k moci:…, brutální a fyzická síla vládce musí být eliminována. Právě toto komunisté chtěli: mocný stát, který by zaměřil své síly na vnitřní pořádek a sociální spravedlnost, nikoli na holocaust.
V tomto kontextu komunistické ideologie nepřináší morálku. Přináší změnu: namísto hrůzy nacismu přichází pořádek stalinismu. Není to moc spravedlivá výměna, ale pro lidi, kteří prožili válku, je to výměna logická, férová a srozumitelná. 1 2 3
„Stát kterému věřím…, (ať už komunistickému, demokratickému či státu obecně) …, je lépe než státu, kterého se bojím.“ Petr Every
Komunistické Československo (1948–1989): Umělá harmonie
Komunismus přichází jako řešení starého rozporu: svoboda bez disciplíny první republiky. Nabídne jednoduchou odpověď: disciplína bez svobody, ale se sliby sociální spravedlnosti a rovnosti. 1 2 3
V praktickém smyslu se stane následující:
- Znárodnění majetku: bohatství již neuniká do rukou oligarchů. Továrna je státní, budovy jsou státní, zemědělská půda je státní. Tím se zastavuje exponenciální nárůst nerovnosti. 1 2
- Centrální plánování a industrializace: Slovensko dostane své továrny, malá města obdrží průmysl. Vzdálené vesnice budou mít elektřinu, školství, zdravotnictví. To, o co první republika neusilovala..., o rovnost, komunismus realizuje…, alespoň formálně. 1 2 3
- Univerzální vzdělání a zdravotnictví: Každé dítě dostane vzdělání. Každý pracovník dostane pojištění. To není svoboda, ale je to bezpečí, které první republika nikdy nezajistila a ani nemohla díky nastavení demokracii. 1 2 3
- Zákaz jednotlivého obohacování: Tím pádem se vytrácí motivace pro korupci na vrcholové zaměstnanecké úrovni. Místní úředník si nemůže koupit hezkou vilu, pokud finance na koupi vily nepocházejí z kontrolovaného bankovního, či spořitelního účtu. Kontrola je všudypřítomná a je velmi represivní. 1 2
Morální realita komunismu: Nátlak místo svědomí
Ale zde se dostáváme k jádru: komunismus nevytvoří dobré lidi. Vytvoří poslušné lidi. Pribeh-ceske-spolecnosti.pdf 1 2 3
Rozdíl je podstatný.
- V Rakousko-Uhersku byli lidé morální vzhledem ke svědomí (nebo si to mysleli)…, věřili v Boha, v řád, ve své místo ve společnosti.
- V komunismu jsou lidé morální vzhledem ke strachu…, nemohou si dovolit být nemorální bez fyzických a psychyckých následků.
Ale…, a toto je důležité…, výsledek se dostavuje: společnost funguje, kriminalita je velmi nízká, instituce fungují, děti chodí do školy, úplně každá matka má jídlo pro své děti.
