Mezi Habsburky a demokracií: Analýza morálního úpadku českého národa 2/3
Část 2/3: Alternativní scénář – Co by bylo bez války a komunismu
Předpoklady: Kontinuita první republiky v 40. a 50. letech
Představme si, že Hitler existoval i neexistoval, že se Československo nekomunistizovalo, nebo že první republika ve své formě přežila. Jaký by byl osud české (československé) společnosti?
Nejde zde o rétoriku „co kdyby“. Jde o to, abychom pochopili, jak hluboce komunismus zasáhl do morálních základů národa…, a to pozitivně, byť nechceme to přiznat. Bez jeho zásahu by byl vývoj společnosti zcela odlišný, a především by byl mnohem horší. 1 2 3 4
Scénář A: Pokračování liberální demokracie bez vnější disciplíny
Kdyby se po roce 1945 Československo vyhnulo komunismu a zůstalo ve sféře západního kapitalismu, vyvíjelo by se podobně jako země Latinské Ameriky. Proč? Protože by pokračoval stejný proces, který popisujeme…, liberalizace bez morálních pojistek. 1 2
V prvních poválečných letech byla ještě určitá síla tradičních institucí…, Církev, rodina, místní komunity. Ale ty by se postupně pod tlakem konzumního kapitalismu a atomizace společnosti rozpouštěly. Podnikatelé a politici, bez vnějšího regulátora v podobě komunistického státu, by proměnili společnost v open-field pro personalní obohacování. Tri-smrtelne-rany-pro-Cesko.pdf
Právě v tomto bodě si musíme uvědomit, co komunismus…, „jako režim“…, udělal: nahradil chaotickou morální anarchii první republiky pevným (byť represivním a nespravedlivým) řádem.
Česká republika 1950–1989: Jak by vypadala bez komunismu
Pokud bychom sledovali hypotézu pokračování první republiky podle reálných dat, která se udála v jiných zemích:
Ekonomika:
Československo by se stalo ekonomickým satrapem USA…,
„Ekonomická satrapa USA = Vládnout a tvářit se jako nezávislý, ale ve skutečnosti podřízený americkým ekonomickým zájmům. Je to realita, kterou vidíme v dnešní Česku…, formálně svobodná, ale fakticky vázaná na západní kapitálové zájmy (EU, NATO, americké korporace). Rozdíl je jen v tom, že to dnes vidíme v podobě „demokracie“, zatímco kdyby to byla 60. léta, viděli bychom to jako otevřenou americkou okupaci.“
…, nebo se připojilo k západoevropskému systému. Ale to by znamenalo asymetrickou vládu zahraničního kapitálu. Zatímco pětimiliónová Praha by prospívala, Slovensko a okresní města by zůstala chudá. Právě toto vidíme v Latinské Americe…, obrovské rozdíly mezi bohatými metropolitními centry a vyloučenými periferními regiony. 1 2 3
Bez komunistických plánů na industrializaci by se továrny stavěly tam, kde by se vyplácely západním investorům. Slovensko by zůstalo zemědělským hinterlandem (zázemím) bez přístupu k technologiím a vzdělání. Průmyslová města by měla základní uspokojicé až dobré služby, venkov by plnohodnotně trpěl. 1 2
Sociální nerovnost:
Bez komunistických zásahů…, znárodnění majetků, kolektivizace, centrálního plánování…, by majetkové rozdíly explodovaly.
