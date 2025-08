Jak jsme se dostali tam, kde jsme dnes 1-3 část

Moje hovorově a lidsky zpracovaná analýza „Transformace české společnosti od roku 1989-2025“ tak, aby byla pochopena úplně všemi. Analýza je opatřena odkazy na zdroje. Podrobnosti a detaily lze zkoumat v mém blogu na iDnes.

Jmenuji se Petr Every a chci s vámi sdílet svou hovorově a lidsky zpracovanou analýzu toho, co se podle mě v české společnosti od roku 1989 stalo. Po pečlivém prostudování dostupných materiálů a dat vidím jasný vzorec naší společenské transformace, kterou považuji za nedokončenou. Dnešní čísla jen potvrzují to, co jsem dlouho pozoroval - žijeme ve společnosti s formální demokracií, ale s narušenou sociální soudržností. A tento zhoršující se trend se neustále zhoršuje a prohlubuje.

Část 1

Rozpad uměle udržované, ale fungující stability

Musím začít tím, že před rokem 1989 jsme žili v uměle vytvořené, ale psychologicky funkční stabilitě. Stát sice kontroloval informace a potlačoval negativní zprávy, ale paradoxně tím vytvářel pocit bezpečí a předvídatelnosti. My všichni jsme věděli, co můžeme očekávat, měli jsme garantované základní jistoty a sociální vazby fungovaly především přes pracovní kolektivy a formální struktury. Tato „umělá harmonie“ nebyla založena na autentické důvěře, ale na vzájemné závislosti a jasných pravidlech.

Sametová revoluce tuto konstrukci doslova zbořila přes noc. Problém byl v tom, že destrukce starého systému proběhla daleko rychleji než budování nového hodnotového rámce. Vzniklo tak nebezpečné vakuum! Získali jsme svobodu, ale nikdo nám nevysvětlil, jak s ní odpovědně nakládat.

Důsledky rychlé destrukce systému

Dnešní data potvrzují, co říkám. Aktuální průzkumy ukazují, že důvěra ve vládu dosahuje pouhých 23 procent1117, Poslanecké sněmovně důvěřuje pouze 24 procent občanů17 a politickým stranám věří jen 24 procent lidí2. To jsou čísla, která jasně ukazují, že jsme nikdy nevybudovali skutečnou důvěru v demokratické instituce.

Naproti tomu starostům důvěřuje 68 procent z nás a obecním zastupitelstvům 65 procent17. Vidím v tom jasný vzorec - důvěřujeme lidem, které známe osobně, ale nedůvěřujeme systému jako celku. To je přesně ten „obranný individualismus“, o kterém mluvím.

Mediální šok jako katalyzátor nového strachu

Chci vám vysvětlit, co považuji za nejradikálnější změnu - uvolnění mediálního prostoru. Zatímco dříve jsme byli chráněni před negativními informacemi, po roce 1989 jsme byli náhle zaplaveni zprávami o kriminalitě, korupci a všech temných stránkách společnosti510. Počet televizních stanic se zvýšil dramaticky a komerční média zjistila, že negativní zprávy přitahují více diváků než pozitivní.

Transformace mediálního prostoru a její dopady

Podle dat z tohoto období se mediální nabídka „prudce rozrostla“ pro populaci „zvyklou na jednu televizi, rádio či několik tiskovin“5. TV Nova, která začala vysílat v roce 1994, „spojila bulvární zpravodajství s poměrně dobrou investigativou a začala na lidi hrnout tyto příběhy“15.

Tento „informační šok“ měl devastující psychologický dopad na nás všechny. My, kteří jsme byli zvyklí na filtrované informace, jsme náhle čelili realitě plné nejistot a rizik. Vznikl tak paradox - objektivně se náš život zlepšoval, ale subjektivně jsme se cítili méně bezpečně než dříve.

Současná data o důvěře v média to potvrzují. Televizím věří méně než polovina z nás, tisku nedůvěřují dvě třetiny občanů2. Internet má pouze 42 procent důvěřujících12. Naučili jsme se nedůvěřovat zdrojům informací, což je přirozená reakce na to množství kontradikčních a často manipulativních sdělení, kterým jsme vystaveni.

Morální hazard jako důsledek nekompletní transformace

Chci zdůraznit něco, co považuji za klíčové - naše politické elity se zaměřily výhradně na ekonomickou liberalizaci. Převládal názor, že trh a demokracie se samy o sobě postarají o morální a společenské aspekty. Nebyly vytvořeny nové mechanismy sociální kontroly, občanské výchovy ani systematické vysvětlování demokratických hodnot.

Důsledky morálního hazardu na společnost

Výsledkem byl morální hazard na všech úrovních naší společnosti. Kuponová privatizace je dokonalým příkladem toho, co říkám. My jsme dostali akcie, aniž bychom rozuměli mechanismu jejich fungování, což umožnilo systematické tunelování. Vznikla situace, kdy kdo „nezákonitě“ využil příležitosti, byl považován za chytrého, zatímco poctivost byla vnímána jako naivita.