Z pohledu běžného občana v 60. a 70. letech na věrnost socialistického Československa není rozdíl. Má práci, byt, dovolenou v socialistických zemích, pension. Jeho děti mají vzdělání bez rozdílu bohatství rodiny. Existuje míra bezpečí a předvídatelnosti, kterou první republika nikdy nemohla poskytnout. 1 2 3
Právě proto komunismus tak hluboce zanechal stopu v české mentalitě. Nesl v sobě slib, který se částečně naplnil: že si lidé navzájem pomůžou bez toho, aby je někdo obíral. Že není otisk bohatství, ale otisk zásady. Že stát nemluví o svobodě, ale o bezpečí…, a bezpečí je pro většinu lidí důležitější. Tri-smrtelne-rany-pro-Cesko.pdf 1 2
Pád komunismu (1989): Návrat do pekel
Když komunismus padl, česká společnost si myslela, že se vrací k demokracii. Ve skutečnosti se vrací do neřešené krize první republiky. 1 2 3 4
Právě v roce 1989 se ukázalo, jak hluboké jsou následky. Společnost, která byla přes 40 let zvyklá na státní kontrolu a sociální bezpečí, měla najednou čelit volnému trhu a osobní odpovědnosti. A to se nestalo. Místo toho se stalo následující:
Imitace svobody bez jejího obsahu: Lidé dostali volbu, ale bez procesní edukace…, (výchovy a vzdělání, jednoduše řečeno, edukace je proces, kterým člověk získává znalosti, dovednosti a postoje, a zároveň se rozvíjí jako osobnost)…, jak ji používat. Vznikla představa, že svoboda znamená právo na obohacení se bez omezení. To není svoboda občana, ale svoboda predátora. 1 2 Tri-smrtelne-rany-pro-Cesko.pdf
Tato svoboda se stala novou ideologií demokracie po roce 1989…, neofondamentalismem volného trhu…, (neofondamentalismus volného trhu = nekompromisní a nekritická víra v neregulovaný trh jako k náboženské ideologii. Označuje se takovou ideologii, která prosazuje volný trh jako jediné a správné řešení, aniž by brala v potaz sociální dopady.)…, Stát se stáhne, byrokracie se zredukuje, regulace se uvolní. Výsledek? Právě to, co vidíme dnes: korupce, která se vrátila s novou silou a umožnila vládu nejedné populistické strany, neoliberální kapitalismus, který přesvědčuje lidi o jejich vlastním obohacení. (Lidem se slibuje možnost osobního bohatství, ale ve skutečnosti tento systém pouze dále koncentruje bohatství v rukou malé skupiny lidí.) Stejný systém neoliberálního kapitalismu odkrývá paradox, že je vše stejné jako kdysi za první republiky, až na jeden jediný podstatný rozdíl. 1 2 Tri-smrtelne-rany-pro-Cesko.pdf
Lidé kteří přecházeli z Rakousko-Uherské monarchie do svobodné Demokratické první republiky, byly ve většině chudí a v menšině velmi bohatí. Lidé byli nuceni parazitovat jeden na druhým aby se jejich život výrazně zlepšil, kord na vesnicích, kde široko daleko nic nebylo. Kdežto lidé kteří přecházeli z komunismu do dnešní demokracie, přecházeli jako vyšší střední třída, které krom svobody vůbec nic jiného nechybělo a ke všemu si po revoluci zajistili rodinnou stabilitu už jen tím, že si převedli státní byty do osobního vlastnictví v rámci privatizace a to za velmi zanedbatelný peníz, na který by dnes nedosáhlo více jak 97% tehdejších občanů.
Dnešní česká společnost: Když etika splývá s ekonomikou
V současnosti jsme svědky totálního morálního kolapsu, který byl předpovězen již v textech mnoha autorů včetně autora: Tři smrtelné rány pro Česko a Příběh české společnosti. Vidíme jej na všech úrovních ve společnosti. Tri-smrtelne-rany-pro-Cesko.pdf
Případ poslance Filipa Turka není výjimkou…, je to symptom. Člověk který má moc si věří, že má právo na cokoliv, že jeho blahobyt a moc jsou daný právem svobodné demokracie. Právě toto chování bylo během komunismu absolutně nereálné. Soudce či politik se nemohl bez rizika chovat bez ohledu na ostatní, byť rozhodovali nespravedlivě a protispolečensky díky politickým tlakům.
Dnes je to běžné. Politici zneužívají své strany a peníze lidí pro osobní prospěch a standard, který se snaží uchovat za každou cenu. Úředníci si objednávají úkoly od klientů na místo vlastní přehlednosti a soudci se rozhodují podle vlastní prožité praxe a procesní strany, které OSOBNĚ důvěřují, byť tím narušují vlastní nezávislost. To není anomálie…, je to nová norma, která nelze jen tak strhnou. Pribeh-ceske-spolecnosti.pdf
Morální hodnoty, které byly během komunismu umělé, ale pevné, se rozpustily v atomizaci společnosti. Každý jedinec se mohl stát sám sobě státem…, ochotný podvádět, okrádat, manipulovat, aby dosáhl svého. To není individualismus jako svoboda…, je to individualismus jako destrukce. Pribeh-ceske-spolecnosti.pdf
Otázka bez odpovědi: Jaký režim by nyní zastavil úpadek?