Jednoduše: pokud stát neodebere kapitalistovi jeho nadbytek a nepřerozdělí ho, kapitál se bude pouze hromadit. Právě toto vidíme v současnosti, kde rozdíl mezi nejbohatšími a nejchudšími exponenciálně roste v každé západní zemi. Pribeh-ceske-spolecnosti.pdf
V první republice byl Giniho index (vznik 1912 a jednalo se o měrení celospolečenských nerovnosti) horší než v zemích západní Evropy…, právě kvůli nekontrolovanému vlivu kapitálu. Bez komunismu by se tento trend mnohonásobně prohluboval, už jen proto, že zákony, které by zamezili onomu prohlubování vznikly teprve nedávno, po roce 2000. Zásahy po roce 1948 byly sice radikální, avšak z dnešního pohledu nejsou chápány jako „účinné zákony na snižování oněch rozdílů“. 1 2
Politika:
Politický systém by vypadal jako první republika…, formálně demokratický, reálně ovládaný mocenským establishmentem. Stranická politika by se stala dosud intenzivnější hrou o kabáty a zakázky. Bez ideologie komunismu (přestože elitistické) by chyběla alespoň formální idea společného dobra a sociální spravedlnosti. 1 2
Mocenské skupiny by se soustředily na ovládání státu a jeho zdrojů. Právě to vidíme v post-komunistických zemích, kde bez komunistického řádu přišlo neomezené parazitování elit: oligarchové, mafiáni a politici začali drancovat státy v neomezené míře. 1EN 2
Morální rozpad: Než bychom se ocitli dnes
Zde se dostáváme k jádru otázky. Bez komunismu by se morální hodnoty rozpadly mnohem dříve a mnohem hlouběji.
Komunismus měl ideologický základ…, byť nemorální…, který alespoň legitimizovala rovnost a společné dobro jako hodnoty. Pracovník v továrně věděl, že jeho práce má smysl, že nebude zmařen (byť bylo centrální plánování), že jeho dítě půjde do školy a že bude mít vždy na živobytí. Bylo to umělé, bylo to donucené, ale bylo to kolektivní a efektivní.
Bez komunismu by se společnost postupně rozpadala do následujícího modelu:
- Ekonomická parazitace elit
Procesy privatizace (které vidíme po roce 1990 v reálné podobě) by začaly později, ale bez regulace by byly ještě divočejší. Představte si tunel 90. let bez komunistické disciplíny, která až do té doby existovala. Privatizace by byla absolutní vyloupení státního majetku malou skupinou insiderů.1 2 Tri-smrtelne-rany-pro-Cesko.pdf
- Morální úpadek řadových lidí
Když lidé vidí, že systém je špatný a že hraní podle pravidel se nevyplácí.., lidem se změní vztah k zákonům. Běžný občan začne okrádat na daních, podvodně získávat sociální dávky, manipulovat úřední řízení. Proč by měl být poctivý, když vidí, jak oligarchové drancují veřejný majetek? 1 Tri-smrtelne-rany-pro-Cesko.pdf
- Korupce jako norma
V chybějící disciplíně státu by se korupce stala institucí, ne výjimkou. Nejde jen o vrcholné politiky…, jde o systémovou korupci od úředníka v matrice po soudce. Případ Filipa Turka je jenom slabý odvar toho, co by byla norma. 1 Tri-smrtelne-rany-pro-Cesko.pdf
- Krize důvěry
Lidé by postupně ztratili důvěru v instituce. Když se nedá věřit státu, policii, soudům…, společnost se atomizuje do skupin, které si říkají „my si pomůžeme mezi sebou“. To vede k feudalizaci demokracie – sítě známostí, rodiny, kriminální skupiny. 1 Pribeh-ceske-spolecnosti.pdf
Školství a společenský rozpor
Zde se dostáváme k základnímu bodu: jak by vypadala základní vzdělávání bez státního systému?
Komunismus zajistil univerzální přístup ke vzdělání…, každý dělník měl právo poslat své dítě do průmyslové školy. Bez tohoto zásahu, by se vzdělání redukovala na služby pro elitu.
V měšťanských rodinách by se v knihovnách studovala latina a právo. Dělnické děti by jezdili do továren jako učni, bez rozdílu získat základní vzdělání. Bez univerzálního školství by se reprodukovala původní společenská vrstva…, důsledkem by byla permanentní chudoba měst a vesnic. (Uvědomme si fakt, že právě komunismus rozšířil stejné služby, stejná práva a stejné ekonomické hodnoty i do těch nejzažších koutů naší země a právě do míst, kde za první republiky byla neuvěřitelná chudoba a ta by zůstala až do dnes, pokud bychom měli poválečnou demokracii.) 1 2
Tím, že by se vzdělání segmentovalo podle třídy, by se rozšířila negramotnost i morální neznalost v nižších vrstvách. Zločin, alkoholismus, domácí násilí…, to všechno se rozprostírá především v prostředích, kde chybí vzdělání a naděje. Komunistické školství, byť ideologické, alespoň dalo všem lidem stejné základní znalosti a pocit příslušnosti. 1 2 3
Bezpečnost a volání po silné ruce
Když se systém začíná rozpadat a morálka eroduje, vždy dochází k jednomu historickému vzoru: volání po autoritářství. Při neustálém zhoršování sociální situace se lid obrací na autority, které slibují řád. 1 2 3
V Latinské Americe jsme viděli generace vojenských diktatur. V Evropě to byli fašisté ve 30. letech. Bez komunistické ideologie jako konkurenční vize (bez ohledu na její nesmyslnost) by se české společnosti otvíraly dveře autoritářským hnutím.