Data o korupci tuto situaci jasně dokumentují. Podle studií „44% lidí považuje za běžnou jízdu na černo, téměř 30% lidí považuje za ospravedlnitelné podvádět na daních“3. Stále jde o „malou schopnost naší společnosti být solidární a nejednat pouze ve vlastním zájmu, což je rys společný všem postkomunistickým zemím“3.

Část 2

Fragmentace společnosti na atomizované jednotlivce

Chci vám ukázat, jak se z kolektivně orientované společnosti stala mozaika izolovaných jednotlivců. Zatímco socialismus, i přes všechny své vady, nutil lidi k určité formě kolektivní solidarity, nový systém je tlačil k radikálnímu individualismu. Problém byl v tom, že tento individualismus nebyl doprovázen odpovídajícím smyslem pro sociální odpovědnost.

Důvěra v lokální vs. centrální instituce

Podle aktuálních dat důvěřuje 68 % z nás starostům a 65 % obecním zastupitelstvům, ale vládě jen 23 % a Poslanecké sněmovně 24 %159. Tento rozpor přesně ilustruje, co pozoruji - lidé věří tomu, co znají osobně, ale ztratili víru v abstraktní systémy. Vzniká tak paradox: máme demokracii, ale nevěříme jejím institucím.

Tento „obranný individualismus“ se projevuje i v ekonomické sféře. Bankám důvěřuje 68 % lidí, České národní bance dokonce 72 %26. To naznačuje, že problém není v nedůvěře k institucím jako takovým, ale konkrétně k politickým strukturám. Lidé akceptují technokratické autority, ale odmítají ty, které vyžadují společenskou participaci.

Rozpad kolektivní solidarity

Data o mezilidské důvěře jsou alarmující. Svým nejbližším důvěřuje 94 % z nás, ale „obyčejným lidem“ už jen 73 %6. Tento propad ukazuje, jak se sociální vazby zužují na nejužší okruh. Kolektivní identity jako třída, profesní skupina nebo národ ztrácejí svou sjednocující sílu.

Podle mého názoru zde působí hluboký generační rozpor. Starší generace, která zažila kolektivní traumata transformace 90. let, předává svým dětem strategii „spoléhej sám na sebe“. Mladí pak přirozeně tíhnou k individualistickým řešením, protože kolektivní akce vnímají jako nefunkční nebo naivní.

Digitální revoluce jako akcelerátor rozpadu

Chci se nyní zaměřit na něco, co považuji za klíčový katalyzátor současných trendů - nástup digitálních technologií. Internet a sociální sítě podle mě urychlily procesy, které byly v naší společnosti latentně přítomné.

Role sociálních médií a algoritmů

Dnešní mladá generace čerpá 62 % politických informací ze sociálních sítí10. Algoritmy těchto platforem však nejsou neutrální - umocňují extremistický obsah, protože ten generuje vyšší uživatelskou angažovanost. Vzniká tak „informační apartheid“, kde každá skupina žije ve své vlastní realitě.

Tento jev posiluje polarizaci. Podle průzkumů důvěřuje internetu jako zdroji informací pouze 42 % lidí1, ale paradoxně jej stále více využíváme jako primární kanál. Důsledkem je, že i když víme, že informace mohou být nespolehlivé, nemáme jiné nástroje k orientaci ve světě.

Anonymita a kultura útoku

Digitální prostor podle mě normalizoval chování, které by v reálném světě bylo nepřijatelné. Mladí lidé se naučili, že je možné vulgárně napadat politiky, učitele či jakékoli autority, aniž by nesli následky. Současně však v osobním kontaktu panuje přehnaná citlivost na „urážlivá slova“.

Tento rozpor vytváří generaci, která je zároveň agresivní a křehká. Data o kyberšikaně ukazují, že 34 % teenagerů zažilo online útoky10, což formuje jejich vnímání mezilidských vztahů. Důvěra v anonymní interakce klesá, ale závislost na digitálních platformách roste.

Spokojená stagnace jako bariéra změny

Nyní se dostávám k paradoxu, který považuji za klíčový. Navzdory všem těmto problémům je 86 % Čechů spokojeno se svým soukromým životem5. Tato individuální spokojenost však vytváří kolektivní paralýzu - nemáme motivaci měnit systém, který nám osobně „stačí“.

Rozpor mezi osobním a společenským

Podle mého pozorování žijeme v „společnosti spokojených individualistů“. Každý se stará o svůj byt, auto a dovolenou, ale společenské problémy vnímáme jako abstraktní hrozbu. Tento postoj podporují data: 73 % lidí věří, že „každý by se měl starat hlavně sám o sebe“6.

Problém vidím v tom, že tato strategie funguje pouze do určité míry. Když přijde krize jako pandemie nebo energetická nestabilita, zjišťujeme, že individuální řešení nestačí. Chybí nám však mechanismy pro kolektivní akci, protože jsme je systematicky rozložili v předchozích dekádách.

Generační přenos traumatu

Nejvíce mě znepokojuje, jak se tyto vzorce chování předávají dalším generacím. Děti rodičů, kteří zažili transformační šoky 90. let, se učí, že jedinou jistotou je maximalizace vlastního prospěchu. Školní průzkumy ukazují, že pouze 12 % středoškoláků věří, že „společenské angažmá má smysl“10.