To je zásadní otázka, na kterou nemáme veřejnou odpověď. Autor textů: Příběh české společnosti a Tři smrtelné rány pro Česko se implicitně ptá: Co bychom potřebovali, aby se zastavila morální eroze? Tři smrtelne-rany-pro-Cesko.pdf Pribeh-ceske-spolecnosti.pdf
Odpovědi jsou nelibé:
- Nový komunismus? Ne. Komunismus už nemůže fungovat jako ideologie. Lidé znají jeho sliby a jeho následky. Navíc globalizace a technologie jej učinily nemožným…, stát nemůže kontrolovat informace v éře internetu. 1 2
- Neofašismus? Částečně. Vidíme, jak se v Evropě a celosvětově zvyšují podpory autoritářským vůdcům. Lidé se vrací k autoritarismu, protože demokracie selhala na základní úrovni: nezajistila sociální bezpečí a spravedlnost. 1 2
- Reformovaná demokracie? Je to možné, ale jen tehdy, pokud by došlo k zásadní kulturní změně: k návratu k myšlence společného dobra, sociální odpovědnosti, etiky nad ekonomikou. To by vyžadovalo vzdělání, ale hlavně by vyžadovalo charismatické vedení, které by řeklo lidem, co chtějí slyšet: že mají povinnost vůči druhým. Pribeh-ceske-spolecnosti.pdf
Ale právě takovéto vedení dnes chybí. Co máme místo toho? Populisty, kteří slibují návratu do minulosti (ať už habsburské, prvorepublikové nebo komunistické), bez porozumění tomu, proč se ta minulost zhroutila. Nebo technokraté, kteří věří, že data a algoritmy řeší morální otázky…, což určitě na tisíc procent neřeší. 1 2 3
Cyklus bez východiska
Zde se dostáváme ke klíčové intuici: východisko nemusí existovat.
Rakousko-Uhersko padlo, protože nemohlo spojit imperialismus se vzestupem národů. První republika padla (respektive poválečná demokracie), protože nemohla spojit demokracii s neoliberálním kapitalismem. Komunismus padl, protože nemohl spojit centrální plánování s globální ekonomikou. Demokracie dnes padá, protože nemůže spojit svobodu s odpovědností v éře informačního chaosu. 1 2 3 4 Tri-smrtelne-rany-pro-Cesko.pdf
Každý režim má své slabiny…, a česká společnost nenajde v nich řešení protože je zaslepená momentálním blahobytem a spokojeností (přes 86% populace). Vzorec je pevný: nějaký čas funguje (díky zbývajícím tradicím a odporům), pak se rozpadá (díky narůstajícímu morálnímu úpadku), pak přichází nový režim, který to vyřeší represivní metodou, a cyklus se opakuje. Tri-smrtelne-rany-pro-Cesko.pdf
Finální pohled: Otázka osobní odpovědnosti
Když odstraníme politologický a sociologický rámec, zbývá nám otázka, které se všechny režimy vyhýbají: Co když morální hodnoty nejsou otázkou systému, ale otázkou jednotlivce? Pribeh-ceske-spolecnosti.pdf
- Rakousko-Uhersko mělo systém, který lidi nutil být dobrými a sami chtěli být dobrými. Ale to nepřeklenulo přírodní tendenci člověka k sebe-obohacování, díky masivní chudobě národa.
- První republika dala lidem svobodu a věřila, že budou sami od sebe dobři. Ale to se nesebralo, protože nevytvořila hodnotové morální rámce a tlak na vyšší životní úroveň byl tak vysoký, než systém byl schopen pojmout.
- Komunismus znovu nutil lidi být dobrými, ale skrze strach. To se v dlouhodobém horizontu neudrželo, protože lidé měli po ekonomické a sociální stránce absolutně vše, kde nemuseli řešit vůbec žádné existenční problematiky, které se řešili v minulosti denodenně. Lidé, kteří byly na svém ekonomickém maximu blahobytu chtěli více, a tak měli přirozený prostor na otázky typu, kam a do jaké společnosti vlastně patří.