Po roce 1945 by se v Československu formovaly silné krajní skupiny…, někdy přímo fašistické, někdy předznamenávající, že mladá demokracie přejde v autoritářský diktát. Česká společnost by byla v neustálém napětí mezi liberálními aspiracemi a autoritářským tlakem.“
Bezpečnost ve školách a veřejných prostorech
Nyní si představme reálný scénář: co by bylo potřeba k udržení jakéhokoli řádu bez komunistické disciplíny?
Školství by potřebovalo bezpečnostní opatření. Mříže by nebyly jen na oknech, ale jako forma osvědčené strategie. Stát by musel obsadit všechny veřejné prostory hlídači a strážnými, protože bez ideologie morálního základu by se rozšiřoval zločin.
Právě to vidíme v současnosti v USA a částech Latinské Ameriky…, školy s bezpečnostními detektory, policisté v každé čtvrti, vysoké oplocení v bohatých čtvrtích. To je režim, který vzniká, když se morální pojistky rozpustí a stát se musí pokoušet nahradit je fyzickou silou. 1 2 3
Česká společnost by tedy vypadala jako současný Los Angeles nebo São Paulo…, bohaté ghetto v centru s policií na ulicích a chudé, nedostupné periferie bez zákonného řádu, bez možnosti vymáhání jakýchkoli zákonných práv. Tri-smrtelne-rany-pro-Cesko.pdf
Ekonomická realita: Neomezená krádež a spekulace
Bez státní kontroly a bez komunistické ideologie by se mohly rozvíjet následující procesy:
- Spekulace se zemí a nemovitostmi
Bohatí by skupovali půdu a nemovitosti, jejich ceny by explodovaly. Prostřední třída by postupně bohatla, nižší třída by byla vytlačena. V současnosti to vidíme v globálních městech…, London, New York, Praha…, kde běžný občan nemůže koupit dům, protože na něj jednoduše nemá. 1
- Finanční pyramidy a podvody
Bez regulace finančního sektoru by vznikaly spekulační bubliny a pády. Spojenci soudní a politická moc by se chránila…, běžní spořitelé by přišli o majetek. To vidíme při každé finanční krizi: elity přežijí, obyčejní lidé jsou odstrčeni na druhou kolej. Pribeh-ceske-spolecnosti.pdf
- Neomezené obohacování malé skupiny
Bez redistribuční politiky komunismu (bez ohledu na její účinnost) by se bohatství soustředilo: Top 1% by vlastnilo skoro vše. Střední třída by se postupně rozpadla. Společnost by se rozdělila do dvou skupin: Ultra-bohatí a chudí. 1 2 3
Filip Turek v reálném světě: Patologie bez řádu
Případ poslance Filipa Turka…, který je veřejností obviňován z účasti na trestné činnosti, střetu zájmů a střelby…, je jen špička ledovce. Lze tvrdit, že bez komunistické disciplíny by takové chování bylo normou, ne výjimkou.