Tento postoj se projevuje i v politické participaci. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2025 měly nejnižší volební účast od roku 1989 - pouhých 54 %5. Mladí lidé často říkají: „Proč volit, když stejně nic nezměním?“ Tato rezignace je přímým důsledkem nedůvěry v systém, kterou jsme jim předali.

Část 3

Systémové důsledky nedůvěry

Podle mého pozorování jsme vytvořili společnost s vysokou mírou osobní svobody, ale nízkou sociální soudržností. Důvěra v politické instituce klesla na kritické minimum - vládě věří jen 23 % z nás, Poslanecké sněmovně 24 %, a politickým stranám pouhých 24 %. To je výrazně pod průměrem zemí OECD a ukazuje na hlubokou krizi legitimity demokratických procesů.

Rozpolcenost v důvěře k institucím

Zajímavý paradox vidím v tom, že zatímco politickým institucím nedůvěřujeme, profesionálním autoritám ano. Policii důvěřuje 74 % lidí, bankám 69 %, a České národní bance dokonce 72 %. Tento rozpor podle mě naznačuje, že problém není v institucích jako takových, ale v tom, jak vnímáme jejich roli. Technokratické instituce akceptujeme, protože jejich fungování nevyžaduje naši aktivní participaci. Politické struktury však ano - a právě zde selháváme.

Morální relativismus jako norma

Nejvíce mě znepokojuje normalizace morálního relativismu. Studie ukazují, že 44 % lidí považuje za běžné jezdit na černo, 30 % ospravedlňuje daňové úniky. Tato čísla podle mě nejsou projevem zločinnosti, ale důsledkem systému, kde pravidla vnímáme jako doporučení, ne jako závazný rámec. Vzniká tak „kultura obcházení“, která podkopává samotné základy společenské smlouvy.

Cesty z krize: Moje návrhy na řešení

Po třiceti letech transformace potřebujeme podle mě novou společenskou diskusi o tom, jakou společnost vlastně chceme budovat. Následující body jsou mé osobní návrhy, které vycházejí z předchozí analýzy.

1. Reforma vzdělávání pro 21. století

Školský systém stále funguje na principu memorování faktů, místo aby rozvíjel kritické myšlení a občanské kompetence. Navrhuji zavedení povinných předmětů zaměřených na mediální gramotnost, finanční vzdělání a etiku. Data ukazují, že pouze 18 % středoškoláků dokáže rozpoznat manipulativní obsah na sociálních sítích. Bez této reformy budeme vychovávat další generaci snadno manipulovatelných občanů.

2. Nová sociální smlouva mezi občany a státem

Stát musí přestat být vnímán jako abstraktní entita a začít fungovat jako služba občanům. Konkrétně navrhuji:

Zavedení povinných veřejných slyšení k legislativním návrhům

Radikální digitalizaci a zprůhlednění státní správy

Systémové zapojení občanských iniciativ do rozhodovacích procesů

Podle mého názoru by tyto kroky mohly zvýšit pocit vlastnictví společenského prostoru. Data z obcí, kde podobné modely fungují, ukazují nárůst důvěry o 30–40 %.

3. Mediální reforma a odpovědnost platforem

Navrhuji zavést pravidla, která:

Omezí algoritmické šíření extremistického obsahu

Zavedou povinnou mediální výchovu pro všechny veřejnoprávní média

Zvýší transparentnost vlastnictví médií

Současný stav, kdy 62 % mladých čerpá informace výhradně ze sociálních sítí, je podle mě časovanou bombou. Bez odpovědnosti technologických gigantů za šířený obsah se staneme společností paralelních realit.

4. Obnova místních komunit

Navrhuji systémovou podporu komunitních center, sousedských iniciativ a místní participace. Data ukazují, že v regionech s aktivními komunitami je důvěra v instituce o 25 % vyšší. Konkrétní kroky by mohly zahrnovat:

Daňové úlevy pro firmy investující do komunity

Povinné vyčleňování části rozpočtů měst na participativní projekty

Vzdělávací programy pro komunální politiky

Závěr: Nedokončený projekt

Po třiceti letech transformace stojíme před zásadní volbou. Můžeme pokračovat v „spokojené stagnaci“, nebo začít budovat společnost, která kombinuje svobodu se sociální odpovědností. Podle mě potřebujeme:

1. Uznání problému - Přestat tvrdit, že „se máme nejlépe v historii“ a začít otevřeně diskutovat o společenských defektech

2. Generační dialog - Vytvořit platformy pro předávání zkušeností mezi generacemi bez nostalgie a resentimentu

3. Systematickou výchovu k občanství - Od školek po univerzity učit, že svoboda není jen právo, ale i závazek

Naše současná krize není selháním demokracie, ale důsledkem jejího neúplného přijetí. Jak říkám od začátku - máme demokratické instituce, ale ne demokratickou kulturu. Změnit to bude práce na generaci, ale právě proto musíme začít dnes.