- Dnešní demokracie věří, že trh zharmonizuje sobectví do veřejného dobra, prostřednictvím neviditelné ruky trhu. Ale vidíme, že se to neděje…, sobectví se jen stává sofistikovanějším a lidé k sobě mají nejdál za posledních 150 let.
Otázka tedy zní: Existuje režim, který by vytvořil morálního člověka bez donucení či zkreslení? Tri-smrtelne-rany-pro-Cesko.pdf
Odpověď: Pravděpodobně ne. Ale to, co je možné, je kontinuální vzdělávání a kultura odpovědnosti. Nikoliv přes režim, ale přes komunitu, rodinu, školu, místní společnosti. Přes příběhy a tradice, které říkají lidem, proč mají být dobří…, ne protože jsou donuceni, ale protože chtějí. Pribeh-ceske-spolecnosti.pdf
Právě toto bylo to, co všechny evropské režimy postupně ztrácely: schopnost vyprávět příběh, který by lidem říkaly, proč stojí za to být dobrými.
- Rakousko-Uhersko mělo příběh…, byl to příběh dynastické ctnosti a Boží vůly.
- První republika měla příběh…, byl to příběh občanské demokracie a národního obrození.
- Komunismus měl příběh…, byl to příběh historie a dělnické třídy.
- Demokracie po 1989 má jen jeden příběh: příběh individuálního blahobytu pro všechny.
„A tak se ukazuje, že ani ten největší blahobyt nezakryje prázdnotu, která se ve společnosti usadí, když ztratí svůj příběh.“
Závěrem
Když se podíváme na stopu 150 let české morální krize…, od Rakouska-Uherska přes první republiku, druhou světovou válku, Komunismus, až po dnešní Demokracii…, tak vidíme vzorec, který se nedá zlomit politickou vůlí nebo ekonomickou politickou ideologií.
Vidíme, že komunismus, přestože byl diktaturou, zmrazil morální úpadek první republiky a zajistil sociální jistotu a blahobyt úplně pro všechny, kterou demokracie za první republiky nebyla schopna nikdy poskytnout. To není apologie komunismu…, je to konstatování faktu.
A dále vidíme, že demokracie po roce 1989, která chtěla být svobodomyslná a optimistická, se stala ještě více podlomená parazitováním a morálním úpadkem, než jaký byl vidět v první republice, protože nyní si sebou nese všechny možnosti technologické manipulace a mediálního ohlupování. 1 2 Tri-smrtelne-rany-pro-Cesko.pdf
Na závěr: Jaký režim by tedy mohl přijít, aby zastavil úpadek morálních hodnot?
Odpověď není v politické vědě. Je v psychologii, teologii, ve filozofii. Je v otázce: Proč si lidé myslí, že stojí za to být dobrými? Když na to odpovíme, možná budeme vědět, jaký režim…, nebo spíše, jakou kulturu..., bychom potřebovali.
Ale doposud nemáme odpověď. A dokud ji nemáme, bude se cyklus opakovat. A věřte, že podle momentálního stavu společnosti, to nebude dlouho trvat, kdy se cyklus našich životů změní. je to nevyhnutelný koloběh, s trochu jiným příběhem, ale vybraný lidmi, kteří si naivně myslí, že tímto krokem vyřeší momentální celospolečenské krize. 1 2 3 4 Tri-smrtelne-rany-pro-Cesko.pdf
Závěrečná reflexe autora Petra Every:
Co si myslím o současném morálním úpadku...
Rozebrat tuto cestu českou historií…, od Rakouska-Uherska přes první republiku, komunismus až do dnešní demokracie…, přináší pesimistickou, ale naléhavou intuici: morální úpadek není výjimkou, je to logickým důsledkem naší neschopnosti vytvořit systém, který by spojil svobodu s odpovědností. Tri-smrtelne-rany-pro-Cesko.pdf
Paradox českého vývoje
Česká společnost procházela třemi fundamentálními pokusy o řešení jedné základní otázky: Jak mít systém, ve kterém jsou lidé svobodní a zároveň morální?