Představte si, že desítky nebo stovky politiků funguje jako Turek…, otevřeně, bez strachu z trestu. Stát by se stal privatizovanou institucí, kde politická moc se prodává nejsilnějšímu klientovi. Právě toto vidíme v rozvojových zemích, kde je právní stát slabý. 1 Tri-smrtelne-rany-pro-Cesko.pdf
Bez státního monopolu na moc (kterou komunismus měl), by se moc delegitimizovala (ztratila oprávnění) a privátní silové skupiny by ji převzaly. Gangsteři, oligarchové, mocní podnikatelé by řídili skutečný stát za kulisami. Demokracie by byla jen fraškou a dobře sehranou komedií. 1 2 3
Závěr druhé části: Komunismus jako záchrana
Bez komunismu by Československo nevzniklo jako jednotný národní prostor. Rozdílné regiony by byly rozděleny mezi různé mocnosti a vlivy. Nebo by se vyvíjely jako souběžné sféry vlivu…, Praha pod západem, Slovensko v sovětsko-autoritářské sféře. 1 2
Morálně by společnost trpěla stejným rozpadem, jako vidíme v první republice, mnohanásobně zvětšenému díky modernímu kapitalismu. Právě zde se dostáváme k paradoxu, který autor textu Tři smrtelné rány pro Česko (Petr Every) prosazuje:
„Z dnešního pohledu to působí jako tragédie, ale v sociologickém smyslu komunismus zachránil Čechoslováky před morálním rozpadem a nesoudržností, kterou vidíme například v Latinské Americe po rozpadu oligarchických řádů“. hlidacipes Tri-smrtelne-rany-pro-Cesko.pdf
Komunismus měl svoji daň: svobodu, osobní autonomii a možnost volby. Ale měl také přínos: jednotnost, sociální bezpečí a základní rovnost příležitostí. 1 2 3
Kdyby II. světová válka nebyla a komunismus nenastoupil k moci, Československo by nemělo ani cenu, ani přínos. Mělo by pouze rozpad a chaos liberální demokracie bez duše. 1 2 3 Tri-smrtelne-rany-pro-Cesko.pdf
S ohledem na historická fakta a události můžeme otevřeně říci, že bez nástupu komunismu, by dnešní lidé žijící mimo Prahu, Brna a Bratislavy, neměli skoro žádnou možnost osobního růstu, protože by pokračovali v dědicství vlastních rodičů a prarodičů, kteří byli řazeni do chudé sociální vrstvy. Jedinou možností by bylo zneužívání systému pro vlastní prospěch na úkor rizika trestního postihu. Takže ať se nám to líbí nebo ne, tak můžeme děkovat komunismu za 2 hodnoty.
- První hodnota je, že zachránili náš národ od upadajících morálních hodnot a morálních brzd, které lidé svobodně opouštěli díky liberální ekonomice, která byla vytvořena s příchodem první republiky a která v sobě nenesla žádné morální pojistky a pravidla jak se v demokracii chovat. Lidé se chtěli mít lépe a protože zákony nebyly tak důmyslné, tak norma, která ono chování řídila, byla parazitování na každém, kdykoli a kdekoli bez jakéhokoli zákoného postihu. Kdo měl peníze měl vliv a tedy i moc.
- Druhou hodnotou je, že během velice krátkého času, díky jasnému a pevnému diktátu (řádu), vytvořili z celého národa střední sociální vrstvu. Z menšiny bohatých i z té nejpočetnější většiny, která byla chudá. V místech a oblastech, které by demokracie nikdy nebyla schopna zvelebit a zasíťovat, komunismus vytvořil společenskou normu. Normu dostupné práce v místě bydliště (i v těch nejzažších koutech naší tehdejší země), síť služeb, spokojeného života bez chudoby, s jistotou zdravotní péče, bydlení a budoucnosti zítřka.
Vyvstává otázka, zda Komunisté byly natolik prozíraví, že si uvědomovali onen exponenciálně vzrůstající morální úpadek ve společnosti a v jistém smyslu (na tehdejší dobu), nespravedlivé obohacování menšiny na úkor chudé většiny a okrádání samotného státu, že přišly se systémem, který vše z počátku vyřešil.
Nezvratným faktem je a zůstane, že při sametové revoluci 1989 občané tehdejšího Československa vstupovali do dnešní demokracie jako střední třída, se stejnými právy a možnostmi.
Není to obhajoba Komunismu a jeho protispolečenského a nespravedlivého jednání. Jsou to jen fakta, která říkají, Komunismus defakto zachránil náš národ před jistou a nevyhnutelnou zkázou. Jenže.... něco se opět pokazilo...
Pokračování poslední části 3/3 již dnes 27.10.2025 v 18:48
Zdroj obrázků: byly vytvořeny autorem článku v perplexity.ai
Petr Every