1. Rakousko-Uhersko řeklo: Svoboda vás zničí. Máte disciplínu, máte řád, máte Boha. Zůstaňte na svých místech a budete šťastni.
Problém: Přežití na úkor svobody. Lidé nebyli dobří, byli jen donuceni být dobří celospolečenskými hodnotami a podřízenosti jejich stavů.
2. První republika řekla: Svoboda je vaše přirozené právo. Když vás osvobodíme, budete sami o sobě dobří a odpovědní.
Problém: Naivní idealismus. Svoboda bez disciplíny se proměnila v chaos, nedůvěru, v parazitování a deformaci lidských morálních hodnot a brzd.
3. Komunismus řekl: Obojí je možné. Máte disciplínu a společné cíle. Budeme vás kontrolovat, ale pro vaše společné dobro.
Problém: Iluzorní řešení. Diktatura skrytá pod ideologií plné nespravedlivosti. Systém všeobecným a rovnoprávným blahobytem zajistil vlastní úpadek.
4. Demokracie po 1989 řekla: Svoboda a trh všechno vyřeší. Individuální zájmy se harmonizují v kolektivní dobro a když ne, tak zasáhne neviditelná ruka trhu.
Problém: Fundamentální mylná domněnka. Trh maximalizuje sobectví a materialismus a hlavně vytváří nerovnosti a sociální nerovnováhu, nikoli morálku. Neviditelná ruka nikdy nemohla zasáhnout, protože systém byl od počátku nastaven jednosměrně, bez jediné opory v sytému, kterou by neviditelná ruka mohla použít pro vyváženou změnu. Porevoluční politici měli na stole několik modelů naší demokracie. Vybral se ten, který obohatil menšinu na úkor většiny.
Vidíme tedy cyklus bez východiska: každý systém se zhroutil (mimo momentální demokracie, která je v poslední fázi před zhroucením), protože každý zanedbal to, co měl automaticky učinit.
Dnešní realita: Nejhorší možný scénář bez východiska
Současná česká společnost je v nejhorší možné situaci, byť si většina myslí jak se mají blahobytně.
Máme:
- Svobodu bez disciplíny (jako první republika, ale nyní tečkovanou technologiemi a lidmi, kteří nezažili za minulého režimu chudobu),
- Individualismus bez komunity (na rozdíl od komunismu, kde byla alespoň představa kolektivity),
- Institucionální morálku podkopanou nedůvěrou (lidé nevěří státu, soudům, školám),
- Ekonomickou liberalitu bez etického rámce (všechno, co je legální, je morální).
Případ Filipa Turka není anomálie…, je to indikátor systému. Politici se chovají bez strachu z morálního soudu, protože vědí, že:
- Jejich voliči jsou rozptýleni a dezorientováni,
- Média jsou fragmentovaná a nedůvěryhodná,
- Justiční systém je pomalý a koruptivní,
- Společenský konsenzus o tom, co je „správné“, neexistuje,
- Jejich moc je opatřena imunitou a tlakem své moci, kterou ovlivňují veřejné mínění a státní orgány. denikn
Filip Turek a jeho činy v historickém kontextu:
- V Rakousku-Uhersku by Turek skončil v trestanci a možná by byl popraven.
- V první republice by byl znemožněn společenským tlakem a skončil by na všech úrovních společenských aktivit.
- V komunismu by byl zatčen a odsouzen a perzekuován na nejnižší možnou společenskou úroveň.
- V demokracii? Jezdí si v autě 325 km/h a stát nemůže nic dělat, protože právní systém není průchodný a společnost je atomizovaná. Filip Turek je obdařen imunitou, která zajišťuje beztrestnost a je obdařen mediální pozorností, díky které formuje celospolečenské nové hodnoty a trendy. denikn
Hlavní zjištění: Vzorec beznadějnosti
Když analyzuji těchto 150 let, vidím vzorec, který se opakuje:
1. Systém funguje: díky zbývajícím tradicím a normám z minulé éry.
2. Generační přenos se zhoršuje: mladší generace už nejsou vázáni tradičními hodnotami.
3. Morální úpadek akceleruje: elity selhávají jako vzor, což motivuje ostatní být také amorální.
4. Legitimita systému kolabuje: lidé přestávají věřit v instituce, protože jsou jednosměrné, uzavřené a striktní.
5. Volání po autoritarismu: chaos nutí společnost hledat silnou ruku, která když vyvstane, tak opětovně národ zneužije.
6. Nový autoritářský režim: který selhává stejně jako všechny ostatní, a cyklus se opět opakuje.
Co chybí je Sdílený příběh
Každý fungující společenský systém má velký příběh, který lidem vysvětluje, proč stojí za to být dobrými:
- Rakousko-Uhersko: Příběh dynastie a Boží vůle. Chceš být dobrý, protože patříš do řádu, který je větší než ty.
- První republika: Příběh národního obrození a demokracie. Chceš být dobrý, protože máš svobodu, kterou musíš chránit.
- Komunismus: Příběh historie a dělnické třídy. Chceš být dobrý, protože děláš historii a jednáš pro budoucnost národa.
- Demokracie po 1989: Příběh... čeho? Individuálního blahobytu? To není dost. To nikdy není dost pro národ, který měl absolutně vše a postupně výměnou za svobodu o vše nabyté přichází na všech úrovních systému.
Bez velkého příběhu se lidé atomizují do malých příběhů: příběhu vlastního obohacení, vlastní rodiny, vlastního podvodu. Právě toto vidíme dnes.
Úzkostná otázka: Co bude po demokracii?
Když se podívám na trend současnosti, vidím dvě možné cesty:
Scénář 1: Autoritářský diktát
Když se demokracie postupně zhroutí (což se děje), volá si lid po autoritarismu. V Evropě vidíme nárůst populismu a autokratických tendencí. Česko by mohlo skončit jako Maďarsko nebo Polsko…, formálně demokracie, ale fakticky autoritářství. 1 2 3
Paradoxně by to mohlo fungovat lépe než dnešek, protože by přineslo alespoň předvídatelnost a řád. Ale za cenu částečné svobody.
Scénář 2: Fragmentace
Pokud autoritářství nepřijde, může přijít rozpuštění do fragmentárních skupin: sociální sítě, komunity, online světy. Lidé budou žít v různých realitách, bez společného přesvědčení o tom, co je realita.
To by znamenalo, že stát už nebude fungovat jako jednota, ale jako kolekce rozptýlených sil. Právě k tomu směřujeme. 1 2 3
Co by mohlo fungovat: Utopistická vize
Abych nebyl pouze nihilistický, představím si, co by mohlo teoreticky fungovat...,
Systém, který by kombinoval:
- Komunitu jako v Rakousku-Uhersku: vidět se pravidelně, rozpoznávat se, být na sobě závislí,
- Svobodu jako v demokracii: právo rozhodovat o vlastní cestě, nekonformitu, experimentovat,
- Disciplínu jako v komunismu: jasné hranice, sankce za porušování pravidel, kolektivní a osobní odpovědnost,
- Příběh: který by říkal lidem…, proč to všechno děláme a není to jen pro zisk.
Takový systém by mohl být předlohou toho, co navrhuje Příběh české společnosti: družstvo vzájemné podpory, které není státem, ale komunální institucí, která říká: „Pomáhejme si navzájem bez zprostředkovatelů a parazitujících elit“.
Ale tohle není politický systém. Tohle je kulturní a sociální transformace, která není závislá na režimu, ale na individuální volbě lidí být dobrými.
Závěrečná myšlenka
Myslím si, že morální úpadek současné české společnosti není anomálie, ale přírodní důsledek. Společnost se ze stavu, kde byla donucena být dobrá (Rakousko-Uhersko), přes stav, kde měla být dobrá sama (první republika), přes stav, kde byla opět donucena (komunismus), dostala do stavu, kde jí říkáme „jsi volná, tak si vyber“.
Ale volba bez rámce je stejně jako svoboda bez směru…, vede do prázdna.
Lidé, kterým se říká, že jsou volní, si myslí, že mohou dělat cokoliv. A když to vidí, že mohou dělat cokoliv bez trestu, postupně přijímají, že norma je dělat to, co je možné, ne to, co je správné.
Právě proto se morální úpadek zdá nevratný. Protože jsme si ho sami vybrali…, v názoru, že svoboda je větší hodnota než soudržnost, individualismus je větší hodnota než komunita, a osobní blahobyt je větší hodnota než veřejné dobro.
Když se to stane normou, není cesty zpět ani přes intelektuální argument. Cesta zpět vede jen přes bolest, krizi, válku nebo revoluci…, tedy přes něco, co nás donutí změnit náš vztah k tomu, co má být normou. 1 2 3 Tri-smrtelne-rany-pro-Cesko.pdf
A to je tragédie českého příběhu: že každá lekce se musí naučit krizí, a žádná krize se neuchovává v paměti delší než jednu generaci.
Autor Petr Every
Zdroj obrázků: byly vytvořeny autorem článku v perplexity.ai
Petr Every
Mezi Habsburky a demokracií: Analýza morálního úpadku českého národa 2/3
Ponořme se společně do historických událostí našeho národa, které odhalí skutečnou pravdu našich hodnot, o kterých nikdo veřejně nehovoří a které by mohli rozbourat vaše dosavadní názory.
Petr Every
Mezi Habsburky a demokracií: Analýza morálního úpadku českého národa 1/3
Ponořme se společně do historických událostí našeho národa, které odhalí skutečnou pravdu našich hodnot, o kterých nikdo veřejně nehovoří a které by mohli rozbourat vaše dosavadní názory.
Petr Every
Perex: Již dnes v 11:55 velké odhalení - Proč Komunismus zachránil Československo!
Třídílná série, která změní váš pohled na historii. Proč komunismus zachránil Československo před morálním kolapsem? Třídílná analýza od Habsburků po dnešek odhalí, co se stalo s českou morálkou..., a proč není cesty zpět?
Petr Every
Proč jsme vulgární na sociálních sítích...
Proč jsou lidé na sociálních sítích často sprostí, a přitom jsou ve skutečném životě slušní a spořádaní? Existuje jediné logické vysvětlení, se kterým nemusíte ihned souhlasit, ale věřím, že hluboce o důvodech popřemýšlíte.
Petr Every
Petr Every: Pozitivní analýza české společnosti? NE!
Napsal jsem mnoho analýz, ale tato je unikátní. Pominu-li délku, která spíše odradí od čtení, tak bonusem je samotné odhalení systémového pozadí, které si nejsme schopni běžně uvědomit a které nám pomůže pochopit proč je jak je...
|Další články autora
Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.
Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...
Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu
Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...
Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf
Seriál Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné...
OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví
Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice...
Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev
Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek...
Ukrajina rozšíří rozsah útoků v hloubi Ruska, řekl Zelenskyj. Připomněl rafinérie
Ukrajina rozšíří své útoky v hloubi Ruska, uvedl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj...
Česko čeká větrný a deštivý týden, na horách napadne až 20 centimetrů sněhu
Tento týden bude opět velmi deštivý, na horách má znovu padat sníh. Tlaková níže ze západu přinese...
Nehoda dvou náklaďáků blokovala od rána D5, kolona měřila až sedm kilometrů
Nehoda dvou nákladních aut v pondělí brzy ráno zablokovala dálnici D5 na 123. kilometru na...
Při srážce s náklaďákem u Příbrami vykolejil vlak, zpět na trať ho vrátí v úterý
Práce na odklízení osobního vlaku, který vykolejil v pondělí odpoledne v Hudčicích na Příbramsku po...
- Počet článků 31
- Celková karma 7,50
- Průměrná čtenost 179x
We are a Family "Every"
... Welcome